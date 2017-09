Расследования

Подробности Расследования 06.09.2017 11:51 Просмотров: 69



Об американском шпионаже в Кыргызстане вновь заговорили, когда на днях стало известно, что в нашу республику прибывают очередные 45 волонтёров американского "Корпуса мира". Организации, чья деятельность уже запрещена в России, Казахстане и Туркменистане. В Кыргызстане же его представительство чувствует себя вполне комфортно. Формулировки причин закрытия офисов "Корпуса мира" разные: от шпионажа в пользу ЦРУ США (Россия) до опасений за безопасность самих волонтёров (Казахстан).



Здесь необходимо внести уточнение. Хоть ЦРУ и является сегодня одним из самых мощных разведывательных ведомств в мире, ему приписывают много лишнего. Потому что Центральное разведывательное управление США - всего лишь одно из более чем десятка американских ведомств, занимающихся разведкой по всему миру. Включая и Кыргызстан.



ФАКТЫ ПРОТИВ МИФОВ



В целом всё, что мы называем американскими спецcлужбами, имеет в совокупности название "Разведывательное сообщество". Или - Intelligence Community. Появилось это понятие 4 декабря 1981 года, когда президент США Рональд Рейган подписал на сей счёт правительственное распоряжение № 12333.



Разные источники называют разное количество американских ведомств, занимающихся разведкой, которые входят в Разведывательное сообщество. Американский закон 1981 года даёт перечень семи разведывательных структур. Однако - в противоречие этому закону - на официальном сайте Разведывательного сообщества указано куда больше ведомств, которые в него входят, - семнадцать.



Есть смысл перечислить их полностью.



Центральное разведывательное управление - ЦРУ.



Федеральное бюро расследований - ФБР.



Агентство национальной безопасности - АНБ.



Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО).



Разведывательное управление Военно-воздушных сил.



Национальная геопространственная разведка. Она обеспечивает военных, государственных и гражданских пользователей данными видовой разведки (аэросъёмка и космическая съёмка) и картографической информацией.



Управление по борьбе с наркотиками.



Управление контртеррористической и финансовой разведки.



Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности США. О нём сообщается: "Управление занимается не только отслеживанием террористов и их сетей, но и оценками угроз для национальной инфраструктуры США со стороны био- и ядерного терроризма, пандемии заболеваний, угроз для национальных границ США (воздух, земля и море), а также степени радикализации американского общества".



Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США. Оно анализирует секретную информацию в области атомной энергии и ядерных технологий, а также вырабатывает меры по защите секретных данных по атомным проектам американской промышленности.



Разведка Военно-морских сил. Это старейшее разведывательное ведомство США, действующее с 1882 года.



Секретная служба США. До 2003 года подчинялась Министерству финансов, теперь - Министерству внутренней безопасности. Основные функции - борьба с подделкой денег и охрана президента США.



Разведка сухопутных войск.



Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. Оно, как сказано на сайте Разведывательного сообщества, "отвечает за сбор и анализ секретных данных на политических, военных и других деятелей различных государств, руководит деятельностью информационных аппаратов американских посольств и других представительств за рубежом, составляет разведопросники для дипломатического персонала посольств США, определяет основные разведывательные задачи в рамках компетенции подразделений Госдепартамента, отвечает за работу круглосуточно функционирующего центра сбора и обработки разведывательной информации".



Национальное управление военно-космической разведки.



Разведка Корпуса морcкой пехоты.



Разведка береговой охраны.

Эмблема Разведывательного сообщества США.



Но почему же тогда главным злом считается ЦРУ?



Думается, всё дело - в пропагандистском упрощении времён "холодной войны". Любая пропаганда должна быть простой и понятной: это её главный закон. Объяснять читателям и телезрителям, что, кроме ЦРУ, против СССР работает ещё множество разведок - занятие долгое и нудное, да ещё и с непредсказуемым в плане воздействия результатом. Этот штамп плавно перекочевал и в пропаганду нынешнюю. Правда, к ЦРУ прибавили и второе зло - Агентство национальной безопасности с его системами слежения "Эшелон" и "Призм".



Но не стоит обвинять в узколобости только советских пропагандистов. Точно по таким же лекалам работала и американская пропаганда, "объясняя" все неприятности США "происками КГБ". Хотя это ведомство состояло из нескольких управлений, имевших свой самостоятельный участок работы каждое. Внешней политической разведкой в этом ведомстве занималось Первое главное управление. Добычей военных секретов США и стран НАТО занималось ГРУ Генерального штаба - военная разведка.



