Расследования

Подробности Расследования 21.12.2016 15:10 Просмотров: 157





Особенно для кыргызстанцев с большими деньгами.



А всё - "благодаря" организации Гюлена, ставшей занозой в кыргызско-турецких отношениях.



В конце лета этого года после сорвавшейся попытки военного переворота в Турции наша редакция впервые заинтересовалась организацией турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена и её проникновением в Кыргызстан. В результате на страницах нашей газеты появилась серия публикаций, наделавших много шума в кыргызстанском обществе.



Главный вопрос разгоревшейся дискуссии был такой - в самом ли деле гюленисты пустили столь глубокие корни в Кыргызстане? Речь шла не только о пресловутых школах "Себат", но и о сторонниках гюленистского движения, находящихся, по сути, в подполье. Много весьма интересной информации предоставили нам читатели. И далеко не всю мы использовали в своих публикациях - уж слишком кое-что из этой информации казалось фантастичным.



Как, например, такая новость: члены одного гюленистского джамаата (общины, ячейки), куда входят торговцы крупного рынка Бишкека, на своём собрании решили организовать сбор денег для отправки в Турцию - на поддержку своих "братьев", страдающих от репрессий со стороны режима Эрдогана.



В это верилось с трудом. Ведь до сих пор денежный поток тёк в обратном направлении - от Гюлена и его сторонников - турецких бизнесменов - в Кыргызстан. На финансирование той же сети учебных заведений "Себат", в частности. Но чтобы могущественная империя Фетхуллаха Гюлена нуждалась в пожертвованиях, которые стали бы собирать, пустив шапку по кругу, кыргызстанские торговцы?!



Тем ошеломительнее стала сенсационная новость, пришедшая из Турции месяц назад.



18 ноября в стамбульском аэропорту имени Ататюрка полиция арестовала семерых человек - четверых граждан Турции, гражданина Узбекистана и… двух граждан Кыргызстана. Поймали их с весьма необычным грузом весом около 100 килограммов. Это были наличные деньги - 9,5 миллиона долларов. Якобы незадекларированные.



Подробности, которые стали появляться в турецких СМИ, были шокирующими. Так, по данным издания "Milliyet", деньги эти предназначались для ФЕТО - "Террористической организации Фетхуллаха" (так турецкие власти именуют движение Гюлена). И направлялись они, в частности, членам организации, которые задержаны и находятся под следствием или остались без работы.



В Стамбул деньги поступили из Кыргызстана. И привезли их те самые двое кыргызстанцев.



Неужели та информация от читателей, которую мы приняли за "утку", была правдивой?! Каким образом гюленисты Кыргызстана сумели собрать столь гигантскую денежную сумму? Неужели они так богаты?



Турецкие правоохранительные органы, к которым обратилось с запросом Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле, кыргызских дипломатов посвящать в детали расследования не стало. Всё, что смогла сообщить нашей редакции пресс-служба Министерства иностранных дел КР, так это полученную из Стамбула информацию о том, что двое задержанных действительно являются кыргызскими гражданами. А также их инициалы и годы рождения - Т.К. 1994 г.р. и Д.Т. 1985 г.р.



Наша редакция обратилась в посольство Турции в Кыргызстане с просьбой поделиться хоть какой-то информацией о причинах ареста кыргызстанцев в Стамбуле. Но ответа мы так и не получили.



Вскоре, однако, турецкие СМИ назвали имена и фамилии арестованных кыргызстанцев - Дайырбек Тойгонбаев и Темур Кочкоров. Всплыло и имя гражданина Турции, которому кыргызстанцы те 9 с половиной миллионов долларов привезли - Исмаил Кашкарий. Он является директором фирмы, чьё название указывает на некую принадлежность к Узбекистану - "Ташкент Голд". Сама же фирма располагается в Стамбуле.

Этим фотоснимком турецкие СМИ сопроводили первые свои сообщения об аресте кыргызстанцев с 9,5 миллиона долларов. Возможно, доллары - те самые.

