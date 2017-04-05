Расследования

Подробности Расследования 05.04.2017 11:04 Просмотров: 45



Задержаны уже два руководителя единственного предприятия, добывающего нефть и газ в Кыргызстане.





28 марта, как на днях официально сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР, был задержан в качестве подозреваемого председатель правления ОАО "Кыргызнефтегаз" Женишбек Жумашов. Он же - генеральный директор этого акционерного общества.



В тот же день отправился в ИВС один из его трёх замов - Каныбек Масиров, заместитель гендиректора ОАО "Кыргызнефтегаз" по финансово-экономическим вопросам и внешнеэкономическим связям.



Эти задержания произведены, как сообщила пресс-служба ГСБЭП, в рамках уголовного дела, возбуждённого по статьям 221-й (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 166-й (мошенничество) и 350-й (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса КР.

Женишбек Жумашов.

Каныбек Масиров.



Что любопытно, это уголовное дело было возбуждено Генеральной прокуратурой КР больше года назад - 28 января 2016 года. Но задержания руководителей акционерного общества начались только сейчас.



Подробности уголовного дела можно отыскать в публикациях годичной давности. Тогда Антикоррупционная служба ГКНБ объявила о выявлении в "Кыргызнефтегазе" коррупционной схемы.



Летом 2014 года ОАО "Кыргызнефтегаз" провело тендер на поставку в это предприятие специальной техники - двух экскаваторов и двух подъёмников. Выиграло его российское ООО "Спецсервис". Два предприятия заключили контракт на общую сумму 27 миллионов 400 тысяч рублей (расчёт шёл в российской валюте). В качестве обеспечения контракта "Спецсервис" предоставил "Кыргызнефтегазу" банковские гарантии, подтверждавшие, что в случае непоставки спецтехники российский "Банк АКЭФ" возместит кыргызстанскому предприятию потраченные деньги.



"Кыргызнефтегаз" перечислил поставщику предоплату в размере 8,2 миллиона рублей, "Спецсервис" осуществил поставку двух экскаваторов на сумму 3,2 миллиона рублей. Затем в декабре 2014 года прислал письмо с просьбой выплатить остаток стоимости этих экскаваторов в сумме 2,2 миллиона рублей. Что "Кыргызнефтегаз" по поручению его председателя правления и сделал.



На этом поставки и закончились. Ещё двух подъёмников "Кыргызнефтегаз" так и не дождался. Как сообщала АКС ГКНБ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что российский "Банк АКЭФ" ещё двумя годами раньше до заключения этого контракта - в июне 2012 года - сменил своё название и стал называться коммерческим банком "Динамичные системы". Предоставленные же "Спецсервисом" (который, к слову, клиентом этого банка даже не являлся) банковские гарантии являются поддельными.



В результате этой аферы, сообщала АКС ГКНБ, Кыргызстану (а доля государства в уставном фонде ОАО "Кыргызнефтегаз" составляет 85 процентов) нанесён ущерб на сумму 7 миллионов 248 тысяч рублей (или по курсу валют на декабрь 2014 года - почти 8 миллионов сомов).



Уголовное дело Генпрокуратура возбудила в отношении ответственных лиц как "Кыргызнефтегаза", так и российского "Спецсервиса". Что касается председателя правления ОАО Ж. Жумашова и его заместителя К. Масирова, то им инкриминируются статьи УК "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" и "Присвоение или растрата вверенного имущества".



Оба фигуранта этого уголовного дела (как явствует из их биографий, размещённых на официальном сайте "Кыргызнефтегаза") на этом предприятии работают уже не один десяток лет. Женишбек Жумашов - профессиональный нефтяник: окончил Куйбышевский политехнический институт (где в своё время учился и экс-президент К. Бакиев) по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин". Как видно, имеет большие связи в России - в начале 2000-х годов он работал консультантом в центре высоких технологий Минатома России, советником по продвижению инвестиционных проектов в Центральной Азии в центре политических расследований "ПИР-центр" (г. Москва). Его заместитель Каныбек Масиров окончил Самарский экономический институт по специальности "Экономическое и социальное планирование". По этому профилю - снабжение, экономика, финансы - и работал.