Но если кто-то думает, что только наш обыватель пребывает в счастливом неведении от того, сколько ведомств из "империи добра" - США - шпионят за нами и нашей страной, спешим заверить, что это не так. Американский правозащитник и эксперт Том Энгельгардт писал в прошлом году, что многие американцы из числа его знакомых только от него впервые узнали, что в США имеется 17 федеральных спецслужб. Мало того - каждая из них обслуживается, как минимум, несколькими узкоспециализированными гражданскими компаниями. От этой новости, по словам эксперта, все его знакомые были в шоке.



В статье "Тайный мир, скрытый от контроля", напечатанной газетой "Вашингтон пост" в прошлом году, подтверждаются выводы правозащитников о том, что Америка создала "особо секретного разведывательного монстра". Издание пишет: "Он (монстр) настолько значительный и настолько скрытный, что никто не знает, сколько на него тратится денег, сколько человек в нём работают, и сколько выполняется программ".



Впрочем, кое-что всё же становится известным. В 2011 году сенатор Дайан Файнштейн заявлял, что с начала нынешнего века общий бюджет национальной разведки вырос в два раза. А за год до этого американское правительство сообщило: только на сбор разведданных было с 2001 года потрачено более 80 миллиардов долларов. Это примерно в два с половиной раза больше того, что США израсходовали на своё Министерство юстиции за тот же период (30 миллиардов долларов).

Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США в Форт-Миде, штат Мэриленд. Численность сотрудников и годовой бюджет АНБ - государственная тайна США. По причине особой секретности этого ведомства английскую аббревиатуру АНБ - NSA - иногда в шутку расшифровывают либо как No Such Agency ("Нет такого агентства"), либо как Never Say Anything ("Никогда ничего не говори"). АНБ является главным оператором глобальной системы перехвата "Эшелон". "Эшелон" располагает разветвлённой инфраструктурой, включающей в себя станции наземного слежения, расположенные по всему миру. Согласно отчёту Европарламента 2001 года, "Эшелон" в состоянии вести перехват микроволновых радиопередач, спутниковых коммуникаций и средств мобильной связи.



ПРИКЛАДНАЯ АРИФМЕТИКА



Недавно Россия выслала 755 американских дипломатов в качестве ответной меры на ужесточение санкций США. Таким образом число официальных сотрудников американской миссии в России сократилось на 62 процента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что под прикрытием дипломатических работников в России действует "слишком много американских шпионов".



В ответ американцы начали шантажировать Россию тем, что ограничат выдачу своих виз её гражданам - дескать, оставшиеся сотрудники американской дипмиссии не успевают обрабатывать визовые запросы россиян. МИД России решил немного заняться арифметикой и подсчитал, что в прошлом году 16 консульских сотрудников Италии обработали 478 тысяч визовых запросов из России, а пятеро их испанских коллег выписали россиянам 877 тысяч виз. В заявлении российского внешнеполитического ведомства по этому поводу даже слегка съязвили: "В разы больший штат консульств США с трудом осилил всего 186 тысяч запросов".



Из этой арифметики вывод можно сделать такой: сотни американских дипломатов занимались не столько своими прямыми обязанностями, сколько шпионажем.



Эта история заставляет вспомнить аналогичную - в Кыргызстане. Когда США выстроили в Бишкеке новое здание своего посольства, появилась информация о том, что, помимо 143 дипломатов, там должны разместиться ещё примерно 1500 неких военных специалистов.



Зачем они нужны? В апреле 2015 года советник посла США в Бишкеке по медиа-вопросам Джон Браун заявил: "Вместе с расширением сотрудничества между Кыргызстаном и США растёт и число сотрудников диппредставительства, из-за чего возникает необходимость в новом здании для него". Остальные американские дипломаты отвечали не менее туманно. Из чего возникает вполне обоснованное предположение, что под дипломатическим прикрытием американцы намерены вести в регионе разведку ещё более глубокую, чем раньше.

Новое здание посольства США в Бишкеке. Открыто 31 октября 2015 года - в день, когда на Западе празднуют Хэллоуин. В начале его строительства СМИ предполагали, что сюда переместится станция слежения, которая будто бы находилась до этого на территории авиабазы "Манас". Официальные лица США это опровергали.

