телефонный террорист встретит новый год в камере СИЗО

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в Бишкеке состоялась Президентская новогодняя ёлка для детей
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кыргызстанцы получат доступ к обязательному медстрахованию в России
Доступ к социальным гарантиям с 1 января 2017 года также получат приезжие из Беларуси, Армении и Казахстана.Подробнее...
кыргызстанцы осуждены в Дубаи
Пять граждан Кыргызстана год назад ограбили обменное бюро в Дубаи, их осудили на три года тюрьмы. Об этом пишет центральная эмиратская газета The National.Подробнее...
стойкие духом
Президент наградил трех кыргызстанцев медалями «Данк».Подробнее...
президент Кыргызстана утвердил новую конституцию
Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом 11 декабря 2016 года.Подробнее...
на завтрак к Дональду Трампу
поедут два депутата парламента Кыргызстана.Подробнее...
НАРОД ПРОТИВ!
Инициативная группа горожан собрала более 30 тысяч подписей против поправок, разрешающих государству изымать земельные участки для общественных нужд.Подробнее...
новые биометрические паспорта
Государственная регистрационная служба показала образцы новых биометрических паспортов.Подробнее...
Кыргызстан подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе сообщил журналистам, что кыргызская сторона подписала новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС.Подробнее...
в Кыргызстане упразднены военные суды
Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Подробнее...
Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора, а ныне депутата парламента Аиды Саляновой по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Подробнее...
президент Алмазбек Атамбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
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Состав Бишкекского горкенеша
Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша.Подробнее...
в Бишкеке кыргызстанцы приносят цветы к российскому посольству
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в России объявлен общенациональный траур
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей ранним утром 25 декабря над Чёрным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.Подробнее...
Кыргызстан соболезнует...
А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с крушением самолета Минобороны РФ в районе Сочи.Подробнее...
«Азия MIX» - чемпион!
Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН.
Кыргызстан во взаимоотношениях с Узбекистаном ждёт прорыв
Об этом 25 декабря сообщил журналистам заведующий отделом внешней политики президента Кыргызстана Сапар Исаков.Подробнее...
приграничные проблемы с Узбекистаном будут решены
В ходе рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан стороны обсудили вопрос делимитации границ.Подробнее...
Скончался экс-министр внутренних дел Болотбек Ногойбаев
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шесть граждан КР задержаны по подозрению в экстремизме в Москве
Задержанных подозревают в вербовке новых сторонников и планах создания исламского халифата в России.Подробнее...
президенты Кыргызстана и Ирана сделали заявления для прессы
По завершению переговоров в узком и расширенном составах президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, прибывший в страну с официальным визитом, сделали заявления для прессы.Подробнее...
подписаны двухсторонние документы
В рамках официального визита президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Кыргызскую Республику в Государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов.Подробнее...
состоялись переговоры Президента Алмазбека Атамбаева с Президентом Ирана Хасаном Роухани в расширенном составе
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А.Атамбаев президенту Ирана:
"Я рад возможности обсудить с вами двухсторонние вопросы".
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телефонный террорист встретит новый год в камере СИЗО
Следствие по уголовному делу в отношении жителя Бишкека Ильи Еремеева, совершившего акт так называемого "телефонного терроризма", находится на стадии завершения. Об этом нашей редакции сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственного комитета национальной безопасности КР.