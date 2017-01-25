ПЕДОФИЛУ В ТЮРЬМЕ НЕ СИДИТСЯ

Подробности По следам публикаций 25.01.2017 11:41





Первый раз Рахатбек Кулумбаев появился на страницах нашей газеты 16 сентября 2015 года (статья "Брат-насильник заявился с повинной").



Потом были о нём ещё публикации. И всякий раз этот поистине страшный человек раскрывался с новой, неожиданной стороны.



Сначала оказалось, что он надругался не только над несовершеннолетней двоюродной сестрёнкой, но и над ученицей одной из бишкекских школ, прямо среди бела дня. Да ещё и минимум дважды покушался на изнасилование юных девушек и чудом избегал уголовного наказания.



Потом выяснилось, что из-за него отсидел несколько лет в тюрьме ни в чём не повинный нарынский парень, которого Кулумбаев наглым образом подставил и посадил вместо себя…



Где гражданин Кулумбаев теперь? Как и положено, в исправительной колонии усиленного режима. Куда его, приговорённого к 18 годам лишения свободы, отправили крайне неохотно. Сидел бы он свой срок в СИЗО, в так называемой "закрывашке", если бы не активность и принципиальность адвоката изнасилованной им родственницы и не наши последние публикации.



Сидеть-то он сидит. Да только не оставляет надежды в ближайшем будущем вырваться на свободу.



- Недавно я встречалась со следователем, который вёл это уголовное дело, - рассказывает Гульмира, чья дочь когда-то подверглась "братскому" изнасилованию. - Следователь сам меня нашёл. Он сейчас работает адвокатом и думал, что ТО громкое дело его уже никогда не коснётся. А коснулось, да ещё как!



Бывший следователь же рассказывает вот что. Его тоже нашли - позвонили ему из России, с самой Камчатки. Туда, оказывается, не поленился съездить адвокат осуждённого Кулумбаева в поисках понятых по его делу.



Когда-то, когда дочка Гульмиры после случившегося лежала в центре психического здоровья, а мать обивала пороги отделений милиции и прокуратур, тщетно пытаясь привлечь к уголовной ответственности родственника-насильника, она там же, около РЦПЗ, закопала дочкину одежду и бельё. Закопала в отчаянии, осознав, что возбуждать в отношении Рахата Кулумбаева уголовное дело никто не собирается (о том, как женщине пришлось в своё время помыкаться и что пережить и испытать, мы подробно писали).



И тут вдруг - как снег на голову: Бишкекская городская прокуратура наконец-то заинтересовалась оставшимся безнаказанным изнасилованием школьницы. И занялась наконец-то расследованием.



Вещи Гульмириной дочери тогда выкопал следователь в присутствии, как положено, двух понятых.



Вот на одного из этих понятых и вышел теперь кулумбаевский адвокат.



Вышел он, собственно, даже не на самого понятого, а на его родителей, живущих на Камчатке. Те, по его информации, вынуждены сейчас выплачивать кредит в размере 5 тысяч долларов. И подкатил к ним адвокат с очень интересным, взаимовыгодным предложением. Он гасит кредит, а они взамен уговаривают сына написать в бишкекскую милицию любопытное заявление.



Написать, что, мол, не принимал никогда участия ни в каких следственных действиях в качестве понятого, подпись в протоколе не его, и вообще следователь, дескать, сфальсифицировал, подтасовал материалы уголовного дела в отношении гражданина Кулумбаева.



То есть, возможно, и изнасилования-то никакого не было…



Бывший следователь пообщался с самим понятым. Тот сообщил ему, что пребывает в раздумье. Как быть? И родительский кредит погасить хочется. И против совести не хочется идти.



Тяжёлый у бывшего понятого с бывшим следователем вышел разговор. Сотрудники правоохранительных органов (хоть и бывшие) нечасто разглагольствуют о чести, достоинстве, нравственности и морали. Но в данном случае бывший следователь пустил в ход всё своё красноречие. Вроде бы убедил, что никакие кредиты не стоят того, чтобы совершать поступки, за которые потом наверняка будет стыдно.



Тем более - речь идёт о неоднократно совершённом тяжком преступлении.



Через некоторое время на бывшего следователя вышел следователь действующий. Сотрудник Ленинского РУВД Бишкека.



При чём здесь, казалось бы, Ленинское РУВД? Если говорить о выкапывании вещей изнасилованной старшим братом школьницы (а речь пошла именно об этом), то происходило это на территории Октябрьского района.



Не в том ли дело, что именно в Ленинском РУВД в своё время неоднократно отказывали в возбуждении по факту изнасилования несовершеннолетней уголовного дела и дали Кулумбаеву возможность скрыться?



