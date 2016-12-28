Новости Кыргызстана

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президенты России и Казахстана выразили соболезнования
в связи с крушением самолёта под Бишкеком.Подробнее...
По факту крушения турецкого самолета в Бишкеке возбудили уголовное дело
В результате падения самолёта погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая членов экипажа.Подробнее...
в Кыргызстане 17 января - день траура
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Президент Атамбаев соболезнует...
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолёта в районе аэропорта "Манас" и распорядился оказать им материальную помощь.Подробнее...
Во время авиакатастрофы туман был в пределах нормы
Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов.Подробнее...
на 10.00 стало известно о 32 погибших
В результате авиакатастрофы около аэропорта "Манас" 16 января погибло 32 человека, включая 4 пилотов.Подробнее...
фото с места падения «Боинга-747»
16 января в 7.31 недалеко от международного аэропорта «Манас» потерпел крушение самолет авиакомпании Turkish Airlines.Подробнее...
в результате падения самолёта погибли 15 человек из местных жителей
Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.Подробнее...
около аэропорта «Манас» разбился самолёт
При заходе на посадку, примерно в 7.10 утра 16 января, в районе дач, недалеко от аэропорта «Манас» разбился турецкий самолёт.Подробнее...
В Кыргызстане школы переходят на пятидневку
Школы Кыргызстана переходят на пятидневное обучение со второго полугодия 2016/2017 учебного года.Подробнее...
мигранты за год перевели в Кыргызстан почти $2 миллиарда
По итогам 11 месяцев 2016 года объём денежных переводов в Кыргызстан составил $1 миллиард 834,74 миллиона.Подробнее...
Мэром Бишкека остался Албек Ибраимов
в Бишкеке выбирают мэра
Депутаты Бишкекского городского кенеша 11 января приступили к выборам мэра города Бишкек.Подробнее...
Бишкек – Кашкар - Урумчи
Из Кыргызстана в Китай отправилась первая колонна грузовых автомобилей по маршруту Бишкек – Кашкар - Урумчи.Подробнее...
Казахстанские провайдеры снизили цену на поставку Интернета в Кыргызстан
ОАО «Кыргызтелеком» договорилось с поставщиками Интернета на снижение цены.Подробнее...
взрыв у посольства КНР в Бишкеке:
подозреваемые скрываются в Стамбуле.Подробнее...
Шанс есть всегда!
На 17-м Фестивале снежной скульптуры (Новосибирск) команда из Кыргызстана стала третьей. Об этом сообщают российские СМИ.Подробнее...
2017-й объявлен в Кыргызстане Годом нравственности, воспитания и культуры
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры», сообщает его пресс-служба.Подробнее...
Среди задержанных по подозрению в теракте в Измире граждан КР нет
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.Подробнее...
на свободу - по УДО
В Кыргызстане вышли на свободу осужденные ранее экс–руководитель аппарата президента, бывший генпрокурор и госсоветник.Подробнее...
Как отразится на Кыргызстане ситуация в Сирии?
«Военные действия на территории Сирии будут влиять и на Кыргызстан», - сообщил на встрече с журналистами теолог Кадыр Маликов.Подробнее...
Ремонт на Токтогульской ГЭС завершен
Второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС вновь в работе.Подробнее...
МИД Кыргызстана:
Информация о причастности кыргызстанца к теракту в Стамбуле не подтверждается.
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закон следует доработать
Президент Кыргызстана не подписал закон о защите лиц, сообщивших о коррупции.
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цена за газ в январе
Для населения Кыргызстана на январь установили тариф на природный газ в 14,48 сома за кубометр.
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Новости Кыргызстана
НАД ДЕПУТАТОМ САЛЯНОВОЙ СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ...
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ХОРОШО БЫТЬ ДЕПУТАТОМ… ЕЩЁ ЛУЧШЕ - ЕГО РОДНЁЙ
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НАШЕЙ ЭКОЛОГИИ ВРЕДЯТ ВЛАСТИ И КИТАЙЦЫ
Барс является регулятором, ядром экосистемы. Барс - он как директор на заводе или фабрике. Если его не станет, то всё предприятие постепенно развалится.
Новый год: немецкая забава на весь мир
Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Нет, не ходим в баню. Мы, как и все кыргызстанцы, наряжаем ёлку, выбираем подарки, готовим оливье и покупаем мандарины. Так надо, традиция же! И никто даже не задумывается, а почему, собственно, надо? Почему именно ель? Почему в декабре? Откуда он вообще взялся, этот Новый год?
О чём мечтают дети, встречая Новый год?
В новогоднюю ночь все дети загадывают желания. Ведь они ещё верят в сказку. Чтобы узнать, о чём они мечтают, мы провели детский опрос.
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