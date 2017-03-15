Расследования

Подробности Расследования 15.03.2017 13:58 Просмотров: 2935





Бывший глава Военного суда Кыргызстана обвиняется в получении крупной взятки от одного из фигурантов уголовного дела по событиям 7 апреля.





Генеральная прокуратура КР обнародовала сенсационное по своей сути сообщение, на которое, однако, общественность большого внимания не обратила.



Председателю Военного суда КР (теперь уже бывшего - этот суд недавно ликвидирован), как сообщил надзорный орган, предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - 313-й (вымогательство взятки) и 313-1 (получение взятки). Речь идёт о получении 50 тысяч долларов США.



За инициалами "А.Н.", которыми деликатно обозначила Генеральная прокуратура "героя" этого сообщения, без труда угадывался Нурланбек Ашымбеков, как раз и занимавший должность главы Военного суда республики до ликвидации последнего. Личность эта в Кыргызстане довольно известная. В каком-то смысле даже легендарная.



Нурланбек Ашымбеков, можно сказать, проснулся знаменитым в одно августовское утро 2000 года - после того, как неожиданно, к всеобщему изумлению, вынес оправдательный приговор Феликсу Кулову - тогда ещё народному любимцу. Генерал Кулов, напомним, проходил основным подсудимым по так называемому "делу "Калкана", которое поручили рассматривать 35-летнему заместителю председателя Военного суда Бишкекского гарнизона Н. Ашымбекову. Судья молодой и к акаевским властям, казалось бы, вполне лояльный (как-никак родственник тогдашнего председателя Верховного суда А. Тилебалиева), Ашымбеков, однако, преподнёс им весьма неприятный сюрприз, оправдав и выпустив на свободу лидера партии "Ар-Намыс". За что вскоре поплатился - был в 2001 году переведён рядовым судьёй в самую дальнюю глубинку - в Военный суд Баткенского гарнизона. Через год его вынудили уволиться и с этой должности.



Лишь после мартовской революции 2005 года Нурланбек Ашымбеков, работавший адвокатом, смог вернуться на судейскую работу - получил должность председателя Военного суда Чуйского гарнизона. Но через два года вновь попал в опалу - теперь уже к бакиевским властям, и снова из-за Кулова. И вновь вынужден был уйти в отставку.



В 2010 году - после апрельских событий - Нурланбека Ашымбекова новые революционные власти назначили председателем Военного суда Кыргызстана. И на этой высокой должности он находился больше шести лет.



В том же 2010 году полковнику юстиции Н. Ашымбекову поручили ответственнейшую миссию - организацию подготовки судебного процесса по событиям 7 апреля. Это "задание государственной важности" председатель Военного суда КР стал выполнять ответственно, если не сказать - трепетно. В беседе с нашим корреспондентом Ашымбеков даже тогда называл предстоящий судебный процесс "кыргызским Нюрнбергом" - ведь на скамью подсудимых должна была сесть практически вся верхушка бывшей власти (за исключением беглых Бакиевых и экс-премьера Данияра Усенова).



Полковник Ашымбеков долго выбирал по всей Чуйской области подходящее помещение, способное вместить полтысячи человек (столько, ожидалось, будет только официальных участников судебного процесса) - и в конце концов остановился на бишкекском Дворце спорта. На бывшем заводе им. Ленина он заказал огромную клетку для арестованных подсудимых - таких вначале было два десятка.



Предполагалось, что этот "процесс века" будет вести он сам - глава Военного суда КР Нурланбек Ашымбеков. Но рассматривать уголовное дело в итоге стал судья гарнизонного суда Жакыпбек Бектемиров, затем его сменил судья Дамир Онолбеков.



В руки Нурланбека Ашымбекова это уголовное дело, однако, всё-таки попало - спустя 4 года, после того, как приговор Военного суда Бишкекского гарнизона обжаловали и защита, и обвинители. Глава Военного суда республики Н. Ашымбеков был председателем судебной коллегии, которая ещё почти два года рассматривала "апрельское дело" в апелляционном порядке.



