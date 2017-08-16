Расследования

Подробности Расследования 16.08.2017 15:50 Просмотров: 1333

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН





За что получили свои сроки - тюремные и условные - лидеры "Народного парламента".



Так что же это всё-таки было?!



После недавнего оглашения приговора лидерам организации, именовавшей себя "Народным парламентом", этот изумлённый вопрос возникает вновь… Как и весной прошлого года, когда начались аресты фигурантов этого нашумевшего уголовного дела.



"Маразм крепчает" - так называлась наша майcкая публикация 2016 года, где излагались известные на тот момент подробности очередного предотвращённого госпереворота в Кыргызстане. Ситуация, в самом деле, выглядела просто маразматично - складывалось впечатление, что у кыргызстанских политиков и политиканов в силу весеннего обострения просто "сорвало крышу". Что они уже прямо-таки в очередь выстраиваются, чтобы захватить власть в стране.



Заговорщиков-лидеров "Народного парламента" арестовали вскоре после ареста другой группы заговорщиков - во главе с бывшим губернатором Джалал-Абадской области Бектуром Асановым и экс-заместителем главы МВД Кубанычбеком Кадыровым (весьма суровый приговор им был, напомним, вынесен в апреле этого года). Очень примечательным было то, что от обеих оппозиционных группировок тянулись ниточки и за границу. Если в заговоре Асанова-Кадырова явственно маячил "узбекский след", то в заговоре "Народного парламента" - след "московский".



И вот позади следствие и многомесячный судебный процесс, проходивший в Первомайском районном суде Бишкека за закрытыми дверями. Каков же итог? Что же стояло и кто же стоял за весьма, мягко говоря, странными телодвижениями "Народного парламента"?





ТАКАЯ СТРАННАЯ "РУКА МОСКВЫ"…



Приговор, оглашённый 2 августа 2017 года судьёй Первомайского райсуда Мирланом Термечиковым, трудно назвать "заказным" (как его, без сомнения, будет преподносить кыргызская оппозиция). По той даже причине, что суд далеко не во всём согласился с обвинителями.



На скамье подсудимых оказались пятеро фигурантов. Трёх из них суд частично оправдал - в том числе по основному обвинению в попытке захвата власти. Двое из этих троих после вступления приговора в законную силу должны вообще выйти на свободу.



Это, в частности, Александр Гусев, исполнительный директор торговой фирмы "Дас-Транс". Он признан виновным по статьям Уголовного кодекса "Укрывательство преступления" и "Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении следователя и работника органа дознания" и приговорён к лишению свободы сроком на 6 лет - но условно, с испытательным сроком в 3 года.



К условным 5 годам лишения свободы приговорён и Тойгонбек Калматов, пенсионер, тоже признанный виновным по статье УК "Укрывательство преступления".



Марат Султанов, временно неработающий (а в прошлом занимавший пост председателя Бишкекского городского суда), тоже частично оправданный, по статьям УК "Укрывательство преступления" и "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды" осуждён на 10 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года.



Лишь двое подсудимых, по мнению суда, сознательно работали на госпереворот - и получили они соответственно.



Торобай Колубаев, директор торговой корпорации "Байма", признан виновным по статьям УК КР "Приготовление к насильственному захвату власти", "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды", "Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти" и приговорён к 14 годам лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.



По тем же статьям Уголовного кодекса (за исключением "Применения насилия…" - суд это обвинение отмёл за недоказанностью) получил те же 14 лет заключения с лишением права занимать госдолжности Бекболот Талгарбеков - основной подсудимый. Числящийся "временно неработающим", но в прошлом занимавший очень высокие посты, в т.ч. министра сельского хозяйства и вице-премьера.



Талгарбеков - этот давно уже вышедший в тираж и забытый общественностью политик - в апреле прошлого года вдруг напомнил о себе, объявив о создании оппозиционного объединения "Народный парламент".



Появление объединения, в списках которого оказалось 105 человек - так называемых "общественных депутатов", - ажиотаж тогда вызвало большой. Главным образом потому, что его лидеры, на удивление прямо и открыто, объявили: за ними стоит… Россия.



