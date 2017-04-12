Расследования

Подробности Расследования 12.04.2017 13:22 Просмотров: 826

А управы на них нет.

Потому что их и самих как бы нет.

Они незаметны и неуловимы…





Ночь. Улица. Фонарь. Один из бишкекских банков. У банка - банкомат. Как положено, отлично освещён. Вдруг кому-нибудь среди ночи срочно понадобится деньги со своей карты снять.



В банке дежурит охранник. Наблюдает, в том числе, и за банкоматом.



Вот приближается к аппарату мужчина. Подходит и начинает вести себя странно. Для того чтобы деньги снять, надо, как известно, вставить карту и какое-то время "поколдовать" над клавиатурой.



Ничего этого странный посетитель не делает. Просто достаёт из кармана телефон, набирает чей-то номер…



И банкомат начинает выплёвывать деньги.



В общей сложности, как выяснилось, две с половиной тысячи долларов (если полученную в сомах сумму - больше 170 тысяч сомов - на доллары пересчитать).



Охранник протирает глаза. Нет, ему всё это не снится. Что именно происходит, охранник пока ещё не понимает. Осознаёт только, что это всё неправильно, так не бывает, не должно быть! Скорее всего, прямо сейчас, на его глазах, совершается какое-то преступление...



Охранник выскакивает из своей будки и кидается к тому, кто деньги только что снял. Тот, естественно, бежит.



Неподалёку в ожидании припозднившихся клиентов отдыхают таксисты. Видя, что рядом происходит, быстренько перегруппировываются и берут беглеца в плотное кольцо из машин. Жулик решает сыграть на природной человеческой жадности. Выхватывает из только что полученной им из банкомата пачки (а в сомах пачка толстенная получилась) стопку купюр и швыряет таксистам, как собакам кость.



Однако те оказались сознательными. На провокацию не поддались, не бросились расхватывать дармовые деньги, не выпустили из кольца афериста. Дождались банковского охранника и сдали мошенника в милицию.



Такой же атаке за короткий промежуток времени подверглись ещё несколько банков Кыргызстана. Рассказывать об этих случаях в банках, понятное дело, не спешат. Никому не хочется расписываться в собственном бессилии и признавать, что противостоять современным кибепреступникам банковская охрана не в состоянии. И клиентов из-за подмоченной репутации банкам терять нежелательно.



В милицию руководство банков предпочитает не обращаться, старается никоим образом не выносить сор из избы.



А между тем грабят кыргызские банки… Ещё как грабят!



Начинается всё, предполагают специалисты, с внедрения вируса в один из компьютеров банка. Вирус, который обнаружить практически невозможно, начинает гулять по всей банковской операционной системе. С его помощью мошенники могут настроить и банкомат. Таким, например, образом, что он в определённое время (обычно ночью) выдаст всю наличность. Или выдаст её по телефонному звонку.



Как кибермошенники это делают? Как ухитряются по телефонному звонку вытаскивать из банкоматов крупные денежные суммы?



В этом разбираются специалисты из Финансовой полиции. Им, специалистам, сейчас не позавидуешь. Потому что от современных "специалистов"-хакеров они заметно отстают. Киберпреступнники - товар штучный. Всех их, настоящих, по всему миру можно по пальцам перечесть. Они больше практически ничем и не занимаются, только совершенствуют свой криминальный талант и оттачивают своё мастерство. Достигая в нём невиданных высот.



Можно было бы, конечно, детально разобрать и проанализировать всю преступную хакерскую схему с помощью самих "гениев" программирования. Но для этого их надо как минимум поймать.



А вот это удаётся далеко не всегда.



Случай, о котором идёт речь, произошёл в конце прошлого года. Охранник банка и таксисты помогли задержать гражданина Молдовы, который прибыл в Кыргызстан за день до преступления. Пересёк кыргызско-казахстанскую границу, снял гостиницу в Бишкеке. В номере были обнаружены парик, очки, мобильный телефон и SIM-карты, зарядные устройства и микросхемы - полный "шпионский" набор.



Хакеры в подавляющем большинстве - "импортные". Чаще всего - граждане Украины или Молдовы. Которые лично участие в ограблении кыргызских банков, как правило, не принимают. Действуют через подcтавных лиц, а сами практически недосягаемы для наших правоохранительных органов.

