Расследования

Подробности Расследования 06.09.2017 13:12 Просмотров: 65





Предотвращённые террористические акты в Бишкеке:

кто и зачем их готовил?



"Задаёшь ему вопрос:



- Дорогой мой, если бы ты совершил теракт, представляешь, сколько невинных людей погибло бы? Стариков, женщин, детей… В том числе и мусульман. Ты думаешь о том, что берёшь на себя смертный грех?



Он знаете, что отвечает?



- Эти люди попадут в рай. Если они случайно пострадали, Аллах их за это наградит.



- А ты?! Ты за их гибель разве не несёшь ответственность?!



- Нам сказали, что нет…



Вот их философия. Что могло произойти в Бишкеке 31 августа-1 сентября? Представьте, сколько невинных безоружных людей можно положить даже из одного автомата, если открыть огонь по толпе... Или сработало бы самодельное взрывное устройство - в кинотеатре, кафе, на дискотеке. Это была бы пощёчина всему государству. Мы этого допустить не можем".



Это - откровения одного из сотрудников антитеррористического подразделения ГКНБ, услышать которые нам, журналистам, доводится крайне редко.



"Какие теракты?! Всё это постановка! Отвлекают народ перед выборами! ГКНБ свою работу показать хочет! Трупы террористов? Никакие это не трупы, а манекены!".



Подобными рассуждениями забиты социальные интернет-сети. Потом эти рассуждения выплёскиваются на улицы, звучат в салонах такси, в парикмахерских, на базарах… Почему-то у части населения Кыргызстана известие о предотвращённом теракте вызывает именно такую реакцию: "Не верю!". Благо найдётся целая армия "диванных экспертов", которые быстро народу разъяснят, почему верить нельзя. Что стоит за этим - обычная обывательская тупость? Чьё-то желание возражать властям, где только можно? В духе старого мультика "А баба Яга против!"… Или тайные происки провокаторов-пособников террористов?



И что же происходило в Бишкеке и за его пределами в течение шести августовских дней? До взбудораженной общественности доходили лишь отдельные факты. Мы постарались эти "пазлы" сложить в одну картину. Она получилась весьма тревожной.





ГРУППИРОВКА, РОДИВШАЯСЯ… ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ



В ночь с 23-го на 24 августа на перекрёстке бишкекских улиц Ауэзова и Горького дежурный наряд патрульной милиции остановил автомашину марки "Ниссан Пресаж". В машине сидели четверо мужчин. Водитель протянул милиционерам техпаспорт на машину. Ничего вроде бы не предвещало серьёзного конфликта - как вдруг один из пассажиров "Ниссана" выхватил пистолет, у другого в руках появилась граната. Когда милиционеры попытались перегородить проезд вооружённой, как оказалось, группе патрульной машиной, тот, что с гранатой, выдернул чеку, пригрозив всех взорвать.



В столь неожиданной ситуации сотрудникам Управления патрульной милиции (УПМ) пришлось проезд освободить. Их предупредительные выстрелы в воздух злоумышленников не остановили - те скрылись. В городе был введён план "Перехват".



Через несколько часов - уже днём 24 августа - в бишкекском жилмассиве Кок-Жар была обнаружена та самая автомашина "Ниссан Пресаж". Уже без водителя и пассажиров - те её бросили. Вместе с сотовым телефоном одного из преступников, который сотрудники правоохранительных органов нашли в салоне автомобиля.



Затем появилась милицейская ориентировка с фотоснимками двух подозреваемых, находившихся в "Ниссане". Было объявлено, что преступники - не просто какие-то бандиты, а, скорее всего, террористы. Затем последовала цепочка задержаний подозреваемых. Развязка произошла 29 августа в Жайылском районе Чуйской области - в ходе перестрелки бойцы спецназа ГКНБ "Альфа" двух подозреваемых уничтожили, ещё один был ранен и доставлен в больницу.



ГКНБ объявил о ликвидации вооружённой террористической группировки, планировавшей совершение терактов в Кыргызстане на День независимости республики.



