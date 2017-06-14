Слышат звон, да не знают, где он…

Подробности По следам публикаций 14.06.2017 16:29



Опубликованная в прошлом номере нашей газеты статья "Орус терпила, кыргызча суйло!" живо обсуждается в Интернете. Сразу на нескольких сайтах. Судя по откликам, тема бытового национализма в Кыргызстане волнует очень и очень многих. Независимо от национальности.



Судя, опять же, по откликам и комментариям, большинство наших граждан возмущены случаем, о котором рассказывалось в статье. Врач Егор Борисов, напомним, был оскорблён, унижен и избит только за то, что не владеет в полной мере кыргызским языком.



Большинство читателей - адекватные миролюбивые граждане, согласные с тем, что люди не делятся по расам и национальностям, а если кто-то нападает на ближнего своего, оскорбляя его по национальному признаку, - этот кто-то обязательно должен нести ответственность в уголовном порядке.



Первой откликнулась наша коллега, генеральный директор ИА "24.kg" Асель Оторбаева:



"В Кыргызстане впервые судят за бытовой национализм. Об этом факте сообщила газета "Дело № …".



Потерпевший - известный в Кыргызстане врач-реаниматолог Егор Борисов (сейчас он работает заведующим реанимационной службы Бишкекской станции скорой медицинской помощи).



Подсудимый - некто Мирлан Ирсалиев.



По данным еженедельника, инцидент произошёл год назад - 29 июня. Егор Борисов вечером после занятий на курсах кыргызского языка отправился домой. Но ему позвонила супруга и сообщила, что поцарапала чужую машину. Егор Борисов отправился к месту происшествия. По его показаниям, владелец повреждённой машины Мирлан Ирсалиев начал оскорблять его по национальному признаку и требовать, чтобы Егор Борисов говорил с ним по-кыргызски.



Инцидент закончился избиением врача. У Егора Борисова диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и сломанное ребро.



Его супруге, как отмечает "Дело № …", тоже досталось. Ей, кыргызке, Мирлан Ирсалиев предложил "валить в Россию" вместе со своим русским мужем.



Гособвинение среди прочих задало потерпевшему Егору Борисову и такой вопрос: "Вам эти высказывания - "орус терпила", "вали в Россию" - показались оскорбительными?"



Процесс в Октябрьском районном суде Бишкека продолжается. Мирлану Ирсалиеву грозит наказание по статье 299 "Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды" УК КР, предусматривающее лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



Это должно стать нормой, а всем разжигателям национальной вражды понятно, что они понесут уголовное наказание за свои "орусваливроссию" и прочий нациковский винегрет в башке. Егору Борисову мои извинения за некоторых тупых собратьев. Поклонникам бытового национализма мои рекомендации внимательно почитать Уголовный кодекс. У нас в Кыргызстане нет орусов, чехов и прочих. Мы один народ. Мы кыргызстанцы. И это наша родина - одна на всех".



Алла Алла. "Наконец-то! Может, у людей включится разум. Сама иногда испытываю дискомфорт от нападок соотечественников (особенно когда они пытаются шушукаться на кыргызском)".



Евгения Халиловна. "Работала я как-то в мебельном магазине, а там начальничек был Турат-байке. Так вот я работала в отделе кадров и принимала на работу тех, кто умеет работать, на национальность не обращая внимания. Как-то во время зарплаты директор начал жульничать, говорит, этому сарту дай меньше, русскому отдай только часть, татарину я не дам зарплату - скажем, что давали, а уйгуров максимум два месяца надо заставить поработать, и сделаем вид, что какие-то инструменты пропали, и на них напишем… Бог директора наказал. Через месяц его клиенты подали в суд за невыполнение обязательств - точнее, он тупо клиентов кидал…".



Жанат Асылбекова. "И правильно судят! Его кто уполномочил требовать, к нему на экзамен пришли?! Уважаемые, здесь никто не против кыргызского языка, но подсудимый требовал знание языка, нанеся при этом тяжкие телесные повреждения (сотрясение, сломанные рёбра и т.д.) - это нормально?! Кто он после этого? Конечно, националист! Говорят, что в России есть националисты, так дебилы в каждой стране есть. Небольшая ремарка: у меня две подруги живут там, детей забрали, определили в госшколы, и не где-нибудь на окраине, а в центре Москвы. Работают, дети учатся, всё у них отлично, на мой вопрос о национализме, который я задавала детям, был дан отрицательный ответ! Так что давайте не будем ругаться, а вести цивилизованный диалог, говорить на разных языках, развивать кыргызский. Ведь национализм страшен в своём проявлении, особенно в своей цепной реакции "ах, вы там наших, ну мы здесь тогда ваших". Из-за, повторюсь, дебилов, которые путают национализм и патриотизм, страдают ни в чём не повинные люди, дети, рушатся судьбы!".



Но выявила эта статья и ещё одну - неприятную - особенность нашего общества. У огромного количества людей в головах настоящая каша. Люди не разбираются в элементарных понятиях и нормах. Да ещё и в газетах ничего, кроме заголовков, не читают, не говоря уже об умении анализировать и сопоставлять факты.



Ruslan Monoldor (орфография сохранена). "Суть в том, что судят Кыргыза фактически за то, что потребовал у русского говорить на Кыргызском!!! Де-факто создан прецедент о доминировании русского языка над Кыргызским. В дальнейшем будут сажать Кыргызов за то, что разговаривают на Кыргызском. Но пропаганда того, что Кыргызы сибирский народ (намёк на вхождение в состав россии), преследование Кыргызов за желание говорить на Кыргызском, подчинение государственных органов кураторам иностранных государств, умалчивание отравления Иссык-Куля российским испытательным полигоном - это уже похоже на необъявленную войну с Кыргызами".