Бекболот Талгарбеков, например, постоянно подчёркивал, что в "Народный парламент" закрыт путь проамериканским и протурецким деятелям, что все члены объединения непременно должны быть сторонниками евразийской интеграции. А в одном из интервью, совершенно не стесняясь, откровенно заявил следующее:



"У нас есть единомышленники в высоких структурах России. Это бывшие кыргызстанцы, которые стали гражданами России. Там есть военные: два генерал-полковника, один генерал-лейтенант, три генерал-майора и полковник. Они оказывают нам поддержку. И консультируют. Есть люди из администрации президента России, ФСБ, правительства. Они с нами работают не как должностные лица, а как граждане, которые болеют за страну. И владеют ситуацией".



В том же интервью Талгарбеков сообщил: "Наши друзья-патриоты из России рекомендовали, чтобы мы дали время Атамбаеву подумать, одуматься и в интересах народа добровольно уйти в отставку". Кому-то "в России", по словам Талгарбекова, Атамбаев якобы обещал, что добровольно покинет президентский пост после парламентских выборов 2015 года, но не сдержал слова.



Такова уж психология обывателя: если сплетни, распространяемые "жёлтой" прессой, вызывают усмешку, то в устах седовласого аксакала с солидным чиновничьим опытом те же сплетни обретают убедительность и заставляют задуматься.



Столь откровенные заявления должны были, по идее, вызвать настоящую истерику в стане прозападной кыргызской оппозиции и НПО. Эта публика ведь повсюду видит "руку Москвы", а здесь эта "рука" сама себя разоблачает! Более того - объявляет, что судьбу президента суверенного Кыргызстана решают, оказывается, в ненавистной местным западникам "Рашке".



Но вся эта публика, на удивление, "Народный парламент" поддержала!



СМИ, живущие на американские гранты, брали у Талгарбекова интервью (которые тот охотно раздавал). На форум в бишкекском отеле "Достук", организованный "Народным парламентом", сбежалась вся местная оппозиционная тусовка, включая хорошо известных правозащитниц. А после ареста лидеров "НП" всё та же оппозиционно-грантоедская публика объявила их "политическими заключёнными" и кинулась защищать. Что было совсем уж странно…



Президент Атамбаев (которого местная оппозиция постоянно называет "российской марионеткой") в те дни в одном из выступлений дал - в отличие от оппозиции - жёсткую оценку бахвальству лидеров "Народного парламента": "Что же касается поддержки оппозиции генералами из зарубежных спецслужб, то могу лишь одно сказать: наши отцы, наши предки называли это проще - это не поддержка. Это измена Родине".



Между тем разговоры о том, что Москва намерена сместить президента Атамбаева за полтора года до окончания его президентского срока, набирали обороты.



Снять этот ажиотаж могло бы, скажем, посольство России в Кыргызстане, выступив с соответствующим заявлением. Это было бы вполне логично. Но российское диппредставительство почему-то отмолчалось.



С российской стороны последовало лишь одно опровержение (если его можно так назвать). Интернет-ресурсу "StanRadar.com" на условиях анонимности дал интервью некий функционер из администрации президента России, курирующий российско-кыргызские отношения. Несмотря на неофициальность интервью, прозвучали в нём весьма любопытные мысли.



"Запомни, - объяснял журналисту собеседник, условно обозначенный как "Иван Смирнов", - в России вопросы большой политики решают не генералы спецслужб или армии. Здесь нельзя такими вещами заниматься самостоятельно, в обход президента и правительства. Ну нельзя и всё тут - быстро на пенсию пойдёшь строевым шагом. А может, и еще что похуже... У Москвы есть чёткая позиция во внешней политике, особенно на постсоветском пространстве: мы работаем с теми политиками, какие есть. С теми президентами, каких выбрали народы. У нас с Грузией нет отношений дипломатических, но там почему-то мы под правительство и президента не копаем. А вот с Киргизией, которая вообще союзник и в ЕАЭС вошла недавно - возьмём и начнём?".



"У киргизских политиков есть знакомые в Москве, - делился своими соображениями о подоплёке заговора источник из путинской администрации. - Подчёркиваю - в городе Москве, а не в правительстве. Отставники, мелкие чиновники, члены всяких партий, эксперты-общественники. Ваши приезжают из Бишкека или Оша и им жалуются на жизнь, рассказывают о сложностях в стране. Просят помощи под обещания прийти к власти и волшебным путём решить все проблемы. Некоторые собеседники им верят - пытаются написать предложение, донести по цепочке знакомых "наверх". Зачем это надо московским? Они пытаются отличиться перед высоким начальством и сесть на должность. Допустим, докладная записка дошла в администрацию (президента России). Но здесь - от ворот поворот. Мы этих ребят не знаем ни с какой стороны. Ну вот зачем нам с ними связываться, давать деньги, портить отношения с Бишкеком? Ради какой выгоды?!".



