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крушение "Боинга-747" под Бишкеком
Вины кыргызской стороны нет.Подробнее...
Алмазбек Атамбаев: "Честности и демократии нет уже в самих США"
Об этом 16 октября на встрече с главами миссий международных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана сказал президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
на 5 млрд сомов увеличился золотой запас КР за год
Международные валютные резервы страны состоят из более чем десятка видов валюты и золота.Подробнее...
Путин первым поздравил Жээнбекова с победой на выборах
Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах президента Кыргызстана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.Подробнее...
как голосовали на выборах президента КР в регионах
Как проголосовали жители разных регионов Кыргызстана, сообщается в отчете Центральной избирательной комиссии.Подробнее...
выборы президента Кыргызстана состоялись
По предварительным итогам, Сооронбай Жээнбеков набрал 54,22 процента.Подробнее...
кандидатов в президенты КР осталось 10
Азимбек Бекназаров заявил о снятии своей кандидатуры c президентской гонки.Подробнее...
переговоров с Казахстаном не было
Казахстан опроверг факт переговоров с премьер-министром Кыргызстана.Подробнее...
Историческое событие!
дорожная война
Более 600 человек погибли в ДТП с начала года в Кыргызстане.Подробнее...
пять авторов из Кыргызстана
вошли в шорт-лист литературного конкурса в Швеции.Подробнее...
погранслужба Казахстана
проводит плановую операцию по всему периметру границы.Подробнее...
президент Казахстана
поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном.Подробнее...
премьер-министр Казахстана напомнил, что все пути из Кыргызстана идут через них
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погранслужба КР перешла на усиленный режим
Но ограничений с кыргызской стороны нет.Подробнее...
заявление штаба Омурбека Бабанова
Штаб кандидата в Президенты Кыргызской Республики Омурбека Бабанова в ответ на информационное сообщение пресс-службы МВД по поводу якобы подкупа голосов в г. Ош сообщает следующее.Подробнее...
cколько потратили на выборы кандидаты в президенты
Лидером по-прежнему остаётся О.Бабанов.Подробнее...
России не нужна ещё одна военная база в Кыргызстане
Достаточно уже существующей.Подробнее...
Крушение "Боинга"
Турецкая сторона перечислила все деньги кыргызстанцам.Подробнее...
Аиду Салянову приговорили к 5 годам лишения свободы
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ОСТОРОЖНО: ЗА РУЛЁМ - УБИЙЦЫ!
На похоронах фельдшера Марипы Садыбаковой
С какой же скоростью неслась Жибек и какой же силы был удар, если "скорая" в результате несколько раз перевернулась?!
Жибек ещё не осознала, что натворила…
Осознала и вроде бы раскаялась.
Владелец "Мерседеса" Тахир тоже заключён под стражу.
Нетрезвый водитель "Субару" практически не пострадал. Зато убил двоих человек, находившихся в грузовичке.