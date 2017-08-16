Расследования

Подробности Расследования 16.08.2017 14:09 Просмотров: 1724



Или в самый раз, учитывая, что это был первый в истории Кыргызстана судебный процесс, где подсудимый, кроме традиционного хулиганства, обвинялся в оскорблении человека на национальной почве?



Всё время, пока Мирлан Ирсалиев сидел на скамье подсудимых, болельщики с обеих сторон делали ставки. "Оправдают!". "Подведут под амнистию!". "Посадят!".



А вышло - ни то, ни другое, ни третье. Осудили, хотя и условно. И это, БЕЗусловно, хорошо. Ирсалиеву это наказание наверняка послужит уроком. Вряд ли он действительно так уж чистосердечно раскаялся, но… По крайней мере понял, что "качать межнац", выражаясь блогерским жаргоном, в нашем многонациональном Кыргызстане непростительно и непозволительно.



Поняли ли это другие - вот в чём вопрос.



Бишкекский врач-реаниматолог Егор Борисов, напомним, был избит, унижен и оскорблён словесно только за то, что не владеет в достаточной мере кыргызским языком. На курсы кыргызского ходит. Женат на кыргызке. Гражданин и истинный патриот Кыргызстана…



Но Мирлану Ирсалиеву всё это показалось неубедительным. Раз не говорит с ним по-кыргызски - значит, по мнению Ирсалиева, "орус лох и чмо". И должен, по мнению Ирсалиева, Егор в таком разе валить "в свою Россию" вместе с супругой-кыргызкой (подробности - в статье "Орус терпила, кыргызча суйло!" - "Дело №…" за 7 июня 2017 года).



Пока ещё никому не был ясен исход этого уголовного дела, среди тех, кто бурно обсуждал в социальных сетях дикий случай перерастания рядового мелкого ДТП в самый настоящий межнациональный конфликт, - находилось множество сочувствующих. Нет, не врачу Борисову. А именно его оппоненту.



Борисову, конечно, тоже сочувствовали. Основная масса комментаторов справедливо возмущалась поведением Мирлана Ирсалиева, желала Егору Борисову скорейшего и полного выздоровления, а также доведения дела до конца и наказания мелкого бытового националиста. Кое-кто даже извинялся перед доктором за сломавшего ему рёбра и оскорбившего недоумка.



Но много, слишком много было и таких, кто упорно не желал понимать суть конфликта и искренне недоумевал: а за что Ирсалиева судят-то?!



Вот это и есть во всей сравнительно благополучно закончившейся истории самое печальное. И самое страшное.



"А вы бы не озверели?"



С этого вопроса начинало изложение своего видения событий изрядное количество интернет-пользователей. Это - кыргызстанские автолюбители. Всех национальностей.



Суть их "видения" сводилась к следующему. Ничего, дескать, необычного, а тем более противозаконного в действиях Ирсалиева лично они не наблюдают. Вот представьте, дескать, себя на его месте. Представьте, что кто-то ни с того ни с сего долбанул вашу "ласточку"! Неужели вы не вышли бы из себя и не обложили обидчика трёхэтажными непечатными эпитетами? Драться, дескать, - это, может быть, и лишнее. А вот насчёт "орус терпила, убирайся в свою Россию" - это же, дескать, нормально. Это эмоции. В подобной ситуации вполне понятные и объяснимые.



А ну-ка стоп, господа комментаторы! Свою машину, конечно, любому из нас жалко. И эмоции действительно иной раз захлёстывают. И хочется поцарапавшего наше авто не только "обложить", но и с физиономией его поступить точно так же, как только что он с чужой машиной. Однако даже дьявольски разъярённому и плохо себя контролирующему автовладельцу никогда не придёт в голову в этот момент в оскорблениях делать упор на национальность. При условии, конечно, что автовладелец не заражён глубоко проникшим вирусом национализма.



