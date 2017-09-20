Расследования

Подробности Расследования 20.09.2017 12:15 Просмотров: 59



Когда итальянец Данте писал свою "Божественную комедию" он, сам того не ведая, обрисовал девять кругов ада, которые нужно пройти обычному человеку, обратившемуся в какое-либо государственное учреждение Кыргызской Республики. Добиться внятного ответа на интересующий вопрос от работающих там машин под названием "чиновники" практически невозможно, ведь в большинстве своём они бездушны, безграмотны, а порой и просто некомпетентны. Зато в совершенстве владеют одним умением - умением спихнуть проблему на кого-то другого.



скованные одной цепью



Жильцы дома 20/2 в 12-м микрорайоне, где, теперь уже понятно, по несчастливой случайности находится и наша редакция, перекрыли подъездные пути к зданию. Натуральным образом проявив самоуправство: земля-то городская, территория общего пользования.



И таких самовольно сооружённых барьеров и заграждений в жилых районах Бишкека сегодня хоть отбавляй - почти везде подъезд к многоэтажкам перекрыт либо бетонными блоками, либо вбетонированными железными трубами, либо заборами, либо натянутыми цепями и шлагбаумами. Ни пожарным машинам, ни "скорым", ни МЧС, в случае чего, не проехать, не добраться.



Появились же все эти преграды не внезапно и не за один день, а значит, уже много лет соответствующие городские службы их в упор не видят.



На чьей же совести лежит существование самовольных заграждений, грозящих в случае чрезвычайной ситуации большой бедой? Кто должен контролировать их появление, а также законность или незаконность? Какой городской орган так беспечно закрывает глаза на самоуправство горожан и допускает хаос в столице?



В общем, кто же оно - это самое слабое звено?



Звоню в мэрию Бишкека. В мэрии уверены, что вопросами законности существования самовольных заграждений в Бишкеке заведует Управление землепользования и строительства при самой же мэрии. Беседа с начальником управления Иманакун уулу Талантом вышла интересная. И пугающая…



Оказалось, что начальник сам живёт в одном из южных микрорайонов Бишкека (и, похоже, всё, что там творится, его вполне устраивает), но, по его мнению, машины к многоэтажным домам подъезжать вообще не должны. Никакие.



- Там, где из подъезда выходишь, это же не дорога, это - тротуар, - сказал чиновник. - Пешеходного предназначения. Это - не улица, и там машины ездить не должны. Лично я так считаю, это моё мнение.



Чиновник, конечно, имеет право на личное мнение, но существуют ещё определённые правила, технические нормы и законы, которые, независимо от чьего-то мнения, должны соблюдаться. И которые этот самый чиновник обязан знать. Назвать эти нормы и вообще законодательные документы, по которым работает подконтрольное ему ведомство, начальник не смог. Похоже, ему это неинтересно, ведь:



- Наша функция - демонтаж, - сказал Иманакун уулу Талант. - Мы демонтируем. Только если есть подтверждение, что объект незаконный.



Подтверждение УЗС при мэрии получает от другого столичного ведомства - Бишкекглавархитектуры. Именно БГА даёт заключение о том, в чьём - частном или муниципальном владении находится земля, на которой установлен тот или иной объект. А какая связь между потенциально опасными, установленными самовольным образом заграждениями и тем, кому принадлежит земля, на которой они стоят, спросите вы? Ведь в случае чего беда придёт и не спросит, чей тут был участок…



А вот какая: по словам начальника УЗС Иманакун уулу Таланта, если ограждение установили вокруг частной собственности, то вмешиваться в то, что происходит за этим ограждением, его ведомство не может - творите там, что хотите.



- Все новые дома в городе строятся на собственной территории. Это - собственность застройщиков. Они имеют право её закрыть, поставить шлагбаум, - считает чиновник.



А его заместитель Медер Раимкулов, похоже, и вовсе уверен, что частная собственность - это синоним самоуправства.



- Представьте, вы живёте на 5-м этаже, а внизу на 4-м этаже - пожар, - сказал замначальника. - К вам приходит пожарный и говорит: "Мне нужно с вашего этажа огонь потушить". А вы ему говорите: "А я не хочу" - и не пускаете его. Это же ваша собственность. Вы же имеете право!



Вот вы, уважаемые читатели, представляете себе такую ситуацию? Когда под вами что-то горит, а вы вдруг заявляете пожарным, что не дадите им потушить пожар снизу… Вы что, самоубийца?!



Но, по логике чиновников из УЗС столичной мэрии, вы не просто частный собственник-суицидник, вы ещё и человек, которому за воспрепятствование работе спецслужб в чрезвычайной ситуации по закону ничего не будет, ведь "вы же имеете право". Получается, что желания или нежелания частника в Кыргызстане имеют больше веса и силы, чем принятые государством технические нормы и законы. Какая-то страна абсурда…



- Скажите, а если вдруг, не дай бог, конечно, но случится большое несчастье и погибнут люди из-за того, что невозможно было подогнать к дому пожарную машину или "скорую" из-за самовольно положенных кем-то бетонных бордюров, или из-за вовремя неоткрытого замка на самовольно установленной цепи на подъезде к дому, кто в таком случае будет отвечать?



На этот вопрос в УЗС ответить толком не смогли, снова принялись рассказывать о частной собственности, об ограждениях вокруг неё и о том, что "государственные органы, возможно, будут нести ответственность, если они не выдали предписание". Что в переводе с чиновничьего языка на человеческий означает - отвечать не будет никто.



Впрочем, чиновники УЗС нашли удивительное оправдание собственным доводам. И начальник, и его заместитель в разговоре то и дело повторяли, что "наша организация создана недавно, в декабре прошлого года".



- И что вы хотите этим сказать?



- А то, что вы спрашиваете с человека, который только вчера родился, а вы уже говорите ему - почему ты не работаешь?



А сколько же нужно времени, чтобы вы подросли и начали работать? Ответа на этот вопрос тоже не прозвучало.

3-й микрорайон. Подъезд к дому перекрыт.

4-й микрорайон. Бетонный блок перекрывает подъезд к многоквартирному дому.

12 микрорайон. И здесь бетонный блок на пути.

5 микрорайон. Жители дома просто взяли и перегородили въезд во двор.

4-й микрорайон. Подъезд к дому закрыт.

7-й микрорайон. Подход к дому перекрыт шинами

с утяжелением: внутри вбетонированы камни.

5 микрорайон. Целая полоса препятствий

на подъезде к дому.

5 микрорайон. А здесь, видимо, въезд и вовсе только для одного?



чем меньше клерк,

тем больше "понт"



Из разговора с чиновниками УЗС выходило, что УЗС занимается только объектами, расположенными на муниципальной территории, а частную собственность проверяет другой госорган - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве КР.



На сайте этого ведомства в Интернете указаны два контактных номера, один из которых постоянно молчал, а по второму - 56-49-54 - ответил женский голос. Представляюсь, объясняю, зачем звоню, и вдруг:



- Это общий отдел, а не приёмная! - взвизгнула женщина. - Звоните в справочную! - и бросила трубку.



В справочной мне продиктовали те же самые два номера, пришлось набирать их снова - а что делать? - и снова тот же женский голос: "Звоните в справочную!" и сброс.



Я - человек не гордый, набрала номер в третий раз, попросила чиновницу представиться, ведь, в конце концов, госслужащие обязаны представляться, называть своё имя, фамилию и должность. В ответ была минута молчания, затем она снова бросила трубку.



Замечательное ведомство, эта Госэкотехинспекция! В котором работают такие "замечательные" люди. Которые почему-то считают, что все остальные обязаны терпеть их "замечательные" телефонные истерики. А как же этика госслужащего? А как же культура общения с людьми? А как же элементарное воспитание, в конце концов? Об этом в общем отделе Госэкотехинспекции, судя по всему, никогда даже не слышали.



глас вопиющего в пустыне



Если "беловоротничковые" чиновники ведут исключительно офисный образ жизни и слышали о пожарах и спасении людей только по телевизору, то есть в Бишкеке службы, которые каждый день сталкиваются с самыми разными чрезвычайными ситуациями лицом к лицу. И понимают, о чём говорят.



Главврач Городской станции скорой медицинской помощи Искендер Шаяхметов рассказал, что машины "скорой" часто не могут подъехать к домам из-за того, что жильцы кладут бетонные плиты, вкапывают столбы, ставят шлагбаумы во дворах, и чаще всего это происходит в южных микрорайонах Бишкека.



Слова врача подтвердили и бишкекские пожарные. Начальник отдела нормативно-технической работы и расследования пожаров Главного управления Гражданской защиты и пожарной безопасности МЧС КР Нурлан Ташмамбетов на вопрос о самовольных заграждениях и вовсе устало вздохнул и ответил: "Да вы в любой микрорайон города зайдите… Везде всё перегорожено".



При этом (интересное дело!) сами пожарные и МЧС никак не могут бороться с самовольными заграждениями - полномочий нет. По словам Ташмамбетова, все функции контроля за самовольными оградами и их сносом находятся в руках у Госэкотехинспекции.



- Получается, - говорю, - что вы не контролируете то, что мешает вам в вашей работе? Как же так?



- Да мы об этом уже давно повсюду говорим! - сказал Ташмамбетов. - Но нас никто не слышит!



начальство в бегах



Начальник регионального управления Госэкотехинспекции города Бишкека Мелис Адиев по телефону согласился встретиться и ответить на вопросы по поводу самовольно устанавливаемых в столице заграждений. Но не тут-то было: в назначенное время его не оказалось на месте, Адиев куда-то внезапно уехал, неожиданно даже для собственного секретаря.



Нужно заметить, что это не первое внезапное исчезновение чиновника. В июне этого года депутаты Горкенеша были возмущены тем, что Адиев не пришёл на очередную сессию, где он должен был представить отчёт о деятельности подконтрольного ему регионального управления, из-за того, что накануне вечером внезапно лёг в больницу. Один из депутатов Эрнис Докенов тогда заметил: "Конечно, если бы он пришёл на сессию, к нему было бы много вопросов…".



А вопросов и правда много. Немногим раньше прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц межрегионального управления Госэкотехинспекции города Бишкека по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Сотрудники ведомства проверили два строящихся многоэтажных дома по улице Тыныстанова и почему-то "не заметили", что на подъездах к домам отсутствуют пожарные разрывы и проезды для пожарной спецтехники.



Похоже, примерно так же сотрудники Госэкотехинспекции закрывают глаза и на самовольные заграждения вокруг бишкекских многоэтажек. А значит, каждый желающий может считать себя вправе самовольно поставить камень или повесить цепь на пути к дому. Перекрыв подъездные пути по территории, как правило, не принадлежащей жильцам этих домов. И нарушений таких никто из госслужащих не заметит. Потому и творят некоторые откровенно распоясавшиеся жильцы многоэтажек, что хотят… И некому, оказывается, в Бишкеке призвать их к порядку.



Пытаюсь задать вопросы ответственному (или безответственному?) чиновнику Адиеву по телефону, но начальник регионального управления Госэкотехинспекции города Бишкека вдруг заявляет, что "эти вопросы не к нам, это к мэрии".



Что, опять к мэрии?! А потом опять в УЗС, и снова в Госэкотехинспекцию, и обратно в мэрию… И так до бесконечности по бестолковому кругу?



Когда уже все эти ведомства наконец начнут работать, а не сваливать ответственность друг на друга? Зачем все эти госорганы тогда нужны, если повсюду в Бишкеке "что хочу, то и делаю"?



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото автора

12 микрорайон. Жильцы поставили забор, а внутри - цепь, перекрыв проезд.

По логике чиновников, внутри за забором они теперь могут делать, что хотят?!



Обращаемся лично к столичному мэру: "Уважаемый Албек Сабирбекович, заставьте, наконец, подконтрольных вам госчиновников работать! Создайте компетентную комиссию, которая проверит улицы и дворы города, да наведёт порядок. А также напомнит горожанам требования к территориям общего пользования. Ведь в столице живут, а не в аиле".