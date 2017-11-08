Подробности ЧП в Кыргызстане 08.11.2017 11:45



ОПЕРАТИВНИКА УБИЛИ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ



В ночь на 26 октября на пересечении бишкекских улиц Боконбаева и Исанова убит милиционер. Сотрудник Первомайского РУВД столицы старший лейтенант Уларбек Майрамбеков.



Милиционера не застрелили, не взорвали… Убили так, как обычно убивают при ограблении. Старшему лейтенанту нанесли смертельное ножевое ранение.



Убийство это, поднявшее на ноги всю бишкекскую милицию, кроме прочего, заставило обратить внимание на несколько важных моментов.



Во-первых, никакого "безопасного города", о котором постоянно говорят правоохранители и в который уже несколько лет пытаются превратить Бишкек, - не существует. Бишкек - город опасный. Криминальный. Если уж сотрудник милиции не может здесь себя чувствовать в безопасности - что говорить о нас, рядовых гражданах?



Во-вторых, разгул терроризма и расцвет разного рода террористических организаций (основная из которых, конечно же, ИГИЛ) привели к соответствующим настроениям в обществе. Скоро за каждым убийством кыргызстанцам будет мерещиться теракт - тем более если это убийство представителя власти.



Ну и в-третьих - и это самое печальное - авторитет милиции упал, что называется, ниже плинтуса.



И к такому выводу приводит даже не это очередное убийство милиционера. А то, КАК это убийство воспринял народ.

Старший лейтенант Майрамбеков.



Майрамбеков - не первый



Осенью 2010 года в городе Кызыл-Кие Баткенской области неизвестные, выскочившие из салона машины без номеров марки "Дэу Тико", расстреляли ночной милицейский патруль.



На месте погибли старшина Кылычбек Ысманов и младший сержант Гуламжан Бердалиев. Третий, Мухаммед Ибрагим Атаназаров, был тяжело ранен.

На преступников милиция вышла быстро. Вычислила двоих уроженцев Сузака по телефону, брошенному ими впопыхах на месте стрельбы. Потом поймали третьего. Остальные "стрелки" до сих пор в розыске.



Одного из убийц, Бахромжона Шамшидинова, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Его соучастники Умиджан Сабиров и Абдраимжан Юнусалиев получили по 3 года исправительной колонии.



4 января 2011 года в Бишкеке во время рейда у входа в одну из квартир в доме №8/1 по улице Жукеева-Пудовкина убили троих сотрудников милиции. Милиционеры искали тех, кто причастен к взрыву у здания Дворца спорта, когда там проходил процесс по "революционному делу 7 апреля".



В той квартире в 8-м микрорайоне столицы милиционеры и напоролись на группу подрывников. Попытались проверить у них документы. Один из преступников открыл стрельбу из автомата Калашникова…



Не стало капитана милиции Самата Жээнбекова и старших лейтенантов Алмазбека Сулайманова и Пиридинбая Исманова.



А убийцы, как выяснилось, готовили серию терактов в Бишкеке.



В ноябре 2015 года там же, в 8-м микрорайоне Бишкека, у дома номер 38 в упор застрелен участковый инспектор Октябрьского РУВД Актилек Абдувалиев. Пулю он получил тоже при попытке проверить документы у нескольких парней на велосипедах, показавшихся ему подозрительными (по району прокатилась волна квартирных краж).



Полковник милиции Толкунбек Шоноев убит в январе 2013 года. Когда он возвращался домой, его служебный автомобиль с разных сторон обстреляли неизвестные. Милиционер скончался на месте от трёх огнестрельных ранений.



Семеро преступников задержаны и приговорены к пожизненному лишению свободы.



В июне 2014 года при исполнении служебных обязанностей убит капитан милиции Бакай Сыдыгалиев. Пулю в голову он получил во время погони за сбежавшим из тюрьмы Александром Саяпиным (позже отправленным в колонию на пожизненный срок)…



Знает Кыргызстан ещё случаи, когда сотрудники милиции при исполнении пали от рук профессиональных, если можно так выразиться, убийц.



Все эти преступления в своё время наделали много шума. Их обсуждали, с замиранием сердца ждали, когда товарищи убитых выйдут наконец на след убийц-беспредельщиков и какой приговор вынесет суд. Сочувствовали родным и близким убитых милиционеров (у всех у них остались жёны и маленькие дети).



