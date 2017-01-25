Новости Кыргызстана

Новости

история и культура Кыргызстана - в открытом доступе

В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.

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в Вооружённых силах Кыргызстана образованы Сухопутные войска

Командующим назначен Э.Тердикбаев.

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канал поставки фальшливых долларов для террористов пресечен в Кыргызстане

 Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.

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эксперты МАК - о расследовании крушения «Боинга-747»

Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.

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любым транспортом

можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.

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в Кыргызстане задержан член "Хизб ут-Тахрира"

Члены НПО пытались помешать следственным действиям.

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МАК заканчивает расследование авиакатастрофы под Бишкеком

 Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.

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пожизненный срок оставлен в силе

24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.   

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за мат и алкоголь накажут

В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.

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чёрные ящики разбившегося под Бишкеком самолёта расшифрованы

Часть обломков самолета направят для исследования в США.

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39-я жертва авиакатастрофы

Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.

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животноводство в Кыргызстане развивается благодаря ЕАЭС

В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.

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поисковые работы на месте авиакатастрофы под Бишкеком завершены

Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 747 завершены, точное число погибших — 38, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции 19 января.

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Международный аэропорт "Манас" сообщает:

В грузовом самолёте «Боинг-747», упавшем 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.

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чёрные ящики отправили в Москву

Чёрные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолёта «Боинг-747» отправили 19 января в 7.30 в Москву для расшифровки.

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спецсчёт для пострадавших в авиакатастрофе

На специальный счёт МЧС продолжают поступать деньги.

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дети плакали, когда узнали о погибших в авиакатастрофе одноклассниках

В числе 17 погибших детей оказались 4 ученика Атбашинской средней школы-гимназии в селе Манас Сокулукского района.

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"Жертвы Боинга":

 В результате крушения самолёта в семье Рахмановых погибли беременная 23-летняя Венера и два ее сына.

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эксперты приступили к расследованию авиакатастрофы

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения грузового самолета "Боинг-747" на участке Дача СУ Чуйской области Кыргызстана.

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общая беда

Жители Бишкека собрали более 9 тонн гумпомощи для пострадавших в результате авиакатастрофы.

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аспирантку КГМА уволили за аморальное поведение

Преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу "Боинга" на своей странице в "Фейсбуке", написала, что это "естественный отбор, чистка нации", указав, что погибшие приехали из южных регионов.

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официальное число погибших в авиакатастрофе достигло 38

Государство окажет потерпевшим материальную помощь.

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Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747»

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представитель «Кыргызаэронавигации»:

"Разбившийся Боинг-747 не кружил в полосе ожидания, экипаж сразу решил совершить посадку".

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на месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы

На месте авиакрушения в поселке Дачи СУ под Бишкеком 17 января работают спасатели МЧС и сотрудники МВД КР.

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Новости Кыргызстана

США ОСТАВЯТ МИР В ПОКОЕ

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Политика Кыргызстана
25.01.2017 14:01
Просмотров: 642

Неужели?
 

     Это, пожалуй, самое важное,

 

     что прозвучало на церемонии инаугурации Дональда Трампа.

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план нападения Обамы на Россию

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Политика Кыргызстана
25.01.2017 13:48
Просмотров: 759


 

     Стивен Коэн (на фото), американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: "США готовились к нанесению масштабного удара по России".

 

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2017 год: звёзды обещают передышку - Кыргызстану, но не кыргызским политикам

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Политика Кыргызстана
18.01.2017 15:31
Просмотров: 1492

астропрогноз

политический
 

     Кому на предстоящих президентских выборах светит удача, а кому лучше своих коней попридержать?
     Кому из властьимущих придётся в этом году отвечать за былые ошибки и соблазны?
     Какие опасности грозят Кыргызстану и откуда они исходят?
     Это и многое другое вы сегодня узнаете из очередного астрологического прогноза...

 

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Электрический стул, иголки под ногти, пакет на голову… Правда или вымысел?

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Расследования
18.01.2017 15:58
Просмотров: 1455


 

     Омбудсмен Кыргызстана взбудоражил общественность описанием пыток, которыми чекисты якобы подвергали экс-депутата и его подельника, обвиняемых в связях с террористами.

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КОММЕРЧЕСКИЕ ТАЙНЫ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА

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Политика Кыргызстана
18.01.2017 16:52
Просмотров: 2310

богатые слуги

бедного народа

 


     Читателям очень понравилась наша рубрика "Богатые слуги бедного народа", и они просят эту тему продолжать. Прошлые публикации, напомним, мы посвятили депутатам кыргызского парламента, рассказав, какими богатствами (только по официальным данным) они владеют. Теперь обратим внимание на другой - не менее влиятельный - государственный орган. На аппарат президента Кыргызстана.

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КАТАСТРОФА

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ЧП в Кыргызстане
18.01.2017 12:14
Просмотров: 2738



 

     В страшной авиакатастрофе вблизи аэропорта "Манас" погибли не только члены экипажа грузового самолёта, но и жители дачного посёлка, многие из которых мирно спали.
 

 

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VIP-ЗЭКИ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ

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Политика Кыргызстана
18.01.2017 17:21
Просмотров: 1247



 

     Трое бывших бакиевских чиновников, осуждённых по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, получили условно-досрочное освобождение.

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ОПГ "Жорго-такси"

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Криминал
18.01.2017 17:42
Просмотров: 1276

Доскакались!



Хулиганы, наркоманы, вымогатели, насильники…
 

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ТЕЛО И ДЕЛО УМЕРШЕЙ БАПТИСТКИ

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По следам публикаций
18.01.2017 18:08
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     Обвиняемыми по этому уголовному делу проходят пятеро человек. Однако судят из них только троих. Как так? Ведь не втроём же эти сельские мужики закапывали и выкапывали  тело  несчастной  Каныгуль Сатыбалдиевой! Участвовала в этом бесчинстве ТОЛПА.

 

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