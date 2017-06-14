Расследования

Подробности Расследования 14.06.2017 13:47 Просмотров: 35

Организаторша "эвакуации" Азиза Батукаева из Кыргызстана сюда вернётся теперь не скоро. Самого "вора в законе" обещают вернуть осенью. Но нужен ли он кыргызским политикам накануне президентских выборов?



На днях в России произошло событие, для Кыргызстана на первый взгляд малозначительное. На самом же деле - весьма знаковое. Событие это, можно сказать, только сейчас, в 2017 году, подвело черту под "лихими девяностыми".



30 мая Челябинский областной суд приговорил к огромному сроку - 17 годам лишения свободы - 56-летнюю Яху Батукаеву. Представительницу криминального клана Батукаевых, который в те самые девяностые годы был в Кыргызстане почти всесилен.



Необходимо подчеркнуть: Яха - старшая сестра небезызвестного "вора в закона" Азиза Батукаева - была не просто представителем, а чуть ли не мозговым центром батукаевской преступной группировки. На фоне других женщин из местной чеченской диаспоры - тихих домохозяек - она выделялась шумной активностью, напористостью и деловитостью. Если Батукаев в преступном мире Кыргызстана был кем-то вроде "президента", то Яха - кем-то вроде его советника и руководителя "аппарата". Или "начальника штаба" - как угодно… Ибо она умела организовать всё - включая "стихийные" акции протеста, когда нужно было противостоять силовикам.



Она же, судя по всему, была одним из организаторов "эвакуации" Азиза Батукаева из Кыргызстана четыре года назад, участием в которой отметилась целая когорта кыргызских высокопоставленных чиновников, о чём наша газета в своё время подробно писала.



Упрятать за решётку эту неординарную даму кыргызские силовики так и не смогли. Или не захотели…



Поздним вечером 9 апреля 2013 года вместе с Азизом Батукаевым, досрочно освобождённым из нарынской тюрьмы и эскортом доставленным в Бишкек, из аэропорта "Манас" на зафрахтованном частном самолёте "Челленджер-300" вылетела и его сестра Яха Батукаева со своим сыном Зелимханом Заурбековым.



Самолёт турецкой авиакомпании взял курс на столицу Чечни - город Грозный. Обустроив там брата Азиза, Яха Батукаева вернулась в Кыргызстан. Известно, что сотрудники МВД КР "выдёргивали" потом её на допросы в рамках мероприятий по розыску Азиза Батукаева, но много ли получили полезной информации - неизвестно. Пока в Кыргызстане бушевали политические страсти по поводу нахальной эвакуации из страны "вора в законе", Яха Батукаева продолжала спокойно курсировать между Бишкеком и Грозным. И в последний раз, насколько известно, покинула Кыргызстан незадолго до её ареста на Урале.



Арестовали Яху Батукаеву в конце января прошлого года. Этот арест подтвердил то, в чём деятельную и энергичную сестру "вора в законе" подозревали ещё кыргызские силовики, но чему будто бы не было доказательств - Яха Батукаева всерьёз и по-крупному занимается торговлей тяжёлыми наркотиками.



Вместе с Батукаевой сотрудники Федеральной службы безопасности РФ тогда схватили ещё одного гражданина Кыргызстана - 50-летнего Кабылжана Рахимжановича Абдурахманова. С ним, согласно приговору суда, Батукаева договорилась о совместной торговле героином в России.



Сведений об этом гражданине немного. Известно, что он - житель города Токмака, земляк клана Батукаевых. Отец шестерых (!) детей. По признанию Абдурахманова, на преступление он пошёл из-за долгов.



В середине января 2016 года сообщники встретились в Челябинске. Абдурахманов прилетел туда из Кыргызстана через Москву, Батукаева - тоже через Москву из Грозного. Местом своего базирования наркодельцы выбрали город Южноуральск, где они сняли на несколько дней квартиру. Абдурахманов должен был приобретать и хранить наркотики, а Батукаева - искать покупателей и передавать им "товар". Интересовали её только оптовые покупатели.



Абдурахманов со своей ролью справился - приобрёл у кого-то более 27 килограммов героина. Нашла и Батукаева первого покупателя - некоего Хикматилло Кадырова, являющегося, что примечательно, гражданином Швеции. Тот, по некоторым данным, должен был исполнять роль курьера - развозить наркотики по другим российским регионам.



Купив у Батукаевой почти 5 килограммов героина, Кадыров повёз "товар" ночью в Челябинск. Но на автотрассе его задержали сотрудники ФСБ, которые, как оказалось, с самого начала держали эту группировку под контролем. Спустя пару часов после задержания покупателя эфэсбэшники нагрянули с обыском в съёмную квартиру в Южноуральске. Где изъяли оставшуюся партию наркотиков - около 22 килограммов.



