Расследования

Подробности Расследования 23.08.2017 11:09 Просмотров: 379

Скандал, ещё скандал!





Своими откровениями Азимбек Бекназаров взорвал настоящую информационную бомбу. Сам того не желая…



Едва утих скандал вокруг аудиозаписи разговора двух мужчин с голосами, ну очень похожими на голоса кандидатов в президенты Азимбека Бекназарова и Камчыбека Ташиева, как появилась видеозапись - ещё более скандальная.



Разговор, зафиксированный на аудиозаписи, напомним, шёл о судебном процессе над депутатом Омурбеком Текебаевым. И о свидетельских показаниях, которые давали там собеседники - предположительно Бекназаров и Ташиев. Собеседники признавались друг другу в том, что в суде лгали. Особенно Бекназаров.





В суде Бекназаров, выступавший в качестве свидетеля как бывший член временного правительства, подсудимого Текебаева всячески выгораживал. Он утверждал, что Текебаев не имел ровным счётом никакого отношения ко всей послереволюционной драчке за "Мегаком". И в частности - к делёжке акций сотовой компании, которые Текебаев, согласно обвинению, обещал российскому бизнесмену Леониду Маевскому.



"Я сам подготовил декрет и все документы по национализации акций, - говорил в суде Бекназаров. - Декрет был издан по представлению Генеральной прокуратуры. Раз уж на то пошло, пусть меня к ответственности привлекут, потому что Генпрокуратура в 2010 году была закреплена за мной".



А вот в беседе, зафиксированной на упомянутой аудиозаписи, человек с голосом Бекназарова говорил уже совсем другое: "Я врал, пока кости не побелели. Всю вину взял на себя. Сказал прокурору, что я всё делал, я всё решал. Причастности Текебаева тут нет. И каждый раз, как врал, приговаривал: "Прости, Господи".



Когда грянул скандал, Бекназаров заявил, что аудиозапись смонтирована, что никакого разговора с Ташиевым у него не было. "Если считают, что я дал ложные показания, пусть меня привезут в суд хоть тысячу раз, я скажу те же слова", - так прокомментировал он этот скандал журналистам.



Новый скандал выплеснулся оттуда, откуда Бекназаров явно меньше всего ожидал. Ещё 9 августа этого года (через три недели после своего выступления на текебаевском судебном процессе) Азимбек Бекназаров пришёл давать интервью в редакцию интернет-портала "Comment.kg". Его беседа с журналистом Александром Никсдорфом, как водится, записывалась на видеокамеру. Интервью длилось почти 50 минут - обычное интервью с опытным и хитрым оппозиционным политиком, позволяющим себе быть откровенным, но в меру.



Главное произошло потом - когда собеседники, поблагодарив перед видеокамерой друг друга, приступили к неформальному чаепитию. Бекназаров вновь заговорил. И о политике, и о будущих президентских выборах, и - самое интересное - о "Мегакоме". Причём уже вполне откровенно.



Как и на упомянутой аудиозаписи, он признался, что ВРАЛ в суде. И теперь уже натуральным образом "утопил" и Текебаева, и ещё много кого…



Что самое главное, видеозапись этого разговора - это вам не какой-то ролик из Интернета, про который можно говорить всё что угодно - что он смонтирован, что запись собрана по кусочкам из разных фраз, что это вообще какие-то местные талантливые пародисты под Бекназарова и Ташиева подделывались (да-да, сторонники Текебаева запустили и такую версию). Здесь уже не отопрёшься!



Отчего был так откровенен Азимбек Бекназаров? Он был уверен, что находится среди своих… Хозяйка интернет-портала "Comment.kg" Раушан Айткулова (в прошлом - Раушан Рыкунова, а до того - Роза Качиева) имела в своё время прямое отношение и к компании "Мегаком", и к политику Бекназарову. Сразу после апрельской революции Раушан Рыкунова, напомним, стала советником тогдашнего гендиректора "Мегакома" (ЗАО "Альфа-Телеком") Андрея Силича. Позже была арестована и получила тюремный 9-летний срок за финансовые махинации. Согласно обвинению, часть денег, полученных из кассы "Мегакома", Рыкунова внесла в фонд политической партии "БЭК", созданной Бекназаровым. По списку этой партии Рыкунова собиралась баллотироваться в парламент на осенних выборах 2010 года.