Теперь - подробности, оставшиеся за кадром этих событий.



Ликвидированная группировка состояла из семи человек. Она была интернациональной - казахи, узбеки, кыргызы. Их имена и фамилии, пока идёт следствие, не разглашаются. Обозначим их сейчас кличками - как религиозными, так и криминальными, которые носили члены этой группы. Почему криминальными - чуть позже объясним.



Итак, Абу - отец-идеолог группировки. Гражданин Казахстана 1987 года рождения. Несмотря на молодость, тёртый калач - в своё время уехал в Афганистан, где вступил в ряды ИДУ - Исламского движения Узбекистана. Затем перебрался в Сирию, где присоединился к так называемому "казахскому жамаату" боевиков, воевавших с правительственными войсками. По своей идеологии - приверженец ИГИЛ. Несколько лет назад ГКНБ привлёк его к ответственности на территории Кыргызстана за террористическую деятельность и серию вооружённых налётов, выручку от которых Абу переправлял в Сирию. Солидный срок заключения, который получил Абу, он до сих пор отбывает в одной из исправительных колоний Чуйской долины.



Через эту же колонию в разное время прошли и другие члены группировки, осуждённые за преступления, которые принято называть "общеуголовными" - убийства, разбои, грабежи. Всем им суждено было познакомиться с Абу. В результате (об этом явлении наша газета писала уже не раз!) из обычных уголовников они превратились в экстремистов.



Из откровений сотрудников ГКНБ:



"Общеизвестно, что места лишения свободы давно уже превратились в одну из вербовочных площадок. Почему международные террористические организации упор делают на криминалитет?



Во-первых, преступники, которые умеют совершать разбои, убийства, применять оружие, - они уже психологически грань перешли. Это - полуфабрикат, который нужно немного подшлифовать в идеологическом плане. Вербовщики им говорят: "Всё, что ты делал до того, как принял религию, это было преступлением. А сейчас - это уже не преступление, это - "ганимат". Прикрываясь этим термином, террористы сами себе разрешили отбирать имущество, проливать кровь "неверных". А под эту категорию у них подпадают, кстати, не только христиане, но и мусульмане - все мы, кто не разделяет их мнения.



Во-вторых, зарубежные центры МТО грамотно используют потенциал уголовников - в добывании оружия, боеприпасов, в легализации. Не секрет, что многие ОПГ имеют коррумпированные связи, благодаря которым все эти вопросы можно решать".



Короче говоря, из обычных уголовников, попавших под его влияние, игиловец Абу сколотил подпольную террористическую группировку. Которая, оказавшись на свободе, связь с ним не прервала. Первая задача, которую поставил этой группировке Абу, - вооружиться.



Группировка была, так сказать, двуглавой: из зоны ею управлял Абу, на свободе роль главаря исполнял Тип. Простите за каламбур, но именно такую кличку носил этот тип 1979 года рождения, уроженец Таласской области. Про него пока известно, что "вирус" джихадизма Тип подхватил в Казахстане, где в своё время занимался коммерцией.



Жан - такую кличку носит бишкекчанин 1993 года рождения, ещё один член террористической группы, которому повезло просто сказочно - он уцелел в перестрелке со спецназом и попал в больницу. О его пребывании в местах не столь отдалённых напоминают блатные татуировки на плечах в виде восьмиконечных звёзд. Прежде в преступном мире такие дозволялось накалывать только лишь "ворам в законе", а также зэкам, которые открыто противостояли тюремной администрации и лагерному режиму.



Кеба - самый старший из членов группировки (ему 44 года) - исполнял, по предварительным данным, роль пособника. Этот уроженец Иссык-Кульской области тоже имел тюремный опыт.



Довелось побывать в зоне и уроженцу Джалал-Абадской области Азиму 1990 года рождения. Он входил в костяк группировки.



