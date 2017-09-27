Расследования

Подробности Расследования 27.09.2017 11:07 Просмотров: 101

Недолго музыка играла, недолго кто-то танцевал…





В скандальнейшей истории с чешской фирмой "Лигласс Трейдинг", подрядившейся построить в Кыргызстане ГЭС, по-прежнему остаются загадочные моменты.

Но самое пока загадочное - таинственный обладатель 500 миллионов долларов, который за этой сделкой стоял.



События вокруг чешской компании Liglass Trading (Лигласс Трейдинг) стали развиваться стремительно после 18 сентября, когда истёк срок выплаты ею Кыргызстану 37 миллионов долларов.



Этой даты, затаив дыхание, ждали многие. Как сторонники кыргызской власти, так и её оппоненты. Ведь на кону стояла репутация власти, в начале июля радостно объявившей, что пришёл долгожданный инвестор на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС - в лице этих самых чехов. На кону стояла и судьба проекта - ведь в конце июля президент Атамбаев журналистам заявил: "Надо чуть-чуть подождать. Если до конца августа чехи заплатят 37 миллионов долларов, то тем самым докажут, что они серьёзные инвесторы. Если же не заплатят, то мы будем искать другого инвестора".



Эти два заявления отделял друг от друга грандиозный скандал, вспыхнувший в чешских, а затем и в кыргызских СМИ вокруг того самого инвестора - компании "Лигласс Трейдинг".



Итак, 18 сентября, когда никакие деньги в Кыргызстан так и не поступили, началась настоящая свистопляска. В Бишкек примчались представители чешской компании - просить кыргызское правительство отсрочить выплату 37 миллионов долларов в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Этим самым форс-мажором гендиректор "Лигласс Трейдинг", собрав пресс-конференцию, назвал тот факт, что в Европе у него арестовали 40 банковских счетов. Причиной чего, по словам чешского бизнесмена, стала критика проекта со стороны СМИ.

В тот же день, однако, на заседании правительства премьер-министр Сапар Исаков поручил чиновникам начать процедуру расторжения соглашения с чешской компанией.



Выглядело это несколько комично: те, кто больше двух месяцев убеждал кыргызстанцев в выгодности сделки, расхваливая инвестора, теперь решительно сжигали мосты и рвали с этим самым инвестором… Явно спасая своё лицо.



Итак, вторая по счёту сделка по строительству каскада ГЭС (первая, напомним, была заключена с российской компанией "РусГидро") потерпела крах. Как бы глуповато ни выглядело сейчас правительство Кыргызстана, но выглядит оно пока всё-таки потерпевшей стороной. Однако…



Однако события продолжают развиваться. И может случиться так, что правительство "технократов-младореформаторов" Сапара Исакова втянет Кыргызстан в новый международный скандал.



С чего всё начиналось? Весной этого года Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР объявил тендер на строительство в Кыргызстане 14 малых ГЭС. Из них 3 гидроэлектроcтанции остались невостребованными, а тендер на строительство 10 станций выиграла чешская компания "Liglass Trading CZ", ещё одна станция досталась местному ОсОО "Кыргыз Каганат".



7 июля этого года правительство КР издало распоряжение, которым одобрило проекты соглашений между правительством и этими двумя компаниями. Эта сделка вряд ли привлекла бы чьё-либо внимание, если бы чехи не замахнулись на большее. В довесок к малым станциям они предложили кыргызской стороне ещё и построить Верхне-Нарынский каскад ГЭС. Для начала две станции каскада - Акбулунскую ГЭС и Нарынскую ГЭС-1. А затем - ещё две: Нарынскую ГЭС-2 и Нарынскую ГЭС-3.



Чехи брались и финансировать строительство. На весь проект они обещали "подогнать" 500 миллионов долларов, из которых 230 миллионов долларов - на строительство первых двух электростанций.



