Новости Кыргызстана

В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.

Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 747 завершены, точное число погибших — 38, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции 19 января.

В грузовом самолёте «Боинг-747», упавшем 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.

Чёрные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолёта «Боинг-747» отправили 19 января в 7.30 в Москву для расшифровки.

На специальный счёт МЧС продолжают поступать деньги.

В числе 17 погибших детей оказались 4 ученика Атбашинской средней школы-гимназии в селе Манас Сокулукского района.

В результате крушения самолёта в семье Рахмановых погибли беременная 23-летняя Венера и два ее сына.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения грузового самолета "Боинг-747" на участке Дача СУ Чуйской области Кыргызстана.

Жители Бишкека собрали более 9 тонн гумпомощи для пострадавших в результате авиакатастрофы.

Преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу "Боинга" на своей странице в "Фейсбуке", написала, что это "естественный отбор, чистка нации", указав, что погибшие приехали из южных регионов.

Государство окажет потерпевшим материальную помощь.

"Разбившийся Боинг-747 не кружил в полосе ожидания, экипаж сразу решил совершить посадку".

На месте авиакрушения в поселке Дачи СУ под Бишкеком 17 января работают спасатели МЧС и сотрудники МВД КР.

Министерство здравоохранения Кыргызстана опубликовало имена 32 погибших граждан Кыргызстана в результате катастрофы «Боинга-747».

в связи с крушением самолёта под Бишкеком.

В результате падения самолёта погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая членов экипажа.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолёта в районе аэропорта "Манас" и распорядился оказать им материальную помощь.

Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов.

В результате авиакатастрофы около аэропорта "Манас" 16 января погибло 32 человека, включая 4 пилотов.

16 января в 7.31 недалеко от международного аэропорта «Манас» потерпел крушение самолет авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.

При заходе на посадку, примерно в 7.10 утра 16 января, в районе дач, недалеко от аэропорта «Манас» разбился турецкий самолёт.

Школы Кыргызстана переходят на пятидневное обучение со второго полугодия 2016/2017 учебного года.