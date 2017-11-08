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ЭТО КОШМАР, А НЕ ПАМЯТНИК!
лучше один раз увидеть
Гражданские активисты и чиновники посетили ледники в районе месторождения Кумтор.Подробнее...
суд Самакова:
Гособвинение запросило для подсудимых от 11 до 19 лет тюрьмы.Подробнее...
в Бишкеке разграблен музей М.Фрунзе
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в Кыргызстане выпущена новая купюра
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шесть лет в истории Кыргызстана
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сообщайте о проблемах на границе
О проблемах на кыргызско-казахской границе можно сообщить на горячую линию.Подробнее...
Бишкекский горсуд огласил приговор членам «Народного парламента»
Их вина признана полностью доказана.Подробнее...
Омурбек Бабанов покинул пост главы фракции "Республика - Ата Журт"
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патрульную милицию в Кыргызстане расформировали
Главное управление патрульной милиции (ГУПМ) МВД упраздняется, заявил 10 ноября на экстренном совещании правительства по вопросам безопасности на дорогах премьер-министр Сапар Исаков.Подробнее...
ИНАУГУРАЦИЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА:
КОГДА, ГДЕ, КАК?Подробнее...
АСТАНА НАЗВАЛА 5 УСЛОВИЙ
снятия блокады на кыргызско-казахской границе.Подробнее...
парламент Кыргызстана денонсировал соглашение с Казахстаном
Денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении помощи в $100 миллионов в рамках евразийской интеграции депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении. Решение принято 9 ноября на заседании парламента.Подробнее...
состоялся телефонный разговор А.Атамбаева с В.Путиным
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русский язык сохранит статус официального в Кыргызстане
«Русский язык имеет статус официального языка в Кыргызстане и сохранит его в дальнейшем. Это закреплено Конституцией», — заявил в интервью РИА «Новости» избранный президент страны Сооронбай Жээнбеков.Подробнее...
кто забывает прошлое, не найдет дорогу в будущее
7 ноября президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выступил с обращением по случаю Дней истории и памяти предков.Подробнее...
президент А.Атамбаев открыл в Бишкеке сквер Дружбы народов Кыргызстана и России
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Дни истории и памяти предков:
Президент А.Атамбаев 7 ноября возложил цветы в мемориальном комплексе “Ата-Бейит” и у Вечного огня на площади Победы.
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поздравление президента А.Атамбаева с Днем информации и печати
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убит брат депутата Аиды Саляновой
МВД Кырггызстана распространило информационное сообщение по факту убийства брата депутата парламента Аиды Саляновой.Подробнее...
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Старший лейтенант Майрамбеков.
Задержанный оказался не игиловцем, а игроманом.
При обыске у задержанного обнаружилась та самая одежда, которая была на нём в момент убийства.