Расследования

Подробности Расследования 25.01.2017 11:35 Просмотров: 16

или О том, как одна кредитная история

обернулась уголовным делом о рейдерстве.



Повеяло лихими 90-ми…



Всё чаще возникает ощущение, что Кыргызстан вернулся в девяностые годы.



То и дело звучит уже, казалось бы, забытое слово из тех лихих годов - РЕЙДЕРСТВО.



Обращаются к президенту страны иностранные инвесторы - с жалобами на то, что у них - с помощью правоохранительных и судебных органов Кыргызстана - отбирают имущество их кыргызстанские партнёры.



Приходится "отбивать" своё имущество и кыргызстанским предпринимателям - в том числе у иностранных банков. И эта тема - особая.



История, которую вы прочитаете, интересна тем, что раскрывает схемы, по которым банкиры получают возможность "отметать" приглянувшуюся им недвижимость. И эти схемы, по всей видимости, применяются сплошь и рядом.



Ситуация, на первый взгляд, банальная: предприниматель берёт кредит, не успевает вовремя рассчитаться, его имущество, оставленное в залог, банк пускает с молотка. Казалось бы, всё логично - долги надо вовремя отдавать. Но… дьявол кроется в мелочах. Если к этим мелочам приглядеться, то становится понятно - ловушки для заёмщика банкиры расставляют изначально. Ещё только подписывая договор о кредите, предприниматель уже ставит своё имущество под удар.



Это здание в самом центре Бишкека - на углу улиц Абдрахманова (бывшей Советской) и Киевской - хорошо знакомо, как минимум, двум поколениям фрунзенцев-бишкекчан. Здесь когда-то располагался магазин "Зенит". Потом здание приватизировали бизнесмены, потом оно долго стояло заброшенным. Потом здесь закипело строительство…



В 2003 году это здание приобрела частная предпринимательница Тамара Лукьяновна Галдашова. И через некоторое время начала его реконструировать - к двум этажам достраивать ещё три, собираясь открыть здесь гостиницу. Строительство, разумеется, требовало постоянных финансовых вливаний. И в ноябре 2014 года Т. Галдашова взяла кредит в "Халык Банке".



СПРАВКА



ОАО "Халык Банк Кыргызстан" - 100-процентно иностранный. Образован он в 2004 году - после того, как кыргызстанский государственный "Кайрат Банк" был приватизирован и продан "Народному Банку Казахстана".



Однако весь менеджмент ОАО "Халык Банк Кыргызстан" - местный, кыргызстанский. Председателем его правления уже долгие годы является известная бизнес-леди Кастору Мамытова (она стала и одним из основным действующих лиц этой истории).



Недавно, к слову говоря, в Октябрьском районном суде Бишкека начался судебный процесс по весьма громкому уголовному делу, известному как "дело прокуроров". По нему проходит сын К. Мамытовой - бывший старший прокурор Управления Генпрокуратуры по противодействию коррупции Анвар Мамытов, который минувшим летом сам оказался в центре коррупционного скандала и был задержан сотрудниками ГКНБ и Генпрокуратуры. Вместе со своим бывшим шефом А. Ибраимовым (а также с двумя сотрудниками 5-го главного управления МВД и спецназовцем) он обвиняется в вымогательстве крупной денежной суммы у задержанного владельца партии контрабандной обуви. Впрочем, к этой истории мы вернёмся в другой раз.



В "Халык Банке" Галдашова взяла в кредит 170 тысяч долларов - сроком на 5 лет, до 28 ноября 2019 года. В залог банк принял два "старых" первых этажа здания



При оформлении кредита было подписано три документа - кредитный договор, договор залога и соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество. О том, какие ловушки в них изначально заложил банк, рассказывает Лариса Докучаева - представитель Т. Галдашовой, юрист-цивилист (специалист по гражданским делам).