Как нам стало известно, именно с этим громким уголовным делом и связан тихий скандал со взяткой, в который в итоге вляпался полковник юстиции Нурланбек Ашымбеков.



Как сообщает Генпрокуратура, 21 сентября прошлого года в надзорный орган обратились граждане с инициалами "Ш.Б." и "К.Б.", попросившие в своих заявлениях принять меры к судье Н. Ашымбекову, "который путём вымогательства получил от заявителей денежные средства в общей сумме 50 000 долларов США за изменение меры пресечения подсудимому Д.Д. и положительное решение при вынесении приговора в отношении последнего".



Из 28 подсудимых по "апрельскому делу" такие инициалы есть только у одного - Данияра Дунганова, бывшего заместителя председателя Службы государственной охраны КР Жаныша Бакиева.



Когда именно получил 50 тысяч долларов от тех двух таинственных граждан Нурланбек Ашымбеков - пока не вполне понятно. И получил ли для себя - или для другого судьи… Судебный процесс в первой судебной инстанции - Военном суде Бишкекского гарнизона - тянулся почти четыре года. Из них два года защита Данияра Дунганова билась за то, чтобы ему была изменена мера пресечения. Находившийся под стражей Дунганов сильно болел, в самом начале судебного процесса перенёс хирургическую операцию. Но его заставляли участвовать в заседаниях - в зал суда привозили на каталке, вкалывали обезболивающие препараты. Суд, однако, долго не решался выпустить подсудимого Дунганова из СИЗО, опасаясь гнева потерпевшей стороны.



И лишь в январе 2013 года - после того, как допрошенные в суде медики подтвердили, что у Дунганова прогрессирует атеросклероз, что может закончиться инсультом - судья Онолбеков изменил ему меру пресечения на домашний арест.



Под домашним арестом Данияр Дунганов остался и после того, как в июле 2014 года Военный суд Бишкекского гарнизона приговорил его к 25 годам лишения свободы, признав соучастником массовых убийств на площади Ала-Тоо 7 апреля 2010 года - меру пресечения ему не стали менять из-за болезни.



Оставался Данияр Дунганов под домашним арестом и во время апелляционного рассмотрения "апрельского дела" в Военном суде Кыргызстана, тянувшегося почти два года. Все ходатайства прокуроров о том, чтобы суд взял под стражу Дунганова, а также бывшего главу Службы национальной безопасности Мурата Суталинова (его, приговорённого к огромному сроку, тоже оставили на свободе из-за тяжёлой болезни), судебная коллегия во главе с Нурланбеком Ашымбековым отклоняла.



Все надежды Дунганова остаться на свободе обрушились 3 июня 2016 года, когда судебная коллегия Военного суда республики во главе с Нурланбеком Ашымбековым огласила свой приговор: срок наказания практически всем подсудимым оставить без изменения, осуждённых Д. Дунганова и М. Суталинова взять под стражу в зале суда.



А почти через четыре месяца - 21 сентября 2016 года - в Генпрокуратуру обратились некие граждане с заявлением о том, что председатель Военного суда Н. Ашымбеков взял очень большие деньги за то, чтобы исход судебного процесса был совсем иным.



Дальнейшие события развивались весьма интригующе. 26 сентября 2016 года Генеральная прокуратура, как явствует из её сообщения, возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК "Вымогательство взятки" и "Получение взятки". И лишь через четыре месяца - 19 января 2017 года - это уголовное дело было направлено в Военную прокуратуру КР для организации дальнейшего расследования. При этом срок следствия по делу - "ввиду большого объёма следственных действий" - был продлён до 26 марта 2017 года.



И лишь 17 февраля 2017 года Нурланбек Ашымбеков был задержан, и следователи Военной прокуратуры предъявили ему обвинения по вышеуказанным статьям УК.



Что же происходило все эти месяцы? Об этом Генпрокуратура в своём официальном сообщении не распространяется. Но нам стала известна вполне логичная версия - всё это время председатель Военного суда республики находился в разработке. Доказать факт уже полученной взятки было сложно. Поэтому Н. Ашымбекова взяли при ВОЗВРАЩЕНИИ взятки заявителям. Всё это время они требовали от председателя Военного суда вернуть деньги, поскольку тот условия "сделки" не исполнил. В конце концов часть суммы в 50 тысяч долларов заявителям вернул посредник. Его взяли с поличным чекисты, он дал показания на Ашымбекова.



За это время Нурланбек Ашымбеков остался без работы - по той причине, что 27 декабря 2016 года президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменения в конституционный Закон "О статусе судей КР", согласно которому в Кыргызстане совсем упразднялись военные суды и должности военных судей. Что любопытно, глава Военного суда КР Н. Ашымбеков за спасение военных судов бился до последнего. Выступая в одном из профильных парламентских комитетов, где обсуждался этот законопроект, он упирал на то, что военные судьи рассматривают очень сложные и громкие уголовные дела - и приводил в пример "апрельское дело". Поддерживавшие его депутаты пугали коллег, что в случае ликвидации военных судов гражданские суды "захлебнутся в коррупции".



По иронии судьбы, в это время уже шло тихое расследование факта получения главой Военного суда республики взятки у подсудимого по этому самому "апрельскому делу"…

Председатель Военного суда Кыргызстана Нурланбек Ашымбеков (на фото в центре) рассматривает уголовное дело по событиям 7 апреля.



В далёком уже августе 2000 года после того, как молодой заместитель председателя Военного суда Бишкекского гарнизона Нурланбек Ашымбеков оправдал Феликса Кулова, на него полились потоки грязи. Правительственная пресса даже обвиняла его в получении от Кулова совершенно умопомрачительной даже по нынешним временам (а по тем временам - особенно) взятки - в 1 миллион долларов.



В те дни наша газета взяла у затравленного судьи Ашымбекова интервью. Он был в шоке и наши шутливо-сочувственные вопросы ("Вы теперь один из самых богатых людей в республике… Где держите этот миллион, признаетесь? Где отпуск проведёте - на Гавайях?") не воспринимал: "Смеётесь, что ли?! Наглая ложь! На Иссык-Куль бы наших отпускных хватило…". Побывали наши корреспонденты у героя дня и в его бишкекском доме. И были, честно говоря, впечатлены: судья Ашымбеков встретил их на пороге самой настоящей мазанки - бедной, тоскующей по капитальному ремонту. Что стало тогда для нас ещё одним доказательством честности судьи Ашымбекова.



Где сейчас живёт экс-председатель Военного суда КР, неизвестно. Его последняя декларация о доходах и имуществе - более чем скромна. Если ей верить, всё, что есть у Н. Ашымбекова - полдома площадью 80 квадратов.



19 февраля Первомайский районный суд Бишкека избрал для обвиняемого Нурланбека Ашымбекова меру пресечения в виде домашнего ареста. Военная прокуратура, добивавшаяся для экс-председателя Военного суда ареста, опротестовала это решение в Бишкекском городском суде.



Осуждённый на 25 лет лишения свободы Данияр Дунганов сейчас продолжает отбывать свой срок в "красной зоне" исправительной колонии №27 в селе Молдовановке. Из-за этого огромного срока ему не суждено было выйти на свободу, как его подельникам - бывшему руководителю бакиевской администрации Каныбеку Жороеву, бывшему госсоветнику президента К. Бакиева Эльмурзе Сатыбалдиеву, бывшему генпрокурору Нурлану Турсункулову. Амнистию, которую применила к ним всё та же судебная коллегия Военного суда КР во главе с Нурланбеком Ашымбековым, отменил Верховный суд. Но к Новому году, как мы уже сообщали, Аламединский районный суд преподнёс им "подарок" в виде условно-досрочного освобождения.



Артур ИСАЕВ