Обрадовавшиеся кыргызские чиновники спешно подготовили проект инвестиционного соглашения. Он был одобрен тем же числом - 7 июля 2017 года - постановлением правительства КР. И 10 июля 2017 года соглашение подписали: со стороны инвестора - гендиректор "Liglass Trading CZ" Михаэль Смелик, от правительства Кыргызстана - председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Дуйшенбек Зилалиев. С кыргызской стороны соглашение позже подписали также ОАО "Национальный энергохолдинг" и ОАО "Электрические станции".



Подписание прошло более чем торжественно - в присутствии президента страны Алмазбека Атамбаева.



Вот так - уже без всякого тендера - чешская компания получила право не только строить, но в будущем и эксплуатировать стратегические объекты кыргызской энергетики.

Инвестиционное соглашение с чехами подписывали торжественно, в присутствии президента Аламзбека Атамбаева. На фото слева - председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Дуйшенбек Зилалиев, справа - гендиректор компании "Liglass Trading CZ" Михаэль Смелик.

Премьер Исаков - тот, кто убеждал кыргызстанцев в выгодности сделки, теперь сжигает мосты…



Известный кыргызстанский энергетик Николай КРАВЦОВ, постоянный эксперт нашей газеты, по роду своей деятельности имел доступ к проекту этого инвестиционного соглашения ещё до его одобрения правительством и подписания. И ещё тогда он поделился с кыргызскими чиновниками своими соображениями по поводу сомнительных моментов документа. В том числе коррупционного характера. Но чиновники к мнению эксперта не прислушались.



- Первое моё впечатление - соглашение готовили дилетанты, имеющие слабое представление о том, как составляются подобные документы, - вспоминает Николай Лукьянович. - Кроме чисто технических огрехов, были в документе пункты очень настораживающие. Вот такой, к примеру, пункт: "Инвестор соглашается и признаёт будущие изменения в законодательстве КР, связанные со всеми возможными ограничениями на любое отчуждение и/или обременение акций, принадлежащих инвестору на праве собственности". Обычно инвесторы при переговорах насмерть стоят на том, чтобы все будущие изменения их не касались. Они хотят заранее знать правила игры - любое их изменение несёт в себе риски. Да и законодательство Кыргызстана предусматривает: изменения, ухудшающие чьё-либо положение, обратной силы не имеют. Отчего вдруг этот инвестор так сговорчив по такому болезненному вопросу? Очень подозрительно…



Насторожило меня и то, что с чешской частной фирмой - обществом с ограниченной ответственностью - соглашение вдруг подписывает само правительство Кыргызстана. Уровень не тот! В моей практике был только один подобный случай. В декабре 2008 года тогдашний министр энергетики Ильяс Давыдов подписал соглашение по строительству линии электропередач (которая потом получила название "Датка-Юг") на 224 с лишним миллиона долларов - с никому не известной южнокорейской компанией. Причём в качестве финансовой компенсации за строительство ЛЭП компании передавалось Сулюктинское буроугольное месторождение с запасами в 100 миллионов тонн. Я тогда через своих людей на Филиппинах ту фирму "пробил". Мне сообщили, что у неё за душой вообще ничего нет! То есть фирма была какая-то "дворовая"!



Это было при Бакиеве. Спустя несколько лет ситуация повторилась. Ничего не меняется? Ещё такая деталь. 4 августа этого года было созвано внеочередное собрание акционеров ОАО "Электрические станции", где я тоже присутствовал.



Повестка дня - одобрение проекта инвестиционного соглашения с чешской "Лигласс Трейдинг". При этом сам текст соглашения акционерам не представили - люди, по сути, голосовали втёмную.



А вот, кстати, что говорит Закон "Об инвестициях в Кыргызской Республике": "Инвестиционное соглашение может быть заключено путём прямых переговоров между правительством КР и инвестором, если сумма осуществляемых инвестором инвестиций в инвестиционный проект составляет не менее 50 миллионов долларов США и при условии, что инвестор обладает общепризнанной международной деловой репутацией, уникальными знаниями и опытом успешной реализации проектов в аналогичной сфере деятельности". Именно это - РЕПУТАЦИЮ и ОПЫТ - должны были в первую очередь проверить наши чиновники, прежде чем присуждать чешской фирме победу в тендере и заключать с ней соглашение, - подчёркивает эксперт Кравцов.