Звучит весьма актуально и сегодня - в свете того, что среди претендентов на пост президента Кыргызстана появляются личности, за которыми (как намекают их пиарщики) тоже "стоит Москва".



Поделился тогда высокопоставленный собеседник ещё одной - своей личной, как он подчеркнул - мыслью. "Можно предположить, что тут многоходовка, - сказал он. - Допустим, этим "героям" кто надо "напел в уши", что всё согласовано с Москвой, и как только они начнут - так сразу их поддержат. Затем этих горе-путчистов ловят, вяжут в Бишкеке, и они повторяют эту тему на допросах в ГКНБ. Там докладывают наверх, и уже другой "кто нужно" рассказывает вашему президенту, какие плохие и подлые люди сидят в Москве. То есть, по сути, идёт провокация".



А что говорят материалы уголовного дела?



Как установило следствие, в 2015-2016 годах главный "горе-путчист" Бекболот Талгарбеков вылетал из аэропорта "Манас" в Москву 9 раз. Среди тех, с кем он там встречался, был и Аскар Акаев, беглый экс-президент Кыргызстана. Чья персона неожиданно всплыла в истории этого заговора.

Бекболот Талгарбеков, 62 года, образование высшее экономическое. Как и многие чиновники, после обретения Кыргызстаном независимости начал делать головокружительную карьеру благодаря личному знакомству с первым президентом республики Аскаром Акаевым.



В 1991 году Б. Талгарбеков с должности младшего научного сотрудника института экономики Академии наук республики вознёсся сразу в аппарат президента КР - на должность консультанта-эксперта. В том же году его назначили первым заместителем министра сельского хозяйства, в 1993-м - министром, в 1996-м - вице-премьером по аграрной политике.



Таким образом, шесть лет - до 1997 года - Бекболот Талгарбеков непосредственно рулил сельским хозяйством Кыргызстана.



Об "успехах" этого управления могут судить сами кыргызстанцы. А точнее, практически о полном крахе сельского хозяйства в стране.



Чиновничья карьера Талгарбекова завершилась в марте 2005-го после свержения Аскара Акаева - тот госпереворот Талгарбеков встретил на должности руководителя аппарата премьер-министра.



После революции его фамилия фигурировала в списках акаевских коррупционных схем. В частности, Талгарбеков проходил по уголовному делу по нецелевому использованию 10 миллионов сомов, выделенных правительством КР на ликвидацию последствий стихийных бедствий, в его бытность губернатором Джалал-Абадской области в 1997-1998 годах. А также по делу корпорации "Ак-Марал", причинившей государству ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на сумму 164,6 млн сомов.



На политической арене Талгарбеков вновь появился лишь после апрельской революции 2010 года.



На президентских выборах 2011 года он работал в штабе кандидата в президенты Камчыбека Ташиева.

Торобай Колубаев, 48 лет, образование высшее юридическое, глава торговой корпорации "Байма".

Известен как "бузотёр" со стажем. Семь лет назад - в августе 2010 года - ГКНБ объявил, что в Бишкеке предотвращены массовые беспорядки, которые организовывались под предлогом проведения митинга-реквиема по погибшим 7 апреля того года. Чекисты задержали группу организаторов митинга во главе с Торобаем Колубаевым, являвшимся тогда лидером молодёжного крыла общественного объединения "Кыргыз эл биримдиги".



Эта группа, как сообщал ГКНБ, первоначально планировала выступить 5 августа 2010 года - совместно с Урматом Барыктабасовым. Но после того как силовики барыктабасовскую вылазку подавили, Колубаев со своими сторонниками начал вести агитацию среди жителей Аламединского, Сокулукского, Иссык-Атинского и Жайыльского районов.



В листовках с призывами выйти на митинг Колубаев выдавал себя за бывшего сотрудника КГБ СССР, сотрудника миротворческих сил ООН, что не соответствовало действительности.



Спецслужбы, изъявшие у Колубаева 10 тысяч листовок, предполагали, что готовящийся митинг финансировался близкими родственниками экс-президента Курманбека Бакиева.



За Колубаева тогда вступились правозащитники, и чекисты не стали доводить дело до суда.



В 2011 году Колубаев принял участие в президентских выборах. Ему даже выпал жребий участвовать в теледебатах с фаворитом выборной гонки Алмазбеком Атамбаевым.



