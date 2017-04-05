Расследования

Подробности Расследования 05.04.2017 14:06 Просмотров: 76

или Как рождаются интернетные сенсации



Каждый житель Сети наверняка считает себя грамотным человеком. Ну как же - читать-писать умеет, в Интернет выходит… Чего же, дескать, боле?



Каждый второй интернет-пользователь при этом мнит себя не просто умным и грамотным, но поистине хитромудрым. Он ведь знает, что можно спрятаться за ником, вместо своей фотографии поставить фото какого-нибудь мультяшного персонажа - и самоутверждаться вволю!



Реальная, не виртуальная жизнь - штука сложная. Тут надо действительно иметь и мозги, и способности к какой-нибудь деятельности, и желание действовать, и много чего ещё, чтобы добиться хоть маломальского успеха и признания.



А Интернет для жаждущих славы и самоутверждения - поле непаханое. И войнушки здесь такие пылают, такие страстишки кипят - только держись!



кое-что о хомячках



О них мы уже писали как-то. Статья называлась "Каждый суслик - агроном… А хомячок - журналист?" ("Дело №…" за 27 апреля прошлого года). Ровно год минул, и приходится снова возвращаться к этой теме. Странно, вы не находите?



А дело в том, что по весне у хомячков обострение.



Хомячки - легковерные и легко поддающиеся манипуляциям человечки. Каждый хомячок считает себя чуть ли не пупом земли, чуть ли не гением мысли и убеждён в собственной неповторимости и неотразимости. А на самом деле все они до смешного прочитываемы, просчитываемы и предсказуемы.



Всякий хомячок считает своим долгом "спасать отечество". Выражается это в участии во всевозможных флешмобах и онлайн-акциях, в комментировании постов, которые уже прокомментировало больше всего таких же активных "грызунов". Если гражданин хомячок не высказал сегодня своё хомячковое мнение по какому-нибудь вопросу - день для него потерян. И неважно, что его мнение зачастую никого не интересует, да и вообще предмет разговора этому хомячку неведом.



Копни поглубже, чтобы слегка вытащить его из норки и как следует разглядеть - хомячок тут же начинает сучить лапками и издавать странные звуки… Аргументов-фактов не хватает, остаются откровенные оскорбления вроде "зато я умный, а ты дурак".



Это - цитата из прошлогодней статьи о хомячках. Просто в качестве напоминания, а то вдруг кто-то запамятовал, что это за грызуны такие.



Интернет-тролли посерьёзнее хомячков будут.



Хомячок зачастую не ведает, что творит, и вообще мало разбирается в ситуации. Из серии "все побежали - и я побежал". Все лайкнули - и я лайкнул. Все прокомментировали - и я стороной не прошёл. А что, дескать, нельзя?



Тролль (если он, конечно, "профессиональный") в ситуации разбирается. И отлично понимает, ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО делает. Тролль - ПРОВОКАТОР. Он намеренно создаёт грубые, издевательские посты, вбрасывает в Сеть не соответствующую истине информацию, созывая народ на бурное её обсуждение.



Да-да, именно так. Тролль не просто публикует что-то, что якобы лично его глубоко задело и ранило его тонкую душу… Он взывает: "Ой, поглядите, люди добрые, что делается!".



"Люди добрые" и слетаются, как мухи на варенье. Точнее - изо всех норок сбегаются хомячки. В один момент заглатывают наживку и включаются в "обсуждение". Это они так называют свою кипучую деятельность. На самом деле никакого обсуждения не происходит, поскольку чаще всего отсутствует сам предмет обсуждения.



Но хомячки-то об этом не догадываются! Им невдомёк, что их, наивных, грубо используют - зачастую в самых грязных, низменных целях.



Для того, например, чтобы свести счёты… С кем? Об этом хомячку тоже знать не положено. Он, может, никогда в своей хомячковой жизни не слышал об этом чем-то насолившем троллю человеке. Но про него же пишут, что он плохой! Значит, по хомячковому мнению, надо поддержать.



Одним из излюбленных приёмов интернетных троллей является выдёргивание фразы из контекста. Он не пишет предысторию. Никому не рассказывает, когда именно было сказано или написано то, что его якобы ранило в самое сердце. Хотя сам прекрасно об этом знает и сам в действительности (вот парадокс!), скорее всего, особых эмоций по этому поводу вовсе не испытывает.