Если вы стукнете мою машину, вы можете услышать от меня, что вы идиот. Что там, где вы купили права, мозги вам, видимо, не продали. Что вы тупая курица, которой, учитывая её странную ориентацию во времени и пространстве, вообще противопоказано садиться за руль…



Но вот кто вы по национальности - этого я, скорее всего, не вспомню даже после инцидента. Потому что мне, грубо говоря, по барабану, как ваша фамилия и каков у вас цвет глаз и кожи. Вы для меня - человек и водитель. И ничего более.



Да и ещё кое о чём сочувствующие Ирсалиеву автолюбители напрочь забывают. На жену Борисова, виновницу ДТП, он ведь с бранью и кулаками не накинулся. И если бы не подъехавший через несколько минут её русский муж, дорожный конфликт был бы исчерпан, так и не успев начаться.



На суде, кстати, были попытки обвинить в национализме самого потерпевшего Борисова. Это он якобы обычную царапину на бампере чужого авто превратил в крайне оскорбительный для кыргызов митинг, а Ирсалиев якобы всего лишь платил доктору его же монетой…



Вдруг, откуда ни возьмись…



Да, такие попытки были. Люди, лично знакомые с врачом Егором Борисовым (а таких в Кыргызстане немало), ответьте честно: можете вы представить себе, чтобы он, чья интеллигентность переходит все мыслимые границы, ни с того ни с сего вдруг накинулся на кого-то с площадной бранью? Чтобы обозвал незнакомого человека бараном - русского языка якобы тот не знает, оказывается!



Вы не можете. И я не могу себе этого представить. А подсудимый Мирлан Ирсалиев представить смог. И не только себе, но и всем участникам процесса попытался представить дело именно таким образом: он, дескать, если разобраться, сам "терпила", то есть потерпевший. Потому что он якобы всего лишь вежливо просил говорить с ним на том языке, который лучше всего понимает. А в ответ якобы услышал от интеллигентнейшего доктора Борисова в свой адрес: "Да он баран, не знает русского языка!".



Егор Борисов слушал всё это, сокрушённо покачивая опущенной головой. Даже здесь, в суде, его подводила эта врождённая интеллигентность. Не умеет доктор спорить, с пеной у рта доказывать и отстаивать собственную правоту. Этим и пользовался с большим успехом его оппонент.



Да, поверьте, именно так и было! Ни за что ни про что избитый и униженный русский врач весьма бледно и невыразительно выглядел на фоне строителя Ирсалиева и его группы поддержки. И даже, как ни парадоксально, на фоне своих свидетелей.



Теперь, когда процесс окончен и приговор состоялся, можно, пожалуй, выложить все подробности.



В качестве свидетелей обвинения в Октябрьском суде Бишкека давали показания друзья Егора Борисова, брат его жены и, разумеется, сама жена. Все эти люди в момент инцидента присутствовали на месте злосчастного ДТП.



Брат жены Борисова (по-русски это называется шурин) Нурлан Сыдыков - профессиональный компьютерщик. Со всеми вытекающими из своей профессии побочными эффектами. Из тех, кто, как говорится, сам в себе. Немногословен, задумчив, сосредоточен только на предмете своей специализации и мало что замечает вокруг. И о том, в какую переделку попал его родственник Борисов 29 июня прошлого года, этот свидетель говорил скомканно, путано и невразумительно. Того он не заметил, этого не услышал, на остальное не обратил внимания…



Хороший знакомый Егора Борисова Атай Садыбакасов, весьма образованный молодой человек, в воспитанности и интеллигентности не уступающий Борисову, в суде тоже явно стушевался.



- Расскажите, что происходило на перекрёстке Элебаева и Кулатова, когда вы туда приехали, - задаёт ему вопрос судья Бекболот Джаналиев.



- Что происходило… - на пару секунд задумался свидетель. - Происходил разговор на повышенных тонах. Происходило хватание за грудки.



- Уточните, - требует судья, - кто на кого конкретно кричал, кто кого конкретно хватал. Подсудимый потерпевшего или наоборот? Или оба друг друга?



Свидетель теряется окончательно. Казалось бы - что может быть проще, чем чётко и внятно сказать: "Подсудимый кричал на потерпевшего, хватал его за грудки, бил, при этом выкрикивая матерные слова и националистические "лозунги"?! Но свидетель Садыбакасов выдавливал из себя информацию с видимым усилием. Только мне показалось, что за трибуной в зале суда он сам с собой боролся? Думаю, нет.