Фото паспортов перевозчика денег - кыргызстанца Темура Кочкорова и их получателя - гражданина Турции Исмаила Кашкарий, опубликованное в турецкой прессе.





Наши попытки навести справки об этой фирме через Интернет успеха не принесли. Но турецкая пресса вскоре сообщила, о чём рассказал И. Кашкарий на допросе в полиции. Он утверждал, что его фирма занимается торговлей, и эти 9,5 миллиона долларов к гюленовской организации никакого отношения не имеют. Деньги присланы из Кыргызстана ему, а также ещё четырём таким же торговым фирмам за товар. "Мы всегда перевозим деньги в наличной форме и указываем в декларации. Их всегда перевозят одни и те же лица. Последние пять лет деньги перевозили одни и те же лица, а наличные всегда указывались в декларации. С нами такое впервые. У нас на руках имеются все соответствующие документы", - заявил Кашкарий.



То, что деньги, привезённые из Бишкека, были задекларированы, подтвердил стамбульскому корреспонденту радио "Азаттык" и адвокат кыргызстанцев Уур Чорекчи. По его словам, в последнее время - в связи с чрезвычайным положением, введённым в Турции после попытки военного переворота - турецкие правоохранительные органы цепляются к любой крупной денежной сумме, попавшей в поле их зрения.



"Полиция под разными предлогами устраивает бессмысленные задержания, - сказал адвокат. - Особенно когда дело касается денег. Эти деньги пытаются привязать к террористическим организациям - ФЕТО, Рабочей партии Курдистана, ИГИЛ. Начинаются бесконечные допросы. Пока человек не докажет свою непричастность, допустим, к ФЕТО, проходит уже 10-15 дней".



Выяснилось также, что в огромной сумме наличными, ввезённой в Турцию кыргызстанцами, ничего необычного нет. Об этом рассказывают предприниматели района Лалели в Стамбуле - своего рода оптового рынка, где закупают товар торговцы со всего СНГ - России, Украины, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана. Уже более 20 лет торговля там ведётся именно за наличные деньги. Большинство турецких продавцов-оптовиков пользуются услугами компаний, занимающихся грузоперевозками. Такие компании перевозят не только грузы, но и большие суммы наличных денег. Покупатели, заказывая товар, отправляют продавцам через эти же компании наличку. Так работают 99 процентов кыргызстанских, туркменских и казахстанских торговцев.



Всё вроде бы логично. Но имелась некая странность в поведении арестованных кыргызстанцев. Вот что рассказал корреспонденту "Азаттык" генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Руслан Молдакунов: "Наши парни на допросе не говорят, кто отправил деньги, скрывают это. Из-за этого вся проблема. Пока неизвестно, как долго ещё продлятся допросы".



Казалось бы, что может быть проще - помочь полиции восстановить всю цепочку движения денег и тем самым доказать, что к Гюлену и его организации эти миллионы долларов никакого отношения не имеют? Зачем скрывать отправителя денег?



В начале декабря из Стамбула пришла очередная интересная новость - суд отпустил на свободу граждан Кыргызстана, задержанных в аэропорту "Ататюрк" с 9,5 миллиона долларов. Как, впрочем, и остальных арестованных, включая граждан Турции. Но, как сообщил адвокат, до объявления результатов проверки происхождения денег кыргызстанцам запрещено покидать пределы Турции. Что интересно, даже в случае, если подтвердится, что деньги эти "чистые", их владельцам, по словам адвоката, будут возвращены лишь 99,9 процента от арестованной суммы. А десятую часть процента - 9 500 долларов - удержит в свою пользу турецкое государство.

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Для кого-то он может превратиться в капкан.

ЦИФРА



В 2016 году на территорию Турции,

по данным Министерства иностранных дел этой страны,

въехало 25 тысяч граждан Кыргызстана.



Что же стоит за этой загадочной историей? Прояснить это мы попытались с помощью председателя Конгресса тюркских народов Эдила Марлис уулу - уже, напомним, выступавшего на страницах нашей газеты в качестве эксперта по Турции и организации Гюлена, с которой он знаком не понаслышке.



