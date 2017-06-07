Расследования

Подробности Расследования 07.06.2017 11:29 Просмотров: 45





алкотестер, радар, наручники

и на всякий случай личного патрульного милиционера.



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



Первый (и единственный!) случай, когда я искренне пожалела, что у меня нет с собой персонального алкотестера, произошёл прошлым летом.



Возвращалась с Иссык-Куля. Считанные километры оставались до Балыкчы, и вдруг откуда ни возьмись (ну работа у них такая, они всегда как из-под земли вырастают) - сотрудники патрульной полиции.



Так я и не поняла тогда причину остановки. Скоростной режим не нарушала, пешеходных переходов, где я могла бы не пропустить идущего человека, или светофоров, чтобы у меня была возможность проехать на красный сигнал, поблизости не наблюдалось. Ремень безопасности пристёгнут…



Короче говоря, водителем в тот солнечный день я была практически идеальным.



Однако патрульный останавливает. Ведёт к машине, где сидит его коллега с неким приборчиком. Куда мне и предлагают дунуть. Отчего ж не дунуть, раз просят?



- Сильнее. Ещё сильнее! Вы что, не завтракали сегодня?



Дую так, что практически выдуваю из рук патрульного этот его приборчик. Милиционер внимательно вглядывается в показания тестера и торжествующе потирает руки:



- Когда выпивали?



Дай бог памяти… Примерно две недели назад. Точную дату не назову.



- А вот и нет! - приплясывает в машине патрульный. - Мы как раз недавно эти новые алкотестеры получили. Из Турции. Они не ошибаются. Видите, что показывает?



- Врёт, - говорю, - ваш алкотестер.



- Прибор, - уверенно заявляет милиционер, - никогда не врёт. Это люди могут обманывать.



- То есть я, по-вашему, обманываю? Я, по-вашему, веду сейчас машину в нетрезвом состоянии?



Милиционер ответил, что утверждать он ничего не может. Не имеет права, поскольку нет у него на руках заключения нарколога. Но раз прибор показывает наличие алкоголя у меня в крови - значит, "скорее всего", так и есть.



- А ну-ка дуньте сюда, - патрульный решает воспользоваться дедовским методом и суёт мне под нос сложенный книжкой техпаспорт моей машины. - Странно… Запаха нет. А прибор показывает.



Сначала у меня было жгучее желание что-то ему доказать, убедить, что я говорю правду. А как доказать? Поклясться на Коране или Библии? Ударить себя в грудь: "Мамой клянусь!"?



Потом появилось не менее острое желание проехать с ним в наркологию, а после, когда подтвердится моя трезвость, узнать его фамилию и написать жалобу его начальству. Если бы никуда не торопилась и располагала достаточным количеством времени, возможно, так бы и сделала. Потом…



Но патрульный уже снисходительно улыбнулся и милостиво "разрешил" мне ехать дальше. Ладно, дескать, что с женщины возьмёшь?



Всю оставшуюся дорогу до Бишкека я только о том и думала, что надо срочно купить алкотестер и постоянно возить его с собой. Чтобы больше не возникало таких унизительных ситуаций…



Но как только приехала в город, эти мысли меня отпустили. С какой это стати я должна кому-то что-то доказывать? А как же презумпция невиновности? Чего ради должна тратиться на этот прибор (а стоит он, кстати, недёшево)? Если милиция меня в чём-то подозревает или просто надеется взять меня на испуг и что-то с меня поиметь, - это проблема милиции. Пусть сама разбирается и с алкотестерами, и с прочим.



Так что в следующий раз, когда меня патрульные остановили уже в Бишкеке, долго принюхивались и признались, что проводят рейд, выборочно проверяя водителей на трезвость, но алкотестеров, дескать, на всех не хватает… Я им так и ответила. Сказала, что я не собираюсь делать чужую работу, выполнять чужие обязанности и возить с собой "на всякий случай" свисток, радар, "волшебную" гаишную палочку и для полного комплекта наручники.



И ведь как в воду глядела! Если бы тогда, месяца четыре назад, мне сказали, что скоро так и будет, совсем скоро депутаты всерьёз начнут обсуждать вопрос "личных алкотестеров" и попытаются обязать каждого водителя иметь при себе даже не один, а два таких приборчика… Если бы сказали, я умерла бы от смеха. И не мучилась бы сейчас в размышлениях о здоровье наших дорогих депутатов.