Если он, тролль, поддастся эмоциям - пиши пропало. Утратит способность контролировать ситуацию.



Как это работает?



Самые неприятные тролли (и самые доверчивые хомячки) пасутся на просторах "Фейсбука".



"Живёт" здесь, в частности, компания ярых националистов-русофобов. Которые дня не могут прожить без того, чтобы не обругать русских "ватниками", не вставить в свой пост какой-нибудь матерный эпитет в отношении российского президента и не прокомментировать какую-нибудь совершенно не касающуюся их информацию фразой вроде "чемодан-вокзал-Россия" или "ватники, валите в свою Орусию (Рашку)".



Что интересно, эта же компания активно выступает и против президента Кыргызстана. Причём не просто его конструктивно критикует (что в принципе никому не запрещено), но сопровождает свою "критику" такими непечатными выражениями, что хочется пойти помыться.



"Ну так и не читайте их!" - скажет, возможно, кто-нибудь из тех, кто в Интернет заходит раз в неделю почту проверить.



А вот не получается, уважаемые, не читать! Эти гадкие господа повсюду. Они умудряются влезать во что угодно… И даже если ты желаешь писать и читать исключительно про животных или цветочки, на всякий случай будь готов, что где-то в цветочках притаился тролль. И он обязательно выскажется. И обязательно постарается повернуть разговор совсем в другое русло, стравить друг с другом вполне мирно до этого общавшихся людей и в очередной раз обмусолить тему "ватников".



Есть в Кыргызстане блогер нетитульной национальности (в данном случае это важно). Женщина душой болеет за родной Кыргызстан. Не дают ей покоя мусорные свалки на Иссык-Куле и другие экологические проблемы. Однако тролли, доходя до откровенной паранойи, за каждым её постом видят "путинскую пропаганду".



И чуть ли не каждое её размышление о судьбах родины обязательно сопровождается мерзкими комментариями: "провластная дрянь, барахло", "им Россия платит пособия и пенсии, чтобы они вели подрывную работу изнутри и не давали кыргызам развиваться" - и подобный этому бред.



"Заклеймили" её "позором" фейсбучные тролли в очередной раз и 20 марта. В выражениях, как обычно, не стеснялись: "Вон из страны!"… "Правильный лозунг: чемодан-вокзал-Россия!"… "Эта быдло-вата имеет оруский паспорт и готова в случае чего орать "Путин, введи войска!"… "Чемодан, вокзал, расейская педерасия!" (из их песни, увы, слов не выкинешь).



"Путинвведивойска", между прочим, давно стало мемом. Мем, если кто вдруг не в курсе, - единица культурной информации. Мемом может считаться любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. "Путинвведивойска" - это давно уже не конкретно в Европу, в Сирию или на Марс. Это для многих уже практически стандартный ответ в любой непонятной ситуации.



#путинвведивойска - такая даже группа в социальных сетях есть.



И написавший про "быдло-вату с оруским паспортом, которая в случае чего орёт "Путинвведивойска" отлично об этом знает.



Как знает, конечно, и о том, что мем этот порядком поднадоел, если не сказать хуже, каждому трезвомыслящему человеку. И позитивной реакции эта фраза вызвать не может.



"Путин, введи уже войска нахрен!" - не удержалась и я от комментария под тем высказыванием, надеясь поставить наконец точку в очередном обливании грязью "одноклеточных проплаченных кремлёвских сторонников" (это тоже из лексикона троллей).



В том "обсуждении" вроде бы точку поставила.



Но самое интересное началось потом.



Уже на следующий день некто Сумсарбек Оббо Мамыралы выкладывает на своей странице пост в пугающей "шапке": "Внимание! Журналист от газеты "Дело №…" требует совершить оккупацию суверенного Кыргызстана!".

А началось всё с этого…



Кто ты, тролль?



Сумсарбеку Оббо Мамыралы (он же Сумсарбек Мамыралиев) 36 лет. Одно время он был руководителем проекта в общественном фонде "Чаткал Ордо", подвизался ассистентом в программе группы международных ресурсов USAID.



Сегодня он гордо называет себя "гражданским активистом". И особую активность проявляет в защите прав геев и лесбиянок. В частности, ратует за легализацию однополых браков.