- В Турции сейчас "до выяснения" арестовывают все предприятия, все банковские счета, так или иначе связанные с Гюленом, - говорит Эдил. - Всё, что имело отношение либо к его банку, либо к его людям. Всё это проверяется, и если причастность к Гюлену не подтверждается, имущество возвращают владельцам. Такие последствия есть у каждой революции - а то, что сейчас происходит в Турции, можно считать антигюленовской, антиимпериалистической революцией. Уж нам, кыргызстанцам, пережившим две революции, это хорошо известно.



Скорее всего, какой-то гюленовский след промелькнул и в этой истории - либо с турецкой стороны, которая получала деньги, либо с нашей стороны, которая провозила деньги. Будем надеяться, что всё решится грамотно, в правовом поле.



- Тот факт, что кыргызстанцев из-под ареста освободили, о чём говорит?



- Скорее всего, доказательств причастности этих денег к организации Гюлена не найдено. Ибо всё, что с ней связано, турецкие суды изучают очень дотошно, как говорится, под микроскопом.



- Скажите, а чисто теоретически кыргызстанские гюленисты могут отправлять деньги на поддержку организации Гюлена?



- Могут - и не только теоретически. Я уже говорил вам, что сеть этой секты - очень разветвлённая. Турецкие граждане - члены этой секты - имеют предприятия и в Кыргызстане.



Человек, получающий прибыль, обязан часть её отдать организации. А какие-то фирмы даже полностью всю свою прибыль отчисляют организации Фетхуллаха Гюлена. Потому что эти фирмы открывались на его деньги. Обычная схема: вложился - получай дивиденды.



- Вам известно что-либо о фирме "Ташкент Голд", которая фигурирует в этой истории в качестве получателя денег?



- Нет. Но судя по названию, это какое-то ювелирное предприятие, которое отправляет сюда свою продукцию - золотые украшения. Скорее всего, эта компания работала напрямую с Узбекистаном - турецкие бизнесмены любят давать своим фирмам названия, связанные со страной, с которой они работают. Если речь идёт о ювелирке, тогда понятно, почему такую большую сумму для этой фирмы перевозили.



- Почему сейчас, в 21 веке, бизнесмены, покупающие в Турции товар, не пользуются банковскими переводами? Это ведь и надёжнее, и безопаснее.



- Турция - одна из первых стран, которая с начала 90-х годов стала торговать с бывшими советскими республиками. В то время, как помните, банковский сектор у нас не был развит, поэтому расчёты шли за наличные деньги. Получается, эта система работает по-прежнему. И поставщикам товаров удобнее получать наличные деньги, и турецкое государство не заинтересовано в том, чтобы всё перевести на безналичный расчёт. Для турок, по большому счёту, разницы нет, в каком виде к ним идут деньги. Главное, что деньги приходят к ним. Если бы такие деньги текли к нам в Кыргызстан, мы бы тоже, возможно, закрывали глаза на их происхождение.



Почему наши бизнесмены не используют банковские переводы? Возможно потому, что у нас нет банка, который напрямую работает с Турцией. Я сам с этим постоянно сталкиваюсь. Моя компания время от времени выполняет заказы, например, от турецкого телевидения на видеосъёмку в Кыргызстане. И вот как приходится получать деньги от заказчиков по безналичному расчёту. Деньги из Турции поступают в Америку, оттуда в Германию, оттуда в Россию и только оттуда в Кыргызстан. Это занимает 3-4 дня. Была такая ситуация. Мы обслуживались в бишкекском банке, часть акций которого купили иранцы. Заказчики - турецкий государственный телеканал - нам выслали деньги. Которые мы получили… лишь через несколько месяцев. Их арестовала Америка без всяких объяснений. Только потому, что Иран тогда находился под санкциями.



Естественно, что когда бизнесмен сталкивается с такими проблемами, он задумывается - стоит ли так рисковать? Может, лучше наличными деньги отправить: здесь передал - там получили.



