Новости Кыргызстана

Новости

ЦИК назначит выборы мэра Бишкека

По Закону «О статусе столицы» Центризбирком КР должен назначить выборы мэра Бишкека не позднее десяти календарных дней со дня первой сессии вновь избранного городского кенеша.

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Канатбек Музуралиев стал председателем Бишкекского горкенеша

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«Кумтор» получил все разрешения для работы в 2017 году

Предприятию «Кумтор» в Кыргызстане выдали все необходимые разрешения и утвердили план горных работ на руднике на 2017 год. Об этом сообщила «Центерра Голд Инк.»

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в БГК определились с лидерами фракций и подписали коалиционное соглашение

 Об этом заявлено 30 декабря на первой сессии БГК.

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опубликован текст новой Конституции КР

Текст новой Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 декабря, опубликовали в номере газеты «Эркин-Тоо» за 30 декабря.

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США высылают 35 российских дипломатов

Президент США Барак Обама 29 декабря распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести санкции против представителей разведки РФ, которые, по мнению Вашингтона, причастны к кибератакам во время американской президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщили российские СМИ.

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Экс-глава аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев вышел на свободу

Бывшего руководителя аппарата президента Кыргызстана Данияра Нарымбаева выпустили из тюрьмы по системе условно-досрочного освобождения.

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Президент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан

29 декабря президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, предусматривающее беспошлинные поставки сырья в КР.

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в Бишкеке состоялась Президентская новогодняя ёлка для детей

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кыргызстанцы получат доступ к обязательному медстрахованию в России

Доступ к социальным гарантиям с 1 января 2017 года также получат приезжие из Беларуси, Армении и Казахстана.

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кыргызстанцы осуждены в Дубаи

Пять граждан Кыргызстана год назад ограбили обменное бюро в Дубаи, их осудили на три года тюрьмы. Об этом пишет центральная эмиратская газета The National.

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стойкие духом

Президент наградил трех кыргызстанцев медалями «Данк».

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президент Кыргызстана утвердил новую конституцию

Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом 11 декабря 2016 года.

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на завтрак к Дональду Трампу

поедут два депутата парламента Кыргызстана.

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НАРОД ПРОТИВ!

Инициативная группа горожан собрала более 30 тысяч подписей против поправок, разрешающих государству изымать земельные участки для общественных нужд.

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новые биометрические паспорта

Государственная регистрационная служба показала образцы новых биометрических паспортов.

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Кыргызстан подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

 Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе сообщил журналистам, что кыргызская сторона подписала новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС.

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в Кыргызстане упразднены военные суды

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора, а ныне депутата парламента Аиды Саляновой по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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президент Алмазбек Атамбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

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Состав Бишкекского горкенеша

Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша.

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в Бишкеке кыргызстанцы приносят цветы к российскому посольству

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в России объявлен общенациональный траур

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей ранним утром 25 декабря над Чёрным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.

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Кыргызстан соболезнует...

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с крушением самолета Минобороны РФ в районе Сочи.

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«Азия MIX» - чемпион!

Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН.

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Новости Кыргызстана

НАД ДЕПУТАТОМ САЛЯНОВОЙ СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ...

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Расследования
28.12.2016 10:48
Просмотров: 1165


 


     Над депутатом Аидой Саляновой и другими фигурантами нашумевшего уголовного дела нависла угроза...
 

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ХОРОШО БЫТЬ ДЕПУТАТОМ… ЕЩЁ ЛУЧШЕ - ЕГО РОДНЁЙ

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Политика Кыргызстана
28.12.2016 11:10
Просмотров: 721

богатые слуги

бедного народа
 


     По просьбе читателей продолжаем рассказывать, каким богатством владеют депутаты Жогорку Кенеша и их родственники. Начало публикации в прошлом номере газеты, напомним, посвящалось "народным избранникам" из парламентских фракций СДПК и "Кыргызстан".

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ПРОРЕКТОРА ОШТРАФОВАЛИ, РЕКТОРА ПОРУГАЛИ…

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По следам публикаций
28.12.2016 13:55
Просмотров: 440

по следам

наших публикаций

 

     Без малого год просидел под стражей бывший проректор КНУ имени Баласагына Нурзак Асанбеков. Обвинялся он, напомним, в целом "букете" преступлений.

 

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РАЗЫГРАЙ "МЕНТА"…

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Милиция и общество
28.12.2016 14:20
Просмотров: 699



И получи судимость в подарок!



- Алло, здравствуйте!
- Здравствуйте.
- Это милиция?
- Да. Что вы хотели?
- Хочу вам ящик соляной кислоты продать.
- Чего-о-о?!

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НАШЕЙ ЭКОЛОГИИ ВРЕДЯТ ВЛАСТИ И КИТАЙЦЫ

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Жизнь
28.12.2016 14:49
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    Барс является регулятором, ядром экосистемы. Барс - он как директор на заводе или фабрике. Если его не станет, то всё предприятие постепенно развалится.


     А его уже почти не стало.

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Новый год: немецкая забава на весь мир

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Жизнь
28.12.2016 15:11
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     Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Нет, не ходим в баню. Мы, как и все кыргызстанцы, наряжаем ёлку, выбираем подарки, готовим оливье и покупаем мандарины. Так надо, традиция же! И никто даже не задумывается, а почему, собственно, надо? Почему именно ель? Почему в декабре? Откуда он вообще взялся, этот Новый год?

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О чём мечтают дети, встречая Новый год?

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Жизнь
28.12.2016 15:49
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     В новогоднюю ночь все дети загадывают желания. Ведь они ещё верят в сказку. Чтобы узнать, о чём они мечтают, мы провели детский опрос.
 

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ПОБОЛЬШЕ НАГАДИТЬ НА ПРОЩАНИЕ…

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Политика Кыргызстана
28.12.2016 13:17
Просмотров: 816

 


     Именно это желание угадывается за последними действиями уходящего президента США Барака Обамы.
 

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телефонный террорист встретит новый год в камере СИЗО

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По следам публикаций
28.12.2016 13:22
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     Следствие по уголовному делу в отношении жителя Бишкека Ильи Еремеева, совершившего акт так называемого "телефонного терроризма", находится на стадии завершения. Об этом нашей редакции сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственного комитета национальной безопасности КР.
 

 

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ДУРДОМ

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Политика Кыргызстана
28.12.2016 13:28
Просмотров: 874

 

 украинцы решили провести обыск у Путина

 

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КРУШЕНИЕ, ПОХОЖЕЕ НА ТЕРАКТ

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ШОК
27.12.2016 16:15
Просмотров: 1388

скорбим вместе с Россией
 


     Что и кто стоит за самой крупной авиакатастрофой 2016 года, потрясшей Россию и всех нормальных людей во всём мире?

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БОГАТЫЕ СЛУГИ БЕДНОГО НАРОДА

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Политика Кыргызстана
21.12.2016 15:48
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где находятся?


В парламенте.
 

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ТУРЦИЯ СТАНОВИТСЯ ОПАСНОЙ

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Расследования
21.12.2016 15:10
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Особенно для кыргызстанцев с большими деньгами.


А всё - "благодаря" организации Гюлена, ставшей занозой в кыргызско-турецких отношениях.

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