Расследования

|Новости
|
в Кыргызстане ликвидированы террористы
Они планировали вооружённые нападения в праздничные дни.
Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики
Подробнее...
президент Атамбаев подписал указы о назначении членов Правительства КР
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 26 августа в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.Подробнее...
Сапар Исаков назначен премьер-министром Кыргызской Республики
Подробнее...
коалиция большинства
одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана.Подробнее...
предлагаемый состав нового правительства
Коалиция парламентского большинства Кыргызстана 25 августа начала заседание.Подробнее...
81 семья сотрудников ГКНБ получила квартиры в Бишкеке
Подробнее...
в Бишкеке объявлен план «Перехват»
Милиция объявила план «Перехват» с целью задержания мужчин, угрожавших сотрудниками милиции пистолетом и предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.Подробнее...
ветераны СДПК
против кандидатуры Сапара Исакова на должность премьер-министра.Подробнее...
главному кандидату на пост премьер-министра Киргизии подложили "бомбу"
Подробнее...
зарегистрирован четвертый кандидат в президенты Кыргызстана
Подробнее...
Ужесточить наказание за вождение в пьяном виде!
Ужесточить наказание за вождение в алкогольном, наркотическом или ином опьянении предлагает МВД. Поправки в Уголовный кодекс вынесены на общественное обсуждение.Подробнее...
президент Атамбаев принял секретаря Совбеза РФ Патрушева
Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.Подробнее...
правительство КР - в отставке
Президент Кыргызстана А.Атамбаев подписал указ «Об отставке премьер-министра и правительства КР».Подробнее...
Сооронбай Жээнбеков подал в отставку
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.Подробнее...
зарегистрирован третий кандидат в президенты Кыргызстана
Подробнее...
задержан очередной телефонный террорист
20 августа примерно в 12.30 часов на пульт "102" дежурной службы ГУВД г.Бишкек позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба.Подробнее...
с 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
Премьер-министр подписал соответствующее постановление правительства.Подробнее...
Токтогулка наполнена на 100 процентов
Подробнее...
неделя российского кино
В Кыргызстане 18-25 августа в Бишкеке и Чолпон-Ате пройдёт Неделя российского кино.Подробнее...
продолжается суд по делу А.Саляновой
Судья отказался допросить председателя ГКНБ и генпрокурора.Подробнее...
вынесен приговор по делу о пожаре в московской типографии
Москвский суд вынес приговор руководству типографии, где при пожаре погибли 12 кыргызстанок.Подробнее...
приговор оглашён
зарегистрирован ещё один кандидат в президенты КР
Центризбирком 16 августа зарегистрировал второго кандидата в президенты. Им стал Омурбек Бабанов.Подробнее...
подсудимый Текебаев выступил с последним словом
В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершились прения сторон.Подробнее...
|Уже в продаже
|
|свежий номер
|
|Погода
|---------
|Курсы валют
|---------------
|---------
|
Расследования
5 лет условно - за "межнац"… Много это или мало?
Бактыбек Нуралы уулу своего национализма не отрицает.
Слева направо: Егор Борисов, главврач 3-й детской больницы Талант Омурбеков и Мирлан Ирсалиев. Электрокардиограф в больницу привёз.
Атай Омурзаков и его странные отношения с Россией и русскими.
Некто Эльмира Султанбаева.
Красавица-националистка Амина Юсурова. Отмыть бы эту не блещущую умом девицу от косметики, да посмотреть на эту "красавицу"…
Националист Монолдор (или как там его зовут на самом деле?).
Остального ждали от чекистов…
Но исходя из расположения нашей страны к сожалению нам приходится выбирать по какому пути нам идти. С РФ? с США? или с КНР? мое мнение что все-таки русские и РФ нам по духу и менталитету ближе и история не раз нам это доказывала...
В первую очередь включить туда всех этих кырк чоро, атаев омурзаковых, амин юсуровых(эту и подобных ей особ выделить в отдельную часть списка - особо опасные моральные уроды).
В общем, всех националистов тем или иным образом засветивших своё моральное уродство. Страна должна знать своих моральных уродов.
И да, совершенно прав предыдущий комментатор - эти уроды не могут говорить от имени всего народа. Они могут высказать только своё, сугубо личное, уродливое мнение.
В каждой стране есть свои моральные уроды. Только в одних странах их больше, в других меньше.
миллион раз "да"!!!!!!!!!!! побольше бы таких как вы!