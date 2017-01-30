Новости Кыргызстана

прокуратура Стамбула включила университет "Ататюрк-Алатоо" в список организаций, распространяющих террористические идеи.

Верховный суд КР ответил на возражения Комитета ООН по правам человека по делу осуждённого на пожизненное заключение Азимжана Аскарова, сообщает 30 января Sputnik.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря В.Путина Дмитрия Пескова.

По Кыргызстану в феврале 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Самые низкие значения температуры воздуха ожидаются во второй декаде месяца. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы в Кыргызстане, подписанное в 2012 году, вступило в силу 29 января 2017 года.

Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом 27 января заявил президент Алмазбек Атамбаев.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции. Церемония состоялась 27 января.

ГКНБ Кыргызстана подводит предварительные итоги проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747".

В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.

Командующим назначен Э.Тердикбаев.



Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.

Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.

можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.

Члены НПО пытались помешать следственным действиям.

Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.

24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.

В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.

Часть обломков самолета направят для исследования в США.

Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.

В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.