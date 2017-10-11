Подробности ЧП в Кыргызстане 11.10.2017 13:20



Как только пьяный водитель садится за руль своей машины, он автоматически превращается в потенциального убийцу.



В селе Бостери Иссык-Кульского района 3 октября похоронили 56-летнюю Марипу Садыбакову. Хоронили её с почестями: женщина 35 лет проработала в службе скорой медицинской помощи и спасла жизни не одного десятка людей.



- Доезжаем за 4-7 минут, - рассказывала пять лет назад Марипа Таштандиевна корреспонденту одной из газет о работе иссык-кульской "скорой". - Как правило, этого времени достаточно. Водители карете "скорой помощи" всегда дорогу уступают, с этим проблем не было. Другое дело, что уазик - не самая подходящая машина для перевозки сложных больных, слишком жёсткая. И врачей не хватает. Все от нас сбегают. Не выдерживают. График трудный.



Жаловалась Марипа Таштандиевна и на то, что их, врачей, часто ругают, и это тоже не всякому под силу выдержать. Кто ругает? Да все кому не лень:

- Многие ведь в аварию, например, попадают пьяными, кричат, обзывают нас по-всякому. Но мы уже закалились, не реагируем.



Тогда Марипа Таштандиевна не знала, что через пять лет сама окажется жертвой пьяного водителя.



Такая у них, у врачей, работа. Не обращая внимания на собственное здоровье и душевное состояние, не реагируя даже на выпады неадекватных пациентов, молча делать своё благородное дело: спасать, помогать, вытаскивать с того света…



Работа у врачей адова. И спасибо далеко не всегда дождёшься. Хотя они ведь не за спасибо работают.



Летом и в начале осени работы у иссык-кульских медиков прибавляется в несколько раз. Трудятся они в это время круглосуточно, в авральном режиме. Вызовы следуют один за другим, а то и два-три одновременно: дорожно-транспортное происшествие, драка, утопление…



И почти всегда за очередной трагедией стоит водка. Почти каждый случай с печальным исходом начинается так: сидели, выпивали… Потом на подвиги потянуло.



Марипе Садыбаковой и её бригаде ещё повезло - в том смысле, что их уазик на дороге всегда пропускали. Бишкекским медикам в этом плане сложнее. Дорогу не уступает никто. Никто из водителей будто не слышит тревожной сирены, не видит проблесковых маячков. Никто не задумывается, что в этой застрявшей в пробке машине сейчас находится тяжёлый больной, жизнь которого висит на волоске, и счёт идёт на секунды.



Не задумываются водители и о том, что завтра на месте этого пациента может оказаться любой из них или любой из их близких…



Марипа Садыбакова на момент своей трагической гибели работала старшим фельдшером. Все силы отдавала работе. В одиночку подняла сына, который сейчас учится на пятом курсе одного из бишкекских вузов.



Ночью 1 октября Марипа Таштандиевна в составе бригады выехала по вызову в село Бает Иссык-Кульского района. Бригада забрала 19-летнюю беременную женщину. В салоне уазика оказалась ещё одна женщина - родственница беременной.



На въезде в город Чолпон-Ату в карету "скорой" врезался ехавший сзади "Мерседес". Удар был таким сильным, что "скорая" несколько раз перевернулась…



Никто из находившихся в ней людей не выжил. Ни фельдшер, ни пациентка, ни её родственница, ни водитель Кожон Адыракаев.

На похоронах фельдшера Марипы Садыбаковой

и водителя Кожона Адыракаева. "Мы в шоке", - говорят их коллеги.



В "Мерседесе" тоже было четверо. Трое парней и девушка. Никто из них серьёзно не пострадал. Более того - машина - виновница аварии с места происшествия скрылась, и милиции пришлось разыскивать ночного лихача.



Владелец смертоносного "Мерседеса" - некто Тахир. 27-летний бишкекчанин, приехавший на Иссык-Куль отдохнуть. Но за рулём, насколько известно, находился не он, а его подруга, 23-летняя Жибек из города Кербена Джалал-Абадской области.



Девушку освидетельствовали на наличие алкоголя в крови. Анализ показал: да, Жибек выпила. И села за руль. И убила четверых человек (а если учесть, что одна пассажирка уазика была беременна, - то и пятерых)!



По словам Тахира, в тот вечер весёлая компания молодых людей пила пиво. Не пила якобы только Жибек (а откуда же тогда взялся алкоголь в её крови?). Когда парням понадобилось ехать в магазин "Народный" в центре Чолпон-Аты, те, недолго думая, доверили руль единственной "трезвой" девушке.



- На трассе я хотела обогнать этот автомобиль, - даёт показания Жибек, имея в виду УАЗ "скорой помощи". - Уже включила сигнал поворотника, как вдруг увидела дальний свет фар. Я взяла ориентир вправо, и произошло столкновение.



Можно себе представить, с какой скоростью нёсся "Мерседес" под управлением Жибек, если от удара в левый бок "скорая" слетела с дороги и перевернулась, врезавшись в кучу глины!



Хозяина "Мерседеса" Тахира и его подругу арестовали. Тахиру предъявили обвинение в допуске к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения или не имеющего права управления (статья 284 УК КР). Жибек обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем гибель нескольких человек (статья 281 УК КР).



Во время допроса, снятого на видеокамеру, Жибек чуть слышно признаётся: права у неё имеются. Получила водительское удостоверение, отучившись в автошколе в Оше. Но до нынешнего приезда в Чолпон-Ату практического опыта вождения она не имела. И как такового водительского стажа у неё нет.



