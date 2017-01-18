Расследования

Подробности Расследования 18.01.2017 15:58 Просмотров: 58





Омбудсмен Кыргызстана взбудоражил общественность описанием пыток, которыми чекисты якобы подвергали экс-депутата и его подельника, обвиняемых в связях с террористами.





Максат Кунакунов, в прошлом самый молодой депутат Жогорку Кенеша, прошедший в 2007 году в парламент от пробакиевской партии "Ак Жол", был задержан сотрудниками ГКНБ 20 июля 2015 года - через четыре дня после разгрома в Бишкеке подпольной террористической ячейки (та ожесточённая кровопролитная перестрелка в центре столицы бишкекчанам запомнится надолго). Задержали его в аэропорту "Манас" при попытке вылететь из Кыргызстана.



Уже на другой день следственное управление ГКНБ предъявило М. Кунакунову обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса КР: 27-295 (приготовление к насильственному захвату власти), 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 27-226-1 (приготовление к финансированию террористической деятельности), 27-168 (приготовление к разбою).



Первоначально обвиняемый Кунакунов содержался в СИЗО ГКНБ, но позже Первомайский районный суд Бишкека почему-то определил местом его дальнейшего содержания Бишкекский СИЗО-1.



Вскоре стало известно, что Максат Кунакунов обвинён в связях с той самой разгромленной террористической группировкой - в частности в её вооружении и финансировании. После чего уголовное дело в отношении экс-депутата заволокло туманом - оно было засекречено и какие-либо подробности на свет божий больше не всплывали. Следствие в режиме секретности продолжалось больше года. Судебный процесс, начавшийся затем в Первомайском райсуде Бишкека, тоже шёл за закрытыми дверями.



Вёлся он так таинственно, что стали появляться слухи о том, что Кунакунов якобы тихо освобождён из тюрьмы и сбежал из Кыргызстана. Но эти слухи не подтвердились - в октябре 2016 года судебный процесс подошёл к своему финалу. Представители обвинения запросили для него огромный срок - 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Затем началось нечто непонятное. Подсудимому М. Кунакунову оставалось сказать последнее слово, после чего должен был прозвучать приговор. Оглашение приговора суд вначале назначил на 28 октября прошлого года. Но оно по неизвестным причинам было отложено. Очередные судебные заседания, которые должны были увенчаться вынесением приговора, назначались на 4 ноября, 18 ноября, 14 декабря… Но судья всякий раз был почему-то не готов вынести приговор. Почему? Тайна…



Длящаяся уже третий месяц странная пауза в "кунакуновском" судебном процессе заполнилась скандалом. В Институт омбудсмена Кыргызстана поступило обращение от правозащитницы Риты Карасартовой, которая заявила, что в отношении её подзащитного М. Кунакунова применялись пытки. По поручению омбудсмена Кубата Оторбаева его подчинённые встретились в СИЗО-1 с Максатом Кунакуновым. Результат этой беседы на днях опубликован на официальном интернет-сайте омбудсмена КР.



"В ходе беседы, - говорится в этом пресс-релизе, - М. Кунакунов сообщил, что после его задержания в отношении него сотрудники ГКНБ применяли пытки и покушались на его жизнь в СИЗО ГКНБ КР. Также он дополнил, что в воду, которую он пил, сотрудники ГКНБ добавляли какое-то психотропное вещество, от которого ему становилось плохо."



Подсудимый М. Кунакунов также пожаловался сотрудникам Института омбудсмена, что в оконных рамах камеры, где он сидит, отсутствуют стекла, арестанты сами заклеивают окна полиэтиленовыми пакетами. Ещё он жаловался на то, что на судебные процессы его выводят в кандалах. По объяснениям же начальника СИЗО-1, стёкла убраны для обеспечения безопасности самих же арестантов - бывали случаи, что те разбивали их и осколками наносили увечье себе или сокамерникам.



Как выяснилось из сообщения Института омбудсмена, у Максата Кунакунова есть подельник - некто Алтынбек Жумагазиев. Он был арестован чуть раньше М. Кунакунова и обвиняется по таким же, как тот, статьям УК, а кроме того, ещё и по другим, не менее тяжким.



