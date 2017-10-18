Расследования

Подробности Расследования 18.10.2017 12:58 Просмотров: 64

Куда делись полтора миллиарда сомов - выяснять это никто из властей предержащих в Кыргызстане почему-то не хочет.



Премьер-министр Сапар Исаков в ходе своего недавнего официального визита в Россию сообщил тамошним СМИ: Кыргызстан хочет договориться с российской компанией "РусГидро", не доводя дело до международного арбитража.



- Мы просим "РусГидро", чтобы они дали нам возможность найти инвестора и ту сумму, которую компания вложила, чтобы сразу вернуть ей деньги, - сказал Исаков.



Свежо, как говорится, предание… Один такой найденный инвестор, очень в своё время разрекламированный, - чешская компания "Лигласс" - обещанных денег в Кыргызстан так и не принёс. Зато республика оказалась в эпицентре международного скандала. Мало того - из-за всей этой авантюры (о ней мы подробно рассказывали в недавней публикации, которая так и называлась - "Авантюристы") Кыргызстан рискует нарваться на крупный международный иск - теперь уже от самого "Лигласса".



Речь, напомним, идёт о 37 миллионах долларов, которые российская сторона успела вложить в строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС и которые Кыргызстан теперь должен вернуть компании "РусГидро". Уже больше года кыргызская сторона (рискуя, опять же, нарваться на международный иск) затягивает с выплатой этой компенсации. Всё ещё надеясь на то, что придёт добрый дяденька-инвестор и принесёт эти 37 миллионов долларов на тарелочке.



Придёт ли?



Кто теперь - после "Лигласса"?



Какие ещё скандалы ожидают Кыргызстан?



А не лучше ли, вместо того чтобы ждать у моря погоды (то бишь инвесторов), разобраться с тем, как эти миллионы были потрачены? И если потрачены неправильно, то попытаться их в казну вернуть.



А вот этого, складывается впечатление, никто в Кыргызстане делать не хочет. Или боится… Уж не потому ли, что в освоении этих миллионов участвовали компании, связанные с представителями власти?



1 декабря - совсем скоро - исполнится год как парламент Кыргызстана принял постановление №1155 "Об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению использования средств в размере 37 миллионов долларов США совместным предприятием ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции".



Тем постановлением Жогорку Кенеш дал поручение трём государственным органам Кыргызстана.



Правительству КР - "принять меры по привлечению независимого международного аудитора для проведения полного и всестороннего аудита затрат по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС в соответствии с международными стандартами".



Генеральной прокуратуре КР - "по итогам независимого международного аудита дать правовую оценку действиям по использованию средств в размере 37 миллионов долларов США совместным предприятием ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС".



Счётной палате КР - "в 2-месячный срок провести аудиторскую проверку".



Ни один из этих органов это постановление так и не исполнил. Ни за 2 месяца, ни за 10 месяцев, которые уже прошли.



А ведь это странно! Постановление парламента - это очень серьёзно. Это, говоря юридическим языком, нормативный правовой акт, имеющий силу закона. И его обязаны исполнять!



Его неисполнение - наказуемо! Есть в Кодексе об административной ответственности Кыргызстана глава 29-я - "Административные правонарушения, посягающие на порядок управления". А в ней - статья 400-я: "Невыполнение должностными лицами требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики".



Это нарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере 10 тысяч сомов - на первый раз. Если же должностное лицо в течение года вновь не выполнило нормативный правовой акт, то это влечёт отстранение должностного лица от занимаемой должности.



Никто, однако, не оштрафован, никто не снят с должности за неисполнение постановления ЖК. Про это постановление все, похоже, просто забыли. Или постарались забыть.



Что же такого страшного накопала депутатская комиссия, в феврале 2016 года выезжавшая в Нарынскую область? Она на месте осмотрела объекты, в строительство которых было к тому времени вложено 2 миллиарда 104 миллиона 920 тысяч сомов - те самые 37 миллионов долларов, только в кыргызской валюте.



Строители Верхне-Нарынского каскада ГЭС (которая должна состоять из четырёх гидроэлектростанций) успели построить:



так называемую "пионерскую базу" - склады и производственные помещения для строительства самих ГЭС (готовность - 80 процентов);

вахтовый посёлок - жилые помещения для строителей (готовность - 95 процентов);

временный мост через реку Нарын (готовность - 30 процентов);

водосброс Нарынской ГЭС-1 - её решили строить в первую очередь (готовность - 100 процентов);

деривационный канал Нарынской ГЭС-1 (готовность - 10 процентов).