Получается странная, дикая, малоправдоподобная вещь. Выпивший Тахир доверил свою недешёвую машину девушке, которая за всю жизнь и километра самостоятельно не проехала? И она, Жибек, добровольно согласилась везти в магазин пьяных друзей по ночной дороге, в темноте - не имея навыков управления автомобилем? И даже взялась обгонять карету "скорой помощи", которая и так ехала на достаточно большой скорости?



Кое-кто уже высказывает предположение, что за рулём на самом деле была не Жибек. Что её, глупенькую, парни уговорили или заставили взять вину на себя.



- Хочу сказать, что в тот день я не была пьяной, - оправдывается перед следователем Жибек. - Пила за день до происшествия. Сама не знаю, как это получилось…



- Во время летнего турсезона на Иссык-Куле произошло около шестидесяти аварий, - комментирует ситуацию на дорогах начальник иссык-кульской патрульной милиции Тимур Кадыров. - За осень это уже второе тяжёлое ДТП со смертельным исходом. До этого страшная авария случилась в селе Григорьевка. Машина съехала с моста, погибли тоже четыре человека. Виноваты в большинстве случаев водители и их безответственное отношение.



"Из-за её гулянки, пьянки мы потеряли двух своих коллег, - возмущённо пишет о Жибек, не слишком выбирая слова, в социальных сетях анонимный врач. - 35 лет отдали они труду в медицине, сколько людей спасли! Когда человеку плохо, всегда все ждут помощи, и на помощь приходит "скорая". Очень обидно, что из-за этой дуры ушли из жизни четыре человека и нерождённое дитя. Весь наш коллектив надеется, что правоохранительные органы и наше правительство не оставят безнаказанной эту убийцу и вынесут справедливое решение".



На это надеется и каждый здравомыслящий человек. Потому что если не наказывать строго тех, кто садится за руль нетрезвым, да ещё и гонки устраивает, - тех, из-за кого гибнут безвинные люди, то такие преступления будут множиться в геометрической прогрессии. Безнаказанность всегда рождает беспредел.



Как совершенно правильно заметил кто-то из комментирующих, ни Жибек, ни её пьяные спутники ничего хорошего ещё никому не сделали. Ничего особенного не добились. Почему из-за них общество должно терять уважаемых людей, всю жизнь посвятивших спасению чужих жизней?



Жибек по решению суда на время следствия заключена под стражу на два месяца. На месяц арестован и владелец "Мерседеса" Тахир. Закончится следствие, будет суд, и будет приговор. Какой? Об этом мы обязательно сообщим нашим читателям.

С какой же скоростью неслась Жибек и какой же силы был удар, если "скорая" в результате несколько раз перевернулась?!

Жибек ещё не осознала, что натворила…

Осознала и вроде бы раскаялась.

Владелец "Мерседеса" Тахир тоже заключён под стражу.



ещё кошмар



В Аламединском районе в дорожно-транспортном происшествии 3 октября погибли 50-летний мужчина и его внучка.



Кроме них, два человека получили травмы различной степени тяжести.



По данным МЧС, авария произошла около двух часов дня на пятом километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт. Столкнулись грузовая машина марки "Хёндай-Портер" и легковушка "Субару".



За рулём грузового автомобиля находился Т.Х. (полные данные пока не сообщаются), 1967 года рождения. В салоне авто были его 49-летняя жена и 4-летняя внучка.



Легковым же автомобилем управлял 23-летний С.С. Который, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения. Именно он, выехав на встречную полосу, стал виновником аварии.



И именно он, как зачастую бывает с людьми в его состоянии, пострадал меньше всех.



По факту ДТП возбуждено уголовное дело (статья 281 Уголовного кодекса КР - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к гибели двух и более человек). Ведётся следствие.

Нетрезвый водитель "Субару" практически не пострадал. Зато убил двоих человек, находившихся в грузовичке.



В Иссык-Кульской области по горячим следам задержан водитель, насмерть сбивший женщину и скрывшийся с места происшествия.



5 октября примерно в час ночи в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило телефонное сообщение: в селе Бактуу-Долоноту около ипподрома совершён автонаезд на пешехода.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа районной милиции, осмотревшись и опросив свидетелей, установила, что на 84-м километре автодороги Балыкчи - Ананьево - Каракол неизвестный водитель на автомашине "Тойота-Лэндкрузер-200" сбил женщину в возрасте 40-45 лет, которая переходила автодорогу.



И не только сбил. После наезда на пешехода автомобиль под управлением явно неадекватного водителя врезался в столб, проехал ещё около двадцати метров, развернулся в противоположную сторону и наконец остановился. Водитель вылез из салона и сбежал, даже не взглянув на сбитую им женщину и не поинтересовавшись, не нужна ли ей медицинская помощь.



Помощь ей, впрочем, действительно уже не понадобилась. Женщина (как оказалось, местная 48-летняя жительница по имени Майрам) скончалась на месте.



Милиция объявила план "Перехват". Горе-водителя, 31-летнего жителя Чуйской области, нашли на автобусной остановке в городе Чолпон-Ате. Мужчина, которого зовут Беккул, задержан и находится в ИВС…



Согласно пункту 3 статьи 281 УК КР, виновник ДТП со смертельным исходом для нескольких пострадавших лишается свободы на срок от семи до десяти лет и права управлять транспортными средствами на три года.



Пункт 4 этой статьи предусматривает наказания для водителя, совершившего аварию в состоянии опьянения. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет, и на срок до трёх лет у него отбирают водительское удостоверение.



Очень жаль, что только на три года пьяные водители-убийцы лишаются прав. Надо бы пожизненно лишать их возможности ездить за рулём автомобиля, чтобы никогда никому больше не причинили вреда. А за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения (хоть алкогольного, хоть наркотического) наказывать как за умышленное убийство!



Ольга КАЛИНИНА