Для чего же в маленьком Кыргызстане американцам понадобилось столь огромное здание посольства с выросшим в несколько раз штатом? "Это здание представляет собой инвестиции в будущее наших двусторонних отношений", - так говорила на церемонии открытия здания посол США Шейла Гуолтни. "Это посольство 21-го века, чтобы осуществлять партнёрство 21-го века. На самом деле всё только начинается", - не менее туманно выразился присутствовавший при открытии тогдашний госсекретарь США Джон Керри. Вопрос так и остался без ответа…



Ещё 5 лет назад датская газета "Политикен" обнародовала крайне интересные сведения. Согласно им, в настоящий момент по всему миру американцы разбросали сеть мобильных военных баз. Официально они называются Cooperative Security Locations - "Пункты совместной безопасности". На американском военном жаргоне такие базы называются "Lilypad" - "Кувшинки". Согласно "Политикен", таких военных баз в настоящее время насчитывается около полусотни в Африке и в Центральной Азии, причём в Азии их число планируется увеличить.



По информации датчан, речь идёт о небольших базах с персоналом численностью от 20 до 200 человек. Располагаться такие базы могут где угодно - не только в новом здании посольства США, но и везде, где есть либо прямое американское присутствие, либо косвенное - по линии НАТО. Всё это вполне вписывается в стратегию, заложенную во второй президентский срок Барака Обамы: добиваться большего результата за меньшие деньги.



Но и это - не предел. В конце всё того же 2012 года американская пресса сообщила о планах Пентагона к 2018 году расширить свою агентурную сеть в зарубежных странах и довести численность специалистов в области специальных разведывательных операций до 1600 человек (на тот момент их было всего 500). При этом подчёркивалось, что в это число не входят сотрудники аппаратов военных атташе и другие военнослужащие, которые работают в интересах разведки, имея свой официальный статус. Всё это обсуждалось на уровне Сената США.



"Сенаторы вспомнили, - писал российский военный аналитик Владимир Иванов, - что в конце 1995 года по решению американского парламента была создана комиссия по оценке роли и возможностей служб разведывательного сообщества США. В результате проведённого исследования члены комиссии решили передать все полномочия по вербовке специалистов для агентурной разведки Центральному разведуправлению, ЦРУ. Управление также получило преимущественное право на добывание сведений агентурными методами. При этом военные для такой деятельности привлекались только при необходимости и в специально оговоренных случаях. Теперь Пентагон, видимо, решил исправить это положение и намерен самостоятельно решать все свои разведывательные задачи".



Зачем военной разведке США понадобилось расширять свою агентурную сеть и заняться тем, чем до этого занималось ЦРУ?



С точки зрения военной стратегии Кыргызстан является в Центральной Азии "господствующей высотой". Как, впрочем, и Таджикистан. Но если взять господствующую высоту, то под контролем будет всё, что внизу. В нашем случае это Узбекистан, Казахстан и Китай. И вот здесь как раз и нужны, по идее, те самые 1500 "специалистов" - не зря же они называются "военными".



Похоже, в 2018 году в регионе намечается что-то серьёзное. Потому, что увеличение штата "полевых агентов" военной разведки в два с лишним раза обычно происходит перед войной. А уж какой эта война будет - "холодной" или "горячей" - это зависит от фантазии тех, кто её планирует.

"И познаете истину, и истина сделает вас свободными". Эту фразу из "Евангелия от Иоанна" процитировал директор ЦРУ Аллен Даллес во время церемонии закладки нового главного здания штаб-квартиры ведомства в Ленгли (штат Вирджиния) в 1959 году. Она же присутствует на фасаде этого здания и считается неофициальным девизом ЦРУ.

Штаб-квартира РУМО - Разведывательного управления Министерства обороны США - в Вашингтоне.



НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ



"Вполне естественно, что Соединённые Штаты, которые являются на сегодня единственной сверхдержавой и претендуют на мировую гегемонию, имеют особенно мощную и разветвлённую сеть спецслужб. И созданы все эти разнообразные и многочисленные управления, агентства и бюро отнюдь не для защиты идеалов свободы и демократии во всём мире, а для защиты интересов США. А все рассуждения насчёт "общечеловеческих ценностей" - не более чем пропагандистская дымовая завеса… Тем не менее, из сказанного выше вовсе не следует делать вывод, будто американцы - звери и нелюди. Просто они действуют как прагматики, а то, что слишком нахраписто - так это потому, что не встречают должного отпора". (Российский историк Игорь Пыхалов).



