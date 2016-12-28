Новости Кыргызстана

в связи с крушением самолёта под Бишкеком.

В результате падения самолёта погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая членов экипажа.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолёта в районе аэропорта "Манас" и распорядился оказать им материальную помощь.

Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов.

В результате авиакатастрофы около аэропорта "Манас" 16 января погибло 32 человека, включая 4 пилотов.

16 января в 7.31 недалеко от международного аэропорта «Манас» потерпел крушение самолет авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.

При заходе на посадку, примерно в 7.10 утра 16 января, в районе дач, недалеко от аэропорта «Манас» разбился турецкий самолёт.

Школы Кыргызстана переходят на пятидневное обучение со второго полугодия 2016/2017 учебного года.

По итогам 11 месяцев 2016 года объём денежных переводов в Кыргызстан составил $1 миллиард 834,74 миллиона.





Депутаты Бишкекского городского кенеша 11 января приступили к выборам мэра города Бишкек.

Из Кыргызстана в Китай отправилась первая колонна грузовых автомобилей по маршруту Бишкек – Кашкар - Урумчи.

ОАО «Кыргызтелеком» договорилось с поставщиками Интернета на снижение цены.

подозреваемые скрываются в Стамбуле.

На 17-м Фестивале снежной скульптуры (Новосибирск) команда из Кыргызстана стала третьей. Об этом сообщают российские СМИ.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры», сообщает его пресс-служба.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.

В Кыргызстане вышли на свободу осужденные ранее экс–руководитель аппарата президента, бывший генпрокурор и госсоветник.

«Военные действия на территории Сирии будут влиять и на Кыргызстан», - сообщил на встрече с журналистами теолог Кадыр Маликов.

Второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС вновь в работе.