Из заключения комиссии, одобренного постановлением парламента: "Исходя из полученной информации, временная депутатская комиссия приходит к выводу, что затраты на строительство каскада были завышены в ТРИ РАЗА. При этом по КАЖДОЙ СДЕЛКЕ об оказании услуг выплаты были завышены".



То есть, по предварительным оценкам депутатской комиссии, РЕАЛЬНАЯ стоимость построенных объектов - примерно 701 миллион 640 тысяч сомов. Или - по тогдашнему курсу валют - примерно 12 миллионов 309 тысяч долларов. Но уж никак не 37 миллионов долларов.



Простая арифметика - куда же подевались остальные 1 миллиард 403 миллиона 280 тысяч сомов? Или почти 24 миллиона 620 тысяч долларов? Получается, были, что называется, "распилены". Проще говоря, украдены.



Первый этап строительства - проектно-изыскательские работы - всего дороже обошёлся - в 856 миллионов 790 тысяч сомов. Подряды на эти работы получили 11 компаний и прочих организаций.



Самую большую денежную сумму (за разработку проектно-сметной документации на строительство основных объектов - самих ГЭС) - более 659 миллионов сомов - получило ОАО "Ленгидропроект". Это проектный институт в Санкт-Петербурге, которому в этом году исполнилось уже 100 лет. Проектировал он такие крупные советские гидроэлектростанции, как Саяно-Шушенская ГЭС.



Поучаствовали в этих работах и кыргызстанские компании. Например ОАО "Кыргызгипрострой", получившее за разработку проектно-сметной документации первоочередных объектов (перечисленных выше) более 48 миллионов сомов.



Этот бывший государственный проектный институт с некоторых пор - частная фирма. Судя по базе данных юридических лиц, размещённой на официальном интернет-портале Минюста КР, у этого акционерного общества всего лишь один учредитель - некое физическое лицо. Какое именно - не указано.

Руководитель же - некто Болотбек Мусаев.



Ещё больше - свыше 127 миллионов сомов - получило ОсОО "NK GROUP". За выполнение инженерно-изыскательских работ. Недавно эта фирма прошла перерегистрацию. Её единственным учредителем и руководителем числится некто Нурдин Кожогулов. Что любопытно, основным видом деятельности этого ОсОО указаны электромонтажные работы, а вовсе не изыскательские.



Стоила ли эта работа таких денег? Это должен определить аудит. Заметим лишь, что проектировать Верхне-Нарынский каскад ГЭС начинали не с чистого листа. Месторасположение будущих четырёх ГЭС на реке Нарын было определено ещё в советские годы, тогда же эти будущие станции получили свои названия. В те же годы проводились и изыскательские работы - исследования мест будущего строительства.



В этом же списке подрядчиков фигурирует весьма любопытная частная фирма - ОсОО "Чуйская экологическая лаборатория". За свою работу - экологическую экспертизу по оценке воздействия будущего каскада ГЭС на окружающую среду - эта фирма получила не сказать чтобы очень много - 13 миллионов 450 тысяч сомов. Но вокруг неё в ходе работы депутатской комиссии вспыхнул громкий скандал, о котором в феврале 2016 года наша газета писала в публикации "Совсем страх потеряли?".



Напомним: депутаты выяснили, что "Чуйскую экологическую лабораторию" незадолго до объявления тендера зарегистрировал на своё имя чиновник - директор Центра госрегулирования в сфере охраны окружающей среды и экобезопасности Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Байбагыл Толонгутов. Эта новоиспечённая фирма и выиграла тендер. Экспертизу, которую за 13 с половиной миллионов сомов провела фирма, утвердило подразделение Госагентства, возглавляемое… самим Толонгутовым. После чего, по данным депутатов, компанию "Чуйская экологическая лаборатория" переписали на жену этого чиновника.



На следующий этап строительства - строительно-монтажные работы - потрачено было 836 миллионов 230 тысяч сомов. В их освоении поучаствовало 17 компаний.



Из заключения депутатской комиссии:



"На строительство вахтового посёлка на семи гектарах общей площадью 7 073 квадратных метра было затрачено 1 300 долларов за кв. м. Строительство вахтового посёлка было осуществлено из контейнеров, которые были подготовлены под жильё и офис. Однако, по мнению экспертов и частных строительных компаний, рыночная стоимость подготовки контейнеров под жильё составляет 500 долларов за квадратный метр".



Работы по строительству вахтового посёлка, по данным комиссии, выполняло ОсОО "МеталлСтрой", получившее за это более 256 миллионов сомов. Зарегистрирована эта фирма в Бишкеке, её учредитель и директор - Елена Чечулина.



"Относительно выполненных работ по водоснабжению строительной площадки, которое было проведено "Мостоотрядом" "НК Кыргыз Темир Жолу" на сумму 50 миллионов 800 тысяч сомов, - продолжала комиссия. - При фактическом осмотре вахтового посёлка комиссия не обнаружила соответствующих работ на вышеобозначенную сумму".



То есть деньги взяли, а работу не сделали!



Ещё один любопытный фрагмент из заключения депутатской комиссии:



"Также возникли вопросы в отношении выполненных работ по объектам подготовительного периода, которые были осуществлены ОАО "Кыргызгидроспецстрой". За работу по подготовительному периоду было выплачено 94 миллиона 300 тысяч сомов. При этом представители ОАО не смогли объяснить комиссии, что именно было сделано ОАО "Кыргызгидроспецстрой" и что включает в себя подготовительный период".



"Мостоотряд" - это филиал государственного предприятия "Кыргызская железная дорога". А "Кыргызгидроспецстрой" - частная компания, зарегистрированная в посёлке энергетиков Кара-Куле, что в Джалал-Абадской области. В этом ОАО - 253 акционера (все физические лица). Руководитель - Джапаралы Камалбаев.



На поставку оборудования для строительства потрачено 96 миллионов 740 тысяч сомов. Эти деньги получили в общей сложности 12 поставщиков.



Вокруг этих поставщиков скандалы тоже стали вспыхивать ещё во время работы депутатской комиссии. В феврале 2016 года депутаты, в частности, докладывали в парламенте: для бетонно-обогатительного хозяйства закуплены две большие ёмкости на сумму около 500 тысяч долларов. Однако в Интернете цены на такие ёмкости китайского производства варьируются от $100 до $150 тысяч.



Подкинул тогда скандальные факты и глава ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" Александр Нарваев. Депутатской комиссии он сообщил, что компании, которые должны были поставить оборудование для дробильно-сортировочного хозяйства и бетонно-обогатительного хозяйства, взяли по 7 миллионов сомов аванса и… исчезли! ЗАО не получило ни денег, ни оборудования, в связи с чем обратилось в суд с иском о взыскании авансов.



Названия этих компаний тогда огласку не получили. В заключении же депутатской комиссии отмечено: "ОсОО "Аграм" и закрытому акционерному обществу "Энергоактив" было выплачено порядка 13 миллионов сомов. Однако поставки соответствующего оборудования не были осуществлены".



ОсОО "Аграм" и ЗАО "Энергоактив" в базе данных Минюста КР почему-то отсутствуют - видимо, эти компании - иностранные. В Бишкеке, правда, в феврале 2015 года (как раз в разгар строительства) была зарегистрирована дочерняя фирма некоего ЗАО с таким же названием - ОсОО "Энергоактив". Один из её учредителей - Мукай Жакшылыков.



Владельцами и руководителями многочисленных кыргызстанских компаний, участвовавших в освоении пресловутых 37 миллионов долларов, сплошь и рядом числятся люди, чьи фамилии ни о чём не говорят широкой общественности. И выяснить, не являются ли фактическими хозяевами этих фирм высокопоставленные чиновники, очень сложно.



Так почему же не спешат выполнять постановление парламента правительство, Счётная палата и Генпрокуратура Кыргызстана? Почему не проведут проверку и не подтвердят или опровергнут шокирующие выводы депутатов - о том, что две трети денег, потраченных на строительство, были "распилены"? А проще говоря, разворованы.



КОНТРОЛЬ за исполнением этого постановления ЖК был возложен на парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Куда же смотрит этот государственный орган?

Разбираться с деньгами, потраченными на злополучное строительство, парламент Кыргызстана поручил им.

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева.

Председатель Счётной палаты Улукбек Марипов.

Премьер-министр Сапар Исаков.



Этот вопрос мы адресовали заместителю председателя этого комитета - депутату Алмамбету Шыкмаматову. Почему ему? Потому, что он в своё время возглавлял ту самую временную депутатскую комиссию.



- Мы в порядке контроля заслушивали представителей всех этих государственных органов на заседании комитета, - говорит Алмамбет Шыкмаматов. - Представитель Счётной палаты сказал: "Мы не можем проверить. Мы проверяем только компании, где доля государственного участия - 50 плюс 1 процент. А в ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" доля Кыргызстана - 50 процентов". При этом представитель почему-то "забыл" про статью закона о Счётной палате, согласно которой по поручению Жогорку Кенеша они могут проверять и субъекты, доля государственного участия в которых - меньше 50 процентов. Но Счётная палата, получается, самоустранилась.



Возьмём правительство. Оно тоже создавало свою комиссию, председателем которой был заместитель министра экономики Туратбек Джунушалиев. Комиссия сообщала нам, что ищет международных аудиторов для проверки затрат по строительству каскада ГЭС. Обещала: если аудитор выявит нарушения, то материал будет передан в Генпрокуратуру. Но Джунушалиев с должности ушёл - и комиссия, насколько знаю, распалась. А Генпрокуратура говорит: "Мы можем принять решение только по результатам аудиторской проверки". Вот такой круг порочный… Каждый себя страхует, и никто не хочет этим заниматься. Возникает подозрение, что это дело тормозят где-то в очень высоких верхах. Ведь могла бы и Счётная палата сама проверить - зачем искать международных аудиторов и им большие деньги платить?!



- А все эти объяснения когда прозвучали? Когда ваш комитет их заслушивал?



- Кажется, в мае-июне.



- То есть уже полгода прошло. Почему же ваш комитет никого не привлёк к ответственности за неисполнение постановления парламента?



- Они такую лазейку нашли - как бы отчитались о ходе исполнения перед Жогорку Кенешем, а Жогорку Кенеш, выслушав их доводы, с ними согласился, принял их отчёт во внимание. То есть отчитались о якобы исполнении, объяснив, что постановление Жогорку Кенеша… неисполнимо.



- Но это же смешно…



- Смешно. Отчёт перед общественностью по-хорошему должна была давать правительственная комиссия - она вела переговоры, летала в Москву… Но существует ли вообще эта комиссия сейчас - даже мы, депутаты, не знаем.



- Помните скандал вокруг чиновника Толонгутова, чья фирма проводила экологическую экспертизу?



- Конечно, помню. Этот чиновник приватизировал государственную лабораторию, оформил на себя и при этом занимал государственную должность, курирующую эту отрасль. Написала его фирма три тома - о том, что сурки при строительстве останутся на месте, цветы не завянут, экология не испортится… И получила за это почти 250 тысяч долларов. Я же тогда и поднял шум!



- Ну хоть этот вопиющий случай какую-то правовую оценку получил?



- Прокуратура мне прислала письмо: в действиях Толонгутова нет состава преступления. О-о-о, говорю, будьте здоровы, "борцы" с коррупцией!



- И вы что же - сложили руки? Не собираетесь вернуться к вопросу о том, как исполняется постановление парламента?



- Собираюсь. Напомню об этом коллегам, предложу обсудить на заседании палаты. Попробую поставить на голосование. Только не знаю, поддержат ли? - неуверенно заключает зампредседателя парламентского комитета Шыкмаматов.



Может, уже и парламенту, который сам же без малого год назад потребовал разобраться с потраченными миллионами, это теперь стало не нужно?



Нужно это, похоже, только нам - налогоплательщикам. Поскольку выплачивать российской стороне 37 миллионов долларов, если дело дойдёт до международного судебного разбирательства, будем мы. А не мифические инвесторы, которых пока не видно и не слышно.



А новый премьер-министр Сапар Исаков тем временем втолковывает российским журналистам: "Мы предлагаем провести независимый аудит. Когда любое государство выплачивает долг, оно должно провести определённые процедуры, чтобы подтвердить сумму, которую истратили…"



Господин Исаков, уже почти год как правительство должно было это сделать! Сколько ещё лет вы будете "предлагать", вместо того чтобы исполнять?!



Вадим НОЧЁВКИН