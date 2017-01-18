ТЕЛО И ДЕЛО УМЕРШЕЙ БАПТИСТКИ

Подробности По следам публикаций 18.01.2017 18:08

Обвиняемыми по этому уголовному делу проходят пятеро человек. Однако судят из них только троих. Как так? Ведь не втроём же эти сельские мужики закапывали и выкапывали тело несчастной Каныгуль Сатыбалдиевой! Участвовала в этом бесчинстве ТОЛПА.



- Тело выкапывали 60-70 человек. Я тоже вытащил из могилы несколько лопат земли, это было запечатлено на видео. В итоге судят только пятерых. Это неправильно. Среди толпы был и аким района, который кричал: "Почему тело захоронили внутри кладбища, а не за его пределами, как я велел?!". Но почему-то к ответственности привлекают только нас.



- Мы не думали, что это может иметь такие последствия. Осознали только после возбуждения уголовного дела. Но я разочарован, так как к ответственности привлекают только пятерых.



В тот день сотрудники милиции сами видели, как выкапывают тело. Но о том, что это уголовно наказуемое деяние, не сказали ни слова. Среди нас были и аким, и другие представители местных властей. Почему они нас не предупредили, не разъяснили нам? О статье 263 Уголовного кодекса я узнал впервые.



Журналисты "Азаттык" цитируют жителей Ала-Букинского района, проходящих обвиняемыми по делу о надругательстве над телом умершей женщины-баптистки.



76-летнюю Каныгуль Сатыбалдиеву, при жизни исповедовавшую баптизм, напомним, хоронили трижды. Сначала её, скончавшуюся 13 октября прошлого года, не разрешили предать земле на местном мусульманском кладбище жители села Сары-Талаа. Родственники увезли тело усопшей в село Орукту и похоронили там. Однако и тамошние жители тоже взбунтовались и выкопали женщину из могилы.



После вмешательства акима К.Сатыбалдиеву похоронили вторично на кладбище села Ала-Бука. Было это 15 октября. Но уже через два дня труп снова был вытащен из могилы. Кому-то снова показалось, что иноверка не имеет права покоиться по соседству с мусульманами.

В третий раз тело перезахоронили сотрудники милиции.



Из-за запрета односельчан хоронить Каныгуль Сатыбалдиеву на местном кладбище её дочь, по её словам, обратилась за помощью в акимиат и к депутатам местного кенеша. А против захоронения умершей на мусульманском кладбище, по словам дочери, первым выступил районный имам, который 14 октября собрал людей и потребовал от родственников покойной обратиться в ислам. Там же прозвучали призывы к наказанию близких покойной путём забрасывания их камнями.



- Они потребовали, - рассказывала Жылдыз, дочь умершей баптистки, - чтобы я оставила христианство и приняла ислам. Всё это снимали на видео. Мне пришлось согласиться ради матери. Меня буквально вынудили. Хотели, чтобы это послужило уроком для других. Приняв ислам, я спросила, разрешат ли они теперь похоронить мою маму. Ведь труп пролежал уже два дня и начал источать запах. Но собравшиеся отказали мне. Сказали, чтобы я хоронила тело у себя в огороде. Врагу не пожелаю оказаться в такой ситуации. Имам сказал, что они "всего лишь спасли меня от чужой веры, иначе меня бы забили камнями".



Моя мама десять лет читала эти книги. От неё не было никакого вреда. Родители прожили вместе 50 лет, отец всё это время совершает намаз. Жители могли пожалеть хотя бы его. Братьев у меня нет, нас две сестры.



Женщинам, как обычно, трудно заявить о своих проблемах. Людей же хоронят независимо от их положения. Хоронят преступников и террористов. Даже животных закапывают. Моя мама ведь обычная гражданка Кыргызстана. Разве мы совершили убийство? Или обокрали кого? Мы же никому не причинили никакого вреда!



По словам дочери, никто из собравшихся не стал призывать остальных остановиться и не поддаваться эмоциям. Никто даже не пытался предотвратить надругательство над телом её матери! За происходившим наблюдали также представители местных властей и милиции.



Проходящий сейчас в Ала-Буке судебный процесс стал первым в истории Кыргызстана, когда рассматривается уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (статья 263 УК КР).



Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, а равно похищение находящихся в могиле или на могиле предметов наказываются общественными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов либо лишением свободы на срок до трёх лет.



Те же деяния, если они совершены группой лиц (как раз наш случай), наказываются лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.



А вот чем закончится этот беспрецедентный судебный процесс - пока не очень понятно.



- Даже я, юрист, не помню об этой статье Уголовного кодекса, - признался журналистам правозащитник Абдуназар Маматисламов. - В практике такого случая ещё не было. Мне кажется, сотрудники правоохранительных органов и сами не знали, что за надругательство над телом умершего предусмотрена уголовная ответственность. Потому и стояли, как говорят, в стороне, не предпринимая никаких действий. Но если стояли и молчали, их тоже нужно наказать за халатность.



Да и не только неграмотных в юридическом смысле милиционеров надо наказывать. И, кроме них, хватает тех, кто, если разобраться, подлежит наказанию в первую очередь, но по каким-то причинам остался "за кадром".



Обвиняемыми по этому уголовному делу, насколько известно, проходят пятеро человек. Однако судят из них только троих. Как так? Ведь не втроём же эти сельские мужики закапывали и выкапывали тело несчастной Каныгуль Сатыбалдиевой! Участвовала в этом бесчинстве ТОЛПА.



Безликую толпу, естественно, к уголовной ответственности не привлечёшь. Но есть ведь те, кто подстрекал, подстёгивал, подогревал эту толпу. Скрыто руководил ею. Вот этих людей и надо бы отыскать и примерно наказать по всей строгости закона.



Кто эти негласные, неформальные лидеры?



Дочь умершей Сатыбалдиевой рассказывает, что во время следствия были допрошены шестнадцать человек. В том числе глава Ала-Букинского айыл окмоту Гульнара Умарова, районный имам Шумкар Чыналиев и молдо по имени Тыныч. Все они якобы заявили, что в беспорядках и бесчинстве не участвовали, а наоборот - призывали местных жителей остановиться. Но те их якобы не послушались.



Так что должностные лица проходят по уголовному делу всего лишь в качестве свидетелей.



Имам Ш.Чыналиев, кстати, однажды, весной 2015 года, уже "прославился" непримиримой борьбой с сектантами. Как-то раз после пятничного намаза он весьма нелестно высказался о присутствовавших в мечети членах религиозной организации "Орда", чем, по мнению местных активистов, спровоцировал массовую драку.



- Шариат не позволяет кланяться перед женщиной, а у них есть такая традиция, - говорил о членах "Орды" районный имам. - Кроме того, они могут совершать молитвы даже на кладбищах. Мы поручили имамам мечетей района признавать скот, забитый ими, нечистым, а также не пускать их на кладбища.



Вам это ничего не напоминает? Разве не похоже на доносившиеся "неизвестно откуда" призывы изгнать сектантку-баптистку с мусульманского кладбища?

Можно много рассуждать о том, насколько вреден баптизм или, к примеру, насколько опасна "Орда". Ни та, ни другая религиозная организация в Кыргызстане не запрещена. И свободы вероисповедания никто пока не отменял.



А главное - никто не отменял естественного права каждого человека на достойные проводы в мир иной!



Всего в Кыргызстане официально зарегистрировано около 2800 религиозных организаций, в том числе объединений, фондов, учебных заведений, мечетей, медресе и церквей. Более 2000 из них - организации исламского направления, остальная часть относится к христианской религии.



И где же прикажете всех хоронить? Для каждого религиозного направления и течения открывать отдельное кладбище?



Алина НАЗАРОВА



P.S. За ходом этого уникального для Кыргызстана судебного процесса мы следим и обязательно сообщим читателям о том, какое решение примет суд.