Разговор сотрудников Института омбудсмена с этим подсудимым пестрел леденящим кровь описанием ещё более изощрённых - прямо-таки средневековых - пыток. "В ходе беседы, - говорится в пресс-релизе (стилистика сохранена), - на вопрос, каким методом применяли пытки, А. Жумагазиев ответил, что его посадили на железный стул и пускали ток, также кололи иголку под ногти пальцев рук и надевали пакет, чтобы он признался в совершении преступления".



Омбудсмен К. Оторбаев обратился в Генеральную прокуратуру КР для проверки фактов применения пыток сотрудниками ГКНБ. Между тем (хотя факты эти ещё нуждались в проверке), ОФИЦИАЛЬНОЕ сообщение ГОСУДАРСТВЕННОГО органа (а именно таковым является Институт омбудсмена) своё действие возымело - общественность забурлила. Информацию о пытках подхватили и стали тиражировать СМИ.



Отреагировать пришлось даже Госкомитету национальной безопасности КР, до этого хранившему гробовое молчание относительно всего, что связано с "делом Кунакунова". "За период содержания в СИЗО ГКНБ КР граждан Максата Кунакунова и Алтынбека Жумагазиева, - говорится в комментарии ГКНБ, опубликованном 12 января, - Генеральной прокуратурой КР в порядке надзора проводились ежемесячные проверки по соблюдению условий и режима содержания подследственных, по итогам которых нарушений и фактов применения пыток со стороны сотрудников ГКНБ не выявлено. Кроме того, омбудсмен КР К. Оторбаев лично 8 апреля 2016 года посетил СИЗО ГКНБ КР, где ознакомился с условиями содержания и провёл беседу с подследственными, в том числе с М. Кунакуновым. При беседе с К. Оторбаевым со стороны Кунакунова никаких жалоб в отношении содержания в СИЗО ГКНБ КР и применения пыток не было заявлено".



"В соответствии с требованием УПК КР адвокатам обвиняемых Кунакунова и Жумагазиева был обеспечен постоянный допуск к их подзащитным. При этом во время следствия с их стороны никаких жалоб и заявлений о фактах пыток в компетентные органы не поступало. Все допросы проводились в присутствии адвокатов, фиксировались на видео и аудионосители", - сообщила пресс-служба ГКНБ. И заключила: "В связи с этим считаем информацию, распространенную аппаратом омбудсмена КР, необъективной и непроверенной".



Почему же, в самом деле, со стороны адвокатов и правозащитников не поступало никаких сообщений о пытках на протяжении долгого-предолгого следствия по "делу Кунакунова"? Почему об этом заговорили только сейчас - когда над Кунакуновым навис приговор, который почему-то никак не может (или не хочет?) вынести Первомайский районный суд Бишкека?



Узнаем ли мы когда-нибудь, какие же тайны скрывает уголовное дело Максата Кунакунова (доводящегося, к слову, племянником нынешнему мэру Бишкека Албеку Ибраимову)? Стоит напомнить, что в последние годы имя Кунакунова то и дело всплывало в связи с событиями, грозящими Кыргызстану потрясениями (о чём в своё время наша газета подробно писала). Одно из этих событий - прошедший в апреле 2014 года митинг оппозиции в Бишкеке. Митинг, который (судя по ряду признаков) явно должен был закончиться сменой власти в стране. Одним из его организаторов был Максат Кунакунов со своим политическим объединением "Жаштар окмоту", что в переводе означает "Молодёжное правительство". Внешне Кунакунов всего лишь якобы "обеспечивал порядок" в Бишкеке. Но среди его "дружинников" замечены были весьма любопытные персоны - например, бывший боевик-телохранитель Курманбека Бакиева, засветившийся в апреле 2010 года в Оше, куда сбежавший из столицы президент тогда приехал, надеясь перетянуть ошан на свою сторону.



Летом того же 2014 года Максат Кунакунов участвовал во встрече лидеров некоторых молодёжных движений Кыргызстана с директором NED (известной американской подрывной организации) по России и Евразии Мириам Ланской. Эта встреча была лишь одним из эпизодов целой цепочки событий, говорящих о том, что кое-кто внутри Кыргызстана и за его пределами старается расшатать ситуацию в стране.



Какой же сценарий готовился для Кыргызстана? Ответ на этот вопрос, возможно, содержится в засекреченном "террористическом" уголовном деле в отношении Максата Кунакунова. О котором пока не известно почти ничего. Если не считать "пыточных" скандалов - раздуваемых, судя по всему, искусственно.



Артур ИСАЕВ

На фото: Максат Кунакунов.