Они могут, как опытные дрессировщики, подчинить своей воле банкомат.



почту тоже грабят



Кроме собственно банков, последнее время интернет-мошенники облюбовали государственное предприятие "Кыргызпочтасы". А конкретно - его систему денежных переводов.



Почему "Кыргызпочтасы"? Почему государственное (а значит, заведомо небогатое) предприятие? Вот именно поэтому. Нанять на работу высококлассных и высокопрофессиональных программистов, которые отслеживали бы и своевременно пресекали любые хакерские атаки, "Кыргызпочтасы" не в состоянии. На зарплату, которую здесь могут предложить программисту, профессионал экстра-класса не пойдёт.



Есть на этом госпредприятии опытные менеджеры с солидным стажем работы. Они, как правило, замечают неладное и стараются оперативно реагировать. Однако противостоять талантливым хакерам эти менеджеры, увы, не способны.



Что представляет собой система денежных переводов? Один человек приходит на почту, допустим, в Оше и изъявляет желание перевести в Бишкек энную сумму. Максимальная сумма денежного перевода через "Кыргызпочтасы" - 50 тысяч сомов. Заполняет соответствующие документы, вносит деньги и получает пароль, который сообщает тому, кому предназначен перевод. И другой человек через считанные часы получает деньги в Бишкеке. Называет пароль и тоже совершает необходимые манипуляции.



А потом вдруг оказывается: деньги-то он в Бишкеке получил. Только из Оша-то ему никто их не отправлял!



А пароль есть, информация о денежном переводе в компьютер вбита, фамилия-имя получателя - на месте. И не подкопаешься. А денег нет. То есть у кого-то есть, а предприятие "Кыргызпочтасы" само себя, получается, ограбило, выдав гражданину 50 тысяч сомов из своей кассы.



За последние три года, рассказывают сотрудники "Кыргызпочтасы", было у них несколько таких случаев. Последний имел место совсем недавно, 23 марта. Пришёл на почту 18-летний юноша, получил свой перевод…



И совершенно случайно был по горячим следам задержан милицией.



Парень очень удивился. Даже предположить, говорит, не мог, что совершает что-то противозаконное. А ведь несколько дней назад так обрадовался предложению подзаработать!



Объявление о поиске работы парень (назовём его Русланом) разместил в Интернете (сейчас через Интернет делается абсолютно всё, от трудоустройства до бракосочетания). Через некоторое время на Руслана вышел потенциальный работодатель.



В социальных сетях Руслану написали, что прочли его резюме и поняли, что он, активный-креативный, - как раз то, что нужно. Кто написал? Имя "работодателя" Руслан назвал. Правда, оно, как и следовало ожидать, оказалось вымышленным.



В чём заключалась предлагаемая работа? Всё очень просто. От Руслана требовалось всего лишь на следующий день получить почтовый перевод в одном из бишкекских отделений "Кыргызпочтасы". 90 процентов от полученной суммы нужно положить в мобильный кошелёк. Оставшиеся 10 процентов - "честный" заработок Руслана.



Руслан - парень простой, не слишком грамотный. Про мошенников что-то где-то слышал, но не вникал. И уж точно не представлял, что когда-нибудь сам примет участие в чьей-то афере в качестве подставного лица. Однако, надо отдать ему должное, поначалу слегка засомневался. Логичный вопрос возник: почему работодатель сам не может пойти и получить свои деньги? Почему доверяет это сделать совершенно незнакомому человеку, натурально первому встречному?



Ответ Руслан получил, с его точки зрения, вполне логичный. "Времени нет самому бегать, бизнесом занимаюсь".



Товарищи Руслана по несчастью (которых задерживала милиция в прошлом и позапрошлом году за то же самое) рассказывают примерно одинаковые истории с незначительными вариациями. У кого-то анонимный "работодатель" находился в России, и ему срочно требовалось перевести деньги в Кыргызстан. Кому-то "работодатель" объяснял про сложные операции с обменом валюты…



В общем, наш "герой" согласился помочь и немного заработать.



В милиции Руслан написал объяснительную и даже оформил явку с повинной. Хотя единственное, в чём он виноват, - в том, что оказался чересчур легковерным и наивным. Этим и пользуются "работодатели", нанимая через Интернет для получения денег именно таких простодушных юнцов, готовых ухватиться за любую работу.

