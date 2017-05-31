КАК АДВОКАТ ВНУКА "ЗАЩИТИЛА"

Подробности По следам публикаций 31.05.2017 09:42

И как потом сама "красиво" защищалась в суде…



Семь лет назад, 15 июня 2010 года, нашей читательнице Гуле позвонили на работу: "Вашего Айбека избили!". Айбек - младший сынишка Гули. Тогда ему было три с половиной годика.



Женщина сначала не поняла, о чём речь. Решила, что ребёнок, наверное, подрался с кем-то из товарищей по песочнице. "Приду домой - разберусь", - ответила она звонившему. Однако через час раздался ещё один телефонный звонок: "Айбек весь в синяках и уже час глаза не открывает". Тут уж матери стало не по себе. Она бросила все дела и помчалась домой.



Младшего сына она застала в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, травму живота, множество кровоподтёков на тельце (как потом выяснилось, его щипали, с силой выкручивая кожу). Средняя Гулина дочка Азиза, которой в ту пору едва исполнилось двенадцать, тоже пострадала. Правда, в отличие от братишки, девочка ни на что не жаловалась. Пребывала в состоянии сильнейшего шока: на её глазах соседка, взрослая женщина, напала на трёхлетнего братишку Айбека и чуть его не убила.



Эту историю мы рассказали 23 июня 2010 года в статье "Адвокат была не в себе?".

"Д№…", июнь 2010 г.



При чём здесь адвокат? А при том. Соседка, избившая детей (у 12-летней Азизы тоже выявилось сотрясение мозга), - профессиональный юрист. Адвокат Галия Борончиева.



В той статье мы не называли её фамилию. Предполагали, что стоит дождаться окончания следствия по уголовному делу о нанесении детям телесных повреждений, судебного приговора - а затем ещё раз вернуться к этой дикой истории.



С чего вдруг 50-летняя женщина-адвокат озверела до такой степени, что перестала себя контролировать? Очевидцы вспоминали: внук Галии Борончиевой, тоже трёхлетний, во дворе подошёл к Айбеку и зачем-то положил ему в рот пальцы. Айбек рот захлопнул. Получается, ровесника своего укусил. Тот, разумеется, заплакал.



Вот тут-то к нему на помощь примчалась разъярённая бабушка Галия.



Маленького Айбека Галия била в основном по голове. Кулаком. И не только била, но щипала, царапала, ругаясь при этом так громко, что перекрикивала даже душераздирающие вопли мальчика и его сестры. "Эже, не бейте моего братика!" - пыталась заступиться за Айбека Азиза. И ей тоже досталось от Галии.



Оба ребёнка долго лежали в больнице. Младшему, кроме прочего, потребовалась помощь психолога.



А что же сама юрист Борончиева? Ничего особенного. Судя по её дальнейшему поведению, муками раскаяния она не терзалась. Не посчитала нужным хотя бы извиниться перед родителями Азизы и Айбека, не говоря уже о предложении какой-нибудь материальной помощи на лечение.



"не тебе мне указывать"



Эти слова Борончиева сначала сказала Азизе, старавшейся отбить у неё своего братика. "Я сама знаю, бить мне его или нет", - заявила она девочке, прежде чем и её ударить по голове кулаком с зажатой в нём связкой ключей.



Эту же фразу слышала от неё Гуля, мать избитых детей, когда в отчаянии стучалась в дверь соседки, выясняя, что такого сделали взрослой женщине её маленькие дети и чем они заслужили такую расправу.



"Не указывать" советовала адвокат Галия Борончиева и корреспонденту нашей газеты. Грозила судом. Мало ли, дескать, что фамилию мою в статье не указали. Я, дескать, один на всю страну адвокат по имени Галия, и из-за вас (?!) испортилась моя деловая репутация.



Вопреки показаниям множества очевидцев, Борончиева твердила одно: никого она не била, никого даже не ругала. Просто якобы, услышав хныканье своего внука, вышла и увела его за ручку домой.



Эти же слова - "не указывай мне" и "закрой свой рот" - звучали на судебном процессе. Адвоката подсудимая Борончиева наняла себе под стать. Её защитник тоже переругивался с прокурором, а сама Галия Борончиева, давая показания, зачем-то ссылалась на свою сестру, работающую судьёй.



Свои угрозы в адрес нашей газеты Галия Борончиева привела в исполнение в полной мере. Обратилась в Свердловский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. За свою якобы поруганную честь требовала ни много ни мало - два миллиона сомов.



Судилась она, впрочем, не только с журналистами. В соответчиках кого только не указала! И мать пострадавших детей, и лечивших их врачей, и представителей различных инстанций, которые тоже её якобы безвинно оклеветали…



Судебный процесс по иску Борончиевой был справедливо приостановлен до вынесения приговора Первомайского райсуда, где Борончиева проходила в качестве обвиняемой.



А до приговора было ещё ох как далеко!



Уголовное дело по избиению двоих детей, мальчика трёх лет и девочки двенадцати лет, доставленных "скорой помощью" в больницу, было возбуждено по горячим следам, в июне 2010 года. Галия Борончиева сразу же подала в милицию встречное заявление, обвиняя во всех смертных грехах родителей пострадавших детей.