Из 18 кандидатов (!) в президенты Торобай Колубаев получил меньше всех голосов - 0,1 процента.

Марат Султанов, 51 год, образование высшее юридическое.



Дважды - и при Акаеве, и при Бакиеве - занимал должность председателя самого "центрового" - Первомайского - районного суда Бишкека. В 2008-2010 годах возглавлял Бишкекский городской суд.



После апрельской революции Марат Султанов в судебную систему Кыргызстана уже не вернулся. Работал руководителем аппарата ЦИК КР, затем - начальником юридического управления Национального банка КР.



В 2014 году парламентская фракция "Ар-Намыс" предложила его кандидатуру в Совет по отбору судей, но достаточного количества голосов Султанов не набрал.



На парламентских выборах 2015 года Султанов баллотировался под №25 в списке политической партии "Бир Бол" (на что, по его словам, занимал 50 тысяч долларов), но депутатом так и не стал.

Тойгонбай Калматов, 70 лет. Образование - высшее техническое, специальность - инженер-механик.



Долгие годы работал на государственной службе. Занимал, в частности, должности председателя Джалал-Абадского областного кенеша, акима Ноокенского района, начальника Джалал-Абадского областного управления социальной защиты, депутата Собрания народных представителей Жогорку Кенеша по Базар-Коргонскому избирательному округу.



В 2007-2010 годах возглавлял Государственное агентство по делам религий при правительстве КР. Был с этой должности снят из-за скандалов вокруг организации хаджа.

Александр Гусев, 54 года, уроженец г. Винница (Украина), образование высшее.



Является одним из трёх соучредителей ОсОО "Дас-Транс". В последнее время занимался перевозкой товаров в Россию, до этого зарабатывал перегоном легковых автомашин из ФРГ. По словам Гусева, с Колубаевым, который пригласил его в "Народный парламент", у них был некий совместный проект по переработке угля, на который они в разных странах искали инвесторов.

По версии обвинения, свои действия по захвату власти Талгарбеков согласовывал со своим давним благодетелем - московским "сидельцем" Аскаром Акаевым.



КЛИКУШИ ИЗ "НАРОДНОГО ПАРЛАМЕНТА"



Согласно обвинению, Талгарбеков идеи антиконституционного смещения с должности действующего президента Атамбаева вынашивал давно. И этими идеями он делился с Акаевым - благодаря знакомству с которым Талгарбеков в своё время сделал головокружительную карьеру.



Связь с бывшим патроном-благодетелем Талгарбеков поддерживал вплоть до своего ареста в мае 2016 года. Начиная с ноября 2013 года, он слал Аскару Акаеву по электронной почте письма, в которых излагал свои соображения о так называемой "новой революции" в Кыргызстане. Проанализировав опыт событий 2005 и 2010 годов, когда в результате народных волнений власть была свергнута (в том числе, по иронии судьбы, власть самого Акаева), а также событий 2007 года, когда сделать то же самое у оппозиции не получилось, Талгарбеков сформулировал конкретные предложения по успешному осуществлению "новой революции". Которыми поделился с Акаевым в своём очередном письме в апреле 2014 года.



Копии этих писем сотрудники ГКНБ обнаружили и приобщили к материалам уголовного дела в качестве одного из доказательств. Талгарбеков от этих писем в суде всячески отказывался, хотя свои связи с Акаевым не отрицал. Но, по словам Талгарбекова, летал он к Аскару Акаевичу в Москву всего лишь затем, чтобы поздравлять того с получением "мировых наград", а вовсе не для обсуждения планов госпереворота.



Ещё одной московской персоной, с которой очень тесно контактировал Талгарбеков, был небезызвестный Бахтияр Алиев - один из тех самых "генералов ФСБ". На самом деле никакой он не генерал, а полковник (по другим данным - подполковник). Любопытную характеристику дал Б. Алиеву всё тот же анонимный источник в администрации президента РФ: "Этот человек давно уже нигде не работает. Ничего не решает и никого не консультирует. Он просто отставник, пенсионер. Не знаю, может, он смог произвести на Талгарбекова такое впечатление, но мне кажется, "парламентарии" просто выдают желаемое за действительное. Или просто пытаются так заработать очки, убедить, что за ними стоят серьёзные люди за рубежом".