- Ловушка первая - стоимость залогового имущества, - говорит юрист Докучаева. - Есть заключение, подписанное председателем правления банка К. Мамытовой, в нём фигурируют такие цифры: 629 тысяч, 518 тысяч, 625 тысяч, 520 тысяч долларов. Это - стоимость аналогичных зданий в Бишкеке, которую приводят а своём заключении банковские специалисты-оценщики. В итоге они приходят к выводу, что в качестве залога может выступать площадь здания в 1641 квадратный метр - как раз те два этажа. Эту площадь банковские специалисты оценили в 346 тысяч долларов. Эту сумму "Халык Банк Кыргызстан" и должен был включить в договор о залоге. Но включил - несмотря на своё же заключение! - куда меньшую сумму - 173 тысячи долларов.



Вдумайтесь. Для чего банки берут в залог имущество? Для того, чтобы его продать в случае, если заёмщики не вернут кредит. А продать это имущество намного дороже, чем оно оценено, банки не смогут. Значит, они должны, по идее, сделать всё, чтобы покрыть свои риски. Не будем забывать, что банки должны получить от заёмщиков и проценты. За 4-5 лет проценты превысят сумму основного кредита раз в пять. И вдруг залоговое имущество банк оценивает всего лишь на 3 тысячи долларов дороже, чем кредит, который выдал.



- В самом деле, как-то странно…



- Такой размер залоговой стоимости нарушает не только здравый смысл, но и законодательство - банковское, гражданское… За последние годы кучу нормативных актов на сей счёт издал Национальный банк Кыргызстана. Внесены дополнения в Гражданский кодекс, в Закон "О залоге". Но многие банкиры их игнорируют. Подсовывают заёмщикам шаблонные договоры, которые наштамповали ещё 10 лет назад. Когда им на это указываешь, они признают: "Ну да, это наше упущение". Но это упущение бьёт каждый раз по заёмщикам. И сильно подозреваю, что эти "упущения" допускаются намеренно - кредиторам они выгодны…



Открою небольшой секрет. Недавно в Национальном банке мы по поводу дела Галдашовой разговаривали с одним из его руководителей. Он подтвердил: "Да, судя даже по тем документам, которые мы видим, это явно рейдерский захват".



- В чём же смысл этого "фокуса" с занижением залоговой стоимости?



- Смысл в том, чтобы за малейшую просрочку в выплате заёмщиком кредита и процентов залоговое имущество быстренько продать. Эта схема достаточно известна: имущество продаётся по той же цене, по какой оценено банком - как правило, подставному лицу. Новый собственник его продаёт уже по рыночной цене. А разница делится между участниками схемы.



Открою ещё один секрет. Как-то один из местных банков подключил нашу юридическую компанию к реализации заложенного имущества во внесудебном порядке. Занималась продажей другая компания, нас попросили осуществлять юридическое сопровождение. И вот на что я обратила внимание. Брал должник кредит, допустим, в полтора миллиона долларов. А стоимость залога - очень крупного объекта - всего лишь полмиллиона долларов. И за эти полмиллиона его продают.



И как продают! Ещё до объявления торгов к нам повалили договариваться разные личности (в том числе явно имеющие отношение к криминалитету), желавшие выкупить этот объект. Приходили и некие "свои люди", под которых мы должны были провести торги. Говорю же - схема стандартная! Уверена: если мы сейчас найдём всех должников, у которых забрали имущество, поднимем документы, по которым проводились торги, во многих из них найдём эту же схему.



- Скажите, а когда ваша клиентка брала кредит, почему она согласилась на такие условия, на такую небольшую сумму залоговой стоимости?



- Скажу так: я ещё не видела ни одного заёмщика, который взял бы в банке образцы договоров, пошёл бы на консультацию к юристу, потом взял бы с собой юриста на заключение сделки, и они профессионально провели бы переговоры с банковскими сотрудниками: "Вот эти пункты нас не устраивают - давайте их подкорректируем". Доверчивые слишком наши граждане и чересчур рассчитывают на себя - вот в чём их беда.



- А почему ваша клиентка выбрала именно "Халык Банк Кыргызстан"?



- Это отдельная история. Там работал знакомый сына Тамары Галдашовой. Сын даже считал его своим другом. Он-то и вызвался помочь получить кредит. Помог, называется… Воистину, все наши беды - от задушевных друзей, - замечает юрист Докучаева.



Недостроенное пятиэтажное здание в самом центре Бишкека - кусок очень лакомый. И стоит ли удивляться, что дальнейшие события стали развиваться в соответствии со схемой, описанной юристом Докучаевой.



