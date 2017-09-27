Расследования

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мошенники используют имя известного хирурга Сабырбека Джумабекова
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подписан договор о кыргызско-узбекской границе
Президент Кыргызстана А.Атамбаев подписал закон о ратификации Договора между КР и РУз о государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкеке.Подробнее...
погода в октябре
Месячное количество осадков в октябре в Кыргызстане ожидается меньше нормы, температура в пределах нормы.Подробнее...
кыргызско-китайская граница временно закрывается
С 1 по 8 октября закроется кыргызско-китайская граница.Подробнее...
ГРС приостанавливает сбор биометрических данных
Если кыргызстанцы хотят принять участие в выборах, но не прошли процедуру биометрики, то у них на это есть ещё три дня.Подробнее...
Боевое братство
Кыргызстанские военные поедут на учения ОДКБ "Боевое братство — 2017".Подробнее...
сошёл с дистанции
Центризбирком Кыргызстана отменил регистрацию кандидата на пост президента Камчыбека Ташиева.Подробнее...
начальник штаба кандидата в президенты Сариева ушла от него
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грубая обработка студентов
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту принуждения студентов КГЮА голосовать за определённого кандидата в президенты.Подробнее...
ЮРТА В КАТАРЕ
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едут кыргызы в Турцию
В 2017 году резко увеличилось число граждан Кыргызстана, которые получили разрешение на работу в Турции.Подробнее...
взяточники в архитектуре
Сотрудники Бишкекглавархитектуры задержаны за вымогательство взятки.Подробнее...
Рекорд за последние годы!
Каждый день золотовалютные резервы Кыргызстана растут на $1 млн.Подробнее...
денежные фальшивки
В Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность фальшивомонетчиков.
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наказание за "межнац"
В Кыргызстане за дебош и бытовой национализм мужчина получил пять лет условно.Подробнее...
большой шутник из маленького кенеша
УВД города Ош возбудило уголовное дело на депутата, найденного связанным в багажнике автомобиля.Подробнее...
КЫРГЫЗ ПРОСЛАВИЛСЯ В АМЕРИКЕ
В США оштрафовали кыргыза, нацарапавшего своё имя на колонне мемориала Линкольну.Подробнее...
расходы на агитацию
ЦИК Кыргызстана представил свежие данные о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов в президенты страны.Подробнее...
ремонта не будет
Шанхайский дух — 2017
В Бишкеке пройдёт фестиваль искусств "Шанхайский дух — 2017", объединяющий кино, живопись, фотографию, музыку и театр, сообщил Молодежный совет национальной части ШОС от КР.Подробнее...
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Расследования
АВАНТЮРИСТЫ
Недолго музыка играла, недолго кто-то танцевал…
Инвестиционное соглашение с чехами подписывали торжественно, в присутствии президента Аламзбека Атамбаева. На фото слева - председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Дуйшенбек Зилалиев, справа - гендиректор компании "Liglass Trading CZ" Михаэль Смелик.
Премьер Исаков - тот, кто убеждал кыргызстанцев в выгодности сделки, теперь сжигает мосты…
Кыргызские дипломаты предупреждали. То самое скандальное письмо заместителя министра иностранных дел КР Азамата Усенова о ненадёжности чешской фирмы.
Глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев (на фото слева) - чиновник, который уж точно не мог это письмо не читать. Но он почему-то, получается, промолчал.
Персона премьер-министра Сапара Исакова - одна
Из нашей публикации 9-летней давности:
Верхне-Нарынский каскад ГЭС: