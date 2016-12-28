Расследования

Подробности Расследования 28.12.2016 10:48 Просмотров: 1924







Над депутатом Аидой Саляновой и другими фигурантами нашумевшего уголовного дела нависла угроза...





На днях в известной истории, завертевшейся вокруг депутатов парламентской фракции "Ата Мекен", документов из Белиза, сотовой компании "Мегаком" и бывшего бакиевского юриста Елисеева, произошло весьма важное событие.



Государственный комитет национальной безопасности КР направил в Генеральную прокуратуру следственные материалы, выделенные из уголовного дела, которое до этого сам же надзорный орган поручил ГКНБ расследовать.



Объясним читателям, что такого в этой процедуре необычного.



25 ноября, как мы уже сообщали, Генпрокуратура по признакам части 4-й статьи 304-й Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением лицом, занимающим ответственное положение) возбудила уголовное дело по факту незаконного возобновления летом 2010 года действия адвокатской лицензии Алексея Елисеева. Расследование было поручено Госкомитету нацбезопасности - конторе, которая и выявила весьма подозрительные обстоятельства возобновления вышеупомянутой лицензии.



И вот за месяц своего расследования ГКНБ "нарыл" нечто такое, что материалы по этому "нарытому" решил вдруг передать прокурорам для "принятия процессуального решения". Поскольку, получается, сам это решение принять не имеет права.



Что же может такое делать Генпрокуратура, чего не могут делать следователи ГКНБ?



Только Генеральная прокуратура, согласно Уголовно-процессуальному кодексу КР, имеет право привлекать к уголовной ответственности депутатов Жогорку Кенеша и членов правительства Кыргызстана. То есть предъявлять им ОБВИНЕНИЕ и вести следствие.



А это означает, что над кем-то из депутатов парламента и высокопоставленных чиновников сгустились тучи. И скоро, видимо, грянет гром.



Кто в первую очередь засветился в истории с елисеевской лицензией, так это Аида Салянова - бывший генпрокурор, а ныне депутат ЖК от фракции "Ата Мекен". В 2010 году именно она, исполняя обязанности министра юстиции Кыргызстана во временном правительстве, подписала злополучный приказ о возобновлении адвокатской лицензии беглому А. Елисееву.



Ещё один персонаж той истории - Жылдыз Мамбеталиева. В ту пору - заместитель и.о. главы Минюста А. Саляновой. В феврале 2015 года она сама возглавила Министерство юстиции. И продержалась на этом посту до ноября 2016-го - в новое правительство, сформированное после создания новой парламентской коалиции, Ж. Мамбеталиеву уже не взяли. И не взяли явно из-за скандала с лицензией.





Какими-то подвижками в этом уголовном деле повеяло на минувшей неделе, когда в Интернете появилась весьма интересная аудиозапись, зафиксировавшая разговор двух женщин. Утверждалось, что беседуют именно они - Аида Салянова и Жылдыз Мамбеталиева. Разговор шёл о лицензии Елисеева.



Обсуждая эту тему, обе дамы друг друга успокаивают. "Это не тот вопрос, где мы должны что-то скрывать, чего-то там недосказывать, правильно? - убеждает свою собеседницу дама, обозначенная как Салянова. - Мы же с вами ничего криминального не делали".



Её собеседница, обозначенная как Мамбеталиева, подтверждая эту мысль, вспоминает, что в период возобновления елисеевской лицензии (а приказ об этом был подписан 28 июня 2010 года) никакого компромата в отношении Елисеева в Минюсте не имелось. "Мы же, - говорит она, - в период с 7 апреля 2010 года по 28 июня делали анализ на интернет-сайтах и в прокуратуру делали запрос: были ли в тот момент на Елисеева возбуждённые дела? Либо его фамилия фигурировала среди лиц, которые как бы проходят… Они же нам тогда присылали информацию о лицах, с имуществом которых нельзя совершать какие-то сделки и так далее. Его среди них не было".