Не в том ли дело, что именно в Ленинской районной прокуратуре матери вынужденной серьёзно лечиться школьницы в своё время цинично сказали: "Вам же предлагали деньги, надо было брать"?



А суд Ленинского района в своё время непонятно по каким основаниям Кулумбаева подчистую оправдал.



Чего же теперь хочет от бывшего следователя следователь нынешний? По сути - чистосердечного признания в фальсификации уголовного дела. Тот якобы пошёл на поводу у некой гражданки и упёк за решётку её родственника, который на самом деле никогда ни над кем не надругался.



В общем, не мытьём, так катаньем.



- Когда Рахата судили за то, что он сделал с моей дочерью, - рассказывает Гульмира, - мне вообще показалось, что он… как бы сказать… не совсем нормальный. Как он выглядел, как вёл себя, как отвечал на вопросы прокурора и судьи… То рассказывал, как насиловал. Потом вдруг спохватывался, что был в тот вечер сильно пьян и почти ничего не помнит.



О своих прежних приводах в милицию Кулумбаев тоже "ничего не помнит". И почему пострадавшие от него девушки вдруг спешно забирали свои заявления и отказывались от претензий, объяснить не может.



И как получилось, что за изнасилование школьницы прямо в учебном классе вместо него, Кулумбаева, посадили совсем другого человека, - тоже не помнит…



Эксперты между тем признали Рахатбека Кулумбаева вменяемым, прекрасно контролирующим свои действия и поступки. То есть поговорка "горбатого могила исправит" - как раз про него. В здравом уме и твёрдой памяти он неоднократно набрасывался на совсем юных девушек-подростков. Всё ему сходило с рук, а сам он ни разу не почувствовал себя виновным и не раскаялся.



За такое по идее ужесточать наказание надо! А не пытаться всеми силами из тюрьмы его вытащить.



Следователь Ленинского РУВД взял у бывшего следователя, который расследовал уголовное дело в отношении Р.Кулумбаева, объяснительную. Где тот честно написал и про свои нынешние взаимоотношения с одним из понятых, и про кредит его родителей.



Это, заметил следователь Ленинского РУВД, лишнее. Однако объяснительную принял.



Уголовное дело о фальсификации другого уголовного дела прекратил. По нереабилитирующим основаниям - за истечением срока давности. То есть получается, что бывший следователь как бы зря всё-таки Кулумбаева под тюрьму подвёл. Но наказанию бывший следователь не подлежит, поскольку слишком много воды с тех пор утекло.



Шаткое, прямо скажем, основание для прекращения уголовного дела о подлоге! Находится этот отказной материал сейчас на рассмотрении в прокуратуре Ленинского района. И что будет с этим делом дальше? Неужели даже после вступления приговора Кулумбаеву в законную силу (а приговор утверждён уже Бишкекским городским судом) кому-то удастся его из колонии вытащить, да ещё и доказать его невиновность?!



- Я уже не знаю, что и думать, - разводит руками Гульмира. - Только более-менее успокоилась. Дочку из Бишкека отправила, чтобы ничто ей больше не напоминало о том кошмаре. Сама квартиру сменила, чтобы никто из прошлого меня не нашёл.



А меня нашли. Сначала родственник в гости приехал. Вроде бы просто попроведать. Зашёл в комнату и чуть не расплакался. О Рахате заговорил. Сидит, мол, парень, жалко его…



А дочку мою не жалко?! А меня не жалко?!



Выгнала его. Велела никогда больше порог моего дома не переступать. Теперь новая напасть. Звонит мне бывшая соседка. Хорошая женщина, мы с ней когда-то почти дружили. Извини, говорит, Гульмира, что не в своё дело лезу. Знаю, говорит, что тебе наверняка больно об этом вспоминать. Но у нас по подъезду милиционер ходил. Во все квартиры заглядывал. Расспрашивал соседей, что они знают об изнасиловании твоей дочки.



А мы-то ведь, дескать, впервые об этом слышим. Так твою дочь брат изнасиловал?!



Гульмира, между прочим, никого из соседей и знакомых не посвящала в эту свою семейную тайну. Хранила её, как могла, чтобы дочери окончательно жизнь не ломать.



Работает, короче говоря, вовсю кулумбаевская защита. Надеется добиться пересмотра его уголовного дела по "вновь открывшимся обстоятельствам".



- У вас дети есть? - вопрошала когда-то ленинского прокурора Гульмира. - Представьте, что над вашей дочкой кто-то так поиздевался. Неужели и тогда скажете, что всё можно деньгами решить?!



Ольга НОВГОРОДЦЕВА