В мае-июне-июле 2015 года заёмщица Галдашова из-за финансовых трудностей не смогла рассчитаться с "Халык Банком" по кредиту и процентам. Образовалась задолженность в 10 тысяч 900 долларов. И уже на 20 августа 2015 года юридическая фирма, нанятая банком, назначила торги залогового имущества.



- Та оперативность, с какой были назначены торги, тоже выглядит как часть спланированной акции по захвату имущества Галдашовой, - считает Лариса Докучаева. - Ведь Тамара Лукьяновна готова была погасить задолженность ещё до торгов. Она нашла деньги и большую часть долга погасила - внесла 10 тысяч 500 долларов, когда до торгов оставался почти месяц. Оставалось внести ещё 400 долларов. Но торги всё равно провели. И при этом нарушили сразу несколько законов и нормативных актов.



В статье 336 Гражданского кодекса КР есть пункт 7, который гласит: "Должник и залогодатель, являющийся третьим лицом, вправе в любое время до того, как состоялась продажа предмета залога, прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которого было просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно". То есть торги не могут быть проведены, если должник исполнил свои обязательства. А Галдашова исполнила - основную часть долга погасила и за оставшийся период готова была погасить небольшой остаток. Но банк задействовал ещё одну ловушку - отказался эти деньги принимать.



- То есть как это - отказался?! Разве банк не должен быть заинтересован в том, чтобы вернуть долг - хотя бы частями?



- Ваше удивление справедливо. Вот два платёжных документа, от которых отмахнуться просто невозможно. 21 июля 2015 года в один из бишкекских филиалов банка - "Халык Банк Кыргызстан-Юг" - внесены наличными 5 тысяч 500 долларов. Через 10 дней - 31 июля 2015 года - в тот же филиал внесены ещё 5 тысяч долларов. Назначение указано чётко - "погашение кредита и процентов". Получатель - ОсОО "Аверс".



С этой юридической фирмой "Халык Банк Кыргызстан" заключил договор, поручив ей проводить работы по взысканию задолженности во внесудебном порядке, то есть путём реализации заложенного имущества. В доверенности, которая была выдана ОсОО "Аверс" за подписью председателя правления банка К. Мамытовой, чёрным по белому указано: эта фирма в числе прочего уполномочена принимать от должников денежные средства в счёт погашения задолженности.



Но "Халык Банк Кыргызстан" нарушил правила игры, которые сам же установил. Уже после проведения торгов, которые прошли без участия Галдашовой, получает Тамара Лукьяновна письмо из фирмы "Аверс": банк отказался принимать деньги - сумма, дескать, недостаточная для покрытия задолженности. Хотя до торгов, повторю, оставался почти месяц… Что за юридический бред?! Банк обязан был принять деньги - даже 100 долларов.



Ситуация знакомая. В 2010-2012 годах мне уже приходилось судиться с "Халык Банком" по такому же поводу. Вместе с клиенткой мы точно так же обивали пороги банка: "Примите, пожалуйста, деньги!". Это уже практика такая интересная у "Халык Банка" - отказываться брать деньги у должников. Потому, видимо, что заинтересованы в банке не в том, чтобы вернуть кредит, в чём-то ином…



- Наложить лапу на залоговое имущество?



- Имущество Галдашовой продали тоже с многочисленными нарушениями. Национальный банк КР давно уже ввёл такую норму - после решения о проведении торгов следует пригласить независимого оценщика, который должен определить справедливую стоимость залогового имущества (раньше употреблялся термин "рыночная стоимость" - теперь "справедливая"). То есть должно быть так: оценщик определяет, что здание стоит, скажем, 5 миллионов сомов. По этой цене его продаём, забираем сумму, которую нам должен залогодатель (допустим, миллион сомов), а разницу - 4 миллиона - возвращаем ему.



Здесь же всё было сделано с точностью до наоборот. Хотя в залоге у банка находились всего лишь два этажа здания, фирма "Аверс" выставила на торги все пять этажей. И сразу же после торгов на покупателя оформили право собственности на ВСЁ здание. Хотя перед торгами должны были пригласить специалиста из ГРС и провести своего рода раздел: эту часть - на продажу, а эта часть остаётся за Галдашовой. К слову говоря, у нас уже есть официальное заключение независимых оценщиков, согласно которому рыночная стоимость здания составляет… 5 миллионов долларов!



