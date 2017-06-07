Расследования

Подробности Расследования 07.06.2017 11:51 Просмотров: 93



200 миллионов сомов - и родня вокруг…





По уголовному делу депутатов Жогорку Кенеша - экс-премьера Чудинова и экс-министра Жапарова - подробности всплывают просто потрясающие!



Политическую подоплёку в этом уголовном деле отыскать нелегко. Парламентская фракция "Бир Бол", к которой принадлежат оба депутата, оппозиционной не является - она входит в правящую коалицию. Ни Акылбек Жапаров, ни тем более Игорь Чудинов на президентский пост не претендуют. "Бирболовцы" вообще сидят ниже травы, тише воды и до сих пор даже не выдвинули своего кандидата на предстоящие выборы президента КР.



Тем не менее два бывших высокопоставленных чиновника, судя по всему, могут вскоре пополнить список депутатов нынешнего созыва парламента, привлечённых к уголовной ответственности. Присоединившись к обвиняемым и подсудимым Омурбеку Текебаеву, Аиде Саляновой, Алмамбету Шыкмаматову ("Ата Мекен"), Музаффару Исакову (СДПК) и Канатбеку Исаеву (фракция "Кыргызстан").



Генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева 29 мая возбудила в отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и "других лиц" уголовное дело по уже традиционной 303-й статье Уголовного кодекса КР - "Коррупция". И на другой день пресс-служба Генпрокуратуры сообщила об этом на всю страну.



Реакция обоих депутатов на это сообщение была недоумённой - мягко говоря...



- Впервые об этом слышу, - сказал журналистам Игорь Чудинов. - Нас ни разу не вызывали в Генпрокуратуру, с нами никто не связывался. Ситуация вообще непонятная. Я даже не знаю, как это комментировать, да и не хочу.



- Раньше чиновники узнавали об отставке из газет, а теперь мы узнаем о претензиях к нам со стороны Генеральной прокуратуры из Интернета. Очень странно, если учесть то, что меня никуда не вызывали и ничего официально не предъявляли, - удивился Акылбек Жапаров. - Давайте поговорим после того, как нас вызовут, и мы всё уточним…



Ходить на допросы обоим депутатам теперь предстоит в Государственный комитет национальный безопасности КР, которому поручено расследование уголовного дела. Собственно, по материалам, которые нарыл ГКНБ и представил генпрокурору, это дело и было возбуждено.



Пресс-служба ГКНБ, кстати, тоже распространила сообщение об этом уголовном деле, в котором поделилась уже и некоторыми подробностями. Скупыми, но весьма любопытными. Начиная с денежной суммы, фигурирующей в материалах дела - 200 миллионов сомов.



Итак, далёкое уже лето 2009 года. Игорь Чудинов занимает пост премьер-министра Кыргызстана. Он подписывает распоряжение правительства, на основании которого Государственный фонд развития экономики при Минфине КР выделяет бюджетную ссуду открытому акционерному обществу "Машиноиспытательная станция" (МИС), расположенному в городе Канте. Те самые 200 миллионов сомов… Сумма гигантская и по нынешним временам, а по тем временам (когда курс доллара был ниже в два с лишним раза, а сом, соответственно, во столько же раз дороже) - прямо-таки астрономическая.



Целью этой ссуды была "реконструкция семяочистительного завода и выращивание семенного материала сахарной свёклы" в ОАО "МИС". Как утверждает ГКНБ, выделили её "необоснованно и незаконно". В чём именно заключалась эта незаконность, пока не сообщается. Но есть в этой истории пикантная деталь - близкие родственницы высокопоставленных фигурантов.



СПРАВКА



В советские времена "Машиноиспытательная станция" (МИС) была предприятием союзного подчинения, работая не только на Киргизскую ССР, но и на другие республики. Она занималась, во-первых, селекцией - на своих экспериментальных полях выращивала новые сельскохозяйственные культуры. Во-вторых, испытывала новые сельхозмашины. МИС была градообразующим предприятием Канта, имела свои спортклубы и гостиницы.



