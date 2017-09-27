Расследования

Подробности Расследования 27.09.2017 14:10 Просмотров: 31

Отсидеть не желаете?





И не только мальчики, кстати. Многие девочки тоже на эту диковатую виртуальную игру, выражаясь тюремным жаргоном, подсели.



такая странная игра



- Я вообще понять не могу, во что они играют, - жалуется учительница кыргызского языка одной из бишкекских школ. - Раньше просто отбирала телефон, как только увижу, что кто-то на уроке в нём копается. Теперь новые правила: забирать у учеников телефоны нельзя. Даже если они сильно отвлекают детей на уроках…



О том, надо или не надо отбирать у школьников в урочное время средства связи, можно спорить долго и безрезультатно. Можно подозревать учительницу в непрофессионализме и профнепригодности - как же допускает такую ситуацию, что ученики на её уроках занимаются чёрт знает чем?



Однако сейчас интереснее и важнее другое. Раньше, рассказывает она, уличала школьников в просмотре электронной почты, в виртуальной переписке с друзьями из параллельного класса. Сейчас все сплошь во "ВКонтакте" сидят. Или играют.



Разница, собственно, невелика. Игру под красноречивым названием "Тюряга" наши с вами дети вытаскивают как раз из социальной сети "ВКонтакте".



Играют, кстати, не только в школе и не только на уроках кыргызского языка. На любом другом уроке, стоит только учителю отвлечься или на минуту выйти из класса. Играют на переменах. По дороге домой. Ну и, само собой, дома.



Захватывает, говорят. Затягивает.



- Ничего интереснее мне ещё не попадалось, - признаётся в конфиденциальном разговоре девятиклассник Заур. В Интернете он завсегдатай, да и вообще в компьютерах разбирается. Хочет на программиста учиться.



- И что же в этой игре такого интересного?



- Ну как вам сказать… Проходишь все уровни - и человеком себя чувствуешь. Мужиком. Понимаете?



Не понимаю.



Игра, как следует из её названия, про тюрьму. И про всё, что с ней так или иначе связано. Про воровские авторитеты и понятия, про символику тюремных татуировок, про "грев" и "малявы"… Да и много про что ещё.



Девочки, говорит Заур, тоже играют. Правда, среди девочек поклонников у "Тюряги" меньше. Девочки в основном другими играми интересуются.



"За базар отвечаю"…



- Сын, ты ругаешься матом?! - приходят в ужас некоторые впечатлительные матери, случайно подслушав телефонный разговор своего двенадцати-пятнадцатилетнего ребёнка.



- Неужели в нашем классе есть такие, которые матерятся и курят? - наигранно "не верит" какой-нибудь классный руководитель (по нынешнему - куратор). - Да вы что, ребята, разве так можно?!



А "ребята" между тем не просто (вернее, не только) матерятся. Прислушайтесь повнимательнее к их стилю общения в своей привычной, подростковой среде. Что услышите?



- Ты чё, кореш, ваще рамсы попутал, в натуре?



Вот как-то так. Дальше бывает ещё интереснее.



Откуда в них, нынешних подростках, ЭТО? Жаргоном молодёжь пользовалась всегда, это не новость. Однако раньше был такой специальный, так называемый молодёжный сленг. Исследователи-языковеды называли его отдельной, самостоятельной разновидностью жаргона. И подчёркивали: к жаргону воровскому, блатному, тюремному молодёжный сленг отношения не имеет. Хотя некоторые словечки юнцы заимствовали именно оттуда.



Теперь заимствуют не некоторые слова, а весь язык. И "ботают по фене", как говорится, от души. Со смаком.



Речь, кстати, не только о жаргоне. Речь - о понятиях, которые жаргонизмами обозначаются. Потому что огромное большинство подростков живёт именно по понятиям.



"Общак" - лично вам это ничего не напоминает? Не вызывает никаких ассоциаций? Правильно, общак - это воровская касса. Своего рода криминальный фонд взаимопомощи. Туда криминальные элементы платят… м-м-м… взносы (не хочется всё-таки статью блатным жаргоном перегружать!). И из этого общака "гуманитарная помощь" направляется в тюрьмы. Особо нуждающимся зэкам. Которые тоже, когда есть возможность, обязаны пополнять кассу.



Какая, казалось бы, связь между общаком и мальчиками из внешне приличных семей, которые в тюрьме даже на экскурсии никогда не были? А связь самая прямая.