На заключительном этапе подготовки группировки к боевым действиям в её состав влились двое граждан Казахстана - 30-летний житель далёкой Западно-Казахстанской области по кличке Князь и 28-летний Джуба. Именно их хорошие, даже можно сказать, интеллигентные лица смотрели на кыргызстанцев с милицейских ориентировок - эти двое были пассажирами "Ниссана", остановленного той ночью патрульной милицией.

Общественность Кыргызстана пока получила возможность увидеть лица лишь двух членов террористической группировки. И то благодаря случайности - инциденту с патрульной милицией, после чего фотоснимки этих двоих пришлось опубликовать в ориентировке. Знакомьтесь: вверху - Джуба, внизу - Князь. Оба граждане Казахстана. Первый успел сбежать на родину и там сдаться властям. Второго поймали в Бишкеке.



Из откровений сотрудников ГКНБ:



"Да, на террористов они как будто не похожи… Есть обывательские стереотипы. Шпион - это чёрные очки, котелок, тросточка и плащ. Террорист - это борода. На самом деле бородачи в шлёпках - в целом вполне безопасные люди, хоть для кого-то внешне и неприятные.



ЭТИ же - очень вежливые, грамотные, никаких бород, никакого стиля "милитари". Никакой внешней религиозности - на людях даже слов религиозных не употребляют. Аккуратные, хорошо пахнущие, чистенькие. Никогда не будут привлекать к себе внимания, ругаться с соседями, помогут бабушке по лестнице подняться. При необходимости пьют, курят, даже пользуются услугами проституток. Вот это и есть новая тактика международных террористических организаций…".



Кое-каким оружием "группировка Абу и Типа" успела обзавестись. Но для серьёзного вооружения требовались большие деньги. И группировка, по данным ГКНБ, вот-вот должна была эти деньги добыть. Куш ожидался большой - касса одного из бишкекских коммерческих учреждений. На руку террористам играла беспечность руководства учреждения, которое поручало отвозить кассовые сборы в банк не специально подготовленным инкассаторам, а своим обычным сотрудникам. Соблазнённые этой беспечностью, боевики готовили вооружённое нападение…



Здесь пора немного приподнять занавес над работой спецслужб. Антитеррористическое подразделение ГКНБ не просто знало о существовании этой группировки. Оперативники её, что называется, "вели". Знали они и о планах группировки совершить нападение и "взять кассу". И готовились ни о чём не подозревавших жертв будущего налёта спасти. Варианты действий были разными, но в руки чекистов должна была попасться вся группировка в полном составе.



Все карты спутал случай - тот самый инцидент с патрульной милицией в ночь с 23 на 24 августа.



Несколькими днями раньше Государственный комитет национальной безопасности КР в своём сообщении предупредил общественность страны о том, что международные террористические организации, возможно, усилят попытки организовать теракт на территории Кыргызстана. В связи с этим ГКНБ обратился к гражданам с просьбой обо всех подозрительных лицах и фактах незамедлительно сообщать в дежурные службы ГКНБ и ближайшие отделы МВД Кыргызстана.



МВД, в свою очередь, объявило, что в связи с угрозой терактов ГКНБ и Управление патрульной милиции будут проводить совместный рейд по территории всей республики в период предстоящих праздников - с 21 августа до начала сентября. Патрульная милиция будет проверять машины, а пеший патруль будет следить, чтобы в местах скопления людей не было подозрительных предметов.



Всё выглядело так, будто бы террористы из "группы Абу и Типа" как раз и попались в ходе этого рейда, но сумели вырваться из сетей. На самом же деле инцидент был чистейшей случайностью. Террористы просто нарушили правила дорожного движения, за что их машину и остановила патрульная милиция. И у террористов сдали нервы…



Ехала же эта четвёрка, по данным ГКНБ, на рекогносцировку, - как раз готовясь "брать кассу". Именно та поездка, возможно, закончилась бы ликвидацией группировки. Но тихая продуманная чекистская операция из-за нелепой случайности срывалась на глазах.



