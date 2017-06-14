ПЕДАГОГА ПОСТАВИЛИ НА КОЛЕНИ

Подробности ЧП в Кыргызстане 14.06.2017 13:23

И в данном случае это - не образное выражение. То, что кыргызстанские учителя и преподаватели давным-давно в переносном смысле стоят на коленях - бесправные, бессловесные, унижаемые всеми и каждым, - это одно.



Но когда толпа агрессивных молодых нарынчан натурально ставит на колени преподавателя Университета Центральной Азии и заставляет просить прощения…



Это уже, простите, "верх низа". Это дно. Дальше уже некуда.



27 мая в УЦА были соревнования по баскетболу между студентами этого вуза и местной нестуденческой молодёжью. Насколько известно (ибо информация поступает противоречивая), у парней из Нарына вышел какой-то неспортивный конфликт со студентами - приезжими из Таджикистана. Кто-то кого-то якобы избил - то ли наши таджиков, то ли наоборот. Милиция, надеемся, в этом конфликте всё-таки разберётся.



Жители Нарына, естественно, во всём обвинили гостей и возмутились, что тех до сих под не депортировали из Кыргызстана. И 8 июня группа нарынской молодёжи пришла к стенам университета с ультиматумом.



С манифестантами встретились полпред правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов, представители местных органов власти, преподаватели и студенты УЦА. Все призывали митингующих не поддаваться эмоциям, объясняли, что любую проблему можно решить мирным, "бескровным" путём. Но митингующие были настроены непримиримо.



Очевидцы событий рассказали журналистам "24.kg", что пришла толпа недовольных к зданию университета ещё и в сопровождении начальника Нарынского УВД Нурлана Сарчаева. Хочется верить, что главный милиционер области не был на стороне агрессивной молодёжи. Однако если он был на месте и не смог предотвратить дальнейшие события, - большой ему минус и заслуженная двойка.



К митингующим, рассказывают, вышли студенты (те самые, с которыми у нарынчан разгорелся "баскетбольный" конфликт). И тоже пытались договориться миром. Все мы, дескать, братья-мусульмане, сейчас идёт священный месяц Рамазан - не время для распрей и взаимного оскорбления.

Местные же молодые люди, выкрикивая лозунги националистического характера, потребовали от обидчиков извинений.



И не просто извинений. Согласно требованиям протестующих, студенты должны были просить прощения на коленях.



В сторону студентов УЦА из толпы митингующих полетел стул…



Спустя несколько минут несколько студентов и несколько преподавателей (!), рассказывают очевидцы, повиновались. Действительно встали на колени и униженно попросили прощения у нарынских "товарищей".



- Во-первых, я бы хотела попросить прощения у жителей города Нарын, - оправдывалась, призывая народ к спокойствию, преподаватель гуманитарных и точных наук УЦА Диана Фауна. - Наш университет только начал свою деятельность. Так как мы приехали совсем недавно, мы ещё не очень хорошо изучили Нарын. Наверное, нам надо больше времени, чтобы узнать, как жить в Нарыне, как проводить соревнования в Нарыне. Наверное, нам стоит лучше подготовиться к следующему спортивному матчу…



В общем, как сказала бы российская актриса Ахеджакова, "простите меня, люди - даже за то, чего я не совершала. Бейте меня, плюйте мне в лицо, только простите!".



После этого удовлетворённая толпа митингующих гордо удалилась.



Эта позорная экзекуция потрясла даже некоторых псевдонационал-патриотов, ратующих за "очищение" Кыргызстана от представителей других национальностей:



"Власти Кыргызстана, правозащитные организации и активисты гражданского общества обязаны обратить внимание на эту беспредельную дикость по отношению к студентам УЦА. Эти молодые ребята в первую очередь являются гостями на нашей земле. По отношению к гостям вести себя подобным образом - ниже мужского и человеческого достоинства".



"Дикость и позор! Это огромный шаг назад. Показывает уровень власти и уровень жителей. По таким ситуациям будут судить о Кыргызстане. И думаете, это вам добавит уважения?"



"Нарынчане хотели извинений? Они их получили! Но вместе с ними весь Нарын теперь "ниже плинтуса"! Позорники!!!".



Не потрясла эта ситуация, похоже, только нарынскую милицию. После инцидента Нарынское УВД распространило информацию: массового унижения иностранцев не было. На колени встал только один педагог, а не группа. И в этом, по мнению милиционеров, ничего страшного нет. Это произошло якобы потому, что… преподавателю неправильно перевели претензии нарынских активистов.



Как это понимать? Унижение одного человека, по логике сотрудников милиции, не заслуживает такого возмущения, как унижение массовое?! И то, что они, сотрудники милиции, допустили публичное унижение преподавателя, - это, оказывается, тоже в порядке вещей?!



На следующий день горячие нарынские парни, насколько известно, принесли ответные извинения студентам и преподавателям университета. На колени, правда, не становились. Но стороны вроде договорились впредь жить в мире, согласии и взаимном уважении.



В милиции сей инцидент зарегистрирован как хулиганство (а как ещё? Любое непонятное и неприятное событие, в котором, слава богу, обошлось без жертв, у нас трактуется как хулиганство). Проводится соответствующая проверка.



Кроме того, Служба собственной безопасности МВД начала служебное расследование, чтобы дать оценку действиям (точнее, бездействию) милиционеров, стоявших и молча взиравших на моральное надругательство над студентами и сотрудниками университета.



А что делать педагогам и вообще системе образования и просвещения? Как всегда: утереться и жить дальше. В век чуть ли не повальной неграмотности и невоспитанности к ЭТОМУ, увы, не привыкать.



Алина НАЗАРОВА