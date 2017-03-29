Расследования

Подробности Расследования 29.03.2017 09:36 Просмотров: 174

народный контроль





Расскажу я вам сегодня, дорогие читатели, сказочку. Да не простую, а страшную, очень-очень страшную. О том, как задумала бишкекская мэрия сделать ремонт дорог в южных микрорайонах. И позвала себе на помощь муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис". И раскурочили эти двое чудищ столицу так, что ни в сказке сказать, ни пером описать…



А если серьёзно, прошлым летом в южных микрорайонах столицы начался ремонт дорог. Бишкекчане обрадовались - ну наконец-то! Не прошло и двадцати пяти лет! Наконец-то сможем ходить и ездить не по ямам и лужам, а по новым дорогам и тротуарам, заживём как люди!



А потом пригляделись к ремонту и радость улетучилась - доблестный "Бишкекасфальтсервис" (БАС) дороги-то заасфальтировал, но при этом перекопал старые тротуары и засыпал поливные арыки. Да так и оставил. Жители поначалу надеялись, что ремонтники всё это исправят, но прошло уже полгода, а раскуроченные тротуары как стояли, так и стоят. И доделывать начатое, судя по всему, никто не собирается.



Больше всех не повезло, пожалуй, 6-му, 7-му и 12-му микрорайонам. Если в остальных ремонт шёл летом, и там хоть как-то до зимы успели доделать начатое, то в перечисленных микрорайонах ремонт начался в конце октября - начале ноября, в самую слякоть и грязь вперемешку со снегом. А что можно успеть сделать за неделю до холодов? Только бардак развести. И какой же хозяин начинает ремонтные работы, когда зима на носу? Правильно, бестолковый!



По рассказам наблюдавших за работниками БАСа жителей микрорайонов, было ощущение, что работу свою они делали впопыхах, на глазок и спустя рукава - лишь бы галочку поставить. А потом и вовсе побросали всё как есть. Теперь, после ремонта, у жителей вообще тротуаров нет, никаких - ни старых, ни новых. А как летом будут придомовые деревья поливаться, непонятно - все арыки разбиты, не сделаны выводы к проложенным под дорогами трубам (а проложены ли там трубы вообще?), а местами так и просто засыпаны. Как будет течь поливная вода? Это не ремонт, это вредительство какое-то!



При этом в конце прошлого года "Бишкекасфальтсервис" отчитался о том, что на ремонт внутримикрорайонных дорог в Бишкеке были потрачены немалые деньги - 600 миллионов сомов! То же самое в ноябре сказали мне в пресс-службе мэрии, когда я позвонила с вопросами по поводу незаконченного дорожного ремонта. По их словам, к ноябрю БАС должен был закончить ремонт полностью. Но не закончил.



- А в ремонт дороги входит устройство тротуаров и арыков? - спросила я тогда.



- Да,- ответили мне в мэрии, - в ремонт дороги входит ирригация, тротуары и бордюры.



То есть, получается, что в те потраченные на ремонт дорог 600 миллионов сомов были заложены также и деньги на строительство тротуаров и арыков. Тогда почему у отремонтированных дорог нет тротуаров? Почему арыков нет?



На что тогда потрачены такие деньги - 600 миллионов сомов?



Я прошлась по микрорайонам и скажу, что до ремонта они выглядели намного лучше. В 7-м микрорайоне не доделан ни один тротуар. Там, где когда-то были старые тротуары, сейчас лежат кучи земли и камней. Старую плитку вскрыли и куда-то увезли, новую положить забыли. В некоторых местах тротуары просто не стали асфальтировать, побросали как есть. Но самое ужасное - поливные арыки. Их просто нет! Те, что были до ремонта, после ремонта или разбиты, или засыпаны землёй. Деревья, видимо, спиленные впопыхах, брошены тут же вдоль новых дорог корнями вверх.



Та же картина в 12-м микрорайоне. То тут, то там вдоль дорог брошены арычные желоба, арыков нет, на месте тротуаров - кучи земли и камней, одна "новая" дорога (мимо школы, между прочим) вообще не заасфальтирована.

7 микрорайон. Здесь (справа) до ремонта был нормальный тротуар. Где он теперь? Почему не сделали? Дети вынуждены ходить прямо по дороге, попадут под колёса, кто будет отвечать?

7 микрорайон. В таком виде тротуар простоял всю зиму. Сколько ещё так простоит? Господа из "Зеленстроя", вы дерево спилили, а убирать кто будет?

7 микрорайон. Дорогу сделали, арык засыпали.

7 микрорайон, дорога к Ортосайскому рынку. Раскурочили лесопосадку, чтобы сделать тротуар. Тротуар недоделали, арык вообще не сделали. Это что за вредительство такое?

8 микрорайон, улица Жукеева-Пудовкина.

А здесь тротуар жители сами доделывать должны что ли?

12 микрорайон. Полюбуйтесь на тротуар после ремонта…

12 микрорайон. Эту дорогу вообще заасфальтировать забыли?



Но то, что я увидела в 6-м микрорайоне, побило все рекорды! Там для того, чтобы сделать тротуар вдоль новой дороги, вырубили деревья (большие и здоровые, надо заметить, которым бы ещё зеленеть и стоять сто лет), да не просто вырубили, а выворотили из земли вместе с корнями. Да так и бросили! Вид, как будто бомба взорвалась! Тротуара нет, люди ходят по дороге, прямо мимо земляных куч, корневищ и брошенных бетонных бордюров. Я даже не поверила сначала, спросила местных жителей, они подтвердили - в таком виде дорога простояла всю зиму…



Недавно бишкекский мэр призвал горожан выйти на субботник и прибраться возле своих домов. А как прибираться, если возле домов ТАКОЕ творится?



Есть вопросы и по качеству самих внутримикрорайонных дорог: все они сделаны без водоотводов и с очень высокими бордюрами по краям. Говоря проще, каждая новая дорога представляет собой большой ровный жёлоб с высокими бортами, из которого воде течь попросту некуда. То есть сама дорога и есть арык для дождевой воды, что ли? А проезжающие машины будут по нему скопившуюся воду туда-сюда гонять? И насколько же при этом хватит такой новой дороги, как быстро она разобьётся?



После всего увиденного в отремонтированных микрорайонах столицы возникают большие сомнения в профессионализме и компетентности работников "Бишкекасфальтсервиса". Господа, вы там что, элементарных правил строительства дорог не знаете? Не знаете, что нужны арыки и отводы для воды, и что тротуары вдоль дорог тоже должны быть?



Вы тратите на ремонт такие огромные деньги - 600 миллионов сомов, а делать ремонт не умеете? И если, по факту, дороги так и недоделаны, то на что же были потрачены эти деньги?



Уж если в самом БАСе разума и совести не сыскать, может, в соответствующих проверяющих госорганах найдутся компетентные люди, которые разберутся, наконец, с тем, что творит "Бишкекасфальтсервис"? Будем надеяться…

6 микрорайон. Здесь должны были сделать тротуар, ради этого даже уничтожили все деревья вдоль дороги. Так где тротуар-то?

6 микрорайон. Здесь до ремонта был тротуар. Посмотрите, во что он превратился после ремонта.



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото автора

Ещё много фотографий осталось в редакции: если у мэрии нет времени или желания проехаться по столице, можем переслать.