Кыргызстан интересовал американскую разведку всегда. В январе этого года ЦРУ обнародовало очередную порцию архивных документов американских спецслужб. Киргизской ССР там посвящён 1301 документ. Самый ранний из них - 1943 года; самый поздний - 1989 года.



В этих документах есть немало любопытного. В одном из отчётов говорится: "В марте 1953 года в здании Женского педагогического института во Фрунзе было обнаружено тело некоей Ибраимовой. Она покончила жизнь самоубийством, когда милиция искала её в вузе. Как выяснилось позже, Ибраимова состояла в одной из националистических групп, выступающих за выход республики из состава СССР".





Имеется также отчёт, посвящённый испытаниям торпед на Иссык-Куле. Цитата: "В ответ на запрос №CS14-81 был проведён оптический анализ Иссык-Кульской области с целью подтверждения или опровержения факта присутствия средств для тестирования торпед в отмеченных местностях - Чон-Сары-Ой, Григорьевка и Чон-Жаргылчак. Результаты оптического исследования не выявили каких-либо признаков, свойственных торпедным или другим военным испытаниям. Исследование района на предмет возможного существования гидродинамического института также не подтверждено - все три населённых пункта представляют собой, предположительно, сельскохозяйственные или курортные зоны".

Отчёт ЦРУ 1964 года, посвящённый испытаниям торпед на Иссык-Куле.

Изучали в ЦРУ и планы по строительству железнодорожного пути от Рыбачьего до Кочкорки.



Изучали в ЦРУ и планы по строительству железнодорожного пути от Рыбачьего (ныне Балыкчи) до Кочкорки, а также ситуацию с вузами республики. Вот как разведчики докладывали об открытии Киргизского государственного университета (нынешнего КНУ) в 1951 году: "Университет, открывшийся на территории Киргизской ССР, является 34-м высшим учебным заведением в СССР. Во всех республиках Советского Союза планируется открыть как минимум по одному университету государственного значения".



После распада СССР интерес к независимому Кыргызстану у спецслужб США не иссяк. Вспомнить хотя бы скандал, разразившийся в июле 2006 года. Тогда кыргызские чекисты поймали на "неуместных контактах с лидерами неправительственных организаций" двоих сотрудников посольства США в Кыргызстане - Каку Кимару и Пола Политеса. Дипломатов выслали - в СНБ утверждали, что те являлись агентами американских спецслужб.



Можно вспомнить и 5 августа 2008 года, когда МВД Кыргызстана в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал" набрело на особняк, арендуемый гражданами США. В нём обнаружили 53 единицы стрелкового оружия - крупнокалиберные пулемёты, подствольные гранатометы, автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, а также более 15 тысяч разнокалиберных патронов. Скандал замяли сами власти Кыргызcтана, объяснив происхождение этого арсенала тем, что он якобы предназначался кыргызским силовикам.



После "оружейного скандала" не прошло и года, как вспыхнул ещё один скандал - чисто шпионский. Чекисты задержали двух милиционеров из внешней охраны посольства США. Обыскивая дом одного из них, оперативники СНБ КР нашли справку бишкекского представительства Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ. В ней была информация о лидерах экстремистских группировок Центральной Азии. Позднее в СМИ просочилась информация, что тогдашний посол США в КР Татиана Гфеллер-Волкофф встречалась с тогдашним шефом СНБ Муратом Суталиновым и уговорила его не предавать огласке эту историю. У многих сразу возник вопрос: что это за ответственный за национальную безопасность, если его может уговорить посол иностранного государства?!



Помимо исключительно кыргызских дел, американцев интересуют также всевозможные аспекты членства нашей республики в СНГ, ОДКБ, ШОС, а с некоторых пор - и в ЕАЭС. Кроме того, в Кыргызстане находятся российские военные объекты, которые представляют оперативный интерес как для ЦРУ, АНБ и РУМО (военной разведки США), так и для иных разведслужб.



К таким объектам относится, например, военная база "Кант" - поскольку она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ. Очевидно, что эта база, кроме троицы ЦРУ-АНБ-РУМО, интересна и разведке ВВС США.



