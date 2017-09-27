НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ

Подробности По следам публикаций 27.09.2017 14:36

или Путешествие с "Жукейки" в 8 микрорайон Бишкека



В прошлом номере нашей газеты вышла статья "Чиновничья комедия, или Камни преткновения по-бишкекски", мало кого из бишкекчан оставившая равнодушным.



Речь в статье шла о самоуправстве жильцов столичных многоэтажек, перекрывающих заборами, шлагбаумами и прочими ограждениями подъезды к своему дому.



Земля вокруг дома городская, территория общего пользования - а никого из "хозяев" это почему-то не останавливает. Как не останавливает и то, что к дому не сможет, если вдруг что-то случится, подъехать ни "скорая помощь", ни пожарная машина.



Публикуем один из откликов на эту статью.



- Регулярно, раза три в неделю езжу в 8 микрорайон Бишкека. Там у меня родственники. И перед каждой поездкой долго обдумываю маршрут. Даже на листе бумаги "карту" рисую - как лучше проехать. И очень редко угадываю. Местные жители всякий раз "радуют" чем-то новеньким, то так, то эдак, натурально, вставляя палки в колёса.



Казалось бы - что тут такого сложного? Неплохо отремонтированная улица Жукеева-Пудовкина (в простонародье Жукейка). По ней вверх, в сторону гор, потом, напротив общежития БГУ, поворот направо. А там через два дома - тот, который мне нужен.



А вот не так всё просто, как кажется. И доказательство тому - моя недавняя поездка сюда на такси (своя машина в ремонте была).



- Сейчас направо, - "командую" водителю. Он в этих краях впервые. - Сразу налево. И сразу опять направо. И снова налево… Хотя нет, лучше прямо. Здесь ваша машина не проедет.



- Вы же сказали - 30-й дом, - недоумевает водитель. - Вон же он! Можно ведь, наверное, не кружиться, а вот так, по прямой.



Нельзя! В том-то и дело, что никак не получится. Все подступы-подъезды к дому перекрыты. Шлагбаумы, бетонные плиты, цепи, самодельные "лежачие полицейские"…



Кто, для чего и с чьего согласия это всё устанавливает?



Кто - понятно: местные энтузиасты. Для чего? Объяснения разные. От "дети во дворе играют, им мешают проезжающие мимо машины" до "мой дом, мой автомобиль, имею право со всех сторон его цепями огородить".



Да нет у вас такого права! Если бы вы вешали эти цепи и укладывали бетонные блоки во дворе своего частного дома, никто бы вам слова не сказал. Но этот дом-то - не ваша личная собственность! Вы здесь владеете только квартирой, в лучшем случае - трёхкомнатной. А всё, что за пределами вашей квартиры - общее.



В вашем доме сто с лишним квартир! И вряд ли абсолютно все квартировладельцы были обеими руками "за", когда вы вокруг своей машины цепей понавесили, оттяпав солидный кусок общественного пространства.



Да и вокруг вашего многоквартирного дома - не безлюдная степь, а такие же высотки. И живут в них такие же люди, которые тоже, между прочим, хотят беспрепятственно подходить и подъезжать к своему дому! А если, не дай бог, чрезвычайная ситуация? Не обязательно пожар, хотя и от него никто не застрахован. "Скорая"-то здесь в случае чего тоже не проедет.



Вот здесь, помню, лежал бетонный блок. Потому что "житья эти машины не дают, всё ездят и ездят туда-сюда". Это местные старушки возмущались. Кто и когда пошёл у них на поводу и притащил сюда тяжеленную бетонную глыбу? Не сами же бабушки на такой подвиг отважились.



Однако притащили. Поставили поперёк дороги. Никого, между прочим, не предупредив. Следующий день преподнёс жителям микрорайона весьма неприятный сюрприз в виде невозможности выехать на Жукейку по привычной дороге.



Пролежал здесь этот блок ровно до того момента, когда у одного из жильцов заболел ребёнок. Ночью пришлось "скорую" вызывать. И ждать потом эту "скорую" около часа. Да так в итоге и не дождаться: к подъезду врачи приблизиться не смогли, оставили машину где получилось и пешком добирались до квартиры, где мальчику становилось всё хуже и хуже…



Ребёнка, к счастью, спасли. А отец его наутро вышел с кувалдой и долго разбивал на кусочки бетонное ограждение.



Через некоторое время такая же плита появилась опять. На том же самом месте. Упорные, однако, граждане в этом доме проживают! Упорные - а ещё своевольные и беспечные до неприличия. А если с кем-то из них или их близких вдруг случится беда?



Кто-то, видимо, над этим вопросом всё же задумался. Потому что плиту сломали снова.



Теперь здесь вдоль всего дома - кустарные "лежачие полицейские". Их здесь семь! Через каждые два-три метра!



Что такое "лежачий полицейский" (грамотно это называется "искусственная неровность")? Существуют ли какие-то правила его установки, или усложнять проезд искусственными неровностями может каждый, кому не лень, не соблюдая никаких требований?



Оказывается, правила есть. Во-первых, такая преграда должна быть хорошо видна водителю. То есть раскрашена в соответствующие цвета и обозначена соответствующим дорожным знаком. Во-вторых, крайне не рекомендуется устанавливать их на близком расстоянии. В-третьих, недопустимо производить монтаж в местах наличия выбоин, сильного растрескивания дорожного полотна, наличия бугров и резких перепадов поверхности.



Что же творят наши доморощенные "монтажники искусственных неровностей"? Укладывают "полицейских" на расстоянии меньше трёх метров друг от друга, на дороге, которая и так вся покрыта ямами и кочками… И никак не оповещают о таком коварстве ни водителей, ни пешеходов.



Водители (особенно маленьких легковушек) ломают машины (а бывает, особенно зимой, вообще застревают здесь, не в состоянии преодолеть многочисленные обледеневшие препятствия). Пешеходы ломают ноги (не все ведь способны, как сайгаки, перепрыгивать внезапно возникшие довольно высокие и заострённые преграды).



Самое неприятное: никто вообще не считает нужным ставить кого-нибудь в известность относительно посетившей его голову нездоровой идеи. Ни мэрию, истинную хозяйку общественных территорий; ни соседей; ни работников каких бы то ни было служб, приезжающих сюда по служебной необходимости.



Сворачиваешь направо с улицы Жукеева-Пудовкина - и внутренне напрягаешься: позавчера проезжала вот здесь… Не факт, что поеду сегодня. И точно: за вчерашний день уже не в меру прыткие граждане новые цепи по микрорайону развесили!



Плевать, в общем, хотел народ на мэрию. А мэрия примерно так же относится к городу и горожанам. Нате вам, дескать, славный город Бишкек, играйте здесь как хотите и во что хотите - лишь бы чиновникам не мешали?



Замкнутый круг получается.

Дорогу машинам и пешеходам преграждают такие красивые "как бы цветочные клумбы".

Однако настроение они не поднимают.

Здесь раньше стояла бетонная плита. Теперь эта дорожка больше похожа на стиральную доску из-за множества "лежачих полицейских". Вы их видите? Нет.

И никто издалека не видит. И ломают - кто машины, кто ноги.