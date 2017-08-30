Расследования

Подробности Расследования 30.08.2017 16:05 Просмотров: 45



Что кроется за идеей президента Атамбаева

открыть на юге республики вторую российскую базу?



Минобороны России укрепляет военные позиции в Средней Азии. Уже проведены военные учения с применением реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов в Таджикистане. Впереди - совместные учения с армиями Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана…



Россия спешно помогает Кыргызстану обзавестись своей военно-транспортной авиацией - недавно на базе в Канте создана эскадрилья, которая повысит возможности кыргызской армии в переброске и десантировании военнослужащих, воздушной разведке и бомбометании…



Одно из звеньев в этой цепочке событий - настойчивое стремление президента Атамбаева убедить Россию в необходимости открыть здесь вторую военную базу.



Об этом Алмазбек Атамбаев сообщил журналистам на недавней пресс-конференции в Чолпон-Ате - последней в бытность его главой государства. Родилась же эта сенсационная новость ещё в июне этого года - после возвращения президента Кыргызстана из Москвы, когда Атамбаев поделился с прессой некоторыми любопытными подробностями своих переговоров с Владимиром Путиным. Теми подробностями, что обычно не фигурируют в официальных сообщениях.



"Я сказал Владимиру Владимировичу: если вы реально хотите думать об общей безопасности, то мы заинтересованы в том, чтобы заранее начинать строить какие-то подготовительные площадки на юге страны. Тогда это будет реальная помощь. Этот разговор был у нас в первый раз 5-6 лет назад с министром обороны России. Видимо, это упирается в финансирование. Но я считаю, что и наша позиция правильная. Нам не для чего укреплять российскую базу в Канте. Если защищать, то надо ставить на границу Кыргызстана с Таджикистаном. Это моя принципиальная позиция. У меня есть нехорошие предчувствия по Афганистану, удержится ли Таджикистан?" - сказал Атамбаев.



Что может крыться за этими предчувствиями? Об этом мы спросили у одного из независимых экспертов, назвать имя и фамилию которого по ряду причин не можем. Гораздо важнее для читателя, на наш взгляд, его видение ситуации.



- Ситуация в Афганистане в самом деле так опасна для Кыргызстана?



- Очень опасна. Там находится опасный враг. До такой степени опасный, что можем однажды проснуться - а боевики по нашим улицам ходят...

Произошло то, что в своё время прогнозировалось и в публикациях вашей газеты - в Афганистан из Сирии уже перебрались основные структурные подразделения ИГИЛ.



- Каким образом туда могла перебазироваться целая армия? Ведь Сирия и Афганистан не имеют общих границ.



- Маршрутов много. Скажем, в сегодняшнем Ираке - границы сплошь дырявые, в СМИ муссируются данные, что игиловцы ухитряются переходить в Афганистан даже через Иран - притом что эта страна воюет с ИГИЛ.



- То есть игиловцы перемещаются в Афганистан мелкими партиями?



- Может, даже и крупными партиями, это тоже не вопрос. Для хозяев ИГИЛ вопрос сейчас в другом - каким образом состыковать ИГИЛ с "Талибаном"?



В предыдущие годы во многих провинциях Афганистана талибы попросту уничтожали прибывавших в эту страну эмиссаров ИГИЛ. Почему? Потому, что игиловцы были чужеродным для них элементом. В Афгане все давно устали воевать - ведь воюют уже десятки лет. А "Талибан" по своей сути исповедует национальную идею - выгнать всех захватчиков со своей земли, поставить своё правительство и жить по своим законам. ИГИЛ же несёт в себе бациллу мировой "революции", он предлагает: "Ребята, пошли джихадом на другие страны и народы". А талибам это не надо, они прекрасно осознают: как только они начнут предпринимать какие-то действия, как только они переправятся через речку и вторгнутся в бывшие советские республики - они получат по зубам капитально! Талибы ещё помнят период пребывания ограниченного контингента советских войск в Афганистане, они знают, как умеют воевать "шурави". Поэтому сто раз подумают, прежде чем снова связываться с нами.



Вот почему главная головная боль хозяев и руководителей ИГИЛ - как бы переманить "Талибан" на свою сторону. В ход идут и махинации с лжеисламской догматикой: надо, дескать, на месте не сидеть, а нести истину ислама в другие страны. В ход идёт подкуп командиров "Талибана". В этой связи возникает интересный вопрос: кто даёт на это деньги - и немалые? Ещё один инструмент - наркотики. Главная финансовая подушка, на которой сидели талибы в некоторых афганских провинциях, это, как ни крути, - героин (хотя, находясь во власти, талибы с наркобизнесом боролись). Сейчас игиловцы пытаются подмять под себя наркопотоки, чтобы влиять на "Талибан" и местное население.



- То, что распространение наркотиков - страшный грех, игиловцев не волнует?



- Более того: наркобизнес - тот плацдарм, за который ИГИЛ сейчас всячески цепляется. Игиловцы всячески развивали эту лжеисламскую идею - о том, что, расширяя опийные плантации и продавая героин "неверным", мусульмане делают благое дело, ибо таким образом борются с "кафирами". Талибы на это купились. Не все, правда.



Вообще, в разных провинциях Афганистана военно-политическая ситуация тоже разная. Движение "Талибан" сейчас очень разношёрстное. Есть отряды "Талибана", которые полностью подконтрольны Пакистану; есть отряды, подконтрольные Ирану. Есть так называемые "афганские партизаны" - талибы, стоящие сугубо на национально-патриотических позициях, которым не нужны иностранные кураторы. Кто-то из талибов признаёт общее руководство, кто-то не признаёт.



И всю эту сумятицу и разносортицу пытается сейчас использовать ИГИЛ.



- И насколько успешно?



- Судя по тому, что талибы начинают проводить успешные военные операции с участием отрядов ИГИЛ, их союз начинает потихоньку склеиваться. Игиловцы очень хитро к этому делу подошли. Они на определённом этапе помогали талибам чисто в военном отношении - завоёвывать, например, северные провинции Афганистана. А теперь говорят: "Мы вам помогали? Помогали. А теперь давайте работать вместе".



Нужно ещё учитывать афганский менталитет - а он по-своему уникален. Если, скажем, афганцам выгодно, то они позволят разместиться на своей территории кому угодно. Если этот "кто угодно" платит деньги, делится продуктами питания - ради бога, живи всю жизнь! Чётких, принципиальных позиций ни у населения, ни у руководства этой страны нет - это надо понимать.



Конечный же результат может быть таким. Какие-то отряды талибов ИГИЛ сможет поглотить. Но полностью подмять под себя всё движение "Талибан" игиловцам вряд ли удастся.



- Где разместились в Афганистане игиловцы, которые переместились туда с Ближнего Востока?



- Во-первых - в приграничных районах с Туркменистаном. В таких провинциях, как Фарьяб, Джаузджан, игиловские боевые подразделения уже присутствуют. Присутствуют они и напротив границы с Узбекистаном - прежде всего в провинции Кундуз. Присутствуют они уже и на границе с Таджикистаном - в первую очередь в афганском Бадахшане.



- Теперь один из главных вопросов: с чем предстоит столкнуться бывшим советским республикам Средней Азии? Какие конкретно угрозы исходят от боевиков ИГИЛ, подбирающихся к нашим границам?



- Хороший вопрос. На каких-то участках возможен открытый переход границы - в форме открытого вооружённого вторжения. Насколько это вторжение будет эффективным для ИГИЛ - вопрос остаётся открытым. Но угроза такая существует. И мы должны отдавать себе отчёт: эти формирования боевиков-игиловцев - будут они поддержаны "Талибаном" или нет - имеют богатый опыт масштабных боевых действий - против иракской армии, а затем против сирийской армии. В том числе опыт боёв в населённых пунктах.



- Какая численность игиловских отрядов в Афганистане?



- В прошлом году различные эксперты оценивали суммарную численность формирований ИГИЛ примерно в 6 тысяч "штыков". А в 2016 году - всего лишь в 2-3 тысячи. В этом году счёт может идти уже на десятки тысяч.



- Что известно о сегодняшнем вооружении игиловцев в Афганистане? Есть ли у них, скажем, бронетехника?



- У талибов - точно есть. Из средств массовой информации известно, что талибы неоднократно захватывали большое количество единиц бронетехники у афганских сил безопасности - у армии, у полиции. Ту технику, которую афганским силовикам передавали американцы. В том числе старенькие "Хаммеры", бронетранспортёры и даже танки. Попадёт ли эта техника к игиловцам? Этого сегодня никто не скажет.



Никто почти не говорит и не пишет вот ещё о чём. Хозяева ИГИЛ смогли в условиях Ближнего Востока сколотить мощную армию, численность которой, по некоторым оценкам, достигала 100 тысяч боевиков. Мы видели, какие в Сирии шли кровопролитные бои с применением артиллерии и бронетехники с обеих сторон. Мы видели, что в последнее время у ИГИЛ появлялись все технические новинки, включая беспилотные летательные аппараты. О чём это говорит? О том, что существует механизм снабжения, существует мощная структура, которая обеспечивает ИГИЛ вооружением.



Была ли разбита эта таинственная снабженческая структура вместе с военной машиной ИГИЛ, потерпевшей, что уже понятно, сокрушительное поражение в Сирии? Об этом не говорит никто. И если уж эта структура сумела вооружить игиловскую армию на территории Сирии - суверенного государства с сильной центральной властью, то что уж говорить об условиях "бардачного" Афганистана?! Кто даст гарантии того, что у ИГИЛ и в Афганистане не окажется самого современного вооружения?



- Главную опасность для Кыргызстана представляет таджикское направление, не так ли? В начале этого года таджикские власти сообщили уже о 10-15 тысячах боевиков, скопившихся возле афгано-таджикской границы. Этого достаточно, чтобы опасаться нападения не только Таджикистану, но и Кыргызстану?



- Это - очень большая цифра. Этого более чем достаточно, если речь будет идти о концентрированном ударе боевиков на одном направлении. Для сравнения: вся пограничная служба Таджикистана, по приблизительным оценкам, насчитывает где-то с десяток тысяч военнослужащих - со всеми поварами и кочегарами. И они растянуты по всей границе.



Но есть одно "но". Вторжение боевиков может произойти только в том случае, если они получат команду от своих хозяев. А их хозяева - будем называть вещи своими именами - это транснациональные корпорации. Их интересы напрямую связаны, например, с "газовым вопросом". С тем выбором, перед которым сейчас оказалась Европа - российские "Северный поток", "Турецкий поток" с одной стороны, и то, что диктует старший партнёр - США - с другой.



Вот как глубоко уходят корни афганской проблемы! К примеру, силы, работающие на транснациональные корпорации, рассматривают в качестве источника природного газа Туркменистан. С этим фактором аналитики связывают вероятность нападения ИГИЛ в первую очередь именно на эту страну. По такому же примерно сценарию происходили события и в Ливии, и в Ираке, и в Сирии. На территории, которую оккупирует ИГИЛ, сразу захватываются нефтегазовые месторождения. Дешёвую контрабандную нефть получают в числе прочих и европейские потребители.



Вот отчего ещё зависит - будет война или нет. Поэтому мы не застрахованы ни от каких неожиданностей со стороны Афганистана.



- Теперь - о возможных сценариях вторжения. Давайте откроем географическую карту и проиграем эти сценарии с учётом, к примеру, горного ландшафта.



- Не будем слишком уж пугать ваших читателей. Просто будем помнить, что такие сценарии возможны. Направления возможного вторжения просчитать несложно. Это - дороги, это - русла рек, это - главные горные перевалы и ущелья.



Больше всего, считаю, нас должен интересовать Памир. Если гипотетически предположить, что враги зайдут из афганского Бадахшана вот сюда - в Мургабский район Горно-Бадахшанской области Таджикистана, то добраться до нашего города Оша они смогут… В ТЕЧЕНИЕ СУТОК. И ландшафт не помеха - вот дорога Хорог-Ош (Памирский тракт).



- Не преувеличиваете?



- Не надо забывать свою историю. 1999-2000 годы - против горстки боевиков акаевская власть в панике перебрасывала на юг республики подразделения Минобороны, внутренних войск, милицейский спецназ, даже Национальную гвардию. И никто ничего не мог с теми боевиками поделать. Хвалёная Нацгвардия не могла действовать адекватно, так как здесь, в Бишкеке она привыкла заниматься одним, а там - в условиях высокогорья - пришлось заниматься совсем другим. С мобилизованными резервистами вообще вышел позор - местное население до сих пор вспоминает, как те "партизаны" жрали водку и ходили пьяные с автоматами.



Самый главный итог тех событий, о котором власть долго стыдливо умалчивала, - это несопоставимость всех наших затрат на борьбу с не просто мелкой, а ничтожно малой группой противника. Когда со скрипом пытались запустить заржавевшую военную машину, о которой после развала СССР никто не заботился; когда списывалось непонятно на что огромное количество ГСМ, при этом боевые машины пехоты, выехавшие из Оша, стояли без горючего бесполезными железными коробками вдоль всей трассы… Мы помним и скандалы с червивой тушёнкой, поступавшей к солдатам, помним, как наваривались на войне чиновники Минобороны и других силовых структур.



- Но с тех времён вооружённые силы Кыргызстана ведь сильно изменились…



- Да, нынешнему руководству страны надо отдать должное. Как гласит кыргызская пословица - "жаман айтпай жакшы жок" (что можно перевести как "нет худа без добра"). Руководство страны извлекло уроки из тех событий, оно уделяет много внимания развитию вооружённых сил страны. А то, что президент Атамбаев поднимает вопрос об открытии второй российской военной базы на юге республики, говорит о том, что у нас, слава богу, есть светлые головы, которые осознают всю опасность ситуации.



Но светлые головы, подсказавшие президенту эту идею, похоже, понимают не только опасность, но и… РЕАЛЬНОЕ состояние нашей защиты, нашей обороноспособности.



- И каково же это состояние?



- Чтобы ответить на этот вопрос, можно поднять сообщения СМИ. Странные, мягко говоря, кадровые назначения в нашей Пограничной службе… Прошлогодний скандал с торговлей оружием со складов Погранслужбы… Это всё характеризует уровень нашей боеготовности, но это - лишь верхушка айсберга. Светлые головы, о которых я говорю, наверняка владеют более полной картиной. И их реакцию можно сравнить с реакцией таджикских властей.



Ещё несколько лет назад таджики весьма скептически отзывались о роли 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, и даже выставляли условия по повышению в разы арендной платы за её пребывание. И вдруг таджикская сторона круто поменяла своё отношение к базе - сейчас она рассматривает российских военных в качестве главного надёжного щита и гаранта своей безопасности. Точно так же и наши стратеги вдруг очень захотели создать российский щит на южных границах. Явно не уповая на боеготовность кыргызских вооружённых сил.

Автотрасса Хорог-Ош (Памирский тракт).

Надёжно ли она прикрыта?

Один из наиболее вероятных маршрутов проникновения игиловцев в Таджикистан - на восточный Памир. Затем в Кыргызстан - по автотрассе Хорог-Ош. По экспертным оценкам, от таджикско-кыргызской границы до Оша боевики способны добраться всего за сутки.

Здесь - уже прямо возле границ СНГ - разместились отряды ИГИЛ, численность которых всё растёт и растёт.



- Меня, признаться, очень впечатлили ваши слова о том, что боевики ИГИЛ в случае вторжения способны за сутки из Таджикистана добраться до Оша. Неужели наши пограничники и Минобороны не смогут оказать им достойного сопротивления?



- Играя в военные игры на карте, мы забываем о принципах и правилах ведения современной террористической войны. И о совсем уж новом для нашей страны явлении - том, что сейчас называют "гибридной войной".



Есть у нас в стране человек, который бьёт во все колокола, но его никто пока не слышит. Это - Кадыр Маликов, эксперт вашей газеты. Он, кажется, единственный говорит реальные вещи - о том, что у нас в республике повсеместно идёт засилье салафитских (ваххабитских) жамаатов. Справедливости ради скажем: нельзя всех салафитов поголовно причислять к террористам. ОДНАКО - наберите это слово большими буквами - опыт Ливии, Сирии, Ирака и других стран показывает, что именно ваххабитские жамааты в этих регионах оказывали самое первое содействие террористам, прокладывали им дорогу.



Вот, скажем, наши военнослужащие, как вы это видите, пытаются достойно встретить колонны грузовиков с боевиками. А в это время у них за спиной взлетает на воздух мост, взрываются склады, на воинские части совершаются нападения с целью завладения оружием… Хотите примеры? Вот вам пример - суверенный стабильный Казахстан. Где и в прошлом, и в этом году были подобные нападения. Кто-то может дать гарантию, что у нас в Кыргызстане с террористическим подпольем иная ситуация?



- То есть вторжение будет поддержано "пятой колонной" внутри страны.



- Более того - открытое вооружённое вторжение, считаю, будет играть ОТВЛЕКАЮЩУЮ РОЛЬ! Допустим, через границу прорвётся группа боевиков. Она наделает много шума, как это было в 1999-2000 годах. На юг полетят спецназы всех видов… Но кто даст гарантию, что в глубоком тылу - в том числе в столице Бишкеке - в это время не начнут действовать глубоко законспирированные террористические ячейки?!



- Но Кыргызстан является членом ОДКБ, членом ШОС. Разве эти организации нам не помогут?



- Конечно, помогут. Но наш потенциальный противник тоже прекрасно оценивает ситуацию. Противник знает, как будет действовать авиационная группа, дислоцированная в Канте. Игиловцы знают про мастерство российских лётчиков, знают, что у них есть высокоточное оружие, которое успешно используется против ИГИЛ в Сирии. Но игиловцы также понимают, что эти лётчики никогда не будут сбрасывать бомбы в густонаселённых районах Кыргызстана - где-нибудь в Ферганской или Чуйской долинах. Поэтому они будут использовать совсем иной инструментарий действий.



- Чем же может тогда помочь вторая российская авиабаза, даже если её разместить на юге Кыргызстана? Штурмовик или бомбардировщик и из Канта туда за считанные минуты долетит.



- Вы уловили самую суть. Президент Атамбаев сказал про вторую российскую военную базу. Но о КАКОЙ именно базе идёт речь, он ведь не сказал. С чего мы взяли, что эта база тоже будет военно-воздушной? Прозвучала фраза об усилении границы. Значит, речь, скорее всего, может идти либо о каких-то сухопутных подразделениях, которые будут непосредственно помогать сухопутным подразделениям нашего Генштаба. Либо непосредственно нести службу по охране границ.



- Короче говоря, речь может идти о размещении там российского спецназа?



- Возможно… Но как же заботимся о защите южных границ мы сами? Не так давно в Интернете мелькнуло сообщение: Пограничная служба Кыргызстана на границе с Таджикистаном сегодня имеет намного меньше пограничных застав, чем на границе с Казахстаном…



- А ведь это удивительно! Какая страшная опасность нам грозит с севера, что кыргызско-казахскую границу нужно так сверхбдительно охранять? Всякий раз эта мысль появляется, когда едешь на Иссык-Куль и смотришь на все эти ощетинившиеся заборы на границе. И эта охрана с каждым годом становится всё более изощрённой. Местным жителям, говорят, наши же пограничники уже даже запрещают купаться в речке Чу…



- Возникает вопрос к руководству нашей Пограничной службы: как вы вообще оцениваете риски и угрозы стране? Вы уверены, что ваши оценки соответствуют реалиям?



В то же время через южную границу нелегально перегоняются целые отары овец и даже стада крупного рогатого скота - из Таджикистана в Кыргызстан и обратно. Видеозаписи об этом гуляют в Интернете. Что же тогда говорить о группах людей, которые так же беспрепятственно могут пересекать границу?



Необходимо - может, в парламенте, может, ещё на каком-то уровне - срочно снарядить комиссию и как можно быстрее отправить её проверять уровень охраны южных границ. И в комиссию эту нужно включить не преуспевающих бизнесменов с рынка "Дордой", которые стали депутатами, а людей, которые реально понимают, что такое погранслужба. Может, даже каких-нибудь отставных ветеранов. И вот тогда прояснится реальная картина.



Ещё есть один момент. Со времён Великой Отечественной войны каждой пограничной заставе отводится 30 минут на то, чтобы задержать врага. Вы об этом, видимо, знаете по художественной литературе, по фильмам…



- Не только по фильмам. Срочную службу я проходил в Группе советских войск в Германии - и как раз в полку прикрытия государственной границы с натовской ФРГ. И наш полк тоже был рассчитан на полчаса боя - за это время должна была развернуться дивизия…



- Вот именно! А есть ли у нас пусть не дивизия - хотя бы полк, который должен развернуться и помочь обороне границы? Это тоже должна выяснить комиссия. Заодно проверить, готовы ли действовать местные администрации, знают ли они, как нужно себя вести в случае вторжения?



- Власти всех уровней увлечены сейчас, кажется, только одним - будущими выборами. Плетутся интриги, сколачиваются команды, кандидаты пакостят друг другу, как могут… Но вернёмся к теме военной базы. Как считаете: а сама Россия согласится открывать здесь вторую базу на юге и посылать туда людей?



- Угадать, о чём думают московские стратеги, нам с вами очень сложно. Но если исходить из логики, то зачем России ставить базу между двумя странами ОДКБ? Это Кыргызстан хочет обезопасить себя от угрозы, которая идёт со стороны Таджикистана. А Таджикистану это понравится? России зачем этот раскол? Другое дело, если будет подключён весь механизм ОДКБ, и это будет не просто российская база, а именно дополнительная база ОДКБ в рамках обеспечения безопасности всех стран региона.



Есть другой момент. Окунёмся опять в историю. После развала СССР границы и в Кыргызстане, и в Таджикистане охраняли российские пограничники. И в регионе была стабильность. Если бы не российская пограничная группа в Таджикистане, которой доводилось вести тяжёлые бои с боевиками из Афганистана, то эта республика давно бы уже была афганской провинцией. И на фоне всего нынешнего комплекса угроз и рисков самым оптимальным вариантом было бы вернуть сюда российские пограничные войска.



- Опять же - согласится ли теперь на это Россия?



- Да, это вопрос… Если учесть, что в 90-х годах мы российских пограничников попросту выставили вон. И россияне тогда сильно обижались.



- А может ли авиация Кантской базы, дабы просто не подпустить боевиков ИГИЛ к нашим границам, нанести по ним превентивный удар на территории Афганистана? С согласия официального Кабула, разумеется. Накрыть их на дальних подступах, как в Сирии - и всё, можем вздохнуть спокойно.



- В сегодняшней ситуации возможно всё. Но спокойно вздыхать нам уже не придётся. По той причине, что эти боевики уже среди нас. Если даже Воздушно-космические силы России нанесут по боевикам удар на территории Афганистана, два десятка отморозков игиловцы собрать смогут, чтобы пошуметь на границе. Учитывая условия Памира, проникнуть им из Афгана на таджикско-кыргызскую границу - нет проблем. Особенно в летний период. Ещё раз хочется повторить: такая вероятность - вполне реальна и осязаема. О чём свидетельствуют всё те же события 1999-2000 годов. Исламское движение Узбекистана (чьи боевики совершили тогда вторжение) - это был прообраз ИГИЛ.



- А какую реальную цель тогда преследовало ИДУ? По-моему, это до сих пор остаётся загадкой. Отвлекающим манёвром то вторжение явно считать нельзя.



- А вы вспомните, сколько "шороху" наделала та горстка боевиков сразу в нескольких республиках, вспомните панику, которая тогда охватила весь наш регион! И вспомните, что было потом - 11 сентября 2001 года, атака на нью-йоркские башни-близнецы... И вспомните, как на фоне тех панических настроений мы с лёгкостью и даже с облегчением согласились разместить у себя американскую военную базу. Вот так большой результат достигается малыми затратами.



- Тогда ещё вопрос. Вот, допустим, осуществляется наихудший сценарий - вторжение боевиков через границу, в тылу "пятая колонна" поднимает мятеж, над Ошем или даже Бишкеком поднимается чёрный флаг ИГИЛ… А зачем? Какая цель?



- Думаю, ответ на этот вопрос знают те самые люди, которые подняли вопрос об открытии у нас второй российской базы. Они явно понимают, что реальная опасность гораздо ближе, чем кажется всем нам. Цель? Смотрите: карта хозяев ИГИЛ - транснациональных корпораций - оказалась бита в Сирии. Бита она, считаю, и на Украине. Россия там всех переигрывает, потому что она - рядом. Хотя Запад пока и оказывает политическую поддержку киевскому режиму, но США далеко, а в соседней Европе - слишком всё прозрачно, всё на виду, лишние движения делать сложно. Остался последний козырь - Средняя Азия, самое мягкое подбрюшье России.



Здесь - совсем другая ситуация. Американцы - рядом. Часть американской армии находится в Афганистане, это - фактически оккупированная американцами страна. А Россия, наоборот, далековато. Эту выгодную ситуацию Штаты просто не могут не использовать!



- Итак, ситуация тревожная…



- Очень тревожная. Вся тёмная сила сейчас концентрируется в Афганистане. Эта страна сегодня - гигантская террористическая яма мирового масштаба. И мы расположены к ней слишком близко. Уровень угрозы Кыргызстану в кратчайшее время может вырасти в разы! Вспомним ещё раз, что ещё недавно представляла собой та же Сирия. Страна с одной из мощнейших на Ближнем Востоке армий, с мощной системой спецслужб. И до какой степени в считанные годы Сирия оказалась обескровленной, что пришлось вмешаться российским ВКС, затем российскому Военно-морскому флоту, а потом и российскому спецназу.



У нас, как понимаете, уровень всех силовых структур вместе взятых - далеко не сирийский. Зато уровень угроз может оказаться ещё больше, чем даже в Сирии. И боюсь, что всех наших силовых структур и Кантской базы в ближайшем будущем может оказаться недостаточно. И даже вторая российская база ничего не решит - как бы не оказалось поздно… Да, президент Атамбаев поднял очень важный вопрос - даже оставляя пост главы государства, он заботится о безопасности страны. Но какова будет реализация этой идеи? Кто будет этим заниматься? Способен ли наш кыргызский истеблишмент решить эту сложную задачу? Вот в чём вопрос, - заключает наш собеседник.



беседу вёл

Вадим НОЧЁВКИН





факт и комментарий



ПЛОХАЯ НОВОСТЬ:

АМЕРИКАНЦЫ ПЕРЕДУМАЛИ УХОДИТЬ ИЗ АФГАНА



Президент Дональд Трамп на днях, выступая на военной базе в штате Виргиния, рассказал о новой стратегии США в Афганистане. Главное в этой стратегии - американцы в Афгане остаются. Глава Белого дома отметил, что в его первоначальные планы входил уход из Афганистана (это Трамп обещал и избирателям в ходе предвыборной кампании), но "после изучения ситуации со всех возможных сторон", по его словам, решено, что быстрый вывод войск приведёт к "непредсказуемым последствиям".



Неожиданным это заявление президента США не стало. В начале августа стало известно, что основатель печально знаменитой американской частной военной компании "Blackwater" (из-за своей дурной славы - в частности, кровавых "подвигов" в Ираке - переименованной в "Academi") Эрик Принс представил властям США двухлетний план наведения порядка в Афганистане с помощью наёмников. Согласно этому плану, афганских военных будут консультировать более пяти тысяч частных подрядчиков. План Принса также предполагает наличие частного воздушного флота, состоящего из 90 самолётов. Реализация плана обойдётся в 10 миллиардов долларов.

Наёмники частной военной компании "Blackwater".



Это известие, что примечательно, вызвало весьма резкую реакцию в российском внешнеполитическом ведомстве.



"Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является", - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Раскритиковал дипломат и планы по замене регулярной армии США в Афганистане на "солдат удачи".



Отчего реакция Москвы была столь бурной? Не всё ли равно, кто останется в Афганистане - американские военные или наёмники? Наш эксперт информацию о новых планах США считает очень тревожной для Кыргызстана.



- Тонкость в том, - говорит наш собеседник, - что частные военные компании (ЧВК) формально не контролируются правительством США. Следовательно, Вашингтон может спокойно "умывать руки" - чего бы наёмники ни творили. А творить они смогут всё, что угодно!



Например, подразделения ЧВК могут нанять в свой состав боевиков ИГИЛ - тем более что среди тех есть хорошо подготовленные бывшие кадровые военные Ирака и других стран. Более того - эти подразделения могут под видом боевиков ИГИЛ участвовать в военных операциях против стран Средней Азии - то есть против нас с вами.



Очень настораживает наличие в документе конкретных цифр. Это, считаю, говорит о том, что все вопросы финансирования уже решены. То есть для новой войны всё практически готово.



Что может собой представлять упомянутый частный флот из 90 самолётов? Он может использоваться для глубинных десантных операций, переброски не только личного состава, но и техники, в т.ч. бронированной. Кроме транспортников, там обязательно будут штурмовики и другая фронтовая авиация - для подавления средств ПВО, поддержки огнём, обеспечения высадки десантов боевиков. Если сравнить с военным воздушным флотом Кыргызстана, то… остаётся лишь беспомощно улыбаться.



Это - целая армия, полнокровная, обеспеченная всем необходимым, мобильная. В её составе обязательно будут подразделения выходцев из бывших советских среднеазиатских республик, знающих местные условия, языки, местность и т.д. Если американцам удастся создать этот симбиоз - ЧВК плюс ИГИЛ, - то опасность, которая нависнет над странами Средней Азии, на много порядков будет превосходить то, что мы видели в Ливии, Ираке, Сирии и в других горячих точках. С таким мир ещё не сталкивался!