- И кто же выкупил здание?



- Некто Арген Токобаев. Участвовал в торгах ещё один гражданин - весьма, замечу, интересный, проходивший в своё время по громкому уголовному делу в качестве свидетеля, но он пока нам не интересен.



- И за сколько купил здание Токобаев?



- За 179 тысяч долларов с небольшим. Что, заметьте, ненамного дороже залоговой стоимости здания, о которой мы говорили.



- И кто же этот Токобаев? Бизнесмен?



- Просто физическое лицо. Молодой - 27 лет. Бизнеса, насколько знаем, у него своего нет, имущества нет.



- Где же, интересно, такие деньги взял?



- Резонный вопрос. По идее, такие суммы должны оказываться в поле зрения финансовой разведки. Впрочем, пусть это выясняет следствие. Мы же подозреваем, что Токобаев просто был подставным лицом.



Стоит сказать ещё об одной банковской ловушке - о "третейской" оговорке. Во все кредитные документы "Халык Банк" вписывает такую оговорку: все споры с заёмщиком - только путём разбирательства в третейском суде. Обращения во все иные суды Кыргызстана не допускаются.



- Что это даёт банку?



- Чтобы подать иск в третейский суд, нужно внести арбитражный сбор и регистрационный сбор. А это суммы от тысячи долларов и выше. Не каждый должник может себе позволить нанять адвоката и внести этот сбор - он и так оказался в тяжёлой финансовой ситуации. Примерно у 90 процентов заёмщиков нет денег судиться.



- Другие банки эту оговорку тоже используют?



- Да. И явно неспроста. Очень многие кредитные договоры (сужу по своему опыту) заключены с такими нарушениями, что их легко можно поломать в суде. Сплошные нестыковки, один пункт противоречит другому - попадались мне такие документы, по которым должник вообще мог не отдавать деньги, и ничего бы ему не сделали. Для того, чтобы лишить заёмщиков возможности обращаться в суды общей юрисдикции, банки, считаю, и используют "третейскую" оговорку.



Но Тамара Лукьяновна всё-таки обратилась в Международный третейский суд при Торгово-промышленной палате КР. По её искам было вынесено несколько решений. В июне 2016 года, например, этот суд признал внесудебные торги, на которых было продано имущество Галдашовой, недействительными (затем Свердловский районный суд Бишкека признал недействительным протокол этих торгов). Связано это было с тем, что всплыли ещё одни грубые нарушения, которые допустила юридическая фирма "Аверс" при проведении торгов. Не думаю, что эти нарушения тоже были частью хитрого плана - просто топорная работа. Фирма, полагаю, не могла и вообразить, что Галдашова будет сопротивляться и что дело может дойти до судебных разбирательств.



А в феврале прошлого года третейский суд обязал "Халык Банк Кыргызстан" принять у заёмщицы Т. Л. Галдашовой деньги в счёт погашения кредитов и процентов…



- Потрясающе! БАНКИРОВ через суд приходится принуждать ПРИНЯТЬ деньги от должника!



- Да. Самое интересное, что когда Галдашова принесла председателю правления "Халык Банка" Мамытовой это решение третейского суда, та заявила, что исполнять его не обязана, поскольку, дескать, идут судебные разбирательства. Удивительный банк! Третейский суд для него не указ, хотя сам же банк вписывает во все кредитные документы вышеупомянутую "третейскую" оговорку. То есть "Халык Банк" опять нарушил свои же правила игры.



А Токобаев в ответ на решение третейского суда не придумал ничего лучшего, как подать в Первомайский районный суд Бишкека иск о признании его, Токобаева, "добросовестным приобретателем". С юридической точки зрения абсурд - никак не мог он считаться таковым. И иск был подан не по территориальности. Тем не менее суд принял решение в пользу Токобаева. Галдашова об этом судебном процессе узнала совершенно случайно - кое-как её согласились ввести в процесс в качестве "третьего лица", хотя лицо-то Галдашова - самое что ни на есть заинтересованное. Дело пошло по инстанциям - Бишкекский горсуд решение Первомайского райсуда оставил в силе, но Верховный суд в итоге все решения отменил - настолько было очевидно, что вся история с продажей здания похожа на сговор. Ещё один интересный момент. Свой иск Токобаев подал против "Халык Банка". И представители банка этот иск безоговорочно признали. Часто ли вы такое единодушие истца и ответчика видите в судах? Это ли не ещё одно доказательство сговора?