"Внештатная оперативная ситуация" - так на языке спецслужб называются такие случайности… Террористы теперь знали, что они засветились и что их ищут. Они бросили "Ниссан", принадлежавший одному из членов группировки, побросали телефоны, разбежались и залегли на дно. Их предстояло найти. Осталась зацепка - техпаспорт на автомашину, так и оставшийся в руках патрульных милиционеров. ГКНБ поделилось своими данными с МВД - и к розыску преступников уже открыто подключилась многочисленная милицейская армия.



Чекисты же наведались по одному из известных им адресов - в небольшую частную гостиницу, где до нелепого инцидента с патрульной милицией проживали Жан и Азим. Сейчас их номер пустовал.



ТРИ СТВОЛА И ЗАПАХ ПЕРГИДРОЛЯ



Из рассказа сотрудников ГКНБ:



"Соседи говорят: "Эти жильцы, наверное, наркоманы". - "Почему?" - спрашиваем. - "Запах какой-то неприятный у них всё время стоял". Запах действительно стоял - пергидроля. Это вещество террористы используют при изготовлении химического детонатора. Мы, в принципе, уже предполагали, что эта группа готовит совершение теракта после того, как "возьмёт кассу". И что они собираются использовать самодельные взрывные устройства - СВУ. Но теперь последние крупицы сомнения в этом отпали".



По этому адресу чекисты также нашли три винтовки, которыми успели обзавестись террористы. "Диванные эксперты" в интернет-комментариях по этому поводу презрительно фыркали - что это, дескать, за террористы с ружьями?! Однако и с этими стволами можно натворить много бед.



По данным же чекистов, добыв на разбое хорошие деньги, террористы планировали потратить их на покупку автоматического оружия.



Между тем громко объявленный розыск террористов приносил некоторые плоды. Два гражданина Казахстана, сбежавшие сразу после ночного инцидента с патрульной милицией, оказались в весьма уязвимом положении. Чужой город, знакомых почти нет. Одного из казахстанцев - приезжего из Западно-Казахстанской области по кличке Князь - милиция задержала возле мечети в микрорайоне "Тунгуч" - его, насколько известно, опознали по ориентировке. Второй же - по кличке Джуба - сумел вернуться в Казахстан, где… сдался властям. В Комитете нацбезопасности РК про него уже знали - благо кыргызские и казахские спецслужбы работают в очень тесном взаимодействии. Понятно, что Джуба предпочёл "родную" казахскую тюрьму чужой тюрьме кыргызской. Но как же он госграницу перешёл? Похоже, на кыргызско-казахской границе есть лазейки…



28 августа возле бишкекского Дворца спорта чекисты совместно с милицией взяли Кебу - самого старшего члена группировки, исполнявшего роль так называемого "оруженосца". Он обеспечивал группировку оружием и боеприпасами. Чекисты все эти дни его искали - и нашли. В своей машине Кеба, перед тем, как его задержали, торопился домой - заметать следы. Пару часов спустя в этом доме сотрудники ГКНБ обнаружили схрон, оборудованный в обычной печке. Из машины и схрона "оруженосца" чекисты изъяли почти весь оставшийся арсенал группировки - револьвер, обрез, боевые патроны различного калибра, маски.



На свободе оставались последние трое беглецов - Тип, Жан и Азим. Самые, по данным чекистов, отмороженные члены группировки, составлявшие её костяк.

Найденная на месте происшествия чека

от гранаты, которой террористы угрожали милиционерам.

Бросили террористы и оружие, которым успели обзавестись, готовясь к большому "делу".

Эти три винтовки чекисты нашли в частной гостинице.

В этой неприметной печурке в доме "оруженосца" террористической группировки был оборудован схрон оружия и боеприпасов.

Вот что нашли в этом схроне в ходе обыска.



Из рассказов сотрудников ГКНБ:



"Была задача - найти этих троих. Любыми путями. Приближалось 31 августа - День независимости. От этих троих, загнанных в угол, можно было ожидать чего угодно. Наша цель - не допустить совершения теракта, сработать на стадии его подготовки. Двое суток активной работы - выходим на Жайылский район, село Бекетай.