Речь в последних фразах идёт о приближённых Бакиевых, на имущество которых сразу после апрельской революции был наложен арест. Елисеева, как утверждает Мамбеталиева, в этих списках не было. Впрочем, как сообщает Саляновой Мамбеталиева, личное адвокатское дело Алексея Елисеева (к которому могла быть приобщена вся информация, касающаяся его), хранившееся в архиве Минюста, было… потеряно. Произошло это в 2013 году, когда Минюстом руководил преемник А. Саляновой - Алмамбет Шыкмаматов (ныне тоже депутат парламентской фракции "Ата Мекен").



"Здрасьте…", - удивляется этой новости Аида Салянова. И тут же начинает оправдывать своего преемника и коллегу-сопартийца Шыкмаматова: "А ему это зачем надо было? Просто сами подумайте…".



Впрочем, угадывается в разговоре и некая игра. По-чиновничьи (или по-женски?) тонкая, на грани шантажа.



"Неужели, - говорит Мамбеталиева, - у нас так дела плохи, что сейчас мы начнём друг на друга валить… У меня такой цели нету".



"А друг на друга валить и не получится, потому что я говорю то, что было, правильно? - отвечает Салянова. - Вы ко мне занесли (личное дело адвоката А. Елисеева. - примеч. авт). Дело лежало, по-моему, день, два, не помню, несколько дней пролежало. Вы опять зашли: надо подписать. Сама фамилия Елисеева какие-то опасения вызывает, сказала я, когда её увидела. Но вы сказали: законных оснований, оказывается, для отказа (в возобновлении действия лицензии. - Авт.) нет. Так что валить друг на друга не получится".



"Формально да, по закону…", - вынуждена согласиться Мамбеталиева.



"По закону сделали, по закону подписали, отдали. Какие проблемы?!" - отрезает участница беседы, обозначенная как Салянова.



Впрочем, почему "обозначенная"? Уже в ближайшие после появления этой аудиозаписи дни обе участницы беседы подтвердили, что вели разговор именно они. Кто же записал этот разговор? И кто же выложил запись в Интернет? Мамбеталиева убеждена - сделала это сама Салянова.



"Я всеми силами старалась не реагировать на ваши заявления в СМИ, - написала экс-глава Минюста Ж. Мамбеталиева в открытом обращении к А. Саляновой на своей странице в "Фейсбуке". - Но я поражена вашим коварством и лицемерием. Поэтому не могу и не вижу смысла дальше молчать. Вы посоветовали мне не быть "пешкой в чужой игре". На самом деле, в игры играете именно вы. Воспользовавшись своим статусом депутата и тем, что мы с вами бывшие коллеги, вы записали на диктофон наш разговор в вашем кабинете. Эта "шпионская" выходка не является нарушением закона, но очень хорошо характеризует ваши ценности и вас саму как личность.



Давайте обозначим самое главное. Вы действительно собственноручно подписали приказ о возобновлении действия адвокатской лицензии Алексея Елисеева. Признаюсь, меня удивило ваше решение. Разумеется, не было законных оснований в отказе Елисееву. Однако совершенно ясно, что подобный шаг вы должны были обдумать основательно. Я не скажу, что вы сделали это в спешке. Но вы могли принять это решение после всех необходимых консультаций.



Почему вы так легко согласились выдать лицензию Елисееву и что вами двигало, я не знаю. Но вы были министром, и это было вашим решением. И вам нести за него ответственность. В своё оправдание вы говорите так, будто вам принесли приказ, а вы подписали практически не глядя. Это не только трусливая, но и абсолютно некомпетентная позиция. Так может рассуждать обыватель или новичок, но точно не бывший министр юстиции и генеральный прокурор.



Сейчас вы плетёте интриги, раздаёте бесчисленное количество интервью и размещаете заказные статьи. Тем самым вы пытаетесь размыть свою вину и взваливаете ответственность на своих подчинённых. Это говорит многое о вашей сущности и вашем характере", - заключает Жылдыз Мамбеталиева.