Короче говоря, давним знакомцам и соратникам Раушан Рыкуновой-Айткуловой и Азимбеку Бекназарову было что обсудить - речь шла на тему, понятную обоим. Сенсационная же видеозапись, как сообщила Раушан Айткулова читателям интернет-портала, появилась благодаря… профессионализму видеооператора. После окончания интервью, увидев, что беседа продолжается, тот решил видеокамеру не выключать - вдруг ещё что-то интересное прозвучит. "Никто не предполагал, что Бекназарова понесёт и он начнёт такие откровения выдавать… Мы были в шоке. Бекназаров - совестливый человек, который не может держать внутри себя… Он чувствует, что нарушил закон - и его совесть потребовала выложить это кому-то. И он почему-то выложил нам. Понимая, что находится на территории телевизионной студии, начинённой техникой", - объясняла Раушан Айткулова.



Не выложить эту видеозапись на всеобщее обозрение, говорит, она не могла. Поскольку Бекназаров говорил о совершённых преступлениях, а укрывать преступления искушённая Раушан, по её словам, не хотела, ибо за это предусмотрена уголовная ответственность.

Вначале А.Бекназаров дал вполне взвешенное интервью журналисту А.Никсдорфу…

А потом, расслабившись, при по-прежнему включённой видеокамере стал откровенничать со своей давней соратницей Раушан. И Бекназарова понесло…



Итак, что же наговорил Бекназаров? Многие из его откровений понятны только посвящённым в дрязги вокруг "Мегакома". Но фамилии звучат интересные.



"Ты же знаешь, - рассказывал Бекназаров своей собеседнице (здесь и далее - перевод с кыргызского), - Салянова сделала так, чтобы конфисковали "Альфу-Телеком". Это она сделала по заказу Текебаева. Умышленно. Это неправильно, это незаконно. То есть если сегодня Елисеев обратится в международный суд, он выиграет. Потому, что наш суд признал это как имущество Елисеева и конфисковал, понимаете? И этот суд неправильный приговор вынес. Это Текебаев и Салянова специально сделали. Умышленно. Сегодня хвастается Салянова: "Я национализировала 100 процентов "Мегакома". Нет. Они неправильно сделали. Потому, что они не смогли свои планы воплотить и сделали - "ни мне, ни тебе".



Не будем сейчас вдаваться в нюансы возни вокруг "Мегакома", отметим главное: Бекназаров признаёт, что Текебаев проявлял очень большой интерес к "Мегакому". И что генпрокурор Салянова действовала по его команде.



"Послушай меня, - продолжает Бекназаров. - Я говорил Икраму: дело не так возбуждают. У меня нет там связей, если у тебя есть, скажи им: дело надо возбуждать так - надо связать Текебаева, Салянову - всех! Надо связать с тем, что 7 лет они умышленно не давали рассмотреть дело. Вот тогда они и пикнуть не смогут. А потом через это выйти на умышленную конфискацию - вот это коррупция!".



Попробуем расшифровать. Икрам - это явно адвокат Икрамидин Айткулов, нынешний муж Раушан Айткуловой. "Там" - это в ГКНБ, которое расследовало уголовное дело в отношении Текебаева по получению им 1 миллиона долларов от Маевского. А о "деле, которое не давали рассмотреть", Азимбек Бекназаров рассказывал и нашей газете ещё в 2013 году, когда мы пытались разобраться в запутанных имущественных вопросах "Мегакома".



"Мы не имели права национализировать все 100 процентов акций "Мегакома", - рассказывал нашей газете Бекназаров. - Мы национализировали объекты, к которым государство имело какое-то отношение, которые неправильно были приватизированы и т.д. А 49 процентов акций "Мегакома" нам добровольно отдали москвичи - как его… Рейман, бывший советник Путина, питерская компания… Они проходили как потерпевшие… Москвичи сказали: мы вынуждены были эти 49 процентов оформить на Максима Бакиева. Потом Елисеев у них через суд все 100 процентов забрал".



"По заявлению москвичей, - продолжал Бекназаров, - мы возбудили уголовное дело. По нему проходили Максим Бакиев и Елисеев. 49 процентов акций, которые москвичи добровольно отдали, национализировали, а на 51 процент я дал команду наложить арест, чтобы их не растащили. Москвичи с этим согласились. Что с этими акциями делать, должен был суд решить - в рамках уголовного дела о рейдерстве. Суд мог решить - или отдать этот 51 процент москвичам, или конфисковать. Но уголовное дело полтора года в Первомайском районном суде пролежало без движения. Я как-то у судей спросил: почему точку не ставите по "Мегакому"? Оказывается, ещё шесть месяцев назад суд готов был приговор вынести, но уголовное дело вдруг генеральный прокурор Салянова отозвала. "Атамекеновцы", я слышал, были заинтересованы в том, чтобы вопрос через суд не решался".



Вот и сейчас в разговоре с Раушан Айткуловой Азимбек Бекназаров вновь и вновь возвращается к той истории. И объясняет, в каком направлении следовало двигаться следствию по текебаевскому уголовному делу.



"Они дело неправильно возбудили, - говорит Бекназаров. - Надо было дело с Саляновой связать. Если бы задали судьям вопрос, почему они 7 лет не рассмотривали это уголовное дело, они бы ответили, что Салянова у них опять забрала дело. И вот так подвести к коррупции! А деньги, которые он взял у Маевского, это просто мошенничество".



Так, значит, всё-таки брал Текебаев деньги у Маевского? Лично у Бекназарова, получается, на сей счёт сомнений нет.



Вспоминает Раушан Рыкунова-Айткулова любопытный эпизод. Осенью 2010 года к ней пришёл один из помощников Бекназарова и рассказал про очень серьёзную стычку, которая произошла между Бекназаровым и Текебаевым на дне рождения Дуйшонкула Чотонова (ныне - подельника Текебаева, приговорённого вместе с ним к 4,5 года заключения). При этом присутствовал и Кубатбек Байболов, занимавший пост генпрокурора до Саляновой.



"Стычка была настолько серьёзной, - рассказывает Раушан, - что Текебаев вынужден был уехать. Схлестнулись из-за управления "Мегакомом". Текебаев говорил, что в "Мегаком" надо ввести людей Модина (одного из свидетелей обвинения по уголовному делу Текебаева). Бекназаров отказывался. И выслушал от Текебаева очень много нехороших слов. Они друг друга подальше послали. Непонятно, почему этот момент Азимбек Анаркулович забыл и на суде вдруг заявил, что Текебаев никогда не вмешивался в работу "Мегакома". Вмешивался, и сильно! И от показаний Бекназарова многое бы изменилось, если не в процессуальном плане, то хотя бы во взглядах окружения Текебаева. Его изображают великомучеником, важным оппозиционером, против которого вся власть работает. Но Текебаев должен был понимать, что та система, которую он за 25 лет, курируя суды и законы в Кыргызстане, создал, когда-нибудь ударит и по его голове тоже", - резонно замечает Рыкунова-Айткулова.



В разговоре с Бекназаровым она напоминает ему про ту стычку с Текебаевым (Бекназаров сей факт не отрицает). И спрашивает, почему он, Бекназаров, не упомянул об этом в своих показаниях в суде.



"Ну что мне взять с "умирающего" человека? - отмахивается Бекназаров, имея в виду Текебаева, катящегося в пропасть. - Зачем?".



Не захотел, короче, Бекназаров добивать Текебаева или портить с ним отношения. Хотя и считает, что тот - коррупционер.



Много ещё разных фамилий звучит в откровениях Бекназарова про "Мегаком" - экс-премьера Омурбека Бабанова и экс-главы аппарата президента Данияра Нарымбаева, экс-генпрокурора Кубатбека Байболова и экс-министра госимущества Шералы Абдылдаева - ещё одного фигуранта текебаевского уголовного дела, сбежавшего и объявленного в розыск. Все эти откровения нужно ещё раскладывать по полочкам и анализировать… Чем пусть и займутся спецслужбы.



Короче говоря, ценнейший он свидетель - Азимбек Анаркулович Бекназаров. Вот только предпочитающий давать "показания" не на следствии и в суде, а в кухонных беседах.



Сотрудники интернет-портала "Comment.kg" не скрывают, что видеозапись с откровениями Бекназарова передали в ГКНБ. Где, насколько известно, сейчас эту запись тщательно изучают. Так что над кандидатом в президенты Азимбеком Бекназаровым нависла ещё большая угроза привлечения к уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса "Заведомо ложные показания свидетеля". Не пора бы, в самом деле, её применить? Дабы заставить не просто свидетелей - политиков - отвечать за свои слова!



Сам же Азимбек Бекназаров публикацию скандальной видеозаписи до сих пор никак не прокомментировал. Молчит, как рыба… А что ему ещё остаётся!

И такие двуличные политики лезут в президенты…



Артур ИСАЕВ