А ведь проверяли!



Вскоре после того, как эта чешская фирма с триумфом заняла место одного из самых почётных инвесторов Кыргызстана, на свет божий вылезла фотокопия прямо-таки сенсационного документа. Письма, которое ещё в марте 2017 года направлял в два адреса - Минэкономики КР и Национальный энергохолдинг - заместитель министра иностранных дел КР Азамат Усенов. По любопытному совпадению, вскоре после отправления этого скандального письма - в апреле 2017-го - Усенов сменил должность - был назначен послом Кыргызстана в Китай. Что это было - обычная ротация или ссылка - остаётся лишь гадать.



Так вот, из письма с красноречивой пометкой "Весьма важно!" следует, что до этого Нацэнергохолдинг обращался в МИД КР (причём уже не в первый раз) с просьбой навести справки о компании "Liglass Trading CZ", а также о её дочерней фирме "Fulgeo" - с целью рассмотрения возможности сотрудничества Кыргызстана с этими фирмами. Информацию подсобирало посольство КР в Австрии - и информацию такую.



Владельцем обеих компаний является уже упоминавшийся выше Михаэль Смелик. По состоянию на конец февраля 2017 года, сообщал замглавы МИД Усенов, обе компании ещё не представили свои финансовые отчёты за 2015-й и 2016 год в Министерство юстиции Чехии. Кроме того, в ноябре 2016 года чешский суд признал банкротом ещё одну компанию Михаэля Смелика - "Liglass". Всё имущество которой было выставлено на продажу на погашение её долгов перед кредиторами. Все три компании Смелика имели один юридический адрес, но после банкротства фирмы "Liglass" фирма "Fulgeo" зачем-то переместилась из городка Железные Броды в столицу Прагу.



Ещё любопытная деталь: "Посольство КР в Австрии, - говорилось в письме, - так и не смогло найти ни одного подтверждающего факта успешной реализации компанией "Liglass Trading" инвестиционных проектов за рубежом".



И, наконец, вывод: "На основании вышеизложенной информации, полученной из официальных источников, а также принимая во внимание решение суда о неплатёжеспособности основной компании "Liglass", владельцем которой является Михаэль Смелик, а также ввиду отсутствия какой-либо информации о деловой репутации либо опыта сотрудничества с указанными компаниями среди деловых кругов в Чехии, посольство КР в Австрии не рекомендует устанавливать либо продолжать сотрудничество с компаниями "Liglass Trading" и "Fulgeo" на данном этапе", - заключал в своём письме замминистра Усенов.

Кыргызские дипломаты предупреждали. То самое скандальное письмо заместителя министра иностранных дел КР Азамата Усенова о ненадёжности чешской фирмы.

Глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев (на фото слева) - чиновник, который уж точно не мог это письмо не читать. Но он почему-то, получается, промолчал.



Куда же смотрела присудившая победу "Лиглассу" тендерная комиссия из 30 человек (!) во главе с тогдашним председателем Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбеком Зилалиевым?!



В новое правительство Сапара Исакова он, кстати, перешёл с повышением - стал вице-премьером.



И вот 18 сентября на заседании правительства, посвящённом ситуации вокруг чешской компании, вице-премьер Зилалиев объявил: письма кыргызских дипломатов о ненадёжности "Liglass Trading" он не видел, в тендерную комиссию оно не поступало.



Было, сказал Зилалиев, другое письмо - из Министерства промышленности Чехии, которое, наоборот, рекомендовало эту компанию. Премьер-министр Сапар Исаков подхватил: да, в бытность его заместителем руководителя аппарата президента он тоже получал от своего чешского коллеги письмо в пользу этой компании. Исаков поручил обнародовать эти два письма в СМИ - в качестве своего рода алиби: "Мы думали, что компания надёжная".



Первое письмо, судя по опубликованной фотокопии, ещё в начале августа 2016 года заместитель министра промышленности и торговли Чехии Владимир Бэртл направил заместителю директора Агентства по продвижению инвестиций при Минэкономики КР Ш. Адилбек уулу. Чешский замминистра на чистейшем русском языке (!) нахваливал компанию "Liglass Trading", которая, по его словам, "работает на рынке энергетических услуг достаточно долго, с 2003 года, и за время своего существования успешно реализовала ряд проектов в Чехии и за границей, к примеру, в Словакии, Италии, Румынии, Великобритании и Сербии. Считаю, что у компании есть все предпосылки и для успешных сделок на кыргызском рынке".



Вдогонку за этим письмом месяц спустя - в начале сентября 2016-го - своё письмо направил в Бишкек глава канцелярии президента Чехии Вратислав Мынарж. Адресовалось оно Сапару Исакову, названному в письме "его превосходительством, заместителем главы канцелярии президента Кыргызской Республики". В письме также утверждалось: "Чешская фирма хорошо зарекомендовала себя не только в Чехии, но и на европейском рынке, и мы надеемся, что вы будете надёжным и долгосрочным партнёром".



Нетрудно догадаться, что именно после этих писем Нацэнергохолдинг попросил МИД Кыргызстана проверить чешскую компанию. О результате этой проверки рассказано выше.



Если верить Сапару Исакову и его нынешнему заместителю Дуйшенбеку Зилалиеву в том, что о предупреждениях кыргызских дипломатов они не знали, то возникает вопрос к главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву: почему же он эту информацию особой важности утаил?! И почему вместе со всеми подмахнул инвестиционное соглашение с чешской компанией, зная, что она подозрительна?



Другой вопрос - в самом ли деле ничего не знали ни Сапар Исаков, ни Дуйшенбек Зилалиев, ни другие чиновники?



Когда вспыхнул скандал, Сапар Исаков, тогда ещё глава аппарата президента, готовящийся стать премьер-министром, перевёл "стрелки" на своего шефа. "Обстоятельства вынуждают меня заявить о том, что компанию "LiglassTrading CZ" рекомендовал президент Чехии Милош Земан. У нас есть запись беседы во время двусторонней встречи в Астане, в которой господин Земан неоднократно рекомендует нашему президенту эту компанию. Алмазбек Шаршенович отвечает, что он не имеет права вмешиваться в такие конкурсы, и что всё будет идти по закону", - сказал Исаков в интервью одной из газет. Заодно сослался на Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования, по мнению которого, чешская фирма "стояла на голову выше остальных претендентов".



Пока не ясно, каким образом в эту историю оказались вовлечены чешские чиновники, включая президента Земана, но очень любопытно то, что мнение кыргызских дипломатов совпало с мнением чешских журналистов. Которые очень заинтересовались чешской компанией "Лигласс Трейдинг", узнав, что она будет строить ГЭС в далёком Кыргызстане. Во время проведения тендера в Бишкеке представители компании утверждали, что занимается она строительством гидроэлектростанций уже 14 лет, построив за это время 18 ГЭС.



СМИ, однако, выяснили, что некоторые из этих станций были построены ещё до создания фирмы "Лигласс".



Чешские журналисты (как и кыргызские дипломаты) так и не смогли отыскать документы, подтверждающие гидроэнергетический опыт этой фирмы. Занималась она, в частности, торговлей стеклом в соответствии с названием ("гласс" по-английски "стекло") - например, стеклянными урнами для крематориев. (Для покойников, то бишь. Не правда ли, весьма символично?!)



Вывод чешских СМИ вкратце: никто эту фирму в Чехии не знает, в крупных проектах она не участвовала, больших капиталов для серьёзных инвестиций за рубежом не имеет. В одной из публикаций чешские журналисты иронично назвали Смелика "миллиардером из трущоб".



Недавно один из кыргызстанцев, проживающий в США, любопытства ради проверил компанию "Лигласс Трейдинг" через рейтинговый сервис D&B Hoover. И опубликовал полученный результат: в штате - три работника, ежегодные продажи - 15 тысяч 120 долларов, ежегодные убытки - 48 тысяч 750 долларов, рыночная стоимость компании - не падайте - 130 долларов!

Персона премьер-министра Сапара Исакова - одна

из ключевых фигур в разоблачительных публикациях чешских СМИ.