У коллег из МВД есть возможность работать масштабно. И они молодцы - хорошо сработали. Но контртеррористическая борьба требует особого подхода. Мы максимально сузили фронт наших оперативно-поисковых мероприятий и стали работать точечно - как и должны работать. Глубокий анализ обстановки, исключение распыления сил и средств на ненужные объекты, максимальная концентрация на ключевых направлениях. Так и вышли на эту троицу.



Нашли её - что делать дальше? Ночь. В темноте бывает много проблем при проведении спецопераций. Обстановка непредсказуемая. Самое страшное - возможные потери, не только среди личного состава, но и гражданского населения. Не допустить этого даже ценой собственной жизни - такая главная задача".



Типа, Жана и Азима нашли на кукурузном поле южнее села Бекетай - там в зарослях кукурузы они жили последние несколько суток. Словно какие-то камышовые коты. Рядом - стерня, уже сжатое поле пшеницы или ячменя. Чекисты блокировали спавших террористов, дождались, когда немного рассветёт. И - словно Глеб Жеглов в известном кинофильме - предложили: "Вы окружены, сдавайтесь!".



Троица начала метаться: ринулась через кукурузное поле - там засада. В обратную сторону - и там спецназ "Альфа". Поняв, что не уйти, террористы взялась за руки и с криком "Аллах акбар!" пошли в атаку. Один из них открыл огонь из пистолета Макарова, другой выхватил гранату, выдернул чеку, замахнулся и… рухнул, подкошенный пулей. Ждать, пока отчаянные боевики прикончат кого-нибудь из них (как это случалось в прежние времена), спецназовцы не стали, на законных основаниях открыли ответный огонь. Тип и Азим были сражены наповал, Жан ранен. Он "поймал" две пули - и обе в мягкое место. Теперь государство будет его кормить за счёт налогоплательщиков.



Валявшуюся на стерне гранату РГД-5 без чеки, почему-то не взорвавшуюся, чекисты, не рискнув её трогать, уничтожили на месте - теперь она рванула со всей мощью. Возможно, это была та самая граната, которой террористы пугали патрульных милиционеров: умчавшись тогда на автомашине, боевики увезли её с собой, так и не использовав.

Трое самых опасных террористов устроили себе лежбище в зарослях кукурузы на поле в Жайылском районе.

В последнюю свою атаку боевики пошли с пистолетом и гранатой. В тот день кого-то из бойцов спецназа могли оплакивать близкие. Спецназовцам, понятное дело, этого не хотелось, и они совершенно законно применили оружие.

А террористу по кличке Жан несказанно повезло - он был ранен, попал в больницу и теперь будет жить. Обратите внимание на татуировки на плече: это - символ "воровской идеи". Уголовников в террористические организации вербуют очень охотно.



ПОЧЕМУ БОРЦЫ С ТЕРРОРОМ НЕ ЛЮБЯТ ПРАЗДНИКИ



Что же конкретно планировали террористы, где именно собирались совершить теракты? Уточнением этих деталей сейчас занимается следствие - в том числе в ходе допросов уцелевших членов группировки. Картина всё больше проясняется: ещё по двум адресам - в домах членов группировки в бишкекском микрорайоне "Учкун" и пригородном селе Беш-Кунгей - в ходе обысков обнаружены компоненты СВУ - самодельных взрывных устройств.



Из откровений сотрудников ГКНБ:



"История не знает сослагательного наклонения, верно? Но если всё проанализировать и перейти в категорию "если бы"…



Если бы эта группировка сумела совершить разбой - она бы приобрела дополнительное оружие. Они уже искали выходы на автоматическое оружие. Чем это грозило бы кыргызстанцам? В прошлом году наши коллеги из ФСБ России нейтрализовали одну из террористических группировок, состоявшую из выходцев Центральноазиатского региона. Группировка собиралась действовать по такому сценарию: автомашина, два автомата в окна - и в Питере начинают на площади расстреливать всех подряд. Такая же группа хотела 9 мая прошлого года расстрелять в Москве "Бессмертный полк". И никакой взрывчатки не надо. Два автомата с четырьмя обоймами - представляете, сколько можно невинных безоружных людей, стариков, детей и женщин положить?! Представляете, что может сделать даже не два - один автомат?!