Аида Салянова тоже не отрицает, что в беседе участвовала именно она. Правда, от ответа на вопрос: "Кто же записал беседу?" - уклоняется. И не признаёт, что публикация аудиозаписи - её рук дело. "Если бы я её опубликовала, то были бы обнародованы и другие слова Мамбеталиевой, - сказала Салянова на днях в очередном интервью. - Мы долго беседовали. Она критиковала власть, говорила личные вещи. Если бы я опубликовала, то запись содержала бы и упомянутые моменты".

Жылдыз Мамбеталиева (слева) и Аида Салянова: между бывшими коллегами-законницами сейчас идёт жёсткое противостояние.



Короче говоря, между двумя бывшими министрами юстиции - Саляновой и Мамбеталиевой - начался нешуточный раздрай. К чему бы это? Разговор, зафиксированный на аудиозаписи, происходил (судя по пояснениям к ней) ещё 7 октября этого года. Но кто-то (Салянова?) хранил эту запись больше двух месяцев и решил выложить в Интернет именно сейчас. К чему бы это?



Посмотрим же, какая картина в истории с елисеевской лицензией открылась к сегодняшнему дню.



30 августа 2002 года молодому и перспективному юристу Алексею Елисееву (четырьмя годами раньше с отличием окончившему юрфак Кыргызско-Российского (Славянского) университета) Министерство юстиции КР выдало лицензию №00813 на право заниматься адвокатской деятельностью.



Семь лет спустя - 29 октября 2009 года - президент КР Курманбек Бакиев издал указ о назначении Алексея Елисеева заместителем руководителя новоиспечённой государственной структуры, подобной которой Кыргызстан прежде никогда не видел, - Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ). Руководителем же этого агентства стал тогда, напомним, младший сын президента - Максим Бакиев.



По закону об адвокатской деятельности, поступив на государственную службу, Елисеев в течение месяца должен был уведомить об этом Минюст, чтобы тот приостановил действие его адвокатской лицензии. Но сделал это Елисеев лишь спустя четыре месяца. Чем грубо нарушил закон. Понятное дело, на той должности, которую тогда занял Алексей Елисеев (став правой рукой всесильного Максима Бакиева), на законы ему, в принципе, уже было наплевать. Но это нарушение закона никого не волновало и до сегодняшнего дня. Более того - уже вскоре после апрельской революции действие приостановленной лицензии Елисеева революционные власти Кыргызстана возобновили. И возобновила своим приказом персонально глава Минюста временного правительства Аида Салянова.



Впрочем, по-порядку. В начале июня 2010 года в Министерстве юстиции КР появился бишкекский адвокат Артём Иванов - с доверенностью от беглого Алексея Елисеева. И с его, Елисеева, заявлением с просьбой восстановить адвокатскую лицензию.



По версии самого Иванова, с Елисеевым его связывало студенческое знакомство - они учились на одном курсе юрфака КРСУ. Вскоре после апрельской революции Елисеев позвонил Иванову по телефону и попросил представлять его интересы в Кыргызстане. В частности - помочь восстановить его адвокатскую лицензию. Доверенность и своё заявление на сей счёт он в Бишкек, по словам Иванова, прислал по почте.



Елисеевское заявление, адресованное Министерству юстиции Кыргызстана, было написано тоном весьма дерзким. "Так называемым "Декретом Временного правительства КР №1 от 7.04.2010 года" назвавшая себя таким образом группа лиц постановила упразднить Центральное агентство КР по развитию, инвестициям и инновациям, - писал Елисеев. - Поскольку моё поступление на государственную службу, ставшее основанием для приостановления действия адвокатской лицензии, было обусловлено именно работой в этом Агентстве, то фактическое упразднение данного государственного учреждения является основанием для отмены этого приостановления и возвращения мне оригинала лицензии для продолжения адвокатской деятельности, так как лицензия является бессрочной…".



