УШЛИ ПО ЭТАПУ

Подробности По следам публикаций 25.10.2017 15:03





Осуждённых за коррупцию депутата Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшонкула Чотонова развезли по исправительным колониям.



После того как 2 октября вторая судебная инстанция - Бишкекский городской суд - оставила в силе приговор Первомайского районного суда Текебаеву и Чотонову, этот приговор вступил в законную силу и подлежал исполнению. Напомним: каждый из осуждённых приговорён к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но с учётом применения к ним амнистии окончательный срок определён в 4 года и 6 месяцев лишения свободы - тоже с конфискацией.



10 октября осуждённые Текебаев и Чотонов поступили в распоряжение Государственной службы исполнения наказаний КР и были из СИЗО ГКНБ переведены в СИЗО-1 - бишкекский следственный изолятор, который является ещё и "централом", главной пересыльной тюрьмой Кыргызстана. Оттуда 19 октября осуждённых отправили отбывать наказание - этапировали в исправительные колонии.



Что примечательно, Текебаева и Чотонова - соратников и подельников, просидевших несколько месяцев рядом на одной скамье подсудимых, - направили в разные колонии. Так решили сотрудники ГСИН, руководствуясь некими тактическими соображениями. Причём места отбывания наказания бывшим членам временного правительства достались не самые худшие.



Омурбек Текебаев распределён в ИК-47 - единственную колонию усиленного режима, находящуюся в Бишкеке. Там находится и центральная тюремная больница республики, но с состоянием здоровья Текебаева, говорят в ГСИН, выбор именно этой колонии не связан. Текебаева туда направили, учтя просьбы его адвокатов.



Стоит отметить, что в ИК-47 отбывали свой срок наказания и другие VIP-заключённые - экс-министр социального обеспечения Равшан Сабиров, экс-вице-губернатор Таласской области Нусупжан Бектенов, брат бывшего президента Ахмат Бакиев, правозащитник Азимжан Аскаров и, наконец, бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев. Последний, кстати, за недолгое время своего пребывания в ИК-47 оборудовал там вполне сносные апартаменты с туалетом и душевой кабиной - в порядке благотворительной помощи колонии, ну и чтобы самому комфортно сидеть было. Не исключено, что именно в это помещение вселится теперь Омурбек Текебаев. Хотя пока, как нам сообщили в ГСИН, он находится на карантине.



Что любопытно, Омурбек Текебаев стал, кажется, первым в истории Кыргызстана зэком, который отправился в зону отбывать срок с… депутатским мандатом. Да, формально он ещё считается депутатом Жогорку Кенеша, хотя после вступления приговора в законную силу депутатские полномочия осуждённого должны прекращаться, а его мандат - передаваться следующему кандидату в партийном списке. Однако на момент этапирования Текебаева в колонию Центризбирком ещё не получил от судебных органов копию приговора, а без этого рассмотреть вопрос о лишении Текебаева депутатских полномочий ЦИК не вправе.

ИК-47 - одно из "традиционных" мест отбывания наказания VIP-заключёнными.

Теперь их список пополнил пока ещё депутат Омурбек Текебаев.

В таких условиях VIP-зэки обычно живут в ИК-47.

Но Текебаев, насколько известно, может вселиться и в более комфортное помещение.



Дуйшонкула Чотонова направили в ИК-27 - колонию усиленного режима в селе Молдовановка в 20 километрах от Бишкека. Уникальность этой колонии в том, что это единственная сегодня в Кыргызстане так называемая "красная зона" - с прошлого года сюда стали помещать для отбывания наказания бывших сотрудников правоохранительных органов, а также чиновников.



Живут они в так называемой "красной локалке" - в специально изолированной зоне внутри зоны. "Локалка" представляет собой двухэтажное общежитие, ограждённое забором. Там выставлены посты с контролёрами - никто без разрешения из неё не выходит и в неё не заходит, включая зэков-уголовников.



В ИК-27 отбывали наказание все высокопоставленные осуждённые по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года - экс-руководитель бакиевской администрации президента КР Каныбек Жороев, экс-советник по обороне, безопасности и правопорядку Эльмурза Сатыбалдиев, экс генеральный прокурор Нурлан Турсункулов, экс-заместитель председателя Службы государственной охраны Нурлан Темирбаев, экс-председатель ГКНБ Мурат Суталинов. Первые трое в конце прошлого года вышли на свободу, последние двое, насколько известно, продолжают свои сроки отбывать.



В этой же колонии отбывает свой 22-летний срок Алтынбек Муралиев - бывший заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР, осуждённый за государственную измену в форме шпионажа.

"Красная локалка" в ИК-27 - общежитие для бывших сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Новое место жительства экс-министра Дуйшонкула Чотонова.



В одной из комнат "красного" общежития в ИК-27.





САДЫРА ЖАПАРОВА

ОТПРАВИЛИ К УГОЛОВНИКАМ





Бывший депутат парламента Садыр Жапаров, осуждённый к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, уже находится в исправительной колонии.



Свой срок он будет отбывать по соседству с Дуйшонкулом Чотоновым - в селе Молдовановка. Но в другой зоне - ИК-1, колонии СТРОГОГО РЕЖИМА.



Это - так называемая "чёрная" колония, где отбывают наказание только уголовники-рецидивисты. Известна она, в частности, побегами зэков. Причём побегами незаурядными, совершёнными через многометровые подкопы-тоннели, вырытые заключёнными.



Что примечательно, Садыр Жапаров, хотя его уголовное дело и вёл Госкомитет национальной безопасности, во время следствия содержался не в СИЗО ГКНБ, а в Бишкекском СИЗО-1. В начале августа Первомайский районный суд, оправдав Жапарова по трём статьям Уголовного кодекса, которые ему инкриминировались, - "Угроза убийством", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти", осудил его по статье УК "Захват заложника". Речь шла о губернаторе Иссык-Кульской области Эмилбеке Каптагаеве, который был захвачен митингующими в Караколе в октябре 2013 года во время митинга, организованного Жапаровым.



15 сентября Бишкекский городской суд оставил приговор первой судебной инстанции в силе.



Пока над ним шёл судебный процесс, Садыр Жапаров подал заявление в ЦИК о своём намерении участвовать в выборах президента Кыргызстана. Центризбирком не допустил его до выборов, поскольку не была погашена прежняя судимость Жапарова - в августе 2013 года приговором Верховного суда КР он был признан виновным в покушении на насильственный захват власти и приговорён к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, которые он к тому времени уже отбыл в СИЗО.

Молдовановская колония строгого режима ИК-1.



Соб. инф.