В апреле-мае 2016 года, как свидетельствуют распечатки телефонных переговоров, Талгарбеков созванивался с Алиевым 7 раз, а его ближайший соратник (ныне осуждённый) Колубаев - 57 раз. Лидеры "Народного парламента", разумеется, утверждают, что ничего криминального в этих контактах не было: россиянин Бахтияр Алиев, дескать, всего лишь помогал "парламентариям" расследовать июньские события 2010 года (была у этой странной организации странная идея - довести дело по тем событиям до Международного суда в Гааге). Если даже это правда, то не слишком ли много берёт на себя пенсионер Алиев, являющийся российским гражданином?!

Бахтияр Алиев, 55 лет, гражданин России, живёт с семьёй в Москве. Внук прославленного генерала милиции Эргеша Алиева, чьё имя носит Академия МВД КР.



Информация о нём противоречива. В советские времена после окончания элитного учебного заведения - МГИМО - Бахтияр Алиев женился на дочери одного из высокопоставленных руководителей ПГУ КГБ СССР (внешняя разведка), благодаря чему стал работать в системе МИД СССР. В первой половине 80-х годов он выехал в командировку в генеральное консульство СССР в Александрии (Египет), где проработал один срок. В начале 90-х годов работал в посольстве СССР (затем России) в Саудовской Аравии.



В 1994 году во время визита президента А.Акаева в Саудовскую Аравию Б. Алиев оказывал ему услуги переводчика. Уровень знания Алиевым арабского языка Акаеву понравился, и президент якобы лестно высказался в адрес дипломата, заявив, что такие кадры должны приносить пользу Кыргызстану в качестве послов. Бахтияр Алиев воспринял это буквально и, вернувшись в Москву, стал выходить на администрацию президента КР и напоминать о себе. Однако никаких назначений в Кыргызстане не получил, после чего связь с ним была прервана.



По распространённой версии, Бахтияр Алиев работал в администрации президента РФ (в управлении внешней политики) и советником секретаря Совбеза России. По другим данным, благодаря имени знаменитого деда-генерала Бахтияр Алиев трудоустроился в Управление международного сотрудничества МВД России, а после 2000 года остался без работы. Был замечен в коммерческих структурах бизнесменов из Чечни и Ингушетии, куда приглашался, видимо, в качестве переводчика с арабского языка. Каких-либо серьёзных связей в российских "верхах", согласно этой версии, не имеет.



В кыргызской диаспоре в России Бахтияр Алиев слывёт человеком нерешительным и несамостоятельным. Что же касается давно, ещё со времён Акаева, появляющихся слухов о том, что Москва якобы готовила Б. Алиева на пост президента Кыргызстана, то, по оценкам людей из его окружения, их распространяет сам Б. Алиев - в целях самопиара.



При этом Бахтияр Алиев не в первый уже раз пытается влиять на политику в Кыргызстане.

Итак, по версии обвинения, убедив самого себя в том, что совершить в Кыргызстане госпереворот возможно (и заручившись поддержкой за рубежом), Талгарбеков начал сколачивать вокруг себя группу из числа единомышленников. С этой целью, считает обвинение, было создано оппозиционное объединение "Народный парламент", штаб которого разместился в здании бишкекского торгового центра "Red centre".



На судебном процессе подсудимые "парламентарии" дружно подчёркивали, что "Народный парламент" замышлялся как стопроцентно центристская организация, куда принципиально не принимались радикальные оппозиционеры; как "мостик" между населением и властью… Вот только заявления и обращения, которые стали распространять эти "белые и пушистые центристы", по своей истеричности оставляли далеко позади себя риторику самых оголтелых оппозиционеров.



КЛИКУШЕСТВО - самое, пожалуй, точное определение поведения новоявленных "народных парламентариев". Вот, к примеру, выдержки из "обращения "Народного парламента к народу Кыргызстана", принятого в середине мая прошлого года (стиль сохранён):



"Атамбаев использует все Чёрные силы, которые окружают его, чтобы прикрыть путь к Правде, Порядку и Добру… Атамбаев сегодня вновь готов покрасить нашу землю красным цветом, утопить свой народ в собственной крови. Стало известно, что после этого он готовится благополучно покинуть страну… Сгнившая власть Атамбаева обессилила и отравила вас... Нет сомнения в том, что 17 мая станет Днём избавления от Атамбаева, днём Победы суверенного кыргызского государства. Мы в это крепко верим…".



Трудно представить, что всё это сочиняли не истеричные базарные торговки, не юнцы-недоумки, а умудрённые жизнью взрослые дяди, среди которых нет никого моложе 50 лет.