С этой интересной инициативой 30 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции выступил депутат от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров.



Речь на заседании шла о поправках в закон, предусматривающих ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде (вот против этих поправок ни один здравомыслящий человек выступать не станет). Тут-то господин Жапаров и предложил написать ещё один законопроект: обязать автомобилистов возить с собой алкотестеры. Два. И это, то ли пообещал, то ли пригрозил депутат, будет таким же обязательным условием, как и аптечка.



Господин Жапаров - вообще, надо сказать, личность м-м-м… неординарная. В апреле на собрании ЖК во время обсуждения закона "О средствах массовой информации" предложил журналистам и владельцам СМИ раскрыть сведения о своих доходах. По словам депутата, редакторы газет тиражом меньше тысячи экземпляров ездят на дорогих автомашинах и живут в огромных домах…



А журналисты-то в карман к депутату Жапарову не лезут. И уж кому-кому бы рассуждать о "теневом бизнесе", только не Акылбеку Жапарову!



Именно 30 мая, к слову, депутат Акылбек Жапаров, по его собственному признанию, из средств массовой информации с удивлением узнал о возбуждённом против него уголовном "коррупционном" деле. Может, из-за этого так разволновался, что странные инициативы его голову посещать начали?



Народ Кыргызстана это депутатское предложение встретил, как и следовало ожидать, с "воодушевлением" и "энтузиазмом":



"И сколько их надо будет иметь? Вдруг им приспичит меня несколько раз остановить?!".



"Патрульная милиция тоже на авто, это значит, у них тоже должны быть алкотестеры, так и передайте им!".



"В последнее время погода жаркая была, может, голову кому-то напекло? Было бы неплохо, если бы депутаты изучили опыт тех стран, где власть имущие передвигаются на велосипедах... И в качестве примера пересели бы на них. Тогда никакой алкотестер не понадобится".



"Скорее всего, какой-то чиновник закупил огромную партию алкотестеров, теперь пропихивают. Так же, как это делали с кассовыми аппаратами".



Последнее, кстати, не исключено.



Редакция "Вести.kg" обратилась за комментарием и к самим работникам патрульной милиции. Действительно ли у сотрудников ГУПМ наблюдается такой острый дефицит алкотестеров? И действительно ли за это почему-то должны отвечать водители (которые и без того, между прочим, налоги платят, и налоги эти не всегда понятно, на что идут)?



По словам начальника управления контроля и координации деятельности ГУПМ подполковника Нура Сатыбалдиева, заставлять водителей покупать и возить с собой приборы для определения наличия алкоголя в крови неприемлемо, учитывая хотя бы то, что закупка таких приборов может водителям влететь в копеечку.



- Пока непонятно, - говорит подполковник Сатыбалдиев, - почему депутаты предлагают такие нормы. Однозначно, это нарушение прав водителей. Стоимость одного алкотестера достигает 400 долларов. Представьте, какие это деньги. Может, депутаты отталкивались от того, что зачастую сами водители отказываются на месте проходить тест на наличие алкоголя в крови, не доверяя алкотестеру инспектора. В результате этого водителям всё равно приходится ехать в наркодиспансер для освидетельствования.



Нур Рысканович подчёркивает, что в Бишкеке дефицита алкотестеров у сотрудников патрульной милиции не наблюдается:



- У нас есть 60 алкомеров. Это спонсорская помощь, которая поступила от Турции. Ими пользуются для предварительной проверки на далёких трассах и местностях.



Пойдя за инициативным депутатом Жапаровым, уйти мы можем очень далеко. И дойти, например, до полного упразднения патрульной милиции. А зачем она нам? Можно ведь самому себя проверить, самому на себя составить протокол, самому себе выписать штраф - а то и вовсе в тюрьму себя посадить.



Себя-то понять проще. И договориться с собой проще. И деньги, опять же, мимо твоего кармана не утекут.



Ольга КАЛИНИНА







Вот такая карикатура на инициатора законопроекта Акылбека Жапарова

гуляет уже в Интернете.