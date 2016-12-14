ОПАСНЫЙ РЫНОК "ДОРДОЙ" Подробности Экономика Кыргызстана 14.12.2016 12:46 Просмотров: 665



Пять человек оказались в реанимации в результате обвала крыши на рынке "Дордой". Интересное пояснение по этому поводу дала мэрия города Бишкека. "Причиной обрушения навеса на "Дордое" стало резкое потепление. Снег на крыше за ночь подтаял, и как только появилось солнце, произошло расширение металла", - сообщила глава пресс-службы Гуля Алмамбетова.

По этому заявлению можно судить об уровне знаний специалистов мэрии. Конечно же, обвалилась крыша не от того, что расширился металл, а потому, что сооружение, на котором держится кровля, было сделано из рук вон плохо. Виной тому - горе-сварщики. Ну и, конечно же, администрация рынка, которая наняла их - наверняка в целях экономии.

Экономит администрация рынка на всём. Администрации и владельцам вообще нет дела до арендаторов и покупателей рынка, благодаря которым они, владельцы, входят в число самых богатых людей страны. Владельцы получают большие деньги от рынка, вкладывая в него минимум средств. На миллионы, которые им приносит рынок, можно было бы не то что отремонтировать дороги вокруг него, но и проложить их заново.

Ежедневно торговцам приходится ездить на работу по разбитым дорогам, колеся подолгу вокруг рынка в поисках парковочных мест, которых для такого большого рынка очень мало. Поэтому приходится ставить автомобили на обочинах проезжих дорог, что небезопасно. А найти потом на рынке того, кто повредил ваш автомобиль, практически невозможно.

В этом году "Дордою" исполнится 25 лет. Возник он в 1991 году как основная перевалочная база товаров из Китая в Россию, Казахстан, Узбекистан. Его основатель и основной владелец - миллиардер Аскар Салымбеков. Перечислять других акционеров рынка не хватит и двух страниц. Тем более что "Дордой" состоит из пятнадцати частей: рынок автозапчастей, рынок "Ак-Суу", "Алканов", "Восток", "Север", "Джунхай", "Дордой", "Дордой-АЗС", "Дордой-Север", "Евразия", "Европа", "Кербен-Север", "Кербен-Юг", "Мурас-Спорт", "Оберон-Форт" и "Центральный проход". У всех этих частей разные хозяева. Правда, некоторые фамилии встречаются в списках акционеров нескольких частей рынка.

Википедия приводит данные исследования Всемирного банка "Клубок шёлка: Безграничные базары и приграничная торговля в Центральной Азии", по которым в 2009 году товарооборот "Дордоя" составил четыре миллиарда долларов США. До кризиса 2008 года, по оценкам экспертов, эта сумма приближалась к семи миллиардам.

Общая площадь "Дордоя" - около сотни гектаров, на которых расположены более сорока тысяч торговых точек. Работают на рынке почти шестьдесят тысяч человек - вместе с охранниками, поварами и прочими. Среди этих прочих кого только нет. Уже с утра на колясках развозят каши, выпечку, горячий чай, кофе и много, много, много другого. Ни один ресторан и магазин Бишкека не сравнится с "Дордоем" в богатстве ассортимента еды. Здесь продаются отборные овощи и фрукты, какие нечасто можно увидеть в самых лучших магазинах. "Дордой" ничем не уступает лучшим рынкам востока. Разве только нет красивых арочных проходов.

В обед в так называемых кафе, которые больше похожи на столовые, не протолкнуться. Владельцы большинства из них дунгане и уйгуры, а они, как известно, готовят очень вкусно. Кроме того, народу на "Дордое" ежедневно бывает хотя бы восемьдесят тысяч человек. Поэтому продавать еду здесь не менее выгодно, чем, например, одежду.

А уходя домой, торговцы могут взять с собой и ужин. По рядам расхаживают женщины, которые продают тесто для лагмана, почищенные и покрошенные овощи и прочие заготовки, которые, придя домой, остаётся только сварить или пожарить. К продавцам прямо в контейнеры приходят корректоры бровей, массажисты и другие всевозможные мастера. Здесь же можно отреставрировать свою одежду, отремонтировать обувь, украшения, получить и отправить посылку, и всё что душе угодно. "Дордой" живёт своей жизнью. Это отдельный город, где даже выпускается своя газета.



Но только город этот совсем не безопасен. Не идёт речи о незастрахованности от терактов, хотя охрана занимается совсем не тем, чем должна заниматься. Охранники здесь только и выжидают, когда продавцы неправильно повесят замок или не сдадут жетон, уходя домой, или из закрытого контейнера будет выглядывать ниточка или уголок целлофанового пакета, чтобы потом оштрафовать их. Видите ли, опасно это.