Что ему мешало без опаски и смущения давать правдивые показания в защиту своего русского товарища? Сложный вопрос.



Зато свидетели Мирлана Ирсалиева старались вовсю. Давали подписку: предупреждены, дескать, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. И тут же несли откровенную чушь, выгораживая подсудимого каждый на свой лад, на ходу подстраиваясь под его новые версии.

Сначала подсудимый утверждал, что вообще ни с кем не ругался и тем более никого не бил. Это его, дескать, непонятно за что избили подоспевшие на подмогу друзья Борисова. И его свидетели послушно рассказывали, как вырывали его из лап разъярённых борисовских товарищей.



- На сына напали, избивали, я чудом его вытащила! - весьма эмоционально, горячо говорила мать подсудимого.



- Я стояла рядом… - скромно, чуть слышно повествовала супруга Егора про жестокое избиение её мужа.



Потом Ирсалиев "вспомнил", что конфликт действительно был, однако его инициатором выступил Егор Борисов. И свидетели (неизвестно, кстати, откуда взявшиеся: во время следствия их и в помине не было) стали давать показания про "барана". Борисов якобы первый обозвал Ирсалиева бараном, упрекал в незнании русского языка и вообще повёл себя как махровый националист.



Потерпевший врач тем временем всё ниже опускал голову и внутренне, наверное, махал рукой: ничего никому не докажешь. Ему, избитому и униженному на глазах собственной жены, никто не поверит. Поверят этим неизвестно откуда выскочившим "свидетелям" и заметно приосанившемуся с их появлением Мирлану Ирсалиеву. Это они, а не его, Борисова, свидетели смело смотрят в глаза судье. Это их не сбивают с толку вопросы адвокатов и прокурора…



Почему так? Почему человек, на чьей стороне правда и закон, вынужден был как будто постоянно оправдываться, в то время как виновный явно чувствовал себя хозяином положения?



Почему - не знаю. Но очень слабо верю в чистосердечное раскаяние Мирлана Ирсалиева. В его признание своей вины и искреннее сожаление.



трудности перевода



Ещё один интересный момент, на который следовало бы обратить пристальное внимание радетелям за чистоту кыргызского языка, противникам языка русского, яростно призывающим к скорейшему переводу всего и всех на кыргызский - и точка.



На судебном процессе, где потерпевший - русский, а подсудимый по-русски (якобы) не говорит, переводчик обязателен.



И переводчика нашли.



Потом ещё одного.



И ещё одного…



Зачем столько? Причина проста: ни один переводчик переводить не смог.



- Кыргызским языком владеете? - спрашивал очередного кандидата на эту должность судья.



- Владею.



- А русским?



- И русским владею.



- С кыргызского на русский и обратно переводить можете?



- Могу.



Итог: человек внимательно вслушивается в речь выступающего, с трудом улавливает суть…



Но судебный процесс - это ведь дело такое. Здесь "сутью" не обойдёшься. Здесь крайне важно каждое слово. Причём именно в том значении и именно в том контексте, в котором его употребляет участник процесса.



Практически никто из приглашённых молодых юристов с высшим образованием с этой задачей не справляется!



Причём перевести чаще всего не могут на русский язык именно кыргызский текст!



Егор Борисов в свою очередь, если вы помните, посещает курсы кыргызского языка и очень хочет выучить его на уровне, достаточном для общения с кыргызоязычными пациентами. Пока тоже не выучил.



Кто виноват? Неужели кто-то опять примется утверждать, что "все беды - из-за русских, которые не хотят говорить по-кыргызски"? Или пришло время всё же задуматься наконец о проблемах преподавания кыргызского языка? И ещё о том, что криками "Орус лох, кыргызча суйло!" никого языку не научишь и никакого процветания не добьёшься.



Бедный, бедный подсудимый…



Чехарда с переводчиками очень не понравилась не только участникам судебного процесса, но и ещё одному гражданину, который его участником не являлся.