Дерзко-высокомерный тон - ещё не самое интересное в этом заявлении. Подписал его Алексей Елисеев якобы 7 апреля 2010 года, приложив копию декрета временного правительства. Между тем 7 апреля 2010 года об этом декрете он не мог узнать просто физически. В тот день, напомним, на бишкекской площади Ала-Тоо ещё шла стрельба, гибли люди. А декрет новоиспечённое временное правительство приняло лишь поздним вечером - в период с 22 часов до полуночи. И обнародован он был лишь на другой день - 8 апреля 2010 года.



Возникает вопрос: каким же образом беглый Елисеев узнал об этом декрете раньше, чем все кыргызстанцы? Может, кто-то из временного правительства этот документ ему оперативно слил?



Впрочем, как определила экспертиза, подпись под этим заявлением выполнена, вероятно, не самим А. Елисеевым, а другим лицом. Что рождает ещё больше вопросов. Может, сей документ вообще появился где-то в Бишкеке? Может, помощников у Елисеева было здесь гораздо больше, чем представляется?



28 июня 2010 года, как уже говорилось, Аида Салянова - одна из представителей, по выражению Елисеева, "группы лиц, назвавших себя временным правительством", - ничуть на это определение не обидевшись, подписала приказ о возобновлении действия елисеевской адвокатской лицензии. Копию этого приказа и саму лицензию Минюст выдал вышеупомянутому адвокату Артёму Иванову. А тот доставил эти документы Елисееву - в город Ригу, столицу Латвии, где беглый Елисеев получил политическое убежище.



Вновь обретённое право заниматься адвокатской деятельностью имело, как видно, для Алексея Елисеева большое значение. О том, что кыргызский Минюст восстановил ему лицензию, Елисеев стал рассказывать в своих интервью, с удовлетворением написал об этом на своём интернет-сайте. Кроме того, как стало известно, используя эту лицензию, Елисеев открыл в Латвии консалтинговое агентство "Central Asia Consulting". Какие действия ещё успел совершить Елисеев, пользуясь восстановленной лицензией? Имел ли он какое-то отношение к появлению нашумевшего трастового соглашения в Белизе о передаче Текебаеву, Саляновой и Шыкмаматову долей в оффшорной бакиевской компании? Эти моменты следствию ещё предстоит выяснять.



Пока же факт остаётся фактом - лицензию Елисееву вернули. Все фигуранты этой истории бьют на то, что законных оснований для отказа Елисееву у них не было - к адвокатской деятельности не допускаются лишь те, кто имеет судимость за умышленное преступление, а также уволенные из государственных органов по компрометирующим основаниям.



Чиновники Минюста, получив заявление (как позже выяснилось - поддельное) Елисеева, постарались соблюсти закон - направили в Информационный центр МВД КР запрос о судимости А. Елисеева. Но и.о. главы Минюста А. Салянова, даже не дождавшись из МВД ответа, "подмахнула" приказ.



Да, на тот момент судимости у Елисеева ещё не было. Но фигуранты этой истории старательно делают вид, что тогда ещё якобы не знали, КТО ТАКОЙ Елисеев, какое место он занимал в иерархии бакиевского режима. Могли ли не знать этого чиновники, вращавшиеся во властных структурах? Та же Салянова, к примеру?

Алексей Елисеев.

Та самая адвокатская лицензия Алексея Елисеева.



И тот самый приказ, подписанный А. Саляновой.



Фигуранты бьют на то, что никакого компромата на Елисеева к ним не поступало. Между тем ещё 24 апреля 2010 года А. Елисеев был заочно привлечён Генпрокуратурой к уголовной ответственности, 5 мая 2010 года в МВД в отношении него выставили так называемую "розыскную карточку". В течение мая в Минюст из правоохранительных органов шли запросы об имуществе, зарегистрированном на Елисеева и других "бакиевцев". А чиновники Минюста якобы пребывали в блаженном неведении…



Раздрай между бывшей главой Минюста Аидой Саляновой и её бывшей заместительницей Жылдыз Мамбеталиевой вышел, в частности, из-за одного любопытного момента. Мамбеталиева утверждает, что тогда, в июне 2010-го, она, всё-таки имея представление о личности Елисеева, о его связях с бакиевской семьёй, решила проект приказа о восстановлении лицензии не визировать. А зашла к главе Минюста Аиде Саляновой и поделилась своими сомнениями. Салянова в ответ попросила оставить адвокатское личное дело Елисеева у неё. А потом вдруг появился приказ…