- Как считаете, почему кыргызстанцы, перевозившие деньги и арестованные в Стамбуле, как сообщалось, не говорят на допросах, кто отправлял деньги?



- Меня это тоже удивляет. Идут разговоры, что здесь, в Кыргызстане, эта сумма в 9,5 миллиона долларов была задекларирована официально. И турецкая сторона дала устную заявку о том, что получает такую сумму. Так что перевозчики, считаю, не могли не знать отправителя.



- Так кто же был отправителем, случайно не знаете?



- Слухи по Бишкеку ходят разные… Никто точно не знает хозяев денег, и бизнесмены "подозревают" друг друга. Но пока ни одна из бишкекских компаний вслух не пожаловалась на то, что пострадала, потеряла деньги в Турции.



- А ведь это подозрительно, не находите?



- Этому молчанию можно найти объяснение. Компании, которые возят наличку, опасаются засветиться, чтобы не привлечь внимание криминалитета. Помните, было несколько случаев нападений? В Бишкеке убили жену владельца турфирмы, а сколько раз отправителей и перевозчиков налички грабили в ошском аэропорту…



- А не боятся ли такие компании возить деньги в Турцию - после ареста 9,5 миллиона долларов в аэропорту имени Ататюрка?



- Боятся. И многие уже не возят. Ждут, когда в Турции ситуация успокоится и закончится эта массовая "охота на ведьм". Никто не хочет рисковать и брать на себя ответственность за чужие деньги - и деньги огромные! Лучше пересидят, переждут…



- А просто летать в Турцию кыргызстанцы не боятся?



- Как говорят в туркомпаниях, этот поток тоже уменьшился. Возможно, это просто сезонное явление - зимой такое бывает. Но, насколько я знаю, вообще в 2016 году поток выезжающих в Турцию резко сократился.



- А не началась ли в Турции целенаправленная охота на граждан Кыргызстана? Из-за известных разногласий между правительствами двух стран по вопросу - действует в Кыргызстане организация Гюлена или нет?



- Этого нельзя исключать. Не буду утверждать, что эта "охота" носит массовый характер, но человеческий фактор будет срабатывать. Какой-то чиновник услышит или прочитает, что в Кыргызстане гюленисты действуют свободно, что эта страна - чуть ли не центр гюленизма... И на этой почве начнёт ко всем кыргызстанцам относиться предвзято. Я говорю не о государственной политике, а именно о человеческом факторе. Я специально интересовался - все проекты в Кыргызстане, финансируемые Турцией, по-прежнему работают. И принимают заявки на следующий год. И дипломаты турецкие вроде как встречаются и работают с нашими чиновниками. И бывая в Турции, я какого-то негативного отношения со стороны чиновников не замечал.



Но есть один момент. Нам отсюда кажется, что Турция - страна какая-то далёкая. Но наших граждан там сейчас очень много. После того, как в России обвалился рубль и зарплаты стали почти такими же, как в Кыргызстане, очень многие трудовые мигранты переехали в Турцию. Если раньше сиделками, няньками там работали молдованки, украинки, болгарки, азербайджанки, туркменки, то сейчас почти всех их заменили кыргызстанки. Проституция - ещё один канал, по которому наши женщины попадают в Турцию. И помочь нашим женщинам, попавшим там в беду, посольство Кыргызстана не может. Над одной проблемой мы работаем уже полгода и не можем добиться результата. Ребёнка из Кыргызстана выкрал его отец - гражданин Турции. Сам отсидел в тюрьме за мошенничество, а ребёнок находится в детском доме.



Чтобы такие проблемы решать, думаю, пора открывать в Турции представительство МВД Кыргызстана - такое же, какое работает в России. Каждый наш гражданин, попавший за рубежом в беду и не получивший от Кыргызстана помощи - это удар по имиджу нашего государства. Уже не говорю про Европу или Китай, но хотя бы в Турции мы должны и можем это сделать. Если у властей появится политическая воля, то наш Конгресс тюркских народов окажет максимальное содействие в открытии представительства МВД, - заключает Эдил Марлис уулу.