- Кто этот мужчина с усами? - перешёптывались люди в зале суда. - Родственник подсудимого? Может, ещё один его адвокат? Такая агрессия от него исходит, аж мурашки по коже!



Мужчина с усами, в белом калпаке, решительной походкой вошёл в зал заседаний и сел рядом с подсудимым и его адвокатом. Лицо его, до боли знакомое, действительно было чрезвычайно суровым, а от всей его фигуры веяло чем-то, заставлявшим присутствующих внутренне сжиматься и съёживаться.



Пару раз незнакомец пытался вмешаться в ход судебного разбирательства. В резкой манере комментировал выступления участников, пока ему не сделали замечание. Мужчина умолк - правда, ненадолго.



Этот незнакомец со странно знакомым лицом оказался не кем иным, как Бактыбеком Нуралы уулу - одним из лидеров скандально известного движения "Кырк чоро".



Вряд ли стоит рассказывать уважаемым читателям, кто такие и чем занимаются в Кыргызстане эти джигиты, равняющиеся, по их признанию, на сорок легендарных витязей Манаса. Все об этом прекрасно осведомлены - в том числе и правоохранительные органы, которые не могут ничего поделать с "витязями", чтобы умерить их националистический пыл.



Несанкционированные, самоуправные рейды по увеселительным заведениям с целью вытащить оттуда и примерно наказать оказавшихся там девушек-кыргызок; такие же незаконные рейды (точнее - набеги) на предприятия, где работают иностранцы - с целью проверки документов и выяснения, "а чем это они тут занимаются"; призывы к кыргызкам становиться вторыми-третьими жёнами - но только своих земляков… Теперь вот у "витязей", оказывается, новая задача: бороться за возрождение кыргызского языка.



Какими методами?



- Подсудимый мне никто, - отвечал у здания суда на вопросы журналистов суровый Бактыбек Нуралы уулу. - Мы с ним даже не знакомы. Я про него прочитал в прессе. Заинтересовался. Решил прийти в суд и посмотреть, не нарушаются ли здесь его права.



- И что увидели?



- Нарушаются!



Нарушение прав Мирлана Ирсалиева Бактыбек Нуралы уулу увидел прежде всего в том, что тому не предоставили квалифицированного переводчика (да где ж его взять, уважаемый?). Но не только в этом. Оперируя красивым иноземным словом "нонсенс", Нуралы уулу стал доказывать всем, кто готов был слушать: подсудимый был якобы абсолютно прав в том, что потребовал от собеседника знания кыргызского языка. Потому что "быть гражданином Кыргызстана и говорить не на кыргызском языке - это нонсенс". И если с кыргызом кто-то пытается заговорить по-русски - это, считает Бактыбек Нуралы уулу, тоже нонсенс. И ущемляет якобы права кыргыза.



- Мы готовили законопроект, - вещал на публику "защитник угнетённых", - чтобы в Кыргызстане в общественных местах разговаривали только по-кыргызски. И никакого "официального". У нас проект не приняли. Но мы будем добиваться…



Потом суровый джигит несколько смягчился. Согласился требовать знания языка только от кыргызов. Для начала. С остальными национальностями, дескать, разберёмся потом…



Ну что вам ответить на это, дорогие сограждане? От Бактыбека Нуралы уулу можно было бы отмахнуться и не принимать близко к сердцу его сильно отдающие национализмом высказывания. Можно было бы… Если бы он был один в своём роде. Если бы каждый день не выдавал нам пару-тройку его активных сторонников и последователей. Почему-то не сомневающихся в том, что стоит только выдавить из Кыргызстана всех русских и ненавистный русский язык - как дела сразу пойдут в гору и жизнь наладится.



Не наладится она! Потому что не в русских дело!



Впрочем, объяснять что-либо этим людям бесполезно и бессмысленно.

Бактыбек Нуралы уулу своего национализма не отрицает.



наказание



Финал у судебного процесса над обвиняемым в разжигании межнациональной вражды Мирланом Ирсалиевым получился неожиданным. Только вчера он, кажется, твердил, что виновным себя не считает, что всего лишь эмоционально отреагировал на "барана", что его самого обидели и "оклеветали" - в частности, газета "Дело №…", которую он на каждом заседании держал в руках…



Только вчера не показывал совершенно никакого замешательства, не говоря уже о раскаянии…



И вдруг решил повиниться.