Сочинители обращались отдельно к жителям каждого региона Кыргызстана - ошанам, джалалабадцам, баткенцам, нарынцам, иссыкульцам, таласцам, чуйцам… И напоминали, как Атамбаев якобы всех их в своё время как-то оскорбил. Всё это тиражировалось в местных оппозиционных газетах, которые "народные мстители" распространяли среди населения. Экспертиза, проведённая потом в ходе следствия, обнаружила в заявлениях "Народного парламента" и в публикациях его лидеров "высказывания, приписываемые А. Атамбаеву, направленные на разжигание межрегиональной вражды, выраженные в оскорбительной форме и не подтверждённые необходимым фактическим материалом".



А что должно было произойти 17 мая 2016 года? Митинг на площади Ала-Тоо, на который, как утверждали лидеры "Народного парламента", соберётся 50-60 тысяч человек.



О том, как пытались "народные парламентарии" собрать людей на этот митинг, в суде поведал, например, один из свидетелей - Т. Абдылдаев, президент кыргызстанского филиала Московского института предпринимательства и права. Ему, рассказал он, позвонил Калматов (ныне - один из осуждённых фигурантов) и сказал, что он, Абдылдаев, должен собрать для участия в митинге 2 тысячи человек. На удивлённый его вопрос, каким же образом он это сделает, Калматов объяснил, что нужно отправить на митинг студентов и преподавателей. Абдылдаев отказался.



Подобно Абдылдаеву, очень многие свидетели (чьи фамилии фигурировали в списке 105 так называемых "общественных депутатов", из которых состоял "Народный парламент") на судебном процессе заявили, что попали в этот список по принципу "без меня меня женили" - то есть без их ведома. А были в том списке люди весьма известные. Например, депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и президент Национальной академии наук Абдыганы Эркебаев - давние друзья Талгарбекова. И тот, и другой, впрочем, в суде от "Народного парламента" отмежевались, сказав, что в своё время отказались от своего участия в его работе "из-за слишком жёстких требований и высказываний" этого объединения.



Отказался от "Народного парламента" и оппозиционный деятель Омурбек Суваналиев (до этого поддерживавший требования "парламентариев"). Несколько высокомерно этот свидетель в суде сообщил, что сразу не поверил, что лидеры "Народного парламента" смогут собрать на митинг так много людей - уж он-то, бывалый организатор митингов, это точно знает: "Проводить митинги очень тяжело, быть оппозиционером очень тяжело. Опыта у них нет, это была просто пиар-кампания". При этом Суваналиев постарался выгородить подсудимых, заявив: "Никаких преступлений в их действиях нет - они просто играли в политику". Поругал Суваналиев и Бахтияра Алиева: "Он в концовке добьётся того, что посадит наших джигитов за госпереворот".



Подавляющее большинство свидетелей подчёркивало, что никакого штурма бишкекского "Белого дома" на этом митинге не ожидалось - не слышали они этого от его организаторов. Даже Талгарбеков, дескать, заявлял, что сам придёт с пятью несовершеннолетними детьми - это ли якобы не доказательство мирного характера митинга? При этом "парламентарии" не скрывали, что цель митинга - отправить президента Атамбаева в отставку. Один из свидетелей вспомнил, как спросил у Талгарбекова: "А что будет, если Атамбаев не уйдёт от власти?". На что тот ответил: "Любым путём мы должны добиться его ухода". И добавил, что ведутся переговоры с "акаевцами" и "бакиевцами", которые их поддерживают. Услышав это, свидетель решил обратиться в ГКНБ.



Другой свидетель на такой же вопрос услышал от Талгарбекова такой ответ: "Если президент сам не уйдёт в отставку, мы заставим его уйти силой". В суде, впрочем, этот свидетель заявил, что теперь уже не уверен, имел ли в виду Талгарбеков штурм главного здания страны. А может, дескать, он имел в виду "силу закона"?



Так, по большому счёту, и осталось загадкой - на что же рассчитывали Талгарбеков, его соратники и зарубежные "консультанты"…

Торговый центр, где размещался штаб "Народного парламента". Сюда приходили многие интересные персоны, потом открестившиеся от вляпавшихся в уголовщину политиканов.