Где они могли совершить теракт? Вспомним, как это было в Сирии. Первый удар - в отношении органов госвласти и управления. По зданиям и сотрудникам силовых структур и госучреждений.



Чтобы поднять градус напряжённости, посеять среди населения страх и панику и продемонстрировать неспособность власти обеспечить защиту людей, террористы устраивают взрывы в местах массового скопления людей - на рынках, а также в кинотеатрах, кафе, на дискотеках - в местах, которые, по их понятиям, подпадают под категорию "харам".



Смысл любого теракта - ПРОПАГАНДА. Вспомним теракты в той же России. Почему в 2000 году взорвали станцию метро "Лубянка"? Просто так? Нет. Это вызов: "Лубянка, мы вас сделали!". Ведь на Лубянской площади находится здание ФСБ. Почему игиловцы отрезают головы? Это ведь не ноу-хау ИГИЛ - головы рубил ещё Робеспьер во Франции. Дело - в эффекте. Чудовищнее эффекта, чем от этого вида казни, трудно найти. Мало что так ещё деморализует. Всё это тонко психологически просчитано. На той стороне - в международных террористических организациях - работают высококлассные пиарщики. Знающие толк в пропаганде.



В чём специфика работы антитеррористических подразделений и вообще спецслужб? Правоохранительные органы работают по уже совершённому преступлению, а мы работаем ДО совершения преступления. Наша задача - преступников упредить, преступление предотвратить. Население об этом не знает, но, видимо, стоит сказать: в прошлом году на территории Кыргызстана органами национальной безопасности предотвращено 17 попыток совершения теракта. Общая стратегия террористических организаций - привязка к датам. День независимости, День сотрудников органов внутренних дел, Новый год - праздники, по мнению экстремистов, "тагутские", которые отмечают "неверные". Вот почему мы ожидали терактов именно в эти дни - 31 августа-1 сентября. Сценарий? Либо автоматный расстрел, либо взрыв в местах массового скопления людей. Самоподрыв смертников? Вряд ли. Судя по химическому детонатору, подложили бы СВУ в эти места в каких-нибудь сумках.



Совершение теракта во время праздника или важного государственного события - это пощёчина государству. Мы этого допустить не можем. И будем биться до последнего. Не любим, честно говоря, праздники... Представляете, что это такое - огромный груз ответственности, который никому не передашь подержать?! Мы как никто чётко представляем, что будет, если произойдёт теракт. Мы видим всё - вплоть до разбросанных фрагментов человеческих тел. Поскольку знаем примерную силу заряда, знаем радиус разброса поражающих элементов, кучность их разброса во время массовых мероприятий. Знаем - и внутренне содрогаемся…".



Доморощенные группировки - наподобие той, что ликвидирована на днях - в ГКНБ относят к так называемому "внутреннему террористическому подполью". Это лишь один из фронтов кыргызстанских борцов с террором.



Есть фронты и внешние. Прямые террористические угрозы Кыргызстану, по данным кыргызских спецслужб, несут две международные террористические организации среднеазиатского происхождения - "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" (стоявшая за прошлогодним взрывом китайского посольства в Бишкеке) и "Катиба имам Аль-Бухари". Именно их прежде всего имел в виду ГКНБ, предупреждая в середине августа кыргызстанцев об угрозе совершения терактов.



Эти организации забрасывают в Кыргызстан диверсионно-террористические группы. Цель - дестабилизация обстановки в Средней Азии, а также в России. В этом, а особенно - в будущем 2018 году.



Но об этом мы расскажем в другой раз.



Вадим НОЧЁВКИН