Два других объекта - испытательная база противолодочного вооружения в Караколе и узел дальней связи ВМФ России в Чалдыбаре (Чалдоваре). Первая отвечает за испытание торпед и водолазного снаряжения. Вторая - обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России с судами, находящимися в Тихом и Индийском океанах, а также проводит радиотехническую разведку. Судя по назначению, оба объекта потенциально интересны, кроме вышеназванных служб, военно-морской разведке США.



Объектом номер четыре, согласно открытым данным, является радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы Минобороны России в Майлуу-Суу, что в Джалал-Абадской области. Она проводит мониторинг испытаний ядерного оружия и может быть интересна для всех профильных спецслужб США.



Нет сомнений в том, что все спецслужбы США работают по Кыргызстану, причём каждая - по своим сферам, представляющим интерес для решения разного рода задач. Это и разведка Сухопутных войск, и Агентство по борьбе с наркотиками, и Национальная геопространственная разведка, и Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США (из-за наших запасов урана и урановых хвостохранилищ), и Управление контртеррористической и финансовой разведки, и Бюро разведки и исследований Госдепартамента (БРИ).



Последняя разведка собирает в Кыргызстане любую информацию (в том числе и секретную) о всех мало-мальски заметных представителях властных и просто политических элит, а также лидерах общественного мнения.



В прошлом году, например, Госдепартамент США выделил гранты некоммерческим организациям, сделав им масштабный заказ на исследование постсоветских стран. Администратором и непосредственным заказчиком этих исследований стало БРИ - разведка Госдепа.



"Это хорошо продуманный способ добывания информации с очень низкой стоимостью, - считает российский политолог Андрей Манойло. - Легче выделить грант какой-то НКО, чем подкупить чиновника, чтобы получить информацию. При этом вся ответственность лежит на исследователях, а не на Госдепе. НКО, которые будут участвовать в этом конкурсе, вынуждены добывать эту информацию любыми способами, чтобы получить грант. Это обычная форма проведения разведывательной деятельности. Исследователи из НКО будут использовать неформальные связи, чтобы "подкопаться" к отечественным чиновникам. Всегда по неформальным каналам можно выйти на того, кто имеет доступ к важной информации. Информацию, которую получат десятки НКО из разных источников, обработают, передадут представителям Госдепа - а те, соответственно, смогут воспроизвести полную картину происходящего на территории стран бывшего Союза".

Сбор разведывательной информации через НПО осуществляет Бюро разведки и исследований Госдепартамента США . Знакомьтесь - Дэниэл Смит, директор этого бюро с 2014 года. До этого он работал в дипмиссиях США в Берне, Стамбуле, Оттаве и Стокгольме, был послом США в Греции, преподавал политологию в Военно-воздушной академии США. Владеет немецким, турецким и шведским языками.



Действительно, сложностей для разведки Госдепа здесь возникнуть не должно, если вспомнить огромную армию сотрудников неправительственных организаций в нашем Кыргызстане, к примеру. Тем более сами американские политики признают, что работу НПО необходимо всячески поощрять. Дескать, их использование позволяет не только добывать информацию, но и расширять сферу воздействия на политику тех или иных государств.



В конце 90-х годов в США вышла книга "Новое американское общество". В ней говорится: "Неправительственные организации, частные фонды и университеты лучше, чем правительственные структуры, приспособлены для сбора разведывательной информации в других странах. При этом они нередко сохраняют свои позиции в странах развединтереса даже в тех случаях, когда их правительства перестают поддерживать дипломатические отношения с США".



Ну а если вспоминать прошлое, то и некоторые чиновники в нашей стране не прочь подзаработать на продаже государственных секретов - из тех, что ещё остались. Не говоря уже о такой категории, как агенты влияния.



Чем агенты влияния отличаются от обычных шпионов? Это - тема отдельная. Пока же подведём итог: та дюжина американских разведок, которая у нас работает с разной степенью активности, представляет не менее серьёзную угрозу для национальной безопасности Кыргызстана, чем так называемый "исламский терроризм"… Который, если разобраться, тоже является детищем спецслужб США, о чём мы также планируем рассказать в ближайшее время. Разоблачение же агентов всех уровней зависит только от двух вещей - эффективности наших силовых структур и политической воли руководства страны.



Дмитрий ОРЛОВ