После развала СССР МИС, как и подавляющее большинство других предприятий, была приватизирована. Но своё название, став акционерным обществом, сохранила. По данным Министерства юстиции КР, последнюю перерегистрацию ОАО "Машиноиспытательная станция" прошло в августе 2015 года. На тот момент владельцами компании были 105 акционеров - в том числе 2 юридических и 103 физических лица. Род деятельности ОАО "МИС" обозначен так - "выращивание зерновых культур".



Так вот, перед тем, как премьер-министр Игорь Чудинов подписал распоряжение о выделении этой компании 200 миллионов сомов из госбюджета, 24 процента акций ОАО "МИС" приобрела некто Т. Шандецкая. В этом, возможно, не было бы ничего необычного, если бы эта гражданка не доводилась самому премьеру И. Чудинову… тёщей. (С прямо-таки пророчески говорящей фамилией!)



Почти четверть всех акций компании, которой вскоре предстояло получить гигантскую сумму, тёща премьер-министра приобрела у ОсОО "Бишкекстроймонтаж", имевшей солидную долю в ОАО "МИС". Отчего эта строительная фирма согласилась с этой долей расстаться - история пока умалчивает. Может, не видела в этих акциях проку, ибо не знала, что вскоре на "Машиноиспытательную станцию" прольётся золотой дождь? Что примечательно, всего через несколько месяцев - в начале марта 2010 года, накануне апрельской революции - ОсОО "Бишкекстроймонтаж" зарегистрировало прекращение своей деятельности (что зафиксировано в базе данных Минюста КР).



Ну а при чём же здесь Акылбек Жапаров? В тот период он занимал пост министра экономического развития и торговли КР. Какую роль в выделении ссуды сыграло это ведомство - не сообщается. Зато сообщается, что акциями ОАО "МИС" владела… жена А. Жапарова - известная бизнесвумен Анара Жапарова.



Срок погашения бюджетной ссуды заканчивался 31 декабря 2012 года. Однако в том году, а затем в 2015 году Государственный фонд развития экономики при Минфине КР продлевал акционерному обществу "МИС" срок возврата ссуды. Продлевал, как утверждает ГКНБ, необоснованно и незаконно.



И ссуда эта не погашена до сих пор. По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ОАО "МИС" перед государством составляет 237 миллионов 791 тысячу сомов - даже, получается, больше, чем эта компания восемь лет назад брала у государства.



А как насчёт "реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свёклы", на которые ссуду давали? Реконструировали, вырастили?



Как сообщает ГКНБ, "согласно заключению судебного эксперта, ОАО "МИС" из поступивших от республиканского бюджета в виде целевой ссуды денежных средств не по целевому назначению использовало 68 миллионов 248 тысяч сомов". То есть примерно третью часть всей ссуды.



Не знаем, много ли ещё в Кыргызстане найдётся частных компаний, с которых государство великодушно не спешило бы взыскивать долг, растягивая его выплату на несколько лет. По ещё одному любопытному совпадению, в 2012 году всё тот же Акылбек Жапаров по квоте парламентской фракции "Ар-Намыс" занимал в правительстве пост министра финансов. То есть возглавлял то самое ведомство, которое в первый раз согласилось дать отсрочку компании "МИС". Совладелицей которой, напомним, являлась его супруга. В сентябре того же 2012 года Акылбек Жапаров, правда, с поста главы Минфина ушёл, его сменила Ольга Лаврова (тоже выдвиженка "Ар-Намыса"), но она в официальном сообщении ГКНБ не упоминается.



Зато упоминаются два бывших министра сельского хозяйства и мелиорации КР - Чынгысбек Узакбаев и Таалайбек Айдаралиев. Их роль в вышеописанной коррупционной схеме не обозначена. И о ней остаётся лишь догадываться, изучив биографии этих чиновников.