Этих слов Егор Борисов ждал от него слишком долго. Если бы они, эти слова, были сказаны по горячим следам, сразу после инцидента, доктор готов был простить Ирсалиеву и "русского лоха", и сломанные рёбра. Тогда вообще не было бы ни уголовного дела, ни суда. Но принести свои извинения Борисову Мирлан Ирсалиев не считал нужным.



Вы верите в то, что человек, в течение года упорно отрицавший свою вину и даже на скамье подсудимых избравший вместо защиты тактику нападения, вдруг в один момент "осознал и раскаялся"? Лично я не верю. Испугался - возможно. Понял (или подсказал ему кто-то), что статья-то, по которой он обвиняется, - серьёзнее некуда. Потому и решился на покаяние.



Итак, в середине июля Ирсалиев вдруг попросил прощения у Борисова. И даже поинтересовался, может ли он как-то загладить свою вину. Борисов ответил, что прощает и зла не держит. А если говорить о том, чем загладить… Предложил обидчику в качестве компенсации приобрести для 3-й детской больницы в Бишкеке очень нужный там прибор - электрокардиограф.



Прибор куплен и передан по назначению. Родители маленьких пациентов счастливы, врачи благодарны, Мирлан Ирсалиев великодушно прощён, и претензий к нему никто не имеет.



От уголовного наказания, впрочем, этот неожиданный жест благотворительности Ирсалиева не избавил. Судья Бекболот Джаналиев учёл все смягчающие его вину обстоятельства и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы - условно.



Приговор, пожалуй, вполне соответствует преступлению. И в следующий раз Мирлан Ирсалиев, пожалуй, не станет разбрасываться словами, оскорбляющими кого бы то ни было по национальному признаку.



Потому что побоится. Но не потому, что в самом деле осознал и раскаялся.



И вот это оптимизма не внушает.

Слева направо: Егор Борисов, главврач 3-й детской больницы Талант Омурбеков и Мирлан Ирсалиев. Электрокардиограф в больницу привёз.



Перегрелись?



Мирлан Ирсалиев своё получил. Его признали "бытовым националистом" и буквально вынудили покаяться и материально искупить вину. Но кто он такой, если разобраться, - Мирлан Ирсалиев? Обычный, ничем не примечательный и ничем не выдающийся гражданин. То, как он посылал "русского лоха" в Россию вместе с его кыргызской женой, слышали несколько человек.



Не успел Ирсалиев, так сказать, "отстреляться" - на арену межнациональных отношений вышли новые "герои". Которые не "просто граждане". Имена-фамилии которых у очень многих на слуху, и которые как раз должны быть во сто крат осторожнее в словах и поступках.



29 июля в социальных сетях появляется неожиданный пост хорошо известного в Кыргызстане и за его пределами танцора Атая Омурзакова. Название у опуса такое: "Расизм в Аэрофлоте". Ни больше, ни меньше.



Речь в этом "крике души" идёт о случае, произошедшем недавно с Атаем и его командой, когда он летел из Нижнекамска через Москву в Бишкек. Случай, конечно, неприятный. Он, артист, каким-то образом попал не в тот автобус и чудом не улетел вместо Бишкека в Тбилиси. Вовремя спохватился, однако нужный самолёт уже улетел, а возвращать деньги за пропавший билет сотрудники "Аэрофлота" отказались.



Случай неприятный. Но при чём тут расизм? А вот при чём. Господин Омурзаков, рассказывая на "Фейсбуке", как было дело, свёл всё к тому, что инцидент якобы случился исключительно по причине… "не того" разреза глаз у него и его команды и паспортов "не того" государства.



