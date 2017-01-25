Новости Кыргызстана

Новости

строить жильё стало проще

Государственная ипотечная компания Кыргызстана упростила условия получения кредита для индивидуального строительства жилья.

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Президент Атамбаев подписал новый Уголовный кодекс КР

Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба президента.

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Президент подписал новый Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики

 Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба президента.

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проступки прописаны в Кодексе

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о проступках.

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два депутата парламента КР позавтракали с президентом США

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финансиста террористов задержали в Кыргызстане

Госкомитет национальной безопасности задержал гражданина Кыргызстана, которого подозревают в финансировании террористов.

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три подростка разбились на машине в Бишкеке

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Нурлан Мадаминов возглавил "Кыргызтелеком"

Совет директоров ОАО "Кыргызтелеком" избрал Нурлана Мадаминова председателем правления - президентом компании.

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новые кадровые назначения

в аппарате Президента Кыргызской Республики.

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фестиваль ушу «Рождение дракона»


В Бишкеке 1 февраля прошел республиканский фестиваль традиционного ушу «Рождение дракона».

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восемь человек погибли в ДТП в Москве

В ДТП в Москве пострадал кыргызстанец, погибли три гражданина России, три узбекистанца и два таджикистанца.

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Албек Ибраимов официально вступил в должность мэра Бишкека

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турецкие СМИ:

прокуратура Стамбула включила университет "Ататюрк-Алатоо" в список организаций, распространяющих террористические идеи.

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Сапар Исаков назначен первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана

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Не политизировать дело Аскарова!

Верховный суд КР ответил на возражения Комитета ООН по правам человека по делу осуждённого на пожизненное заключение Азимжана Аскарова, сообщает 30 января Sputnik.

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президент России В.Путин посетит Кыргызстан

 Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря В.Путина Дмитрия Пескова.

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прогноз погоды на февраль

По Кыргызстану в феврале 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Самые низкие значения температуры воздуха ожидаются во второй декаде месяца. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

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акция памяти жертв крушения "Боинга-747" прошла в Бишкеке

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вступило в силу соглашение об объединённой российской военной базе в Кыргызстане

Соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы в Кыргызстане, подписанное в 2012 году, вступило в силу 29 января 2017 года.

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митинг-реквием в честь освобождения Ленинграда от блокады прошел в Бишкеке

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Кыргызстан больше не будет унижаться

Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом 27 января заявил президент Алмазбек Атамбаев.

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президент Кыргызстана подписал новую Конституцию страны

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции. Церемония состоялась 27 января.

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Что вёз разбившийся Боинг?

ГКНБ Кыргызстана подводит предварительные итоги проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747".

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президент Атамбаев встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы грузового самолета "Боинг-747"

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история и культура Кыргызстана - в открытом доступе

В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.

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Новости Кыргызстана

ГАДИТЬ В СОЦСЕТЯХ СТАНОВИТСЯ ОПАСНО

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Расследования
25.01.2017 10:09
Просмотров: 1811


Давно пора!
 


                     Спецслужбы Кыргызстана начали проверять социальные интернет-сети... Выявляя и предостерегая тех, кто в этих сетях безобразничает. И началась истерика...

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МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

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Жизнь
25.01.2017 11:54
Просмотров: 1403

испытано на себе


О прожиточном минимуме, несовместимом с жизнью.

 


     5500 сомов - таков размер прожиточного минимума в Кыргызстане.
     Реально ли человеку прожить на эти деньги целый месяц?
     Мы провели эксперимент: можно ли прожить на прожиточный минимум?

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ОСТОРОЖНО: БАНКОВСКИЕ ЛОВУШКИ!

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Расследования
25.01.2017 11:35
Просмотров: 1493

 

или О том, как одна кредитная история

 

обернулась уголовным делом о рейдерстве.
 

Повеяло лихими 90-ми…

 

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ХОЧЕШЬ ЖИТЬ - БРОСАЙ УЧИТЬСЯ?

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Образование Кыргызстана
25.01.2017 12:15
Просмотров: 1613

Спасайся, кто может!
 


     Дочь-восьмиклассница пришла из школы подозрительно возбуждённая и при этом сильно озадаченная.
     - Мама, нам надо сходить в аптеку и купить контрацептивы.
     - Что-о-о?!
     - Ну это таблетки такие. Чтобы не забеременеть.
     - А… тебе зачем?
    - Всем надо. Так сказали.

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ПЕДОФИЛУ В ТЮРЬМЕ НЕ СИДИТСЯ

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По следам публикаций
25.01.2017 11:41
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Первый раз Рахатбек Кулумбаев появился на страницах нашей газеты 16 сентября 2015 года (статья "Брат-насильник заявился с повинной").


Потом были о нём ещё публикации. И всякий раз этот поистине страшный человек раскрывался с новой, неожиданной стороны.

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Алла Пугачёва как символ вырождения империи

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Жизнь
25.01.2017 14:01
Просмотров: 1181

 

     Жалость - это даже не то чувство, когда смотришь на 67-летнюю молодящуюся бабку, впавшую в старческое слабоумие от надежды на то, что её вид в ванной способен возбудить к ней интерес. Жалости нет. Есть презрение и глубокая усталость. Некоторые очень взрослые люди всю свою жизнь прожили под этим осточертевшим именем.

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