Да не за то, Руслан, кыргыза судят, что захотелось ему поговорить на родном языке! Если бы вы внимательно прочли статью, то увидели бы там не то, что вам хочется, а ФАКТЫ. У потерпевшего Егора Борисова жена - кыргызка. И избит он был, по злой иронии судьбы, как раз тогда, когда возвращался с курсов кыргызского языка. Он всё ещё для вас не патриот Кыргызстана?



Кто внушил вам мысль о якобы доминировании русского языка над кыргызским? И разве вы сами не ведёте себя как националист, когда пишете "кыргыз" и "кыргызский" с большой буквы, а "русский" и даже "Россия" - с маленькой?



Джамиля Осмонова. "Ruslan Monoldor, историю не нужно писать. Все в курсах. А кыргыза судят за межнациональную рознь и за избиение врача".



Но Руслан, похоже, никого, кроме себя, не видит и не слышит. Статью не читал, но чудится ему "необъявленная война против кыргызов", и переубедить его невозможно.



Aya Kot. "Мне кажется, он не националист. Не было каких-то прямых оскорблений. Парень просто ратует за кыргызоязычный Кыргызстан. В России тоже не шибко чужую речь любят".



Если бы эта девушка читала статью и была в курсе, что здесь обсуждается, она обратила бы внимание на русские и кыргызские маты, которыми "общался" подсудимый с потерпевшим. Или это не прямые оскорбления? А сотрясение мозга и сломанное ребро - это тоже оскорбления "косвенные"?



Asel Argymbaeva. "Вы плохо знаете историю и пытаетесь здесь умничать. Вот и вся причина спора, неуважение вами языка. Попробуйте такое сказать в той же Грузии, Узбекистане, Туркмении, Латвии, Казахстане, Украине. Человек учит язык не из надобности, а из уважения. Берите пример с иностранцев, которые, прибывая в Кыргызстан, в первую очередь учат кыргызский, а не русский".



Асель, почитайте всё же статью на досуге. Вникните сначала в то, что вы комментируете. Тогда, может быть, и желание оставить комментарий пройдёт само собой. Борисов - не иностранец, прибывший в Кыргызстан. Он здесь родился и вырос. И учит кыргызский язык. Из уважения и из надобности.



А кое-кто доходит в своих измышлениях до того, что… Егор Борисов на самом деле никакой не русский! Что он сам якобы… неверно понимает свою национальность (?!).



Manas Sultan. "В большинстве население не понимает, что такое нация, национальность, гражданство, этнос, народ, род, и не знает историю происхождения кыргызской нации. Наверняка этот кыргыз из монгольского народа, а пострадавший считает себя по национальности русским, хотя имеет кыргызское гражданство. Очень интересно было бы провести на эту тему круглый стол".



Ведро бровей. "Если человек родился в КР и имеет кыргызское гражданство, значит, он кыргыз. Неважно, какого цвета глаза и кожа, и какой религии и убеждений придерживается. Это же логично. Так что все, кто у нас в стране живёт, являются кыргызами, неважно, славянские, татарские или уйгурские корни. И все те наши граждане, кто не считает себя кыргызом, а русскими, уйгурами, татарами или корейцами, заблуждаются или специально так делают. В результате получают такое же отношение в ответ".



Вот до чего договорились. Никто из живущих в Кыргызстане некыргызов, по логике этих горе-комментаторов, получается, не имеет права на собственную национальность? Далеко же мы с вами уйдём, приняв такую точку зрения… Лучше эту тему не развивать - во избежание новых межнациональных конфликтов.



Закончилось же многостраничное комментирование судебного процесса в Октябрьском райсуде Бишкека и вовсе курьёзно. "А что мы обсуждаем?" - спохватился под занавес один интернет-пользователь. "Да вроде статью какую-то", - ответили ему.



Вот так и живём. Лезем высказывать своё мнение, не имея ни малейшего представления, о чём вообще разговор…



Сколько народу не желает и не умеет думать, не считает нужным прислушиваться к собеседнику и к голосу здравого смысла…



Сколько народу готово похвататься за дубинки и, зажмурившись, отстаивать какую-то идею, рождённую на пустом месте в чьём-то воспалённом мозгу!



Просьба к вам, люди: читайте. Вникайте. Размышляйте. Не порите горячку!



Редакция "Дело №…"





за национализм в "Фейсбуке" будут судить





Госкомитетом национальной безопасности КР в рамках уголовного дела о возбуждении национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды установлены пользователи социальной сети "Фейсбук" А.З., Ш.Б., Г.Э., Н.Ш., А.А., Е.К.



Эти пользователи допрошены, у них отобраны объяснительные.



Гражданин Н.М., который в своих комментариях в "Фейсбуке" допустил призывы к насилию и физической расправе над лицами другой национальности, задержан.



ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении интернет-пользователей, которые своими постами и комментариями призывали к противоправным и антиобщественным действиям, направленным на разжигание межнациональной вражды. В том числе по инциденту с участием молодых людей в селе Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области.



18 мая 2017 года в селе произошла массовая драка, в ходе которой четверо мужчин получили ножевые ранения. И некоторые "обитатели" "Фейсбука" воспользовались этим случаем, чтобы своими комментариями столкнуть лбами кыргызов и узбеков.



Ведётся следствие.