Куда интереснее, впрочем, другие обстоятельства, связанные с этими менеджерами нефтегазовой компании.



Как писала наша газета в январе 2013 года в публикации "Поделили страну между партиями", после того, как Кыргызстан превратился в парламентскую республику, всплыл любопытный документ, озаглавленный так: "Перечень министерств и ведомств, распределяемых между фракциями коалиции парламентского большинства". В нём расписывалось, как три политические партии, составившие первую правящую коалицию, поделили тогда не только министерства и ведомства, но и целые отрасли экономики - в частности госкомпании. Эта же традиция была продолжена и следующей коалицией.



Так вот, по неофициальному разделу госкомпаний между фракциями ОАО "Кыргызнефтегаз" являлось вотчиной партии "Ата Мекен". А вышеупомянутый Каныбек Масиров (занявший после апрельской революции пост председателя правления ОАО "Кыргызнефтегаз") считался ставленником Омурбека Текебаева. В январе 2013 года премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев назначил на эту должность также вышеупомянутого Женишбека Жумашова, до этого работавшего внешним управляющим компании. "Власть" в компании вроде бы переменилась, но Каныбек Масиров - что было очень показательно - остался в составе правления акционерного общества и получил должность заместителя гендиректора.



Ещё один любопытный факт. В начале марта, как мы уже сообщали, на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по уголовному делу депутата О. Текебаева был вызван Калысбек Боронбаев - сотрудник секретариата парламентской фракции "Ата Мекен", личность ничем не примечательная. Однако в кыргызоязычной прессе его имя упоминается в связи с "Кыргызнефтегазом" - отец Калысбека Боронбаева, по данным СМИ, является доверенным представителем Омурбека Текебаева в этой компании, из которой лидер "Ата Мекена" якобы ежемесячно получает своего рода "налоги". Входит ли отец молодого "атамекеновского" клерка в менеджмент компании - неизвестно.



Как-то слишком много в последнее время вспыхивает скандалов, так или иначе связанных с политической партией "Ата Мекен".



Артур ИСАЕВ





СПРАВКА



Открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз" зарегистрировано в городе Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области. Там же находится офис компании. Есть представительство в Бишкеке.



Акционерами ОАО "Кыргызнефтегаз" являются 189 физических лиц и одно юридическое лицо - правительство Кыргызстана.



ОАО "Кыргызнефтегаз" - единственное сегодня предприятие в республике, занимающееся на всей территории Кыргызстана проведением геологоразведочных работ на нефть и газ, бурением эксплуатационных скважин, разработкой месторождений нефти и газа, переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов.



В 2016 году добыча нефти из месторождений ОАО "Кыргызнефтегаз" достигла более 146 тысяч тонн, добыча газа - почти 30 миллионов кубометров. Реализовано продукции на 1 миллиард 582 миллиона сомов.



ОАО "Кыргызнефтегаз" владеет большим количеством недвижимости, в том числе социальными объектами - детскими садами, домом культуры "Нефтяник", оздоровительным комплексом и санаторием-профилакторием с такими же названиями, детским оздоровительным центром "Зорька", медицинским центром, зоной отдыха на Токтогульском водохранилище. "Кыргызнефтегаз" является попечителем футбольного клуба "Нефтчи" ("Нефтяник").



Осенью 2012 года ОАО "Кыргызнефтегаз" полностью выкупило у британской компании "Petrofac" акции ЗАО "Кыргыз Петролеум Компани" - старого нефтеперерабатывающего завода в Джалал-Абадской области. Стоимость сделки составила 4 миллиона 700 тысяч долларов.