Как-то в Бишкек приезжала с концертом скандально известная украинская группа "Казаки", подозреваемая (и даже обвиняемая) в неприкрытой пропаганде гомосексуализма. Догадайтесь, кто был самым яростным защитником "Казаков" и больше всех возмущался требованиями отмены концерта? Правильно, Сумсарбек Мамыралиев.



Какие-то не до конца изученные психиатрами глубинные внутренние проблемы заставляют Мамыралиева рядиться в женские платья, чулки и туфли на шпильках. И не просто рядиться, но и с явным удовольствием позировать в таком непотребном виде на фотокамеру.



Чем ещё знаменит этот американский выкормыш? Ну, например, тем, что солидарно ещё с некоторыми интернет-троллями (о которых чуть позже) пропагандирует отказ от празднования 9 мая. Вслед за подобной ему недоличностью Валентиной Пахман называя шествие Бессмертного полка "толпами зомбированных с портретами мёртвых родственников, нацепивших на себя километры фашистской ленты".



Что ещё сказать про Мамыралиева?



"Активист Сумсарбек Мамыралиев создал петицию с требованием от президента КР Алмазбека Атамбаева прекратить публичные оскорбления и унижения чести и достоинства отдельных граждан, гражданского общества и СМИ. В петиции говорится, что президент нарушает принцип Конституции КР, согласно которой каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением".



Петиция эта распространилась в Интернете буквально на днях. Манкурт Мамыралиев почему-то считает себя вправе что-то "требовать" от президента…



Кто-то может мне возразить: у человека явная мания величия, не надо воспринимать его всерьёз, весна кончится - и у него, дескать, мозги, возможно, на место встанут.



Но человек, страдающий манией величия, должен лежать в одной палате с Наполеоном, разве не так? Почему он до сих пор в таком случае находится в свободном "полёте" и позволяет себе провокационные высказывания и поступки?



Кстати, если уж серьёзно отнестись к его "петиции"… На себя, любимого, посмотреть не пробовал, прежде чем от кого-то требовать "прекратить публичные оскорбления и унижения"?



Упомянутый пугающий пост Мамыралиева про журналиста, "призывающего к оккупации Кыргызстана", перепостили 94 раза. Под ним не одна сотня комментариев. Многие комментарии напоминают истерику обиженного ребёнка: "Тётенька, пожалуйста, не призывайте к войне!".



Поздравляю вас, хомячки. Ваш кукловод-манипулятор своего добился. Вы клюнули на его удочку, заглотили наживку - и вот вы уже сами себе не принадлежите. Вас используют как биомассу для сведения счётов с ненавистной Сумсарбеку и компании газетой. Вы думаете, что вопя "Мерзавка!", "Мразь!", "Дрянь!", "Выгнать её из страны, а ещё лучше - посадить!" - вы выражаете ваше личное мнение и вашу собственную жизненную позицию?



Увы и ах. Контекста, из которого вырвана фраза, никто, кроме Мамыралиева, в глаза не видел. И лишь один (!) человек из всей этой хомячковой армии написал мне в "личку" и поинтересовался предысторией скандала.



Делайте выводы, господа хомячки. Хотя… о чём это я?

Сумсарбек Мамыралиев во всей красе.



ещё один кукловод



Горячая и весьма эмоциональная полемика вокруг сумсарбековского вброса скоро бы затихла сама собой. Если бы к нему на помощь не подоспел ещё один печально известный в Кыргызстане персонаж.



А именно - называющий себя правозащитником Дмитрий Кабак.



Права он защищает крайне выборочно. Если вы простой, рядовой гражданин Кыргызстана, у вас всё в порядке с сексуальной ориентацией, вы не употребляете наркотики, - на кабаковскую поддержку и защиту можете не рассчитывать. На таких, как вы, ему Америка гранты не выделяет.



Надо отдать ему должное, он не так туп, как Сумсарбек Мамыралиев. И он, конечно, тоже сразу разобрался, что фраза выдернута неизвестно откуда и вся история яйца выеденного не стоит.



Однако у Кабака тоже накопилась масса претензий к газете "Дело №…", опубликовавшей в отношении него в своё время несколько негативных статей. И он, живущий сейчас в Европе, ну никак не может пройти мимо этой связанной с газетой истерии.