Покупатель героина Кадыров свой срок получил раньше продавцов. С Батукаевой и Абдурахмановым следствие провозилось больше года - видимо, выясняло каналы наркотрафика. В том числе берущие начало и в Кыргызстане. Многое ли выяснило - неизвестно. Но пришло время получить наказание и Батукаевой с Абдурахмановым.



За сбыт наркотиков в особо крупном размере организованной группой им грозило пожизненное лишение свободы. Суд, однако, отмерил каждому по 17 лет заключения и по 500 тысяч рублей штрафа. Отбывать наказание Абдурахманов должен в колонии строгого режима, Батукаева - в женской колонии общего режима. Назначая наказание Абдурахманову, суд учёл его семейное положение и раскаяние. Батукаева же свою вину не признавала до конца.



Если учесть, что в Российской Федерации опасные преступники, получив огромные тюремные сроки, отсиживают их (в отличие от Кыргызстана) от звонка до звонка, то можно сделать вывод - в обозримом будущем "талантливый организатор" Яха Батукаева в наших краях точно не появится. А иных мало-мальски значимых фигур, представляющих батукаевский клан, в Кыргызстане не осталось. Можно также предположить, что уральские эфэсбэшники, перехватив эту партию наркотиков, нанесли весьма ощутимый удар по бюджету Азиза Батукаева. Ведь маловероятно, что Яха отправилась из Чечни в уральскую "командировку" без ведома брата - "зарабатывать" деньги только для себя.

Яха Батукаева на скамье подсудимых Челябинского областного суда в момент оглашения приговора. Своё лицо она старательно закрывала от видеокамеры.

Героин, изъятый челябинскими эфээсбэшниками в автомашине покупателя-курьера и на съёмной квартире Яхи Батукаевой.

Кабылжан Абдурахманов, житель Токмака, отец

6 детей, подельник Яхи, ввязавшийся в наркотическую авантюру из-за долгов.

Судья оглашает приговор.

Фото из редакционного архива: Яха Батукаева с братом Азизом в 31-й Молдовановской колонии на грядках конопли. Которые Батукаев, являвшийся фактическим хозяином зоны, нахально разбил прямо под носом у охраны - любил он анашой побаловаться.

Последнее фото на кыргызской земле: "смертельно больной" Азиз Батукаев (слева) в аэропорту "Манас" перед отлётом в Грозный 9 апреля 2013 года. Появился этот фотоснимок в Интернете недавно.





А как, кстати, поживает сам Азиз Батукаев? Дождётся ли Кыргызстан (где четыре года назад хорошо организованная "эвакуация" Батукаева вызвала настоящий политический кризис) его возвращения - в наручниках, разумеется?



В январе этого года в Москве состоялась двусторонняя встреча генерального прокурора России Юрия Чайки и его кыргызской коллеги Индиры Джолдубаевой. В числе прочих вопросов сотрудничества был затронут и вопрос выдачи Кыргызской Республике Азиза Батукаева - для отбытия им срока наказания, который четыре года назад был прерван его незаконным освобождением. А этот неотбытый срок, напомним, составляет 8 лет и 3 месяца.



По итогам встречи, как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры КР, "стороны пришли к взаимопониманию по данному вопросу, и российская сторона выразила готовность вернуться к рассмотрению запроса о выдаче А. Батукаева по отбытии им наказания, назначенного по приговору российского суда".



2 сентября 2017 года - этот день может решить судьбу Азиза Батукаева. Поскольку в этот день закончится срок его наказания по уголовному делу, которое в своё время спасло его от экстрадиции в Кыргызстан.



В конце июня 2014 года, напомним, по запросу кыргызской стороны российская милиция задержала Батукаева на территории республики Северная Осетия-Алания. Уже готовились документы по его экстрадиции, но тут выяснилось, что в Чеченской Республике в отношении "вора в законе" имеется уголовное дело по незаконному хранению и ношению оружия. По которому в сентябре того же года Ленинский районный суд города Грозного осудил Батукаева на 3 года лишения свободы. В связи с чем - согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам - российской стороной было принято решение об отсрочке выдачи Батукаева Кыргызстану: пусть вначале в России свой срок отбудет.



Отбывает этот срок Азиз Батукаев, по официальным данным, в весьма знаменитом учреждении - ИК-2 в селе Чернокозово Наурского района Чеченской Республики. Во время второй чеченской войны здесь действовал следственный изолятор, куда федеральные власти сажали подозреваемых в связях с боевиками. Этот СИЗО постоянно находился в эпицентре скандалов, которые поднимали правозащитники, обвинявшие российских силовиков в пытках заключённых. В 2005 году, когда в Чечне воцарился мир, здесь открыли колонию строгого режима на 200 мест. Где должны были собрать жителей Чечни, осуждённых за тяжкие преступления и отбывающих наказание за пределами республики.