"Хочу предостеречь вас и посоветовать не связываться с "Аэрофлотом"! - обращается к своим многотысячным поклонникам Атай Омурзаков. - Особенно если вы гражданин Кыргызстана или просто разрезом глаз не вышли! Работники, увидев наши паспорта, узнав, кто мы и откуда, напрочь отказались с нами разговаривать. Тот, кто сталкивался с подобным делением на нации, прекрасно меня понимает"…



Вскоре, правда, выяснилось, что Атай сам случайно сел не в тот автобус; что сопровождала его в аэропорту девушка-кореянка, которая никак уж не могла придраться к его узким глазам; что сотрудники "Аэрофлота" извинились перед известным пассажиром и пообещали выяснить, кто в чём конкретно виноват, и наказать виновных. Потом и пост этот Атай Омурзаков удалил, написав, что не хотел никого обидеть и тем более столкнуть лбами два братских народа. И даже вспомнил про своё многолетнее плодотворное сотрудничество с Росинбанком…

Атай Омурзаков и его странные отношения с Россией и русскими.

Танцор Атай, конечно, хороший, а вот политик - никудышный. К тому же - паникёр. Вспомнил бы парнишка, кто именно поддержал его в первую очередь как начинающего танцора… И где больше всего денег собирает он за свои выступления!



Однако механизм уже запущен. У Атая Омурзакова на "Фейсбуке" - 10 с половиной тысяч подписчиков. Следуя фразе "Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили" - имел ли право артист без лишних раздумий вываливать на эту огромную аудиторию свои иррациональные эмоции?



Тему "русского расизма" моментально подхватили те, кто, собственно, только и ждёт, когда же она всплывёт в очередной раз.



"У русских всё завязано на нефти, - комментирует рассказ Омурзакова некая Эльмира Султанбаева. - Привычка всем хамить и угрожать у них осталась после тех лет, когда нефтедоллары обильным дождём полились на их головы. Потому что У НИХ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ. Ни чести, ни совести".



"Кыргыздын кыздары когда прекратите "РАЗДВИГАТЬ" всяким отбросам в том числе перед уродами русскими?" (орфография и пунктуация сохранены) - это вообще за гранью. Это пишет (правда, по другому поводу) адвокат (!) Руслан Шайбеков. А есть ещё на "Фейсбуке" Руслан Монолдор, так возмущавшийся после выхода в свет нашей статьи о Мирлане Ирсалиеве: слыханное ли, дескать, дело, чтобы кыргыза судили за то, что говорит на своём языке?! Тот самый Монолдор, который слово "Россия" намеренно пишет с маленькой буквы, а "кыргыз" - с большой. Судя по телефонным номерам и предлагаемым юридическим услугам, Монолдор имеет некоторое отношение к адвокату Шайбекову.



Вдохновил омурзаковский пост о "русском расизме" и ещё одну звезду отечественного шоу-бизнеса. У Амины Юсуровой (национального директора Всемирного конгресса красоты) подписчиков поменьше, чем у Омурзакова. "Всего" 7000 (сейчас, правда, осталось чуть меньше).



Почему разбежались подписчики? Потому что прочли (правда, не все, ибо до конца дочитать этот поток сознания невозможно) отклик Амины Юсуровой на эмоциональный выплеск Атая Омурзакова (приводим его со значительными сокращениями, сохраняя грамматические и стилистические особенности):



"Русские! Орус дорогу покажем Вам! Укажем и пойдёте!

Когда Ваш Иванушка тусовался на полях, Мы в Китае рис сажали и хлопок выращивали с Зеленью…! Когда Ваш Иван Грозный тусовался на Руси… Наш Чингиз Хан был… красавчиком… который возможно дал возможность жить всем в мире и согласии СССР!

Или Гитлер капут Вам устроить?

За метлой необходимо научиться следить… или выметем Вас к чёртовой Матери в Африку, с бедуинами тусоваться будете!"



С трудом верится, что это писал умственно полноценный взрослый человек, не будучи в алкогольном или ином опьянении. Но ведь написал же! И не просто написал, а продолжал в таком же примерно стиле и духе отбиваться от тех, кто настойчиво советовал: "Уймитесь!". Даже когда Атай Омурзаков удалил свою провокационную кляузу.



Интернет у нас по-прежнему не является средством массовой информации. И наши доморощенные блогеры по-прежнему не приравниваются к журналистам и не обязаны отвечать за ту ересь, которую они несут в стремлении выглядеть умнее и интереснее. И если бы только безобидную ересь!..



