Новости Кыргызстана

Новости

Албек Ибраимов официально вступил в должность мэра Бишкека

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турецкие СМИ:

прокуратура Стамбула включила университет "Ататюрк-Алатоо" в список организаций, распространяющих террористические идеи.

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Сапар Исаков назначен первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана

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Не политизировать дело Аскарова!

Верховный суд КР ответил на возражения Комитета ООН по правам человека по делу осуждённого на пожизненное заключение Азимжана Аскарова, сообщает 30 января Sputnik.

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президент России В.Путин посетит Кыргызстан

 Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря В.Путина Дмитрия Пескова.

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прогноз погоды на февраль

По Кыргызстану в феврале 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Самые низкие значения температуры воздуха ожидаются во второй декаде месяца. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

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акция памяти жертв крушения "Боинга-747" прошла в Бишкеке

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вступило в силу соглашение об объединённой российской военной базе в Кыргызстане

Соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы в Кыргызстане, подписанное в 2012 году, вступило в силу 29 января 2017 года.

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митинг-реквием в честь освобождения Ленинграда от блокады прошел в Бишкеке

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Кыргызстан больше не будет унижаться

Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом 27 января заявил президент Алмазбек Атамбаев.

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президент Кыргызстана подписал новую Конституцию страны

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции. Церемония состоялась 27 января.

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Что вёз разбившийся Боинг?

ГКНБ Кыргызстана подводит предварительные итоги проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747".

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президент Атамбаев встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы грузового самолета "Боинг-747"

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история и культура Кыргызстана - в открытом доступе

В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.

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в Вооружённых силах Кыргызстана образованы Сухопутные войска

Командующим назначен Э.Тердикбаев.

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канал поставки фальшливых долларов для террористов пресечен в Кыргызстане

 Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.

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эксперты МАК - о расследовании крушения «Боинга-747»

Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.

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любым транспортом

можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.

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в Кыргызстане задержан член "Хизб ут-Тахрира"

Члены НПО пытались помешать следственным действиям.

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МАК заканчивает расследование авиакатастрофы под Бишкеком

 Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.

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пожизненный срок оставлен в силе

24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.   

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за мат и алкоголь накажут

В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.

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чёрные ящики разбившегося под Бишкеком самолёта расшифрованы

Часть обломков самолета направят для исследования в США.

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39-я жертва авиакатастрофы

Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.

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животноводство в Кыргызстане развивается благодаря ЕАЭС

В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.

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Новости Кыргызстана

Путин и Трамп договорились вместе менять мир к лучшему

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Политика Кыргызстана
30.01.2017 12:07
Просмотров: 927


     Неделю почти весь мир ждал, когда состоится первый после инаугурации Дональда Трампа телефонный разговор с президентов США и России. Настолько велика была ставка на изменение курсов двух мировых держав. Из-за этого еще более длительным показалось многим ожидание между окончанием этой беседы и появлением первых комментариев о ее содержании.

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ГАДИТЬ В СОЦСЕТЯХ СТАНОВИТСЯ ОПАСНО

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Расследования
25.01.2017 10:09
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Давно пора!
 


                     Спецслужбы Кыргызстана начали проверять социальные интернет-сети... Выявляя и предостерегая тех, кто в этих сетях безобразничает. И началась истерика...

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МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

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Жизнь
25.01.2017 11:54
Просмотров: 981

испытано на себе


О прожиточном минимуме, несовместимом с жизнью.

 


     5500 сомов - таков размер прожиточного минимума в Кыргызстане.
     Реально ли человеку прожить на эти деньги целый месяц?
     Мы провели эксперимент: можно ли прожить на прожиточный минимум?

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ОСТОРОЖНО: БАНКОВСКИЕ ЛОВУШКИ!

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Расследования
25.01.2017 11:35
Просмотров: 1046

 

или О том, как одна кредитная история

 

обернулась уголовным делом о рейдерстве.
 

Повеяло лихими 90-ми…

 

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ХОЧЕШЬ ЖИТЬ - БРОСАЙ УЧИТЬСЯ?

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Образование Кыргызстана
25.01.2017 12:15
Просмотров: 1137

Спасайся, кто может!
 


     Дочь-восьмиклассница пришла из школы подозрительно возбуждённая и при этом сильно озадаченная.
     - Мама, нам надо сходить в аптеку и купить контрацептивы.
     - Что-о-о?!
     - Ну это таблетки такие. Чтобы не забеременеть.
     - А… тебе зачем?
    - Всем надо. Так сказали.

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ПЕДОФИЛУ В ТЮРЬМЕ НЕ СИДИТСЯ

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По следам публикаций
25.01.2017 11:41
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Первый раз Рахатбек Кулумбаев появился на страницах нашей газеты 16 сентября 2015 года (статья "Брат-насильник заявился с повинной").


Потом были о нём ещё публикации. И всякий раз этот поистине страшный человек раскрывался с новой, неожиданной стороны.

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Алла Пугачёва как символ вырождения империи

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Жизнь
25.01.2017 14:01
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     Жалость - это даже не то чувство, когда смотришь на 67-летнюю молодящуюся бабку, впавшую в старческое слабоумие от надежды на то, что её вид в ванной способен возбудить к ней интерес. Жалости нет. Есть презрение и глубокая усталость. Некоторые очень взрослые люди всю свою жизнь прожили под этим осточертевшим именем.

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