Чынгысбек Узакбаев возглавлял Минсельхоз с сентября 2012 года, выдвинутый на этот пост всё той же фракцией "Ар-Намыс" (где депутатом был его родной брат Талантбек Узакбаев).



То есть в период, когда компании "МИС" в первый раз дали отсрочку в возвращении ссуды. В январе 2014 года президент Атамбаев Ч. Узакбаева с этой должности снял, в марте того же года Генпрокуратура возбудила в отношении экс-министра уголовное дело, а в ноябре Первомайский районный суд Бишкека признал Ч. Узакбаева виновным в злоупотреблении должностным положением, приговорив его к штрафу в 5 миллионов сомов.



Любопытна фабула того уголовного дела. В июле 2010 года правительство США подписало с Кыргызстаном меморандум о предоставлении республике гранта в 20 миллионов долларов на поддержку экономических реформ. Когда деньги пришли, правительство КР решило направить 7 миллионов долларов из этой суммы на поддержку сектора животноводства. В свою очередь из этой суммы министр сельского хозяйства и мелиорации Чынгысбек Узакбаев распорядился выдать кредит в 419 тысяч долларов крестьянскому хозяйству "Бапа". Которое не соответствовало требованиям на получение кредита, но которым руководил… ещё один брат министра - С. Узакбаев.



Мы вот думаем, что сельское хозяйство Кыргызстана дышит на ладан, а там… Там такие огромные деньги, оказывается, крутятся! Только вот достаются почему-то не земледельцам, а родственникам чиновников.



Таалайбек Айдаралиев был назначен на пост министра сельского хозяйства и мелиорации в феврале 2014 года - опять же по квоте фракции "Ар-Намыс" (почему-то почти все фигуранты этого уголовного дела связаны с этой партией!). В отставку ушёл в апреле 2015 года - вместе со всем правительством Джоомарта Оторбаева. Он, возможно, имел отношение ко второй отсрочке возвращения ссуды государству компанией "МИС".



К чему он точно имел отношение - так это к семеноводству (которым, напомним, занимается ОАО "МИС"). До того, как стать министром, Т. Айдаралиев возглавлял сельхозкооператив "Альфа-Семена" в Сокулукском районе, кроме того, он является президентом Ассоциации семеноводов Центральной Азии и президентом Семеноводческой ассоциации Кыргызстана.



Как утверждает ГКНБ, в результате противоправных действий всех этих чиновников и неких "других связанных с ними лиц" государству причинён ущерб в особо крупном размере.



Ну и, как говорится, вишенка на торте: согласно материалам уголовного дела, сообщает ГКНБ, сегодня ФАКТИЧЕСКИМ владельцем 95 процентов акций ОАО "МИС" являются "лица, аффилированные с депутатом ЖК КР Акылбеком Жапаровым". То есть, получается, те 105 акционеров, которых мы упоминали в самом начале, - это фикция?

Игорь Чудинов: не успел выкрутиться из одного уголовного дела, как стал фигурантом другого.

Акылбек Жапаров: под серьёзную "раздачу" попал, кажется, впервые за всю свою 25-летнюю карьеру государственного

и политического деятеля.

Экс-министр сельского хозяйства Чынгысбек Узакбаев. Уже имеет судимость за "распил"

грантовых денег.

Таалайбек Айдаралиев,

преемник Ч. Узакбаева.



Близкие родственницы экс-премьера, а ныне депутата Игоря Чудинова уже не в первый раз фигурируют в коррупционных скандалах. Имя его супруги, о чём мы недавно рассказывали, проскальзывало в сообщениях об уголовном деле другого депутата - Канатбека Исаева.