"Не виноватый я", - говорит Руслан.



Уголовное дело по мошенничеству возбуждено и расследуется. Однако всем (в том числе и милиции) ясно: дальше этой мелкой сошки дело не пойдёт. На истинных мошенников выйти, скорее всего, не удастся. Как не удалось ни в прошлом, ни в позапрошлом году.



- Взломать систему и получить деньги, - делится своими наблюдениями менеджер "Кыргызпочтасы" Рахат Касымовна, - может, конечно, и один человек. Но обычно орудует целая группа. Один - организатор, другой - хакер, третий - исполнитель. Зачастую исполнитель (такой, как Руслан) ничего не знает о том, какое преступление он совершает.



И ни на хакера, ни, тем более, на организатора он милиционеров вывести не может. По той простой причине, что сам ни разу в жизни их не видел и понятия не имеет, кто они такие и в какой стране находятся.

В последнее время кибермошенники активно "сотрудничают" с "Кыргызпочтасы".



получай, но проверяй



Заподозрить, что никакого денежного перевода в действительности не было, а было, по сути, хищение денег у предприятия "Кыргызпочтасы", и без того с трудом сводящего концы с концами, сотрудникам Финпола особого труда не составляет. Главное - чтобы перед этим своими подозрениями с ними поделились работники почты.



Финполовцев настораживает, что человек, проживающий, допустим, на окраине Бишкека, является за переводом на Главпочтамт. Хотя ему наверняка удобнее было бы получить деньги поближе к дому (впрочем, ситуации могут быть разные). Настораживает, что получивший деньги не может объяснить, от кого и для чего они получены…



Это - информация для тех, кто считает себя самым умным и думает, что не попадётся.



Другое дело, если вас используют втёмную. Потенциальных жертв кибермошенников в Кыргызстане сегодня, говорят в Финполе, - пруд пруди. Социальные сети буквально наводнены молодыми людьми, жаждущими получить какую угодно работу, главное - здесь и сейчас. Которые при этом слабо разбираются в законах, не читают газет и не смотрят телевизор.



К которым и в этой статье, наверное, обращаться бесполезно: всё равно не прочтут. Но если кто-то читает, напомните своим друзьям и близким поговорку про бесплатный сыр. Он, как известно, бывает только в мышеловке. И если вас непонятно кто просит непонятно зачем получить почтовый перевод в обмен на 10 процентов от этого перевода, - лучше благоразумно отказаться.



"Работодателей" не найдут и не поймают, а отвечать за их преступление придётся вам.



отправляй, но проверяй



А тем, кто, наоборот, собирается отправить деньги почтовым переводом, следует помнить вот о чём.



Мошенники часто размещают в Интернете объявления, предлагая какие-то очень дорогие вещи или услуги по подозрительно низким ценам. Оплату при этом просят провести непременно через систему денежных переводов. Возможно, не всю сразу, а в виде залога, - это всё равно должно вас насторожить.



Вам могут сообщить, что вы стали победителем лотереи или акции, и попросить оплатить налоги или расходы на доставку приза.



Вам звонят и сообщают, что ваш близкий человек оказался в неприятной ситуации, в затруднительном положении (ограблен, похищен, попал в аварию, больницу, милицию и т.д.), и ему срочно нужны деньги (которые надлежит отправить именно почтовым переводом).



Вас предлагают трудоустроить (обучить) в другой стране, но просят заранее оплатить (переводом) стоимость оформления документов, разрешений и т.д.



Никогда не отправляйте перевод людям, которых не знаете и не видели. И никогда не соглашайтесь получить почтовый перевод от неизвестного вам человека.



Остерегайтесь любых сделок или предложений, которые кажутся неправдоподобно привлекательными.



Не используйте систему денежных переводов для оплаты товаров, приобретённых в Интернете.



Никогда не отправляйте переводы для оплаты налогов или сборов по выигрышам в иностранных лотереях.



Не сообщайте никому данные о своем переводе: кому, от кого, на какую сумму, тем более контрольный код, который присвоит вашему переводу система.



Ольга КАЛИНИНА

Вот как нужно снимать свои деньги с банкомата!