Речь идёт о разбитых проходах, на которых смотрящий по сторонам (а что ещё делать на рынке?) покупатель может подвернуть ногу или споткнуться и ушибиться. О мошенниках из пунктов обмена валюты, которые недодают денег, а потом запугивают тех, кто вернётся за недостачей. О многочисленных карманниках, грабителях и прочих похитителях, которые воруют товары и сумки продавцов. И наконец, о крыше, которая в любую минуту может рухнуть кому-нибудь на голову. Сломанный под тяжестью снега шифер.



Дороги и подъездные пути перегораживают

хаотично припаркованные машины. Толстый слой снега вот-вот упадёт.

Может, и кому-нибудь на голову. На тротуарах расположились тачки с товарами,

и людям приходится ходить по проезжей части.

Кровля на "Дордое" сделана из самых дешёвых материалов. Тонкие железные кровельные листы и пластик, который пробивается даже градом. Но оказалось, что это не самое страшное. На пятерых женщин, оказавшихся в реанимации, упали железные сооружения, на которых держалась крыша рынка "Алканов" (это северная часть центрального прохода).

Латание и укрепление крыши - вполне решаемая проблема. Тем более за такие большие деньги, которые владельцы получают с рынка. К примеру, один продавец платит за аренду, патент, оплачивает земельный налог, электричество и охрану. Аренда составляет от ста долларов до тысячи в месяц. В зависимости от того, на каком месте находится контейнер, и от величины контейнера. Это ещё сниженные цены, после прошлогоднего вмешательства правительства. Раньше цены были гораздо выше.

Земельный налог составляет 7 500 сомов за три месяца. Но владельцы, повторю, не привыкли вкладываться в рынок. До безопасности торговцев и покупателей им нет дела.

Как нет дела и милиции до того, что происходит на рынке. Вот пример. Летом этого года у женщины украли деньги, которые предназначались для операции её сына. Чуть более трёхсот долларов. В надежде вернуть их она пошла в отделение милиции, расположенное на рынке. Там её нехотя выслушали и отправили в другое отделение, которое находится в северной части рынка. Мол, территория другая, хотя оба эти отделения относятся к Свердловскому РУВД. А оттуда её отправили обратно в первое отделение… Когда женщина пригрозила, что пойдёт жаловаться в МВД, молодой милиционер ответил: "Иди куда хочешь. Что ты нам сможешь сделать-то?"

Из МВД женщину отправили в Свердловское РУВД к заместителю начальника, вежливо пообещав, что там обязательно решат её проблему. Но заместитель начальника РУВД ей грубо и на повышенных тонах заявила: "У нас и так работы много, вас только не хватало".

Понимая, что украденных денег ей не вернуть и лучше, не теряя времени, идти искать для операции другие деньги, женщина развернулась и ушла. Её догнали, так как направлена она была из МВД, и пообещали, что деньги найдут. Даже показали фотографии каких-то мужчин, чтобы она опознала вора. Конечно, это было сделано просто для отвода глаз, для того, чтобы она не пошла жаловаться в министерство…

А вот если бы женщина пообещала сотрудникам милиции девяносто процентов тех денег, наверняка они бы нашли их. Причём за полчаса, по горячим следам. "Дордой" интересен ещё и тем, что все местные воры - на учёте у милиции. И про каждого милиция всё знает.

Да и с обменщиками валюты при желании милиция могла бы решить проблему. Те на табло специально пишут высокий курс, заманивая тем самым клиентов. Рассчитываются купюрами номиналом в двести сомов, чтобы пачка денег была больше. И когда они при клиентах считают деньги, их вроде бы столько, сколько нужно. Но если пересчитать самому, одной бумажки будет не хватать. Тогда обменщик возьмёт пачку снова в свои руки и пересчитает, как в первый раз. Большинство клиентов извиняются за недоверие и уже больше не пересчитывают. Начнёшь упрямиться - себе дороже. Тебя ещё больше обсчитают или нахамят так, что в другой раз в эту обменку не сунешься.

Торговцы рынка называют самой большой проблемой именно эти обменные пункты. Но милиции эти пункты не мешают, несмотря на то, что часто на них поступают заявления. Хотя в последнее время всё меньше людей пытаются искать справедливости в милиции. Считают, что милиционеры с мошенниками заодно и делят прибыль.

Вот и остаётся продавцам рассчитывать только на себя. Иностранную валюту клиентам стараются обменивать сами. Сами приобретают баллоны для тушения пожара, оружие. Сами выравнивают территорию перед своими контейнерами.

Сами, наверное, и крышу будут чинить.

Акылай ЖУНУШЕВА

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Вот по такой грязи люди ходят уже два месяца, всё потому, что администрация не могла провести все ремонтные работы летом, когда нет слякоти.



Обменные пункты валют на центральном проходе, которым доверять не стоит. Вокруг рынка немало банков, где вам обменяют валюту "по-честному".



Некоторые ряды после происшествия закрыли,

чтобы укрепить крышу. Добавить комментарий