Может, кто-то из комментаторов и выражал шёпотом свою "антиментовскую" позицию…



Но такого, как в случае с зарезанным старшим лейтенантом Майрамбековым, кажется, ещё не было.



А в своём ли вы уме?



"Наверное, что-то натворил, так просто его бы не убили".



"Хорошим ментам - хорошие гробы, плохим ментам - плохие гробы. А вы знаете, что 70 процентов сидят ни за что, и это те, кого сломали менты, кто не смог дать денег. Однозначно, просто так никто его бы не зарезал. Значит, были грешки".



"Интересно, за что его убили? По ходу, за беспредел. Милиция этим умеет заниматься. У моего мужа ни одного целого ребра, в молодости такие же менты сломали".



"Может, перед свадьбой с кого-то запросил непосильно?"



"В Кыргызстане милиция - это бандиты, наделённые правами и оружием"…



Читаешь в социальных сетях такие комментарии (а их - множество) - и оторопь берёт. Похоже, добрая половина населения нашей страны до такой степени обозлена на родную милицию, что не в состоянии даже сдерживать своё злорадство. Убили, дескать, мента - и правильно сделали. Сам, дескать, виноват.



Что с вами случилось, люди? Убили 25-летнего парня, только начинавшего жить! Уларбек Майрамбеков буквально накануне своей смерти сдал табельное оружие, написал рапорт, взял отпуск - жениться собирался.



Почему так мало тех, кто справедливо возмутился очередным нападением на сотрудника правоохранительных органов, кто выразил соболезнования потерявшим сына родителям, потерявшей жениха невесте, товарищам-сослуживцам Уларбека? Почему так много тех, кто удовлетворённо потирал руки: "Ага! Молодцы убийцы, кем бы они ни были!"?



Количество здравомыслящих - да и просто человечных людей в Кыргызстане, как видно, сокращается не по дням, а по часам.



А преступникам - им ведь того и надо. При таком отношении к милиции скоро всех нас будут резать средь бела дня в центре города.



Уларбек Майрамбеков родился 25 августа 1992 года в селе Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области. В 2014 году окончил Академию МВД России. На момент убийства служил оперуполномоченным Первомайского РУВД Бишкека.



"А что он делал в городе в три часа ночи, если был в отпуске?" - задаются в Интернете вопросом некоторые особо въедливые пользователи.



Да какая вам, собственно, разница, что он делал ночью на перекрёстке бишкекских улиц? Между прочим, о покое горожан тревожился. Несмотря на то, что, будучи в предсвадебном отпуске, вроде бы и не обязан был этого делать.



ИГИЛ или не ИГИЛ?



"Ответственность за смерть оперативника взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", - поспешило оповестить граждан некое информационное агентство:



"Убитый сотрудник Первомайского РУВД в Бишкеке стал жертвой боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает агентство SITE, ретранслирующее сообщения подконтрольного террористам агентства Amaq News Agency".



- Ну вот, началось! - схватились за головы наиболее впечатлительные кыргызстанцы. - Это ведь, скорее всего, первая атака боевиков-исламистов, то ли ещё будет!



Эта абсолютно никем не проверенная (и непонятно пока, кем вброшенная) информация-утка моментально пошла гулять по социальным сетям.



И не задумывались паникёры, что как-то уж очень странно для террористического акта совершено убийство. Глаза у страха оказались велики настолько, что "диванные эксперты" рассуждали о террористах и рассказывали о теракте как о доказанной версии убийства Уларбека Майрамбекова.



И даже когда в Сети появилось видео (где-то поблизости от места происшествия, оказалось, установлена камера видеонаблюдения), на котором чётко просматривается, как покойный милиционер разговаривает с каким-то человеком, этого "кого-то" "эксперты" тут же окрестили игиловцем.



"Наверное, машины минировал", - на полном серьёзе предполагали горе-комментаторы.



Потом свою версию озвучили и милиционеры, старавшиеся как можно скорее раскрыть убийство своего товарища. В ту ночь Уларбек попросил сослуживца подбросить его до перекрёстка Исанова - Боконбаева. Вроде бы встреча там была у него назначена. А вместо того, с кем хотел встретиться, вроде бы увидел подозрительного человека.