ПОНТЫ ВЗРОСЛЫХ ДЯДЕЙ



Ещё в конце апреля 2016 года ГКНБ получил санкцию суда на прослушивание в течение 6 месяцев телефонных и иных переговоров фигурантов этого дела. Сколько любопытного, судя по приговору суда, услышали чекисты всего за несколько дней! Например, разговор двух сторонников "Народного парламента" о том, что 17 мая 2016 года Талгарбеков с Колубаевым намерены захватить власть, что их поддерживают люди из Москвы, в том числе некий генерал Алиев и 4-5 генералов ФСБ. Или разговор Талгарбекова с кем-то о том, что было бы неплохо, если бы Колубаева принял… президент Путин.



А вот перехваченный разговор самого Торобая Колубаева с неустановленным "московским другом". Речь идёт о предстоящем "майдане" в Кыргызстане. "450 бойцов здесь уже, - сообщает Колубаев. - Большинство здесь. Здесь команда у нас нормальная".



А вот - ещё более интересный разговор Колубаева, опять же, с неким "неустановленным лицом" (весной прошлого года кусок этой аудиозаписи попал в Интернет). Колубаев рассказывает о своём намерении расстрелять 17 мая 2016 года кортеж президента Атамбаева, чей маршрут "известен каждому ребёнку". А заодно покарать главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.



"Я их расстреляю, других вариантов нет, - бушует Колубаев. - До 12-го я их трогать не буду, проведу форум, а после начну их мочить. Покажу, кто есть кто. Я их 17-го убью. Переломаю руки и ноги, выколю глаза Сегизбаеву. С 2010 года осталось много оружия и, слава богу, оно в Бишкеке. Я прострелю коленные чашечки, другого варианта нет".



Эти действия, по мнению обвинения, должны были дать толчок участникам митинга на площади Ала-Тоо к активным действиям по захвату власти в Кыргызстане.



Очень любопытно, как объяснил этот разговор сам подсудимый Колубаев. По его словам, он знал, что его прослушивают, и хотел подразнить чекистов, поскольку был очень зол на них. Почему и прокричал всё это по телефону якобы совсем постороннему человеку, не имевшему к "Народному парламенту" никакого отношения: "Это не значит, что я собирался совершить преступление, у меня и оружия-то нет. На эмоциях высказался".



Вот и додразнился…



Просто потрясающие показания в суде дал ещё один свидетель, чей телефонный разговор с Колубаевым тоже перехватили чекисты. Свидетель этот работает профессором в Чуйском университете, Колубаев был когда-то его студентом, и с тех пор они поддерживают дружеские отношения. По словам профессора А.Зайкова, Колубаев в состоянии алкогольного опьянения становится очень возбуждённым. Поэтому, дескать, не стоит все его слова воспринимать всерьёз. Однажды (надо думать, в таком же состоянии) Колубаев спросил профессора, есть ли у него знакомые влиятельные люди в Москве. Поскольку Колубаев в 2011 году баллотировался в президенты Кыргызстана, профессору Зайкову было стыдно сказать: "Нет". (Вот логика!) И он соврал Колубаеву, стал называть вымышленные фамилии российских генералов - для того, чтобы… повысить свою значимость в его глазах.



Либо профессор откровенно, что называется, "включает дурака"… Либо… эти взрослые, казалось бы, люди и вправду не вполне адекватные! Может, с этого профессорского вранья и пошла гулять легенда о "генералах ФСБ, поддерживавших заговорщиков"? (Кстати, чему же профессор А.Зайков учит молодёжь в этом университете?)



Совсем уж комичной (по показаниям самих подсудимых и свидетелей) оказалась подоплёка ещё одного подозрительного телефонного разговора - одного из лидеров "Народного парламента", экс-главы Бишкекского городского суда Марата Султанова.



"Те, кто должен был прийти, пришли, - иносказательно, явно опасаясь прослушки, говорил по телефону неизвестному собеседнику М. Султанов. - Говорят, всё нормально, поступления 11-го, 12-го - выдача. Сам видел, приехали из России, сам встречал. Всё нормально. Ожидаемые люди поехали на Иссык-Куль. Вот две даты - 11-е и 12-е".



"Брат, сделай что-нибудь, а то они меня "съедят", - просит собеседник.



"Не говорите. Вроде нормальные такие, упакованные. И вот поступление, байке, 11-12-го. Всё, договорились, байке, я вас 12-го наберу", - обещает М. Султанов.