Между тем в феврале 2017 года имя Азиза Батукаева промелькнуло в сообщении российского агентства "Росбалт", рассказавшего о конфликте, вспыхнувшем в одной из исправительных колоний Тувы между "ворами в законе" и выходцами с Кавказа. Прибывший туда для отбытия срока "криминальный генерал" Руслан Гегечкори по кличке Шляпа Младший, поругавшись с зэками из Чечни и Дагестана, весьма нелестно отозвался обо всей чеченской нации. Возникла драка. После её окончания кавказцы ушли молиться в зоновскую мечеть. Вскоре туда ворвался Гегечкори вместе с несколькими десятками других заключённых. В результате его обидчики были зверски избиты, была разгромлена и сама мечеть. Запахло настоящей лагерной войной - причём на национально-религиозной почве. Дабы погасить страсти, "воры" стали искать посредника, который мог бы разрулить ситуацию и погасить конфликт. Как сообщалось, среди тех, с кем "законники" стали вести переговоры, был и Азиз Батукаев - одновременно и "вор", и чеченец.



Возможно, в роли посредника-переговорщика Батукаев мог выступить и не выходя из колонии строгого режима в селе Чернокозово. Но весьма любопытная информация появилась недавно на сайте "Прайм Крайм" - российского информационного агентства, специализирующегося на освещении жизни преступного мира СНГ и отслеживающего буквально каждый шаг его лидеров.



На странице, посвящённой Азизу Батукаеву, опубликована очередная порция фотоснимков. Судя по подписям к ним - совсем свежих, датированных апрелем 2017 года. На них Азиз Батукаев запечатлён в обстановке совсем не тюремной - за столом ресторана или гостиной богатого дома. В компании своих "коллег" - в частности, другого чеченского "вора в законе" Хусейна Ахмадова (Хусейна Слепого). Фотоснимки сделаны в Грозном. Возможно, таким образом Батукаев отмечал своё 51-летие - день рождения у него 30 апреля. (А в Кыргызстане его освободили как смертельно больного, жить которому осталось буквально считанные дни…)

Знаменитая колония строгого режима в чеченском селе Чернокозово, где, по официальным данным, отбывает сейчас свой срок Азиз Батукаев. Колония эта - образцово-показательная, там постоянно проходят инспекции и проверки - о чём в Интернете можно найти множество фоторепортажей. Правда, лица заключённого Батукаева на этих снимках обнаружить не удаётся.

Зато его лицо запечатлено на множестве фотоснимков, сделанных явно не в тюремной обстановке. Эти фото, опубликованные агентством "Прайм Крайм", датированы апрелем 2017 года.



Так в самом ли деле отбывает свой срок Азиз Батукаев в колонии строгого режима в полусотне километров от Грозного? Или спокойно разъезжает по Чечне, встречаясь с друзьями? Если второе, то вероятность его выдачи Кыргызстану осенью этого года представляется весьма зыбкой.



Другой вопрос - нужно ли появление в Кыргызстане Азиза Батукаева кыргызским политикам как раз накануне проведения президентских выборов в стране?



Дело в том, что в мутной истории его досрочного освобождения и "эвакуации" из Кыргызстана в апреле 2013 года отметились и замарались представители почти всех политических группировок - как властных, так и ныне оппозиционных. Что примечательно, даже партия "Ата Мекен", которая четыре года назад подняла грандиозный скандал по поводу освобождения Батукаева, сегодня по этому же поводу скромно помалкивает. Видимо, потому, что при очередном скандале неизбежно появятся вопросы и к бывшему генеральному прокурору, а ныне депутату парламентской фракции "Ата Мекен" Аиде Саляновой. Которая, напомним, без всяких разбирательств поспешила тогда объявить освобождение "смертельно больного" Батукаева ЗАКОННЫМ.



Из полутора десятков высокопоставленных чиновников, так или иначе причастных к операции "Эвакуация Батукаева" (о них наша газета подробно рассказывала в ноябре 2014 года в публикации "15 "друзей" Азиза Батукаева"), по большому счёту не понёс ответственности НИКТО. А некоторые даже пошли на повышение по службе.



Так, к примеру, решение о досрочном освобождении А. Батукаева из Нарынского СИЗО-4 (которое затем было отменено) вынес 9 апреля 2013 года председатель Нарынского городского суда Жапар Эрматов. В мае того же года Жогорку Кенеш рекомендовал Совету судей Кыргызстана внести предложение президенту КР о досрочном освобождении Ж. Эрматова от этой должности. Чем увенчалось рассмотрение Советом судей вопроса об ответственности судьи Ж. Эрматова, никто не объявлял. Но летом прошлого года Жапар Эрматов был назначен председателем Межрайонного суда по экономическим делам Нарынской области. Где работает и по сей день.



Так нужно ли кому-нибудь в Кыргызстане на самом деле возвращение Азиза Батукаева?



Вадим НОЧЁВКИН