26 декабря прошлого года Бишкекский городской суд поставил точку в этой тяжбе - вынес решение, согласно которому все стороны были приведены в первоначальное положение. Что означает - Галдашова должна вернуть долг банку, банк должен вернуть деньги за здание Токобаеву, а Токобаев - вернуть здание Галдашовой, которая вновь является его собственником. 30 декабря Галдашова с сыном зашли к Мамытовой. Показали решение горсуда, вступившее в законную силу. Мамытова же заявила, что эта бумажка… ничего не значит. Поскольку, дескать, Токобаев обжалует её в Верховном суде, а тот примет решение в пользу Токобаева или вернёт дело на новое рассмотрение. Вот такая фраза прозвучала - как хочешь, так её и понимай. Мы уже склонны понимать её так, что в вышестоящих судебных инстанциях у Мамытовой всё согласовано. Почему она уже вынесла вердикт за Верховный суд? - удивляется юрист Докучаева.



Судебная эпопея вокруг попытки "отмести" здание у Галдашовой требует отдельного и подробного рассказа - интересных моментов в ней было много. Мелькают в этой эпопее до боли знакомые методы узаконенного рейдерства - взять те же попытки провести судебные процессы за спиной собственника имущества. Но однажды дошло дело и до популярного в 90-х годах силового захвата здания - как положено, с мордобоем.



- Сразу двумя определениями Свердловского райсуда - сентябрьского 2015 года и февральского 2016 года - были наложены аресты на здание и запреты Токобаеву производить какие-то действия с ним. Он не имел права даже приближаться к этому зданию. Тем не менее в июне прошлого года к зданию приехал Токобаев со своим юристом и целой толпой каких-то молодчиков. Те начали ломать кирпичную перегородку, которой на всякий случай заложили дверь мои клиенты. О том, что идёт захват здания, Галдашовой сообщил охранник. Она со своими родственниками примчалась к зданию, по пути вызвав милицию. В ходе конфликта с теми молодчиками - до того, как я приехала с документами - был жестоко избит младший сын Галдашовой - Леонид Домшенко. Настолько жестоко, что попал на хирургический стол. В ходе конфликта со стороны захватчиков здания в адрес Галдашовой и её родственников звучали и националистические высказывания. Надеюсь, правоохранительные органы всему этому оценку дадут, - заключает адвокат Лариса Докучаева.



Итак, история с захватом здания в центре Бишкека перешла в уголовную плоскость. Расследование тоже идёт не без странностей. Свердловское УВД Бишкека возбудило уголовное дело по хулиганству в отношении… сына Галдашовой, пострадавшего в ходе вышеописанного конфликта. В отношении же тех, кто его избил и пытался захватить здание, УВД возбуждать уголовное дело отказалось. Это решение об отказе отменила Генеральная прокуратура, поручив вести следствие Главному следственному управлению МВД.



Там же, в ГСУ МВД, расследуется ещё одно, самое интересное уголовное дело - в отношении должностных лиц ОАО "Халык Банк Кыргызстан", юридической фирмы "Аверс" и гражданина А. Токобаева, возбуждённое по статьям УК "Мошенничество" и "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций". Один из следователей ГСУ его прекратил, сославшись на то, что в этой истории, дескать, присутствуют лишь "гражданско-правовые отношения". Но постановление об этом прекращении в конце декабря отменила Генеральная прокуратура. Поручив следствию досконально проверить доводы заявительницы Т.Л. Галдашовой о сговоре между должностными лицами банка и покупателем здания Токобаевым, то есть о попытке рейдерского захвата здания.



Увидит ли следствие признаки рейдерства в более чем подозрительных обстоятельствах этой "кредитной истории"? Об этом мы расскажем в следующий раз.



Артур ИСАЕВ