За два года (!), пока шло следствие, гражданка Борончиева ни разу (!) не была допрошена и ни разу (!) не явилась к следователю даже по заявлению, поданному ею же самой.



В марте 2012 года материалы уголовного дела наконец-то поступили в Первомайский районный суд Бишкека. Однако по существу это уголовное дело ещё очень долго не рассматривали. В суде решались вопросы меры пресечения, изучались многочисленные борончиевские жалобы и ходатайства. Всё это - на фоне "наездов" борончиевских адвокатов на государственного обвинителя. И красной нитью через все несущественные пока судебные заседания проходили недвусмысленные намёки подсудимой на её обширные связи.



15 мая 2012 г. судебное разбирательство по делу Галии Борончиевой должно было начаться уже в Бишкекском городском суде. И тоже не по существу: суд решал вопрос о заявленном борончиевской защитой отводе прокурора. Процесс не пошёл: отсутствовали по непонятной причине оба адвоката подсудимой.



29 мая 2012 г. процесс таки состоялся. Судебная коллегия городского суда оставила постановление Первомайского суда в силе, а прокурора - на своём месте.



На 20 июня 2012 г. назначили процесс в Первомайском районном суде. Теперь уже наконец-то по существу. И снова "облом": подсудимая Борончиева, оказывается, по-прежнему недовольна прокурором и подала в надзорном порядке жалобу на постановление Бишкекского городского суда в Верховный суд.



19 июля 2012 г. в Верховный суд снова не явились адвокаты подсудимой.



семь лет до приговора



Если не вдаваться в детали (а если вдаваться, эту статью придётся писать как минимум неделю), собственно до рассмотрения в суде событий 15 июня 2010 года дело дошло лишь через семь лет.



Весной 2017 года суд Первомайского района Бишкека установил: "Борончиева Галия 15 июня 2010 года примерно в 15.30, находясь во дворе дома, расположенного по ул. Панфилова, увидев, как К.А.К., 2006 года рождения, прикусил палец её внуку А.Т.Б., 2007 года рождения, подбежала и начала бить К.А.К., нанося удары руками по телу и вытаскивая из его рта палец своего внука. В это время подбежала К.А.К., 1997 года рождения, и, прося прекратить избиение, стала прикрывать собой младшего брата, на что подсудимая нанесла удары руками по голове и телу К.А.К., в результате чего малолетним детям был нанесён вред здоровью, с кратковременным расстройством здоровья".



Потерпевшая Азиза (та самая 12-летняя девочка, которой теперь уже 19!) в суде рассказала, что в тот день после обеда играла во дворе с младшим братом. Брат играл с игрушками. К нему подошёл соседский мальчик, ущипнул его за щёку и засунул ему пальцы в рот. Айбек прикусил их.



- Я услышала, как закричал мой брат, и увидела, как Галия-эже его избивает. Я сразу подбежала к ней, но Борончиева ударила меня по голове рукой, у неё в руках были ключи. От этого удара в глазах у меня потемнело, но чувствовала удары по всему телу. У братика на лице с правой стороны была царапина, шла кровь, из носа тоже шла кровь. Через некоторое время пришла мама, выяснив, что нас избила Борончиева Галия, пошла к ней домой.



Допрошенный в ходе следствия несовершеннолетний свидетель С.Д. рассказал, что в тот день примерно в 15.30 он тоже играл во дворе и услышал плач Айбека. Айбека била тётя Галия.



- Сначала она ударила два раза, первый раз сильно оттолкнула, а во второй раз ударила его по голове. Азиза начала успокаивать Айбека и говорить тёте Галие: "Зачем вы бьёте моего братика, он же маленький, и он просто играл". Тётя Галия сказала: "Не тебе мне указывать" - и стала бить Азизу. Сначала просто ладошкой по лицу, потом кулаком по виску слева. Азиза заплакала. Айбек тоже плакал и держался за ногу сестры. Тётя Галия села на скамейку и начала обзывать девочку сволочью и ещё какими-то словами, но я их забыл.



- Все те дни мой сыночек не отнимал ручек от лица, - рассказывала семь лет назад нашему корреспонденту мать Айбека и Азизы. - Жмурился, прятался. А я безуспешно пыталась объясниться с соседкой. Она ведь женщина! Мать! К тому же юрист… В моём представлении эта профессия, как никакая другая, связана с вежливостью, терпимостью, выдержкой…



57-летняя подсудимая Галия Борончиева в суде вину не признала. Взялась опять перекладывать с больной головы на здоровую. Никого она якобы не била, все соседи врут, и врачи тоже якобы соврали, сфальсифицировав истории болезни.



По предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.3 ч.2 ст.234 ("Хулиганство, сопряжённое с издевательством над малолетним, престарелым, инвалидом или лицом, находящимся в беспомощном состоянии") Уголовного кодекса суд признал Борончиеву невиновной и оправдал её за отсутствием в её действиях состава преступления.



Зато Галия Борончиева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшего за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности") УК КР.



Виновной суд её признал, однако наказания не назначил в связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности за указанное преступление.



Не этого ли осуждённая и добивалась, всеми правдами и неправдами волокитя, затягивая следствие и судебные процессы? Она ведь юрист, законы знает.

Неужели она продолжит свою адвокатскую деятельность? В судебном решении насчёт этого ничего не сказано.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА