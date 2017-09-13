Расследования

Подробности Расследования 13.09.2017 15:16 Просмотров: 98

- как зеркало удивительного умения кыргызстанцев рождать сенсации на пустом месте и впадать от них же в панику.





Курам на смех…



"В Бишкеке задержан снайпер с Донбасса… Им оказалась женщина…



Она пыталась пройти в здание Верховного суда КР с патронами от снайперcкой винтовки Драгунова…



Задержание производили сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Первомайского УВД. Они же выясняют цели, с которыми снайпер прибыла в Кыргызстан. Известно, что задержанная является гражданкой Российcкой Федерации…



Сегодня Первомайский районный суд избирает меру пресечения задержанной".



Эта шокирующая новость стала гулять по кыргызстанским информационным лентам с утра понедельника, 11 сентября. Вначале со ссылкой на "собственные источники" в правоохранительных органах. Затем - и на информацию ГУВД Бишкека, подтвердившего журналистам, что "следствию задержанная призналась, что работала снайпером на Донбассе".



Выстрелить новостью о "снайперше с Донбасса" посчитало своим долгом каждое из местных информагентств (хотя ничего нового они сообщить не могли). Круги стали расходиться за пределы Кыргызстана. Само собой разумеется, новость подхватили украинcкие СМИ, начав штамповать её под заголовками типа: "Российcкая снайперша, которая воевала на Донбассе, пыталась проникнуть в суд в Кыргызстане".



Что уж говорить о местных активистах-энпэошниках, которые всюду видят "руку Кремля" и "зелёных человечков"! Они, конечно же, страшно возбудились. "Путинские бандформирования уже тут и уже ничего не стесняются!" - запричитал в соцсетях один из таких активистов (его в числе других любил приглашать на приёмы бывший украинский посол Мыкола Дорошенко - тоже большой мастер пугать и сеять панику). При том что на чьей именно стороне якобы воевала "снайперша", не сообщалось.

Как всегда, готова поддержать любую провокацию

Валентина Пахман - "звезда" кыргызского сегмента "Фейсбука", старший преподаватель Кыргызско-Российского (Славянского) университета.



Правоохранительные органы (откуда новость о "снайперше" и утекла) тем временем не спешили снять с неё завесу многозначительной таинственности. В Первомайском УВД столицы с нашей редакцией отказались делиться какими-либо подробностями происшествия, предложив получить информацию у пресс-службы: "Информация эта - непростая…". Лишь к полудню понедельника пресс-служба ГУВД сообщила наконец-то следующее.



Дело было ещё в пятницу, 8 сентября. У гражданки РФ 1977 года рождения (обозначенной инициалами Р.Н.) при досмотре на входе в здание Верховного суда был обнаружен и изъят патрон калибра 7,62 миллиметра… Что?! Всего лишь ОДИН патрон?! Не патронЫ? Не сумка, набитая патронами, как начали уже писать "хомячки" в соцсетях? Да - один. Слава богу! А то уже разные жуткие сценарии стали мерещиться. Сумка с патронами - а в самом здании Верховного суда где-то и снайперская винтовка припрятана… А в этом же здании, между прочим, ещё и Центризбирком располагается. А впереди - президентские выборы. Бр-р-р…



На следствии, продолжала пресс-служба ГУВД, со слов задержанной было установлено, что изъятый у неё патрон женщина подобрала в стрелковом тире за городом. Патрон отправили на экспертизу. По факту его обнаружения возбуждено уголовное дело по статье 241 УК КР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Задержанную до избрания ей меры пресечения посадили в ИВС.



Зачем эта женщина пришла в Верховный суд? Есть ли у неё документы? Зачем приехала в Кыргызстан? Где здесь проживает? Что делала в тире? Зачем таскала с собой патрон? На эти простые вопросы следовал один ответ: "Тайна следствия…".



Тем временем Верховный суд КР, куда наша редакция тоже обратилась с запросом, спокойно и без лишнего драматизма разъяснил ситуацию. Женщина эта в здание ВС приходила и раньше - она участвовала в качестве одной из сторон в судебном процессе. На сей раз пришла для получения копии судебного акта. На входе её, как и всех посетителей, осмотрели солдаты Национальной гвардии. Нашли в сумке патрон. Женщину задержали и передали милиции. Женщина, кстати, сказала, что носит патрон в качестве талисмана, не имея цели применять его по назначению.



И ещё деталь - установлено, что так называемая "снайперша" является инвалидом третьей группы.



Взглянув на фотоснимки задержанной, растиражированные информагентствами, многие бишкекчане с удивлением узнали в "снайперше" Наталью Резникову - особу весьма своеобразную.

Наталья Резникова,

фото из соцсетей.



Живёт она в городе Новокузнецке Кемеровской области. Инвалид с детства. В 2004 году Резникова в первый раз приехала в Бишкек. Зачем? Да просто так. Села с одним рюкзачком в поезд (железная дорога как раз мимо её дома проходит) и приехала в кыргызскую столицу в гости к тётке. Тётка жила возле станции Пишпек. Коммуникабельная и гиперактивная Резникова начала знакомиться с железнодорожниками и наконец примкнула к Эрнису Докенову - был такой бунтарь-профсоюзник в компании "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызская железная дорога"), затем ставший депутатом Бишкекского городского кенеша. Боролась вместе с Докеновым за права работяг, сидела с ним в палатке, где профсоюзник проводил голодовку.



Затем Наталью Резникову взял на работу Нариман Тюлеев (тогда - гендиректор "Кыргыз темир жолу"), против которого, кстати, выступал Докенов. Кем Резникова была оформлена официально - неизвестно. Но себя она называла "журналистом железной дороги". Ей платили какую-то зарплату, поселили даже в общежитии.



"Проработала" Резникова в "Кыргыз темир жолу" таким образом около трёх лет. Говорят, держали её там во многом из жалости. Но в 2008 году - когда Тюлеев стал мэром Бишкека - от Резниковой решили избавиться. Уж слишком непредсказуемой и своевольной она была - могла ворваться хоть в кабинет гендиректора, хоть на совещание. А в Бишкеке как раз готовилось проведение съезда железнодорожников СНГ… Короче, посадили Резникову в поезд и отправили на родину. Дав наказ начальнику поезда: "Не дай бог не довезёшь до Новокузнецка!".

А этот фотоснимок запечатлел Наталью Резникову с Кыдыкбеком Исаевым, возглавлявшим "Кыргыз темир жолу" до Наримана Тюлеева. Сейчас Исаев живёт в США, где открыл процветающий бизнес. В 2010 году Генпрокуратура КР объявила его в розыск: Исаев обвиняется в причинении ущерба государству в свою бытность губернатором Иссык-Кульской области на десятки миллионов сомов.



О Резниковой в Бишкеке благополучно забыли. До тех пор, пока в 2013 году не арестовали Тюлеева. Гиперактивная Резникова, следившая за кыргызскими новостями в Интернете (она стала блогером), вновь примчалась в Бишкек - спасать Наримана Тюлеева. Здесь она развернула бурную деятельность, выполняя роль чуть ли не тюлеевского пресс-секретаря.



Вот, например, что писала Резникова в социальных сетях в мае 2015 года (стиль сохранён): "Люди!!! Понятия "Нариман Тюлеев" и "коррупция" несовместимы, если он коррупционер, то я тогда Владимир Путин. Просто это политический заказ. Кто-то из "властьимущих" позавидовал ему, этого завистливого человечишку Чёрная Жаба сгрызла. Моя кошка - будь она судьёй - уже давно бы освободила Тюлеева из тюряги, принесла бы официальные извинения и выплатила компенсацию за моральный вред! Если А. Сариев (судья Ленинского суда, осудивший Н.Тюлеева) и прочие иже с ним "товарищи" - судья, то я тогда Юрий Гагарин…". И всё в таком же духе - плюс оскорбления в адрес тех, кто, по мнению Резниковой, упрятал за решётку её кумира.



С тех пор Резникова, насколько известно, из Кыргызстана больше не выезжала.



С того же 2015 года Наталья Резникова начала судиться. И судится до сих пор. Выступает она от имени ОсОО "Вести. KG", генеральным директором которого её назначили после возвращения в Кыргызстан. А судится с владелицей одноимённого сайта Оксаной Филюк, добиваясь того, чтобы вернуть своей фирме домен vesti.kg. За этим экономическим судебным спором кроется давняя история, берущая своё начало с тех времён, когда Нариман Тюлеев контролировал сайт "Вести", затем к нему охладел. В какой мере он сегодня стоит за Натальей Резниковой, остаётся лишь гадать.



Вот, собственно, и всё объяснение - кто такая эта "снайперша" и что делала в Кыргызстане и в Верховном суде. Много пищи для размышлений может дать изучение страниц Натальи Резниковой в социальных сетях. Видно, что питает она страсть к оружию и любит пострелять… Или просто попозировать перед фотокамерой со снайперской винтовкой. Женщина эта явно любит фантазировать и старается выглядеть интригующе-интересной. Что, возможно, объясняется некими психологическими комплексами, желанием поднять свою значимость.



Откуда стало известно, что Резникова воевала на Донбассе? Да с её же слов! О своей "героической" поездке в эту горячую точку эта женщина, насколько известно, готова была рассказывать чуть ли не каждому встречному-поперечному. В её соцсетях можно отыскать пару невнятных фотоснимков, сделанных якобы на Донбассе, но поди проверь, где на самом деле это снято… Может, учитывая гиперактивность Резниковой, она и моталась на Донбасс. Но снайпер из неё, инвалида 3-й группы, такой же, как (выражаясь в её же стиле) - из неё же космонавт.



Короче говоря, "сенсация" получилась - курам на смех! И случай этот, не стоящий выеденного яйца, интересен как ещё один из примеров того, как на ровном месте рождаются "сенсации", способные, между прочим, вызвать в обществе нешуточную панику.



Артур ИСАЕВ

Один из фотоснимков "снайперши", "слитый" в прессу явно правоохранительными органами и напугавший общественность. А взят он со страницы самой Натальи Резниковой в "Фейсбуке". Сделано это фото, как написала Резникова, на полигоне бишкекского спортивно-стрелкового клуба "Выстрел" в конце июля этого года. Там же, видимо, Резникова стащила и патрон, с которым её поймали. "Работаю из СВД, чтобы не потерять навыки стрельбы", - гордо поясняет женщина в подписи к фото. Умеет ли она вообще стрелять?