А теперь - о роковой сумме в 37 миллионов долларов, которую должен был получить Кыргызстан от компании "Лигласс Трейдинг", но так и не получил. Было во всеуслышание объявлено, что этими деньгами республика погасит свой долг перед российской компанией "РусГидро" (которая, напомним, до этого бралась участвовать в строительстве каскада ГЭС на Нарыне).



На самом деле в инвестиционном соглашении с чехами о "РусГидро" - ни слова. 37 миллионов долларов - это сумма, которую компания "Лигласс" должна была заплатить кыргызской госкомпании "Электрические станции" за то, что последняя передавала ей свои 50 процентов акций в ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" - компании, которая была создана совместно с "РусГидро" специально для строительства каскада.



Самое интересное в этой истории - срок уплаты чехами этих 37 миллионов долларов.



Напомним: в конце июля на пресс-конференции в Чолпон-Ате президент Атамбаев сказал: "До конца августа".



В конце августа, однако, руководитель аппарата президента Сапар Исаков сказал следующее: "Давайте подождём. В связи с подписанным соглашением они (чехи) должны в течение 30 банковских дней перевести 37 миллионов долларов на счёт АО "Электрические станции". Если сумма не поступит, то кыргызская сторона имеет право просто денонсировать соглашение. Кстати, истекают эти 30 банковских дней 15 сентября", - заключил С.Исаков.



Однако 8 сентября Сапар Исаков, уже ставший премьер-министром, комментируя очередной информационный скандал вокруг компании "Лигласс Трейдинг", прессе заявил: "У нас есть время до 18 сентября. Будем ждать. Если не поступят финансовые средства, мы расторгнем соглашение. Придётся объявить новый конкурс".



Через три дня Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования назвал новую дату: "Срок уплаты 37 миллионов долларов США истекает 19 сентября 2017 года (включительно)".



Свой странный отсчёт чиновники вели от 4 августа - даты, когда к соглашению с чехами присоединились Нацэнергохолдинг и ОАО "Электрические станции". А между тем…



- В тексте соглашения чёрным по белому написано: 37 миллионов долларов должны быть перечислены в течение 30 банковских дней с даты подписания соглашения, - подчёркивает эксперт Николай Кравцов. - Заметьте - "в течение", а не по "истечении". То есть чехам совсем не обязательно было этой даты ждать. Второе: соглашение было подписано 10 июля. Подписано Зилалиевым, уполномоченным на это правительством. По существующей иерархии - это главная подпись. Чехи когда соглашение подписали? Тоже 10 июля. С этой даты и следует вести отсчёт. Берём календарь, считаем: 30 банковских дней истекали 22 августа. Всё остальное, считаю, от лукавого.



Вот эти постоянные переносы даты выплаты очень настораживают. Знаете, как это называется? Тянули резину… Что-то ждали. До последнего. Что-то должно было произойти. Но не произошло.



- Кто же ждал, интересно?



- Думаю, все. И наши чиновники, и чехи. Многое указывает на то, что за кулисами этой сделки стояли очень влиятельные люди. Которым был перекрыт кислород. Кем? Скорее всего, спецслужбами Чехии. Которые заблокировали все счета чешской фирмы. И она сейчас находится под колпаком. В Европе очень серьёзно относятся к пресечению подозрительных финансовых потоков. Управление, которое этим занимается, есть и в Нацбанке Кыргызстана. Оно должно было тоже поинтересоваться: откуда денежки? Кто на самом деле даёт эти миллионы, если у самой фирмы баланс отрицательный? Кыргызстану не нужны ЛЮБЫЕ деньги. Нужны только чистые. Иначе можно вляпаться в большой скандал.



- Как думаете, чехи вообще собирались строить гидроэлектростанции в Кыргызстане?



