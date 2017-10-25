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УШЛИ ПО ЭТАПУ

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25.10.2017 15:03


 

     Осуждённых за коррупцию депутата Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшонкула Чотонова развезли по исправительным колониям.


После  того  как 2 октября вторая судебная инстанция - Бишкекский городской суд - оставила в силе приговор Первомайского районного суда Текебаеву и Чотонову, этот приговор вступил в законную силу и подлежал исполнению. Напомним:  каждый  из  осуждённых приговорён к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но с учётом применения к ним амнистии окончательный срок определён в 4 года и 6 месяцев лишения свободы - тоже с конфискацией.


10 октября осуждённые Текебаев и Чотонов поступили в распоряжение Государственной службы исполнения наказаний КР и были из СИЗО ГКНБ переведены в СИЗО-1 - бишкекский следственный изолятор, который является ещё и "централом", главной пересыльной тюрьмой Кыргызстана. Оттуда 19 октября осуждённых отправили отбывать наказание - этапировали в исправительные колонии.


Что примечательно, Текебаева и Чотонова - соратников и подельников, просидевших несколько месяцев рядом на одной скамье подсудимых, - направили в разные колонии. Так решили сотрудники ГСИН, руководствуясь некими тактическими соображениями. Причём места отбывания наказания бывшим членам временного правительства достались не самые худшие.


Омурбек Текебаев распределён в ИК-47 - единственную колонию усиленного режима, находящуюся в Бишкеке. Там находится и центральная тюремная больница республики, но с состоянием здоровья Текебаева, говорят в ГСИН, выбор именно этой колонии не связан. Текебаева туда направили, учтя просьбы его адвокатов.


Стоит отметить, что в ИК-47 отбывали свой срок наказания и другие VIP-заключённые - экс-министр социального обеспечения Равшан Сабиров, экс-вице-губернатор Таласской области Нусупжан Бектенов, брат бывшего президента Ахмат Бакиев, правозащитник Азимжан Аскаров и, наконец, бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев. Последний, кстати, за недолгое время своего пребывания в ИК-47 оборудовал там вполне сносные апартаменты с туалетом и душевой кабиной - в порядке благотворительной помощи колонии, ну и чтобы самому комфортно сидеть было. Не исключено, что именно в это помещение вселится теперь Омурбек Текебаев. Хотя пока, как нам сообщили в ГСИН, он находится на карантине.


Что любопытно, Омурбек Текебаев стал, кажется, первым в истории Кыргызстана зэком, который отправился в зону отбывать срок с… депутатским мандатом. Да, формально он ещё считается депутатом Жогорку Кенеша, хотя после вступления приговора в законную силу депутатские полномочия осуждённого должны прекращаться, а его мандат - передаваться следующему кандидату в партийном списке. Однако на момент этапирования Текебаева в колонию Центризбирком ещё не получил от судебных органов копию приговора, а без этого рассмотреть вопрос о лишении Текебаева депутатских полномочий ЦИК не вправе.

 

ИК-47  -  одно  из  "традиционных"  мест  отбывания  наказания  VIP-заключёнными. 

Теперь  их  список  пополнил  пока  ещё  депутат  Омурбек  Текебаев.

В  таких  условиях  VIP-зэки  обычно  живут  в  ИК-47. 

Но  Текебаев,  насколько  известно,  может  вселиться  и  в  более  комфортное  помещение.

 


Дуйшонкула Чотонова направили в ИК-27 - колонию усиленного режима в селе Молдовановка в 20 километрах от Бишкека. Уникальность этой колонии в том, что это единственная сегодня в Кыргызстане так называемая "красная зона" - с прошлого года сюда стали помещать для отбывания наказания бывших сотрудников правоохранительных органов, а также чиновников.


Живут они в так называемой "красной локалке" - в специально изолированной зоне внутри зоны. "Локалка" представляет собой двухэтажное общежитие, ограждённое забором. Там выставлены посты с контролёрами - никто без разрешения из неё не выходит и в неё не заходит, включая зэков-уголовников.


В ИК-27 отбывали наказание все высокопоставленные осуждённые по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года - экс-руководитель бакиевской администрации президента КР Каныбек Жороев, экс-советник по обороне, безопасности и правопорядку Эльмурза Сатыбалдиев, экс генеральный прокурор Нурлан Турсункулов, экс-заместитель председателя Службы государственной охраны Нурлан Темирбаев, экс-председатель ГКНБ Мурат Суталинов. Первые трое в конце прошлого года вышли на свободу, последние двое, насколько известно, продолжают свои сроки отбывать.


В этой же колонии отбывает свой 22-летний срок Алтынбек Муралиев - бывший заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР, осуждённый за государственную измену в форме шпионажа.

 

"Красная  локалка"  в  ИК-27  -  общежитие  для  бывших  сотрудников  правоохранительных  органов  и  чиновников.  Новое  место  жительства  экс-министра  Дуйшонкула  Чотонова.

В  одной  из  комнат  "красного"  общежития  в  ИК-27.
 

 


САДЫРА  ЖАПАРОВА

 

ОТПРАВИЛИ  К  УГОЛОВНИКАМ


Бывший депутат парламента Садыр Жапаров, осуждённый к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, уже находится в исправительной колонии.


Свой срок он будет отбывать по соседству с Дуйшонкулом Чотоновым - в селе Молдовановка. Но в другой зоне - ИК-1, колонии СТРОГОГО РЕЖИМА.

Это - так называемая "чёрная" колония, где отбывают наказание только уголовники-рецидивисты. Известна она, в частности, побегами зэков. Причём побегами незаурядными, совершёнными через многометровые подкопы-тоннели, вырытые заключёнными.


Что примечательно, Садыр Жапаров, хотя его уголовное дело и вёл Госкомитет национальной безопасности, во время следствия содержался не в СИЗО ГКНБ,  а  в  Бишкекском СИЗО-1. В начале августа Первомайский районный суд, оправдав Жапарова по трём статьям Уголовного кодекса, которые ему инкриминировались, - "Угроза убийством", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти", осудил его по статье УК "Захват заложника". Речь шла о губернаторе Иссык-Кульской области Эмилбеке Каптагаеве, который был захвачен митингующими в Караколе в октябре 2013 года во время митинга, организованного Жапаровым.


15 сентября Бишкекский городской суд оставил приговор первой судебной инстанции в силе.


Пока над ним шёл судебный процесс, Садыр Жапаров  подал  заявление  в  ЦИК о своём намерении  участвовать  в  выборах президента Кыргызстана. Центризбирком не допустил его до выборов, поскольку  не  была  погашена прежняя судимость Жапарова - в августе 2013 года приговором Верховного суда КР он был признан виновным в покушении на насильственный захват власти и приговорён к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, которые он к тому времени уже отбыл в СИЗО.

Молдовановская  колония  строгого  режима  ИК-1.


Соб. инф.

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