"Кыргызстан разместил у себя авиабазу в Канте. Так что есть готовые зелёные человечки", - осторожно подкинул он дровишек в огонь, намекая на то, что российские войска в Кыргызстан призывать уже не надо.



Хомячки повелись и на эту провокацию. Забурлили: "Ой, страшно-то как!".



А Кабак между тем перешёл к более решительным действиям. Высказался о нашей газете в целом, "осудил" нашу редакционную политику и даже подсказал, по какому адресу в Бишкеке нас можно найти. Адрес, правда, неверный, но что взять с человека, который давным-давно в Бишкеке бывает лишь наездами - в гомосексуальной свадьбе, к примеру, в качестве почётного гостя поучаствовать?



К нему, заграничному "кыргызстанскому правозащитнику", Сумсарбек Мамыралиев и взывал в "шапке" своего провокационного поста. Придите, дескать, Дмитрий Иваныч, и покарайте журналистку из газеты "Дело №…"!



Обращался он, впрочем, не только к Кабаку. Над постом выделен целый список "уважаемых людей Кыргызстана", которые должны были откликнуться и "осудить".



Но, кроме Кабака, "серьёзных активистов" не нашлось.

Дмитрий Кабак. Из-за границы ему виднее,

как и чем жить Кыргызстану.



Ничего себе персона!



"Я вдруг подумала… Скажите, только честно, вы стояли когда ни будь на обочине проезжей части, среди бела дня раком? Ну прям совсем-совсем раком. Прям как надо раком, стояли? А я сегодня стояла. Что ни говори, а люблю я пойти против системы. Всё таки день прожит не зря. Будет что вспомнить" (авторскую грамматику, изобилующую ошибками, сохраняем).



Автор сего "шедевра" - 48-летняя Валентина Григорьевна Пахман. Тоже личность в Кыргызстане достаточно известная. Но если кто-то вдруг о ней не знает - спешу вас уверить: это писала не полуграмотная рыночная хабалка с присущими ей манерами и лексиконом. Это - уважаемый человек. Патологоанатом. Более того - старший преподаватель Кыргызско-Российского Славянского университета.



Кто-то когда-то, видимо, сказал Валентине Григорьевне, что в ней умерла величайшая писательница. Вот и решила женщина навёрстывать - хотя бы в социальных сетях. Тоже дня не проходит, чтобы не появилась на её "фейсбучной" странице подобная "нетленка".



Впрочем, раком стоять на обочине в Кыргызстане пока ещё никому не возбраняется. И если дама не первой свежести, почтенный преподаватель, именно так коротает свободное время и пишет об этом в Интернете… Тут есть, конечно, о чём задуматься, однако настоящая трагедия всё же не в этом.



Не трагедия, на мой субъективный взгляд, даже то, что каждый пост Валентины Григорьевны неизбежно скатывается в тему секса… Это, скорее, драма. Её личная драма (у кого что болит, тот об этом, как правило, и вещает, и повсюду только это и замечает). Драма КРСУ, где трудится эта мадам… Моргу-то всё равно, как и трупам, которые Пахман успешно препарирует.



Безграмотность Валентины Григорьевны, недопустимая для вузовского преподавателя, - тоже, пожалуй, всего лишь драма. Ибо не она одна сегодня такая частично профпригодная.



А вот теперь собственно о трагедии.



"Как же сложно бывает общаться с людьми, которые не хотят слышать и слушать, хотя сами задают вопросы. Некоторым просто не нужен ответ, или он им сильно не нравится, и поэтому вы сразу враг. Знаете, кто меня сейчас забанил? Не поверите! Валентина Пахман. Вот от кого не ожидала, так не ожидала. Просто охренеть. Я написала ей спросить её мнение по поводу ситуации с девочкой, которая, возможно, заразилась ВИЧ от педофила. Извинилась за беспокойство. Она сказала свое мнение - что девочка пропащая и не надо ей помогать, что русская нация вырождается, и пусть такие, как она, мрут сами, не от СПИДа, так от ножа наркомана".



Эту интернет-пользовательницу Пахман привела в состояние долго не проходившего шока. А между тем рассуждения на тему никчёмности русских и "избранности" других народов в постах педагогини - обычное дело.



