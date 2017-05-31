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Расследования

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Расследования
31.05.2017 09:34
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         На Иссык-Куле дотла сожжён коттедж в пансионате,

принадлежащем семье экс-депутата Равшана Жээнбекова.


Пансионат "Асыл-Таш" расположен в курортном посёлке Бостери. Сообщение о пожаре на его территории поступило в дежурную часть местной противопожарной службы ранним утром воскресенья 28 мая - в 3 часа 17 минут. В 3 часа 40 минут в пансионат прибыли два пожарных расчёта. Горел один из коттеджей. Оказалось, что в "Асыл-Таше" не работали гидранты - устройства для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара, поэтому воду пожарным пришлось брать в соседнем санатории "Кыргызское взморье".


Пожар удалось потушить лишь к 9 часам утра. Два соседних коттеджа удалось спасти, но коттедж, где произошло возгорание, сгорел дотла.


Этот двухэтажный коттедж размером 10 на 15 метров был оформлен на супругу экс-депутата Равшана Жээнбекова - Салкынай Алимбаеву. По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В коттедже было 6 комнат. Вместе с коттеджем сгорели 70 старых матрасов, 70 старых одеял, 12 ковров, пледы, 6 паласов, 6 тумбочек, 12 столов, 12 стульев, 15 кроватей, 20 солнцезащитных зонтов.


Сам Равшан Жээнбеков ущерб оценивает примерно в 50 тысяч долларов.


Возможные причины пожара МЧС пока не назвало. "Можно было бы списать всё на проблемы с противопожарной безопасностью, но ради экономии мы везде отключили электроснабжение, свет есть только в помещении, где охрана сидит, - рассказал журналистам Улугбек Джусупов, директор пансионата "Асыл-Таш". - Не сомневаюсь, что это намеренный поджог, организованный рейдерами".


Кто же эти рейдеры? Не называя ничьих имён, Равшан Жээнбеков поведал прессе, что последние годы вокруг  пансионата  "творится  полный  беспредел со стороны  местных  жителей и  властей".


"Я даже знаю, кто мог поджечь, - сказал Р. Жээнбеков. - Эти люди каждый год угрожают  и  пытаются  вымогать  деньги. Я как политик молчу и терплю. Захватывают территорию пансионата, пляжа. Всё это делается с помощью местной прокуратуры, милиции, акимиата. За последние пять лет мы  подали огромное количество  заявлений в местную и областную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, но никто не хочет их рассматривать".


По словам экс-депутата, пансионат  в  своё время был приватизирован его одноклассником,  позже его выкупила мать Р. Жээнбекова.  "Мама всю жизнь работала директором магазина, она  была  достаточно  состоятельным человеком и имела право покупать недвижимость. Тем более я подсказывал. В 2007 году мы купили пансионат, если не ошибаюсь, за 300 тысяч долларов".

 

Равшан  Жээнбеков  со своей  супругой  Салкынай Алимбаевой,  на  которую оформлен  был  сгоревший коттедж.

В  пансионате  "Асыл-Таш".

Коттедж,  расположенный рядом  со  сгоревшим.

Пепелище  на  месте сгоревшего  коттеджа.


История приобретения семьёй Жээнбекова пансионата "Асыл-Таш", на самом деле, весьма любопытна и даже скандальна. Когда-то этот пансионат был государственным, назывался "Волна" и состоял на балансе Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Кыргызстана.  В  2002  году к его приватизации в числе прочих объектов приступил Госкомитет по управлению госимуществом, который в ту пору возглавлял Равшан Жээнбеков. Прежде чем пансионат оказался в руках Жээнбековых, его купил у государства Улугбек Джусупов (ныне - его директор) - тот самый одноклассник Р. Жээнбекова. Купил за 12 миллионов 700 тысяч сомов - в то время как рыночная стоимость объекта вместе с земельным участком (такой вывод сделала позже Счётная палата КР) на момент приватизации составляла почти 75 миллионов сомов.


По поводу этой приватизации правоохранительные органы не раз начинали расследование. В 2008 году экс-главе Госкомимущества Равшану Жээнбекову (уехавшему в США) Генпрокуратура даже вынесла заочное обвинение в злоупотреблении должностным положением и объявила его в розыск. Позже эти обвинения с него сняли, ибо сам Жээнбеков своей подписи нигде не оставил - процедурой приватизации занимались другие чиновники. Затем приватизацию "Асыл-Таша" признал незаконной Бишкекский городской суд, но после революции 2010 года это решение было отменено. Зависло и уголовное дело по приватизации, расследование которого вела финполиция.


Тем не менее история приватизации пансионата продолжала в числе прочего бросать тень на репутацию Равшана Жээнбекова - как "принципиального  оппозиционера" и "борца с коррупцией". Что происходило в последние годы вокруг "Асыл-Таша", известно пока лишь со слов самого Р. Жээнбекова. Но этот варварский  поджог  не  может не служить  тревожным звонком для всего государства. От такого способа сведения счётов и до погромов недалеко (уже забытых Кыргызстаном за 7 послереволюционных лет). Как говорится, лиха беда начало…


Соб. инф.

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