- Теперь уже у меня и в этом есть сомнения. Начинаю подозревать, что все эти строительные проекты были просто декорацией. За которой, видимо, скрывалась какая-то иная финансовая операция, спланированная заранее. Но эта схема, рассчитанная надолго, сломалась. Кстати, по условиям инвестиционного соглашения, чешская компания должна была в течение трёх месяцев актуализировать ТЭО - технико-экономическое обоснование проекта каскада ГЭС, которое заказывало ещё "РусГидро". То есть адаптировать проект к новым условиям, новым ценам. Три месяца прошло. Чехи хотя бы в руки это ТЭО брали? Если нет, то это лишний раз подтверждает тезис о том, что никакое строительство не планировалось изначально. А эта чешская компания - всего лишь мелкий посредник в чьей-то большой финансовой игре. Но явно имеющий поддержку в высших эшелонах власти Кыргызстана. Игра эта пока сорвалась - видимо, потому, что игроки переоценили свои возможности.



- Как гласит народная присказка, "недолго музыка играла, недолго фраер танцевал"… Ну всё, комедия, вроде бы закончилась, премьер-министр Исаков дал команду соглашение с чехами расторгнуть. Никакой ущерб, говорят чиновники, Кыргызстан не понёс.



- Не понёс?! Вы знаете, сколько стоит процедура организации внеочередного собрания акционеров такого крупного акционерного общества, как "Электрические станции"? А теперь ведь собрание придётся во второй раз собирать - в августе одобряли соглашение с чехами, теперь придётся одобрять его расторжение. Я навёл справки. Два этих собрания "Электрическим станциям" обойдутся где-то в полтора миллиона сомов. Но это ещё мелочи. Чешская компания уже заявила, что будет обращаться в международный арбитраж. Не сомневаюсь, что она так и поступит. Какие есть основания для расторжения соглашения? Чехи не уплатили 37 миллионов долларов? Но в тексте соглашения нет ни одного слова о том, что это может служить таким основанием. Кто виноват? Сами такое соглашение написали. И чехи ведь от своих обязательств не отказываются - они люди очень неглупые.



Ещё один повод к судебному разбирательству, который уже озвучила компания "Лигласс": кыргызская сторона до сих пор незаконно удерживает гарантийный взнос в размере 1 миллиона 147 тысяч долларов. Для участия в тендере инвестор должен внести полпроцента от стоимости проекта. Шли, как помните, разговоры о том, что этот взнос чехи так и не перечислили. Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования это опроверг, обнародовав "платёжки" о поступлении денег в казначейство. Сомнительные документы! Затёрто самое главное - реквизиты банка, из которого перечислялись деньги, и номер счёта. Если деньги в самом деле поступили, то остаётся предполагать, что в этих реквизитах кроется самое интересное - источник финансирования. Возможно, счёт этот может привести к тому самому таинственному хозяину 500 миллионов долларов, стоящему за чешской компанией, у которой самой, похоже, за душой ничего нет.



Так вот, по закону о госзакупках, гарантийный взнос должен быть возвращён инвестору в течение трёх дней после подписания соглашения. Наши чиновники уже заявили, что не будут возвращать его вообще. Абсурд! Правительство Кыргызстана рискует нарваться на международный иск на большую сумму, которая больно ударит по госбюджету Кыргызстана, - заключает Николай Лукьянович Кравцов.



Итак, авантюра с чешской компанией (за которой, не исключено, стояла легализация больших денег) может ещё аукнуться Кыргызстану. Благодаря недальновидности отечественных чиновников. Или их жадности…



Вадим НОЧЁВКИН

Из нашей публикации 9-летней давности:





- Почему же тогда инвесторы чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы строить Камбарату?



- Да нет никаких серьезных инвесторов! Как не было и в 2004 году, когда танаевское правительство протаскивало через парламент "четвертый этап" приватизации объектов энергетики. При таком подходе придут только жулики, авантюристы, прохиндеи. А мы окажемся в проигрыше - благо опыт у нас есть. И считать, что сейчас получится иначе, честно говоря, оснований нет.



(Из интервью с экспертом Н.Л. Кравцовым в публикации газеты "Дело №…" "Электричество - боль народная" за 4 июня 2008 года. Девять лет прошло, а ничего не меняется.)









Верхне-Нарынский каскад ГЭС:



ТАК КТО ЖЕ "ПИЛИЛ" МИЛЛИОНЫ?