Почему подозрительного? Потому что вёл себя парень странно. Передвигался исключительно по неосвещённым участкам улицы, прятался за машинами (отсюда и разговоры про минирование).



Оперуполномоченный Майрамбеков вроде бы решил проверить у странного ночного прохожего документы - и получил смертельное ножевое ранение.

Итак, видео с камеры наблюдения. Полтретьего ночи. Милиционер стоит на перекрёстке и беседует с неизвестным. Вдруг неизвестный принимается бить оперативника ножом. Майрамбеков, прежде чем рухнуть на землю, успевает пробежать несколько метров. Тот, кто его зарезал, тоже убегает - предварительно нагнувшись и подобрав что-то с земли.



обычный игроман



Подозреваемого в убийстве оперативника Майрамбекова задержали через два дня, 28 октября. Его опознали по кадрам видеосъёмки. Одежду, которая была на нём в момент убийства, милиционеры нашли при обыске у него дома.



Кто он? Боевик-экстремист? Нет. Обычный бишкекский безработный. Уроженец Таласской области. Почти ровесник убитого Уларбека Майрамбекова - предполагаемому убийце исполнилось 26 лет.

Задержанный оказался не игиловцем, а игроманом.

При обыске у задержанного обнаружилась та самая одежда, которая была на нём в момент убийства.



Задержанный, по данным милиции, - завсегдатай игровых клубов и прочих увеселительных заведений. И это многое объясняет.



Раз "профессиональный" игрок - значит, с психикой у него не всё в порядке. Физически он может быть абсолютно здоров. Но психологи и психиатры сразу распознают в игроке своего "клиента". Человек, убегающий от реальности в мир игры, становится рассеянным, но вместе с тем немотивированно агрессивным. В подсознании у него пульсирует одна идея: зачем, для чего вообще нужна реальность, если гораздо интереснее жить виртуальной, игровой жизнью?



Да и сама грань между игрой и реальностью, между правдой и вымыслом потихоньку стирается. Остаётся лишь досада на самого себя: в жизни он, игроман, далеко не так всемогущ и удачлив, как герой его любимых "игрушек".



И досада эта может выплеснуться когда угодно - и кого угодно окатить.



Сотрудники милиции обнародовали видео допроса подозреваемого в убийстве старшего лейтенанта Уларбека Майрамбекова. Приятной внешности молодой человек не отпирается, а спокойно рассказывает о том, что произошло ночью на перекрёстке.



К нему действительно подошёл человек и поинтересовался, что он здесь делает. Показал милицейскую "корочку". И вот этот факт почему-то привёл игрока в неописуемое и неконтролируемое бешенство.



Получается, обычная для людей с его психическим расстройством агрессия наложилась на всеобщую ненависть к человеку в погонах и милицейской форме.



А вот что он делал там, на ночном перекрёстке? Это милиции ещё предстоит выяснить. Камера видеонаблюдения зафиксировала действительно странное поведение нынешнего арестанта. Он ведёт себя так, будто в самом деле от кого-то прячется или готовится совершить нечто преступное, противоправное. Он закрывает лицо, мечется туда-сюда…



Словом, такие действия не могли не привлечь внимание сотрудника милиции, даже находившегося в законном отпуске.



"Да уж, тут резонансные дела годами раскрыть не могут, а этого поймали за два дня!" - опять недовольны "диванные эксперты".



И хорошо, что поймали! И хорошо, что так быстро! Грош цена была бы милиции, если бы не раскрывала в считаные дни тяжкие преступления против своих же сотрудников.



Уларбека Майрамбекова похоронили на родине, в Джалал-Абадской области.



Уларбек вырос в большой семье, где было четверо детей. Друзья и коллеги отзываются о нём как о весёлом, добром, открытом человеке, хорошо знавшем своё дело милиционере.



- Он был хорошим другом, - рассказывает его товарищ Бектур Сулайманов. - Во время нашей последней встречи Уларбек воодушевлённо говорил о предстоящей свадьбе: "Я женюсь! Готовимся к свадьбе, дружище!.."



Ольга КАЛИНИНА