Салянова же утверждает, что её тогдашняя заместительница Мамбеталиева несколько раз заходила к ней и подталкивала к подписанию приказа, заверяя, что всё законно. А она, доверчивая Салянова, дескать, поддалась…



Об этом Салянова напомнила вслух и в ходе беседы с Мамбеталиевой, запись которой стала достоянием общественности. Тем самым изрядно подставив Мамбеталиеву.



В середине декабря депутату Аиде Саляновой в первый раз принесли повестку на допрос к следователю ГКНБ. Салянова повела себя весьма странно для юриста и бывшего главного законника - заявила, что в ГКНБ не пойдёт, и потребовала, чтобы её допрашивали в её депутатском кабинете. Правда, потом всё-таки пошла… Потом была и очная ставка Саляновой и Мамбеталиевой. О чём Салянова поспешила сообщить прессе. "Недавно меня допрашивали в ГКНБ более 4 часов, - рассказала она в очередном интервью. - Встретилась там и с Жылдыз Мамбеталиевой. Она переплюнула ложь, которую озвучивала ранее. Если опубликуют видеозапись той очной ставки, то не нужно быть психологом, чтобы понять, кто лжёт, а кто говорит правду. Обманывая, Жылдыз Мамбеталиева не осмелилась посмотреть мне в глаза".



Жылдыз Мамбеталиева между тем настаивает на том, что о политических последствиях возобновления елисеевской лицензии она Салянову предупреждала.



Что любопытно, депутат Алмамбет Шыкмаматов - преемник Саляновой на посту главы Минюста и её нынешний соратник по парламентской фракции "Ата Мекен" - признаёт, что сам он возобновлять лицензию Елисееву ни за что не стал бы - ведь тот представлял бакиевский режим, с которым и он, Шыкмаматов, боролся.

Алмамбет Шыкмаматов:

ещё один вероятный фигурант уголовного дела.



Впрочем, есть вопросы и к самому Шыкмамтову. В июне 2013 года у Алексея Елисеева появилась судимость - Ошский городской суд заочно приговорил его за вымогательство и другие преступления к 6 годам лишения свободы. После чего по представлению ошского прокурора Минюст всё-таки был вынужден лишить беглого Елисеева лицензии. В те дни елисеевское личное дело вдруг исчезло из Минюста. Все прочие адвокатские дела уцелели, а его пропало! И концы, насколько известно, до сих пор не отыскались. В самом же Минюсте, возглавляемом Шыкмаматовым, в связи с этим ЧП даже почему-то не проводилось служебное расследование.



Мелькает информация о том, что как раз в те дни личное дело Елисеева запросила Генпрокуратура, которую тогда, напомним, возглавляла Аида Салянова. После чего дело и пропало. Подтвердится ли эта версия? Время покажет…



Словом, уже, видимо, в ближайшие дни из Генеральной прокуратуры, куда переданы материалы расследования, стоит ждать сенсационных известий. Сразу над несколькими депутатами и бывшими правительственными чиновниками сгустились тучи. Грянет ли гром?



Вадим НОЧЁВКИН













P. S.



Когда этот материал был готов к публикации, пришло сообщение - Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента Аиды Саляновой.



Об этом официально объявила сама Генпрокуратура вечером в понедельник, 26 декабря. По сообщению надзорного органа, Генпрокуратура рассмотрела поступившие из ГКНБ КР выделенные в отдельное производство материалы в отношении депутата ЖК КР А. Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в её бытность и.о. министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии А. Елисеева, находившегося на тот момент в розыске за совершённые преступления. По результатам рассмотрения материалов генеральный прокурор возбудил в отношении А. Саляновой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 304 Уголовного Кодекса КР (злоупотребление должностным положением лицом, занимающим ответственное положение), расследование которого поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.