Неужели никто так и не отважится прищемить языки этим горе-"блохерам"? Неужели их, возомнивших себя звёздами, невозможно спустить на землю и доходчиво объяснить: национализм уголовно наказуем! Даже если он бытовой и словесный. Неужели трудно обязать очередную "звезду", открывая рот, проверять соединение языка с мозгом?

Некто Эльмира Султанбаева.

Красавица-националистка Амина Юсурова. Отмыть бы эту не блещущую умом девицу от косметики, да посмотреть на эту "красавицу"…

Националист Монолдор (или как там его зовут на самом деле?).



В пьяном угаре…



"Национализм в пьяном угаре" - статья с таким заголовком вышла в нашей газете 21 июня. Рассказывали мы про видео, снятое неким молодым бишкекчанином и присланное им на сайт VNEzakona.kg. Три девушки-кыргызки, пьяные настолько, что еле на ногах держатся, пристают к прохожим. Лезут в драку с матами, каждое нецензурное слово предваряя традиционным "орус". Совсем как Мирлан Ирсалиев, только тот трезвый был.



Наших читателей статья задела за живое. Обсуждали её и русские, и кыргызы.



Пи:

"Полная уголовщина, экстремизм, ничем не оправданный к тому же - не от большого ума детородная "женщина" позволяет себе такое. Даже для меня, мужика, это жесть и неприемлемо. Печально".



Бонька:

"К сожалению, существует национализм, как ни крути. Просто власти не хотят признавать это, потому что тогда те самые "орусы" из России спросят: "А вы чё там, офигели? Мы вам помогаем, а вы нас так?". И это касается не только русскоязычного населения, страдают и другие тоже. Пора ужесточить миграцию внутреннюю. Как правило, такие ура-патриоты именно из числа приезжих из глубинки либо дети приехавших в начале 90-х. В селе, учитывая уровень культуры и образования, гораздо легче вложить в голову детям и подросткам, что виноваты "орусы" и т.п. Вот приезжают потом в Бишкек и надрывают задницы криком, что все плохие, одни они золотые. Что же вы золотые такие и не подняли страну тогда и ведёте себя как дешёвое быдло???".



Обыватель:

"Арак, арак, арак... И потом "орус"... А потом снова арак, и потом снова "орус"... А потом раз - и прозрение, и хиджаб на голову, и всё - жизнь состоялась. Позади две прочитанные книги и третья не до конца, кабаки, караоке, пьяные песни и слёзы о любви, которой нет, "непонятные русские", "непонятные подруги и политики" и т.д.".



Бек:

"Тут комментировать нечего... Но то, что молодёжь деградировала, это налицо. Молодым маргиналам без разницы, на ком срываться в пьяном угаре, просто русские им под руку попались в тот момент. Были бы кыргызы, уйгуры или дунгане, они бы повод нашли... У маргиналов нет национальности, и эта выходка не имеет, на мой взгляд, националистической подоплёки, а просто является элементом самовыражения и самоутверждения ... А раньше же ведь самовыражались и самоутверждались через искусство и спорт".



Бакыт:

"Таких надо в обязательном порядке привлекать к ответственности публично. Причём обязательно надо обнародовать полное Ф.И.О., из какого села, указать их родителей и где они сами работают или учатся. Не оставить без внимания действия тех сотрудников милиции, которые ничего не предприняли".



Боткобай:

"Созревает обыкновенный фашизм. Это только начало, идеология идёт свыше, и она будет такой, как на Украине".



Связались мы с сотрудниками ГКНБ, которых в июне просили отыскать раздухарившихся девиц и провести с ними соответствующую работу. Даже фото одной из них крупным планом давали. Помочь найти юных пьяных националисток просили нас и наши читатели. Свою часть работы мы выполнили.

Остального ждали от чекистов…



Ответ был такой: ищем. Но пока не нашли.



А вдруг прав Боткобай, и ВСЁ ЭТО - ТОЛЬКО НАЧАЛО?!



Ольга НОВГОРОДЦЕВА