Скандал вокруг чешской компании "Лигласс" заставляет вспомнить

кое-что из предыстории злополучного строительства.





В сознание кыргызстанских обывателей прочно вбита мысль: российская компания "РусГидро" обманула Кыргызстан - обещала построить каскад гидроэлектростанций на реке Нарын, но не достроила. А теперь ещё и требует 37 миллионов долларов, якобы потраченных на строительство. Тех самых, которых кыргызские чиновники ждали от чехов, чтобы с россиянами рассчитаться, но не дождались.



Между тем, сама "РусГидро" построить ничего не обещала: её задачей, в частности, было обеспечить финансирование строительства. Строительством занималось совместное предприятие ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". Которое, в свою очередь, нанимало подрядчиков - сплошь кыргызстанских.



И вот здесь, как говорится, зарыта собака…



В январе 2016 года правительство Кыргызстана по поручению президента страны спешно инициировало процедуру денонсации (расторжения) кыргызско-российского соглашения о строительстве каскада - и процедура эта была проведена с завидной оперативностью, в рекордные сроки. Но кыргызская сторона, по условиям соглашения, должна была компенсировать российской стороне затраты. Которые составили 37 миллионов долларов.



В конце января 2016 года для изучения того, как были использованы эти деньги, в Жогорку Кенеше создали депутатскую комиссию во главе с Алмамбетом Шыкмаматовым. Комиссия отправилась в Нарынскую область, где тогда лежал по колено снег, и осмотрела несколько сооружений, на строительство которых было потрачено - в национальной валюте - почти 2 миллиарда 105 миллионов сомов.



Эта потраченная сумма, как предположила депутатская комиссия, была искусственно завышена по сравнению с реальным объёмом выполненных работ - примерно в три раза. Причём, по предварительным данным комиссии, в той или иной степени смухлевал каждый из подрядчиков, нанятый ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" - а их были десятки! Некоторые из них успели получить десятки миллионов сомов, но на месте объектов, которые должны были уже стоять, как говорится, и конь не валялся…



Наша газета расскажет об этих подрядчиках и об их махинациях подробно, но чуть позже. Сейчас скажем лишь, что в справке, подготовленной депутатской комиссией, содержался длиннющий перечень замечаний по каждому из подрядчиков и по каждому из подрядов.



Уже больше года кыргызская сторона затягивает с выплатой компенсации. И нет ничего удивительного в том, что компания "РусГидро" грозится подать в международный арбитраж, дабы выколотить эти 37 миллионов долларов из Кыргызстана. Как эти деньги были потрачены - это внутреннее дело Кыргызстана. Поскольку, как уже говорилось, подрядчики были сплошь кыргызстанскими. Что и подтвердила депутатская комиссия. Дальнейшая судьба того депутатского расследования - весьма любопытна.



Своё заключение комиссия подготовила уже к марту 2016 года. Но парламент тянул с его рассмотрением долгие девять месяцев! За это время уже ребёнок мог быть зачат, выношен и рождён… И вот наконец-то 1 декабря 2016 года Жогорку Кенеш вынес постановление №1155-VI "Об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению использования средств в размере 37 миллионов долларов США совместным предприятием ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции".



Парламент поручил:



правительству КР - принять меры по привлечению независимого международного аудитора по проведению аудита затрат по строительству каскада ГЭС;

Генеральной прокуратуре КР - по итогам этого аудита дать правовую оценку действиям по использованию денег;



Счётной палате КР - в 2-месячный срок провести свою аудиторскую проверку.



Самое интересное то, что ничего из этого не исполнено по сей день. Хотя уже 2017 год заканчивается. По крайней мере, ничего об этих проверках и их результатах не известно. Скандальные выводы депутатской комиссии увенчались гробовой тишиной.



Может, кто-то в Кыргызстане просто очень не заинтересован в том, чтобы этим выводам был дан ход?



И это - ещё одна тайна, обволакивающая историю строительства каскада ГЭС на реке Нарын. Не меньшая, чем тайна чешской компании "Лигласс".



Соб. инф.