Этим загадочным собеседником оказался… бывший член Верховного суда КР А. Исаков. И разговор связан был не с предстоящим митингом, а с солидным денежным долгом. В июле 2015 года накануне парламентских выборов Султанов, собираясь баллотироваться в депутаты, занял у бывшего коллеги-судьи Исакова 50 тысяч долларов, пообещав вернуть к концу года 75 тысяч долларов. И всё никак не отдавал под разными предлогами. Деньги эти Исаков взял из семейного бюджета (деньги, по его словам, выручены были от продажи дома), почему все члены семьи и "ели" его поедом, постоянно спрашивая, когда должник деньги вернёт. Султанов же, говоря об "упакованных людях из России", обещал кредитору скорое поступление финансов, после чего он сможет рассчитаться.



Открытым остался вопрос: от кого и для чего должны были поступить деньги накануне митинга "Народного парламента"? И ещё - может ли кого-то учить управлять страной человек, безответственно берущий в долг и не умеющий долги отдавать?!



А вот как угодил за решётку бизнесмен Александр Гусев, приглашённый в "Народный парламент", по словам подсудимых, обеспечивать безопасность его мероприятий - как в прошлом человек военный.



Уже после задержания других руководителей "Народного парламента" следственно-оперативная группа пришла домой к Гусеву для производства обыска. Через дверной глазок сотрудники ГКНБ предъявили Гусеву свои служебные удостоверения и постановление суда и предложили открыть дверь. Гусев стал кричать чекистам, что откроет по ним стрельбу, что он бывший "афганец" и имеет контузию…



В число свидетелей этого инцидента попал и один из милицейских начальников, которому Гусев позвонил на сотовый телефон и сообщил, что он, Гусев, будет стрелять в каждого, кто войдёт в квартиру. Затем, матерясь, возбуждённо прокричал, что позвонил кому-то в Москву и получил оттуда "добро": "Хотите революцию - будет вам революция! 20 бойцов с автоматами готовы приехать!".



Что интересно, в Москву Гусев действительно звонил. Кому - известно: сохранилась и распечатка этих звонков, и даже аудиозапись разговоров. Всё тому же Бахтияру Алиеву - вот кому!



К слову говоря, единственное оружие, которое чекисты и милиция нашли в квартире Гусева (после того, как его сын-юрист приехал и уговорил отца открыть дверь) - это относительно безобидный "травмат". Существовали ли в природе "20 автоматчиков", которыми Гусев стращал силовиков? Похоже, это были, как говорят в народе, понты…



Как на одних понтах, в сущности, и строился весь этот заговор по замене существующей власти в Кыргызстане.



Понты понтами, но взрослые люди должны отвечать за свои поступки и слова. Суд пришёл к выводу: доказательств того, что сами Гусев, Султанов и Калматов готовились захватывать власть, не добыто. Но о планах Талгарбекова и Колубаева они знали, поэтому и получили сроки за укрывательство готовящегося преступления. Гусев следователям и оперативникам ГКНБ угрожал? Угрожал. Получай соответствующее наказание!



Что же касается Талгарбекова и Кулбаева, то суд во всех их действиях усмотрел СИСТЕМУ заговора по приготовлению к захвату власти. Начиная с их связей за рубежом и заканчивая газетными публикациями. Некоторые из высказываний, разжигающие межрегиональную вражду, как осторожно заключили эксперты, "могут быть расценены как косвенные призывы, побуждающие к неконституционной смене власти".



70-летнему персональному пенсионеру Калматову суд счёл возможным назначить условное наказание с учётом его преклонного возраста и заслуг перед государством, а Гусеву - из-за находящейся на его иждивении больной супруги.



Насколько же была реальной вероятность госпереворота в Кыргызстане в мае 2016 года? Трудно, честно говоря, теперь ответить на этот вопрос со всей уверенностью. Уж очень много клоунады во всём этом заговоре. В любом случае, остаётся лишь порадоваться за то, что власть в Кыргызстане не перехватили ЭТИ…



Эти безответственные великовозрастные клоуны, готовые втянуть в свои авантюры даже молодёжь.



Вадим НОЧЁВКИН

Лидеры "Народного парламента" на своём учредительном собрании.

И на скамье подсудимых - при оглашении приговора.

В зале суда: оглашение приговора.





От редакции: зря, конечно, провели этот суд в закрытом режиме. С этого процесса из зала суда надо было публиковать репортажи, чтобы кыргызстанцы в режиме онлайн видели политических клоунов, желающих устроить так называемую революцию. Интересно, когда эти неудачники и глупцы, выброшенные самой жизнью на обочину, наконец-то успокоятся?!