"Наши русские идиоты, ну вот куда вы прётесь в своих восхвалениях? Вы как тут б… придурки все оказались? Вы суки неблагодарные. И тупые бараны. Вы, граждане этой страны, должны бога молить, что бы не вернуться туда, откуда вас уже однажды, как баранов, выкинули из жизни, и сказать спасибо этой стране и этому народу. Но вы… У баранов нет родовой гордости. Мышление отдельно взятого барана - предел интеллектуальных возможностей. Тьфу. Дебилы" (орфография и пунктуация опять же старшего преподавателя КРСУ В.Пахман).



А как вам такое её "литературное произведение":



"В нашей стране русские уже совсем о…ели. За одну и ту же работу сельский мырк возьмёт в три раза меньше, чем русское мурло. Походу накручивают только за свою белобрысую рожу. Вот уже несколько лет не работала с русскими и ещё сто лет не буду. Потому что твари озверелые".



Коллеги Валентины Григорьевны Пахман по КРСУ, наверное, "Фейсбук" не посещают? Или целиком и полностью с ней солидарны? Или не видят в этих хамских выпадах явного, незавуалированного разжигания межнациональной розни?



А ничего, что преподаёт она в СЛАВЯНСКОМ университете?



А ничего, что, подчёркивая своё благородное еврейское происхождение и выражая при каждом удобном случае лютую ненависть ко всему русскому, пользуется при этом русским языком? Отчего ж, мадам, не пишете на иврите?



И, наконец, самое поразительное: Валентиной Пахман как "знаменитым и выдающимся" человеком систематически интересуются журналисты. В частности, Sputnik - международное новостное агентство, основанное подконтрольным правительству Российской Федерации новостным агентством "Россия сегодня". Пишут о ней, русофобке, в сугубо положительном ключе. Всячески пиарят…



Люди, что с вами происходит? Вы ослепли, оглохли? Вы разучились жить своим умом и способны лишь плясать под дудку каким-то образом загипнотизировавшего вас и открыто издевающегося над вами нехорошего человека?!



Отметилась Пахман, разумеется, и в ходе нынешней антижурналистской кампании. Она ведь тоже не полная дурочка и отлично поняла, откуда ветер дует… Но не смогла отказать себе в удовольствии пройтись лишний раз по ненавистной ей России с помощью так близкой ей сексуальной терминологии (стиль и грамматику не правим):



"Барыня легли и просють - Путин введи. Страна уже давным давно впустила на свою территорию Российские войска. Какого ещё члена вам надо? Куда и что ещё вам надо ввести? Может лично госпоже Новгородцевой? Лично ей ещё глубже? Лично ей ещё сильнее? Путин введи уже ты ей, по самые гланды. Кстати, а кто оплачивать этот ввод будет? Российские налогоплательщики? А оно им надо? Ты узнавала вообще? Может твоё бешенство матки как то дешевле можно удовлетворить?"…



Опуститься до её уровня и ответить такими же словами? А поможет ли…



А российские налогоплательщики и так уже оплачивают из своего кармана работу информационных агентств, рекламирующих и прославляющих на полную катушку вот таких, прости господи, особей. Как, впрочем, и жизнедеятельность КРСУ, где эта особь по имени Пахман и работает. Кстати, возглавляет университет Владимир Иванович Нифадьев, русский человек. И как же бедная Пахман работает под руководством ректора-"ватника"?



Можно ли Валентину Григорьевну Пахман на пушечный выстрел подпускать к студентам? Не потому ли, что вузовское руководство поразительно инертно реагирует на виртуальную жизнедеятельность некоторых преподавателей, бездумные, но весьма агрессивно настроенные хомячки размножаются в Интернете со скоростью кроликов?

Валентина Пахман… Без комментариев.



Чья война?



Она, эта вспыхнувшая в социальных сетях битва, - не ваша, граждане хомячки. Это война тех, кому выгодно стравливать народ, разжигать межнациональные страсти и подогревать в молодёжи антипутинские (и одновременно антиатамбаевские) настроения. Зря вы идёте на поводу у провокаторов.



Интернет - не детская песочница, и вы уже достаточно взрослые люди, чтобы самостоятельно распоряжаться собственным мнением. Заявление на главных специалистов сетевого троллинга уже лежит в ГКНБ. Не стоит продолжать следовать за ними.



Это верный путь в пропасть.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА