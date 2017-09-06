Расследования

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прогульщица
Жена Бакиева меньше года возглавляла отель "Минск".Подробнее...
5 млн - на учебники
Почти 5 миллионов сомов выделяет Минобразования Кыргызстана на учебники на кыргызском языке.Подробнее...
БОЕВЫЕ УЧЕНИЯ
наш чемпион
Кыргызстанец Денис Петрашов стал чемпионом Азии по плаванию и установил рекорд!Подробнее...
из жизни кыргызов енисейских
Археологи Новосибирского государственного университета нашли неизвестный науке предмет из жизни енисейcких кыргызов, о чём сообщила пресс-служба вуза. Эта находка поможет учёным получить новую информацию о жизни енисейских кыргызов.Подробнее...
РОМАН О КЫРГЫЗСТАНЕ
написала австрийская писательница.
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на $300 млн увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан
Большая часть средств поступила из России, отмечает Нацбанк КР.Подробнее...
члены нового правительства Кыргызстана принесли присягу
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Знаковое событие!
Для пересечения границы кыргызстанцам и узбекистанцам больше не нужны дополнительные документыПодробнее...
13 кандидатов в президенты КР
ЦИК КР зарегистрировал ещё шесть кандидатов в президенты Кыргызстана.Подробнее...
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
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состоялась церемония подписания двусторонних кыргызско-узбекских документов
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новая эра в отношениях братских стран
Состоялись переговоры президента Алмазбека Атамбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в расширенном составе.Подробнее...
президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Кыргызстан
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ЦИК отказал двум кандидатам в регистрации
ЦИК не зарегистрировал Омурбека Текебаева и Ахматбека Кельдибекова в качестве кандидата в президенты Кыргызстана. Решение принято 4 сентября на заседании комиссии.Подробнее...
ЦИК зарегистрировал ещё одного кандидата в президенты
Решение принято 2 сентября на заседании.Подробнее...
C праздником Курман айт!
Поздравление президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.Подробнее...
С Днём независимости Кыргызстана!
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 26-летию Дня независимости Кыргызской Республики, которое прошло на центральной площади "Ала-Тоо", и выступил с речью.Подробнее...
Кыргызстан будет раем для инвесторов
Кыргызстан становится страной, комфортной для проживания и ведения бизнеса, заявил 31 августа президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
президент Атамбаев рассказал о решаемых в Кыргызстане проблемах
За последние годы в стране решаются проблемы, которые не решались два десятилетия, заявил 31 августа на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости, президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
ЦИК зарегистрировал ещё двух кандидатов в президенты Кыргызстана
Ими стали Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков.Подробнее...
жёстко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана
Об этом глава государства заявил 30 августа на церемонии запуска ТЭЦ Бишкека после модернизации.Подробнее...
в Кыргызстане ликвидированы террористы
Они планировали вооружённые нападения в праздничные дни.
Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики
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президент Атамбаев подписал указы о назначении членов Правительства КР
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 26 августа в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.Подробнее...
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Расследования
АМЕРИКАНСКИЙ ШПИОНАЖ В КЫРГЫЗСТАНЕ: действующие лица и исполнители
Эмблема Разведывательного сообщества США.
Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США в Форт-Миде, штат Мэриленд. Численность сотрудников и годовой бюджет АНБ - государственная тайна США. По причине особой секретности этого ведомства английскую аббревиатуру АНБ - NSA - иногда в шутку расшифровывают либо как No Such Agency ("Нет такого агентства"), либо как Never Say Anything ("Никогда ничего не говори"). АНБ является главным оператором глобальной системы перехвата "Эшелон". "Эшелон" располагает разветвлённой инфраструктурой, включающей в себя станции наземного слежения, расположенные по всему миру. Согласно отчёту Европарламента 2001 года, "Эшелон" в состоянии вести перехват микроволновых радиопередач, спутниковых коммуникаций и средств мобильной связи.
Новое здание посольства США в Бишкеке. Открыто 31 октября 2015 года - в день, когда на Западе празднуют Хэллоуин. В начале его строительства СМИ предполагали, что сюда переместится станция слежения, которая будто бы находилась до этого на территории авиабазы "Манас". Официальные лица США это опровергали.
"И познаете истину, и истина сделает вас свободными". Эту фразу из "Евангелия от Иоанна" процитировал директор ЦРУ Аллен Даллес во время церемонии закладки нового главного здания штаб-квартиры ведомства в Ленгли (штат Вирджиния) в 1959 году. Она же присутствует на фасаде этого здания и считается неофициальным девизом ЦРУ.
Штаб-квартира РУМО - Разведывательного управления Министерства обороны США - в Вашингтоне.
Отчёт ЦРУ 1964 года, посвящённый испытаниям торпед на Иссык-Куле.
Сбор разведывательной информации через НПО осуществляет Бюро разведки и исследований Госдепартамента США . Знакомьтесь - Дэниэл Смит, директор этого бюро с 2014 года. До этого он работал в дипмиссиях США в Берне, Стамбуле, Оттаве и Стокгольме, был послом США в Греции, преподавал политологию в Военно-воздушной академии США. Владеет немецким, турецким и шведским языками.