Расследования

Подробности Расследования 31.05.2017 09:34 Просмотров: 1204





На Иссык-Куле дотла сожжён коттедж в пансионате,

принадлежащем семье экс-депутата Равшана Жээнбекова.



Пансионат "Асыл-Таш" расположен в курортном посёлке Бостери. Сообщение о пожаре на его территории поступило в дежурную часть местной противопожарной службы ранним утром воскресенья 28 мая - в 3 часа 17 минут. В 3 часа 40 минут в пансионат прибыли два пожарных расчёта. Горел один из коттеджей. Оказалось, что в "Асыл-Таше" не работали гидранты - устройства для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара, поэтому воду пожарным пришлось брать в соседнем санатории "Кыргызское взморье".



Пожар удалось потушить лишь к 9 часам утра. Два соседних коттеджа удалось спасти, но коттедж, где произошло возгорание, сгорел дотла.



Этот двухэтажный коттедж размером 10 на 15 метров был оформлен на супругу экс-депутата Равшана Жээнбекова - Салкынай Алимбаеву. По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В коттедже было 6 комнат. Вместе с коттеджем сгорели 70 старых матрасов, 70 старых одеял, 12 ковров, пледы, 6 паласов, 6 тумбочек, 12 столов, 12 стульев, 15 кроватей, 20 солнцезащитных зонтов.



Сам Равшан Жээнбеков ущерб оценивает примерно в 50 тысяч долларов.



Возможные причины пожара МЧС пока не назвало. "Можно было бы списать всё на проблемы с противопожарной безопасностью, но ради экономии мы везде отключили электроснабжение, свет есть только в помещении, где охрана сидит, - рассказал журналистам Улугбек Джусупов, директор пансионата "Асыл-Таш". - Не сомневаюсь, что это намеренный поджог, организованный рейдерами".



Кто же эти рейдеры? Не называя ничьих имён, Равшан Жээнбеков поведал прессе, что последние годы вокруг пансионата "творится полный беспредел со стороны местных жителей и властей".



"Я даже знаю, кто мог поджечь, - сказал Р. Жээнбеков. - Эти люди каждый год угрожают и пытаются вымогать деньги. Я как политик молчу и терплю. Захватывают территорию пансионата, пляжа. Всё это делается с помощью местной прокуратуры, милиции, акимиата. За последние пять лет мы подали огромное количество заявлений в местную и областную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, но никто не хочет их рассматривать".



По словам экс-депутата, пансионат в своё время был приватизирован его одноклассником, позже его выкупила мать Р. Жээнбекова. "Мама всю жизнь работала директором магазина, она была достаточно состоятельным человеком и имела право покупать недвижимость. Тем более я подсказывал. В 2007 году мы купили пансионат, если не ошибаюсь, за 300 тысяч долларов".

Равшан Жээнбеков со своей супругой Салкынай Алимбаевой, на которую оформлен был сгоревший коттедж.

В пансионате "Асыл-Таш".

Коттедж, расположенный рядом со сгоревшим.

Пепелище на месте сгоревшего коттеджа.



История приобретения семьёй Жээнбекова пансионата "Асыл-Таш", на самом деле, весьма любопытна и даже скандальна. Когда-то этот пансионат был государственным, назывался "Волна" и состоял на балансе Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Кыргызстана. В 2002 году к его приватизации в числе прочих объектов приступил Госкомитет по управлению госимуществом, который в ту пору возглавлял Равшан Жээнбеков. Прежде чем пансионат оказался в руках Жээнбековых, его купил у государства Улугбек Джусупов (ныне - его директор) - тот самый одноклассник Р. Жээнбекова. Купил за 12 миллионов 700 тысяч сомов - в то время как рыночная стоимость объекта вместе с земельным участком (такой вывод сделала позже Счётная палата КР) на момент приватизации составляла почти 75 миллионов сомов.



По поводу этой приватизации правоохранительные органы не раз начинали расследование. В 2008 году экс-главе Госкомимущества Равшану Жээнбекову (уехавшему в США) Генпрокуратура даже вынесла заочное обвинение в злоупотреблении должностным положением и объявила его в розыск. Позже эти обвинения с него сняли, ибо сам Жээнбеков своей подписи нигде не оставил - процедурой приватизации занимались другие чиновники. Затем приватизацию "Асыл-Таша" признал незаконной Бишкекский городской суд, но после революции 2010 года это решение было отменено. Зависло и уголовное дело по приватизации, расследование которого вела финполиция.



Тем не менее история приватизации пансионата продолжала в числе прочего бросать тень на репутацию Равшана Жээнбекова - как "принципиального оппозиционера" и "борца с коррупцией". Что происходило в последние годы вокруг "Асыл-Таша", известно пока лишь со слов самого Р. Жээнбекова. Но этот варварский поджог не может не служить тревожным звонком для всего государства. От такого способа сведения счётов и до погромов недалеко (уже забытых Кыргызстаном за 7 послереволюционных лет). Как говорится, лиха беда начало…



Соб. инф.