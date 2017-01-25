Расследования

|Новости
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президент России В.Путин посетит Кыргызстан
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря В.Путина Дмитрия Пескова.Подробнее...
прогноз погоды на февраль
По Кыргызстану в феврале 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Самые низкие значения температуры воздуха ожидаются во второй декаде месяца. Об этом сообщает Кыргызгидромет.Подробнее...
акция памяти жертв крушения "Боинга-747" прошла в Бишкеке
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вступило в силу соглашение об объединённой российской военной базе в Кыргызстане
Соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы в Кыргызстане, подписанное в 2012 году, вступило в силу 29 января 2017 года.Подробнее...
митинг-реквием в честь освобождения Ленинграда от блокады прошел в Бишкеке
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Кыргызстан больше не будет унижаться
Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом 27 января заявил президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
президент Кыргызстана подписал новую Конституцию страны
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции. Церемония состоялась 27 января.Подробнее...
Что вёз разбившийся Боинг?
ГКНБ Кыргызстана подводит предварительные итоги проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747".Подробнее...
президент Атамбаев встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы грузового самолета "Боинг-747"
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история и культура Кыргызстана - в открытом доступе
В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.Подробнее...
в Вооружённых силах Кыргызстана образованы Сухопутные войска
Командующим назначен Э.Тердикбаев.
канал поставки фальшливых долларов для террористов пресечен в Кыргызстане
Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.Подробнее...
эксперты МАК - о расследовании крушения «Боинга-747»
Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.Подробнее...
любым транспортом
можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.Подробнее...
в Кыргызстане задержан член "Хизб ут-Тахрира"
Члены НПО пытались помешать следственным действиям.Подробнее...
МАК заканчивает расследование авиакатастрофы под Бишкеком
Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.Подробнее...
пожизненный срок оставлен в силе
24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.Подробнее...
за мат и алкоголь накажут
В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.Подробнее...
чёрные ящики разбившегося под Бишкеком самолёта расшифрованы
Часть обломков самолета направят для исследования в США.Подробнее...
39-я жертва авиакатастрофы
Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.Подробнее...
животноводство в Кыргызстане развивается благодаря ЕАЭС
В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.Подробнее...
поисковые работы на месте авиакатастрофы под Бишкеком завершены
Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 747 завершены, точное число погибших — 38, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции 19 января.Подробнее...
Международный аэропорт "Манас" сообщает:
В грузовом самолёте «Боинг-747», упавшем 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.Подробнее...
чёрные ящики отправили в Москву
Чёрные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолёта «Боинг-747» отправили 19 января в 7.30 в Москву для расшифровки.Подробнее...
спецсчёт для пострадавших в авиакатастрофе
На специальный счёт МЧС продолжают поступать деньги.Подробнее...
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Расследования
ГАДИТЬ В СОЦСЕТЯХ СТАНОВИТСЯ ОПАСНО
Итак, в Кыргызстан пришёл очередной "тридцать седьмой" год…
Одна из "критиков власти" (и поклонников Бакиева), чьи права кинулись защищать лидеры как бы революционной партии "Ата Мекен".
А вот примеры самой "критики". Среди авторов комментариев есть один реальный персонаж - Улан Мелисбек, бывший бакиевский чиновник, скрывающийся от розыска в США.
В Кыргызстане в соцсетях
Эта известная в определённых кругах дама работает патологоанатомом и читает лекции студентам КРСУ.
ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ…
Те самые комментарии аспирантки Дооталиевой.
От редакции "Д№…":
ЗА ЧТО САЖАЮТ НА ЗАПАДЕ