И тем, кто, вероятно, собирается двинуть всю эту махину на страны Средней Азии, не будет нужды что-то придумывать на уровне ООН и других международных институтов. У них будут наготове "отмазки" типа: "Мы из Афганистана давно ушли, если что-то не получилось у наёмников с наведением там порядка - это их проблемы", - заключает наш собеседник.



Соб. инф.





ВОЙНА В АФГАНЕ ВСПЫХНЕТ С НОВОЙ СИЛОЙ



Великобритания отправит новые отряды спецназа в Афганистан.





Великобритания планирует направить в Афганистан подразделения Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) спецназа, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в армии.



Лондон пока что не получал официального запроса от США на увеличение военного контингента, но британские министры уверены, что это произойдёт.

Согласно данным издания, премьер-министр страны Тереза Мэй готова отправить в Афганистан подразделения SAS, чтобы поддержать новую стратегию США. Спецназ также сосредоточится на уничтожении лидеров талибов и боевиков ИГ и "Аль-Каиды", которые их укрывают.



Вопрос о том, какие подразделения будут отправлены в Афганистан, решают руководители SAS и Особой лодочной службы (Special Boat Service).

Кроме того, в Афганистан могут быть направлены беспилотники и авиация.



Газета отмечает, что министр обороны Британии Майкл Фэллон поприветствовал решение Трампа. Британия приняла решение об отправке дополнительных отрядов спецназа в Афганистан после того, как военная разведка узнала, что "Талибан" организовал подпольные ячейки в каждом крупном городе страны. В разведке пришли к выводу, что Афганистан быстро перейдёт в руки к талибам, если США выведут войска из страны.



Как утверждает газета, британские министры использовали эту информацию для того, чтобы убедить Трампа увеличить контингент США в Афганистане.

В группировке британских военных в Афганистане сейчас около 500 человек, которые в основном занимаются обучением местных офицеров. Военный источник газеты утверждает, что в этом году британский спецназ проводил операции в Афганистане.



Минобороны Великобритании не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отправке новых подразделений в Афганистан.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп одобрил новую стратегию в Афганистане, предполагающую увеличение военного контингента.



CA-NEWS (CA)





БОЕВИКОВ ПЕРЕБРАСЫВАЮТ ВЕРТОЛЁТАМИ



без опознавательных знаков. Похоже, американскими…





Крупный военно-дипломатический скандал разразился в конце июня этого года. Российский МИД объявил о том, что в провинцию на востоке Афганистана с помощью вертолётов без опознавательных знаков было переброшено более 50 вооружённых боевиков для усиления террористической группировки, развернувшей наступление на Тора-Бора. Теми же вертолётами был доставлен контейнер с боеприпасами.



Тора-Бора - комплекс пещер, который в своё время был оплотом главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Эту стратегически важную местность сумели захватить боевики афганского крыла ИГИЛ. С помощью кого-то, кто имеет авиацию…



Также как минимум в трёх северных провинциях Афганистана (Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль), по данным МИД РФ, были засвидетельствованы случаи сбрасывания с самолётов без опознавательных знаков ящиков с припасами для боевиков ИГИЛ.



Российский МИД отметил, что "молчание" афганских властей и руководства США и НАТО касательно этих полётов становится "всё более красноречивым".



Обеспокоенность российской стороны разделяют и афганские законодатели. "Откуда появились вертолёты в воздушном пространстве, где разрешены только полёты НАТО, США и афганской авиации?" - задался вопросом депутат афганского парламента Мохауддин Мехди. А его коллега Захир Кадыр публично заявил, что вертолёты эти - американские. Депутат указал на случай, когда "Талибану" удалось окружить группировку боевиков ИГИЛ на востоке Афганистана. "Тем не менее, вмешательство специальных сил США в боевые действия позволило боевикам ДАИШ (так по-арабски именуется ИГИЛ) покинуть эту местность, - посетовал Кадыр. - В самый напряжённый момент боевых действий американские вертолёты и спецназ атаковали талибов, чтобы спасти террористов ДАИШ".



Напомним: группировки боевиков ИГИЛ на севере Афганистана, в поддержке которых подозреваются американцы, несут прямую угрозу Туркменистану, Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану.



Соб. инф.

Пещеры Тора-Бора - некогда главный оплот "Аль-Каиды"

и талибов. Теперь их захватили боевики ИГИЛ…