Подведём итог. Полной ясности в истории с миллионами долларов из Кыргызстана, арестованными в Стамбуле, пока нет. Но очевидно, что проповедник Гюлен и его организация ещё долго будут оставаться занозой в кыргызско-турецких отношениях. Что будет сказываться в первую очередь на рядовых кыргызстанцах. Пока власти Кыргызстана благодушествуют не сей счёт…



Вадим НОЧЁВКИН















тем временем



КОГО ЖЕ ПОЙМАЛИ НА ГРАНИЦЕ?



Уже три недели в СИЗО ГКНБ сидит очень загадочный гражданин Турции.



Публикация в одной из турецких газет о Мехмете Языжы, личном враче Фетхуллаха Гюлена.



1 декабря на кыргызско-казахской границе, а именно на контрольно-пропускном пункте "Актилек-автодорожный", за попытку незаконного перехода границы был задержан гражданин Турции 1969 года рождения, обозначенный в официальном сообщении инициалами "И.М".



Он пытался въехать в Кыргызстан из Казахстана. В ходе паспортного контроля, как сообщила Государственная пограничная служба КР, пограничники выявили, что турецкий гражданин предъявил "частично поддельный заграничный паспорт". После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.



Какие-то подробности - в частности, имя и фамилию задержанного турка и что он собой представляет - наша редакция попыталась узнать вначале в пресс-службе ГПС КР. Расшифровать инициалы нарушителя госграницы там отказались. Объяснили лишь, что означает выражение "частично поддельный паспорт". Паспорт этот вроде бы настоящий и принадлежит действительно задержанному. Но документ был расшит, прошит заново, а некоторые страницы в нём заменены.



Пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР тоже не смогла сообщать какие-либо подробности об этом гражданине Турции, сославшись на то, что Следственное управление ГКНБ (значит, возбуждено уголовное дело и турок находится под следствием) пока никакой информации по этому делу не даёт.



Даже в посольстве Турции в Кыргызстане ничего не стали нам сообщать, сославшись на отсутствие информации об арестованном турецком гражданине. Что выглядит совсем уж странно.



Весьма любопытной версией поделился с газетой наш эксперт Эдил Марлис уулу, председатель Конгресса тюркских народов.



- Мои источники в Турции говорят, что по турецким СМИ уже прошла информация: в Кыргызстане задержан член террористической организации ФЕТО Мехмет Языжы. И год рождения - 1969-й - и инициалы (в нашей транскрипции его фамилия - Yazici - может начинаться на "И" или "Й") -действительно совпадают.



- Что собой представляет этот Мехмет Языжы?



- Судя по тому, что я о нём прочитал, это очень важная персона в иерархии организации Гюлена. По профессии врач, преподаватель, декан факультета одного из университетов Турции. Является личным лечащим врачом Фетхуллаха Гюлена. Плюс к этому является имамом всего турецкого Причерноморья. И в этом качестве он, видимо, больше интересен.



- Вот и гадай теперь - он или не он сидит в СИЗО ГКНБ…



- Мне молчание спецслужб, честно говоря, тоже непонятно. Если это действительно Мехмет Языжы, то какой смысл этот факт скрывать - в Турции об этом уже знают. Если это Мехмет Языжы, то вряд ли его привлекают за принадлежность к ФЕТО - ведь у нас в Кыргызстане эта организация террористической не считается и не запрещена. Если это не он - почему бы не назвать хотя бы фамилию задержанного? Зачем же спецслужбам отмалчиваться?



- А могут ли сейчас гюленисты из Турции перебираться в Кыргызстан?



- Могут. И перебираются. Сам лично таких пока не встречал, но информация об этом есть. Перебираются транзитом через Казахстан. Перебираются и из самого Казахстана - преподаватели казахстанских гюленовских школ, есть и такая информация. Это будет происходить постоянно, пока мы не можем этот процесс контролировать. Поэтому регистрация в Кыргызстане иностранцев (которую под давлением общественности недавно фактически отменили) - это палка о двух концах, - заключает Эдил Марлис уулу.