Один из эпизодов этого дела посвящён захвату казённого земельного участка в районе центрального рынка Токмока, который, согласно обвинению, провернул в 2008-2009 годах К. Исаев, будучи мэром этого города. Для этого, как сообщалось, он создал муниципальное предприятие "Токмок Инвест Групп", назначив его гендиректором… своего двоюродного брата. Это предприятие стало одним из учредителей ЗАО "Торговый центр Токмок", которому для застройки и передали участок в 3,5 тысячи квадратных метров, прежде принадлежавший городу. Самое интересное, что муниципалам досталась совсем небольшая доля акций этого ЗАО. Львиная же доля - 70 процентов - досталась частной строительной фирме "Альянс-Токмок", принадлежавшей Любови Викторовне Чудиновой - супруге тогдашнего премьер-министра Игоря Чудинова. (Сейчас у этой фирмы, если верить данным Минюста, уже другие хозяева.)



Происходило это осенью 2009 года - через несколько месяцев после того, как тёща премьера И. Чудинова стала, напомним, совладелицей четвёртой части всех акций ОАО "МИС".



Что же касается супруги Акылбека Жапарова, то её имя можно встретить среди руководителей или учредителей в общей сложности 8 компаний. Анара Барыктабасовна Жапарова (Джапарова) является, например, руководителем и единственным учредителем ОсОО "Тридас", занимающегося поставкой на рынок Кыргызстана кондитерских изделий - шоколада, карамели, печенья, вафель. Фирма эта зарегистрирована в сентябре 2007 года, когда сам Акылбек Жапаров был министром финансов (Минфин он, напомним, возглавлял два раза - при разных властях). Фирма "Тридас", кстати, является дилером в Кыргызстане кондитерской компании "Рошен", принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.



Давно известно, что роскошный международный отель "Дамас", возведённый в Бишкеке вблизи обречённого на снос ресторана "Нарын", также принадлежит семье Жапаровых. Но полной уверенности нет - СМИ сообщают об этом, как правило, с оговоркой: "по неподтверждённым данным". Возможно, сомнений на сей счёт станет меньше, если знать, что в Бишкеке существует почти одноимённая компания - "Дамас Ала-Тоо", занимающаяся оптовой торговлей фармацевтическими товарами. Руководителем которой является всё та же Анара Барыктабасовна Джапарова, а учредителями - вышеупомянутая фирма "Тридас" и Максатбек Акылбек уулу - сын четы Жапаровых.



Максатбек Акылбек уулу являлся руководителем и учредителем также ОсОО "Communication & Innovation technologies", предоставлявшей услуги беспроводной связи (эта фирма закрылась год назад). А дочь депутата А. Жапарова - Саадат Акылбековна Джапарова - числилась руководителем микрокредитной компании "Tezkredit company". СМИ сообщили об этом в июле прошлого года, а в марте этого года компания прошла перерегистрацию - и в ней уже другой учредитель и руководитель.



Самое интересное то, что ни Игорь Чудинов, ни Акылбек Жапаров даже близко не входят в список, так сказать, официальных богачей как парламента в целом, так и фракции "Бир Бол" в частности (рейтинг которых мы составляли в конце прошлого года в публикациях рубрики "Богатые слуги бедного народа").



Декларация о доходах и имуществе депутата Игоря Чудинова за 2015 год выглядит, напомним, более чем скромно. В ней упоминается только лишь его доход за год - 327 тысяч 607 сомов. И всё - никакого имущества, хоть движимого, хоть недвижимого! Ни у самого декларанта, ни у его близких родственников.



Ещё более удручающий вид имеет декларация депутата Акылбека Жапарова, опубликованная на сайте Государственной кадровой службы КР. Годовой доход - просто мизерный: 81 тысяча 833 сома. Из имущества - только квартира. А вместо сведений о доходе и имуществе близких родственников - лишь загадочная пометка: "Уточнить дивиденды".



Комментарии, как говорится, излишни.



Артур ИСАЕВ

Многое указывает на то, что роскошный международный отель "Дамас"

в центре Бишкека принадлежит семье Жапаровых.

А вот так выглядят декларации о доходах и имуществе депутатов И. Чудинова и А. Жапарова, опубликованные

на сайте ГКС КР. Обратите внимание на раздел, касающийся близких родственников.