Во-первых, есть категория школьников (к счастью, не очень многочисленная), которые действительно являются промежуточными звеньями между школой и зоной. Которые отвечают за своевременное поступление денег к заключённым, успевшим этих детей обработать и приобщить к "романтике" воровского мира.



Откуда деньги? Ясно откуда. Прошу прощения за цинизм и сарказм, но современного школьного рэкета никто не отменял. Младшие отмечаются перед средними, средние, в свою очередь, перед старшими.



Понятие "отмечаться" в смысле регулярно носить деньги - тоже, кстати, ОТТУДА пришло.



Деньги собираются, впрочем, не только на грев зоны, но и в свой школьный (или дворовый) общак.



Вы будете смеяться, но многие родители (!) общаком называют так называемую классную копилку, куда ежегодно сдают энную сумму на ученические нужды.



А "сходняком" - рядовое родительское собрание.



Вот откуда это - и зачем? "Весь мир тюрьма, а люди в ней сидельцы" - так, наверное, сейчас сказал бы Шекспир, перефразировав свою знаменитую фразу про театр. Вся наша жизнь настолько пропитана тюремной тематикой, что дети просто не могут не проникнуться ею до мозга костей.

А теперь ещё и эта напасть.



"Дай папиросочку…



… у тебя брюки в полосочку". Так, если помните, изъяснялся герой булгаковского "Собачьего сердца" Полиграф Полиграфович Шариков. Однако куда ему, недочеловеку Шарикову, до нынешней молодёжи - и до игр, в которые она играет!



"Теперь у каждого пользователя имеется возможность быть авторитетом среди заключённых, наколоть множество татуировок, накачать бицуху, занимаясь в спортзале", - так оптимистично описывается в Интернете игра.



То есть, если вам не довелось "отмотать срок" от звонка до звонка - не отчаивайтесь. Всё у вас получится, стоит лишь установить себе на телефон эту увлекательную игрушку и "заложить корешей". То есть пригласить для участия в игре своих товарищей - к примеру, школьных.



"Основная цель игры, - пишут дальше её создатели, - поднимать уровень своего авторитета. Чем он выше, тем, соответственно, больше будет у вас возможностей, и больше зэков Вас будут уважать".



И слово "вас", написанное с большой буквы, очевидно, призвано символизировать это безграничное зэковское уважение.



Видите, как всё просто? В нормальном, не тюремном мире уважение достигается другими способами. Для того чтобы тебя уважали, надо как минимум что-то из себя представлять. Надо чего-то в жизни добиться. Надо учиться и работать…



А здесь всё просто - как, впрочем, и в настоящей тюряге. Качайся в спортзале, участвуй в разборках с сокамерниками за игровую валюту - папиросы и в прочих "движухах" - и будет тебе счастье.



Не этим ли привлекает "Тюряга" тщетно стремящихся как-то выделиться подростков? Ни дома, ни в школе, ни во дворе не получается себя с лучшей стороны зарекомендовать - а тут полная иллюзия почёта и уважения!



"Чтобы стать авторитетом, - сказано в инструкции к "Тюряге", - надо получить как можно больше сроков и участвовать в различных движухах. Движухи в игре разные: от примитивных, таких, как сделать фигурку из хлебного мякиша, до более сложных, как "подмять зону под себя". Став авторитетом, вы сможете набить себе много наколок, а если использовать некоторые секреты игры, то можно сделать тюремный бизнес.



Если вы будете выполнять различные задания, предоставленные данным приложением, то к вам в руки попадутся нычки. Из них надо собирать коллекции, которые впоследствии можно выгодно продать.



Соблюдая порядки и традиции зоны, вы становитесь более уважаемым".



- Играю чуть ли не сутками, - признаётся Заур. - И сюжет, и музыка - просто класс! (О сюжете мы уже сказали, а музыка в игре тоже весьма оригинальная - шансон. - Прим. авт.) Единственная проблема - Интернет медленный, а так всё супер. Я начинал с "лоха", а теперь "блатной". Скоро до "пахана" дойду.



- И что тебе это даст? - по-прежнему не улавливаю зауровскую логику. - Тебе действительно нравится чувствовать себя зэком? Для тебя тюрьма, что ли, - эталон жизни, а воры-убийцы - кумиры, образцы для подражания?



- Не совсем… Я ж говорил, что вы не поймёте.



- Нормальная игра, - вызвался объяснить мне суть "Тюряги" одноклассник Заура Кирилл. Ничего в его монологе не правлю - ни стилистику, ни согласование. - В ней есть много боссов, и оружий, и усилений. Сюжет игры не очень но есть что-то хорошее, есть мастера и тюрьмы, в которых можно улучшать прибыль и делать ходки. Боссы бывают трёх видов - вертухаи, беспредельщики и рецидивисты, у каждого босса есть свой режим атаки - пацанский, блатной и авторитетный.



На слух воспринимать эту галиматью сложно. Закрываю ладонями уши и даю понять Кириллу: хватит!



Зато стоящий рядом Заур согласно кивает. Он, кажется, отлично понимает, о чём речь. Разбирается и в жаргоне, и в тюремных порядках. Невольно ловлю себя на мысли: помести его сейчас ТУДА - может, и не растеряется.



Так бы в школьных предметах разбирался!



- Вообще-то мы ведь очень мало знаем о том, что ТАМ происходит, - говорят девятиклассники. - Потому, наверное, играть и интересно.



- А что, хотели бы знать больше? Зачем?



Пожимают плечами. Дальше объясняться с "недогоняющей" журналисткой не считают нужным.

На фото - кадры из компьютерной игры "Тюряга".



фальшивая романтика



Как часто по журналистской работе приходится сталкиваться с подростковой преступностью! Подростки-убийцы порой более жестоки и изобретательны, чем матёрые рецидивисты.



Когда удаётся побеседовать с очередным малолетним преступником, проникнуть хоть по касательной в его непостижимую душу - выясняется, как правило, следующее. С родителями отношений никаких. В классе друзей нет. Учёба не ладится. Любимое времяпрепровождение - игра в компьютерные "стрелялки".



Игра ведь чем для него привлекательна? На время игры ты герой. Супермен, одним взмахом руки уничтожающий сотни врагов, проливающий реки крови и разбрасывающий по всему игровому полю части тел поверженных тобой противников.



Закончилась игра, захлопнулся компьютер, выключился мобильный телефон - и вроде бы всё в порядке, нет никакой войны, никакой стрельбы и резни…



Переигравшие в такие игры мальчики - это и есть, как правило, потенциальные беспощадные убийцы. Они просто потеряли грань между игрой и реальностью. Возомнили себя супергероями - и забыли, что в реальном мире кровь настоящая, а жизнь одна, и ничего потом невозможно исправить.

Теперь к "стрелялкам" прибавилась не менее опасная виртуальная игра, захватывающая всё больше и больше кыргызстанских школьников.



"Выиграл в "Тюрягу" - всё равно что отсидел", - восторженно поделился со мной своими ощущениями ещё один шестнадцатилетний паренёк.



Вам ясно? Отбыть тюремный срок для него, похоже, - предел мечтаний!



Отсидевшему (пусть даже виртуально) - море по колено. Ему уже ничего не страшно и никого не жалко.



"Правильно молодёж делает (грамматика этого интернет-отзыва на популярную игру сохранена. Для чего? Чтобы понятней было: "мирные" и созидательные вещи вроде правописания этого человека не волнуют)! Не всем же быть ментами и прислужниками государства! Грядут перемены - растёт свободное поколение. А нынешнее рабское поколение госслужащих-потребителей не имеющих своего мнения скоро уйдёт на покой!"



А что будет, действительно, если мир окажется в руках вот такой "правильной" молодёжи? И кому всё-таки приспичило забивать подросткам головы такими "суперувлекательными" играми? Ведь если их распространяют, если не блокируют - значит, это кому-нибудь нужно?



Игра "Тюряга" имеет несколько приложений с названиями не менее красноречивыми - "Шнырь", к примеру. В "Шныря" тоже с удовольствие и увлечением играют юные кыргызстанцы. Кого и чему хорошему эти "игрушки" могут научить?



А есть ещё интернет-сообщество "Дети-404", пропагандирующее однополые отношения (и очень, между прочим, популярное среди подростков). Которое в России вроде бы недавно официально заблокировали… "Вроде бы" - потому что, не знаю, как в России, а в Кыргызстане эта группа жива, здорова и благоденствует.



Её существование тоже кому-то нужно? Или просто у официальных органов руки не доходят раз и навсегда разобраться с вредоносным содержимым Интернета?



А не страшно? За настоящее, а особенно - за будущее…



Ольга КАЛИНИНА

