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ПРОРЕКТОРА ОШТРАФОВАЛИ, РЕКТОРА ПОРУГАЛИ…

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28.12.2016 13:55


Без малого год просидел под стражей бывший проректор КНУ имени Баласагына Нурзак Асанбеков. Обвинялся он, напомним, в целом "букете" преступлений. В даче взятки должностному лицу (статья 314 УК КР), злоупотреблении служебным положением (статья 304) и незаконном использовании бюджетных средств (статья 308).


Тянул этот "букет" на весьма суровое наказание, однако… Ленинский районный суд Бишкека проявил себя как поистине самый гуманный суд. "Всемогущий завхоз" отделался штрафом, а его подельница - главбух КНУ Ольга Бондарчук и вовсе освобождена от наказания в связи с амнистией.

Об очень интересных событиях, которые происходили в главном вузе страны - Кыргызском национальном университете - наша газета рассказала 23 февраля уходящего года в публикации "Завхоз всемогущий".


Рассказали мы о том, как проректор по административно-хозяйственной части (по сути - обычный завхоз) фактически узурпировал всю власть в университете. От него, завхоза, зависело, кого принимать на работу, а кого увольнять, кого повышать, а кого понижать в должности, кого и как карать, а кого миловать.


Даже расписываясь за ректора в официальных документах, проректор Н.Асанбеков почему-то не ставил, как положено, чёрточку около ректорской фамилии (мол, не самолично госпожа ректор бумагу завизировала, а всего лишь её не самый главный заместитель).


Как так могло получиться? Откуда в руках у завхоза такая безграничная власть? Об этом история умалчивает и по сей день.


Известно лишь, что после ареста Асанбекова на место проректора по АХЧ пришёл другой человек. Которого ректор Чинара Адамкулова (опять же по совершенно непонятным причинам и на совершенно непонятных основаниях) тоже наделила практически безраздельной властью. Кроме своих функциональных обязанностей, как сказано в ректорском приказе, он имеет право "подписывать приказы, касающиеся административных вопросов: приём, увольнение, перевод, повышение или понижение в должности"…


Таким странностям была посвящена наша вторая статья на эту тему ("В краю непуганых завхозов", "Дело №…" за 20 сентября 2016 года).


А арестовали Нурзака Кыштаковича Асанбекова, напомним, за то, что пытался всучить взятку старшему оперуполномоченному 5 управления ГУВД Бишкека. Сначала 50 тысяч сомов предлагал, потом расщедрился до ста тысяч.


За что? За то, чтобы проверяющие закрыли глаза на незаконное, нецелевое использование денежных средств, поступающих от студентов в виде платы за обучение.


И ведь не из собственного кармана деньги проректор вытащил. И не со своего счёта перевёл. Взятка, к удивлению милиционеров, поступила на специально открытый ими для такого случая счёт со счёта… КНУ имени Баласагына. С того самого счёта, на который перечисляли деньги студенты и откуда деньги уходили потом не по назначению.


Вот такая хитромудрая взятка получилась… Впрочем, не получилась. Проректора Асанбекова и главного бухгалтера Бондарчук задержали. Нурзака Асанбекова отправили в СИЗО, Ольгу Бондарчук же оставили под домашним арестом.


- Не сидит она ни под каким домашним арестом! - звонили к нам в редакцию возмущённые сотрудники университета. - Как работала у нас бухгалтером, так и работает. Каждый день на работу ходит!


Да, это ещё одна странность.

Ректор  Ч. У. Адамкулова.


А самое непонятное во всей этой истории - где была и куда смотрела ректор Чинара Адамкулова, пока во вверенном ей вузе творились такие интересные дела. Неужели действительно совсем-совсем ничего не знала о проделках своих подчинённых?


Сотрудники КНУ в этом вопросе разделились пополам. Одни уверены, что знала. И не только знала, но вроде как даже покровительствовала проректору-завхозу. Другие полагают, что не знала. Что физически, дескать, не может ректор за всем и за всеми уследить, у неё и так дел по горло.


Экс-проректор Асанбеков томился в ожидании решения своей судьбы с 16 февраля по 19 декабря.19 декабря судья Ленинского районного суда Бишкека Феликс Осмонов вынес наконец приговоры - и ему, и главному бухгалтеру Ольге Бондарчук.


Судья почему-то пришёл к выводу, что в незаконном использовании бюджетных средств Нурзак Асанбеков не виноват.


Как так? Если даже предположить, что до проверки пятым управлением поступающие на университетский счёт студенческие деньги действительно тратились "куда надо"… Взятку-то милиционерам проректор отправил со счёта КНУ! Это ли не незаконное использование бюджетных средств?! Оно самое и есть!


Но из приговора, как из песни, слов не выкинешь. По 308 статье Уголовного кодекса Н.Асанбеков судом оправдан "за отсутствием в его действиях состава преступления".


Зато подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностным положением и даче взятки.


И приговорён к штрафу в размере 550 тысяч сомов в доход государства.


Интересно, с какого счёта он на сей раз деньги в государственную казну переводить будет?

Бывший  проректор  Н. К. Асанбеков.


Экс-главбух Ольга Бондарчук признана виновной в халатности, и в качестве наказания ей назначен штраф в размере 300 тысяч сомов.


Только платить она ничего не будет, поскольку освобождена даже от этого наказания на основании закона "Об амнистии в связи с 25-летием независимости Кыргызстана и 100-летием национально-освободительного восстания 1916 года".


Сгустились между тем в очередной раз тучи и над ректором  КНУ Чинарой Адамкуловой.


Депутаты Жогорку Кенеша припомнили ей, во-первых, нахождение на рабочем месте в период домашнего ареста бухгалтера О.Бондарчук. Во-вторых, озаботились ректорским  здоровьем: за год Чинара Адамкулова восемь раз брала больничный лист. Проболела  ректор,  таким образом, около пятидесяти дней,  и  ещё  сорок  дней  отсутствовала  на  работе  по  другим  уважительным причинам.


Неудивительно,  что  при таком "раскладе" вместо ректора вузом руководит кто угодно  другой,  а  ректор  абсолютно не в курсе происходящих в КНУ криминальных событий.


И, наконец, в-третьих - депутаты решили потребовать от Высшей аттестационной комиссии лишения ректора Адамкуловой звания профессора. Которое, по депутатским сведениям, ей присвоено незаконно и с нарушениями.


"ВАК по отношению к вам нарушил пункт 8 положения о порядке присвоения звания, - обратилась к Чинаре Адамкуловой депутат ЖК Аида Исмаилова. - На момент представления аттестационных документов кандидат должен успешно работать на указанных должностях не менее трёх учебных лет. Вы проработали на должности ректора 5 месяцев 16 дней.


Кроме того, нарушены сроки рассмотрения ваших документов. И третье - что касается ваших трудов. По требованию ВАК вы должны были представить определённый перечень. Пять научных трудов должны были быть опубликованы в зарубежных изданиях. Я подняла эти труды. В них говорится о проблемах образования, о педагогике, а вам дали профессорство по экономике".


Чинара Усенбековна, разумеется, с выводами депутатов не согласна. Поддержать её решили и некоторые преподаватели Национального университета. На пресс-конференции они обвинили депутатов Жогорку Кенеша в "маниакальном стремлении снять с должности ректора Ч.Адамкулову". В том, что депутаты - почти как осуждённый Нурзак Асанбеков - злоупотребляют своим служебным положением. И в том, что "кто-то очень хочет занять место ректора".


Неужели такое уж хлебное это место?


Ольга  КАЛИНИНА
 

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