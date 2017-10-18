Расследования

Подробности Расследования 18.10.2017 14:09 Просмотров: 45





В Кыргызстане обезврежена первая в истории преступная группировка, торговавшая спайсами - психотропными наркотиками.



Наркодельцы, опутавшие своей паутиной весь Бишкек, работали в высшей степени профессионально - словно подпольная сеть шпионов-нелегалов. Члены группировки не знали в лицо своего лидера и друг друга.



Они были настоящими невидимками: хвостик этой преступной организации если где-то и можно было отыскать, то лишь в Интернете - на зашифрованных сайтах.



Поймать преступников, почти два года травивших спайсами бишкекчан, было, по идее, НЕВОЗМОЖНО. Но их всё-таки поймали!



То, что вы сейчас прочитаете, - лишь надводная часть айсберга. Расследование продолжается. Следствию ещё предстоит выяснить многое. Но уже уверенно можно сказать: этот, первый, канал поставок в Кыргызстан синтетического наркотика перекрыт.



СПРАВКА



Курительная смесь спайс поражает в первую очередь центральную нервную систему человека. Это проявляется в следующем:



галлюцинации, потеря связи с реальностью;

отсутствие инстинкта самосохранения;

неадекватное поведение;

постепенное ухудшение памяти, интеллекта, внимания;

развивается слабоумие;

клетки мозга погибают;

человек превращается в "овощ".



Самые серьёзные последствия галлюцинаций - попытки суицида: таким способом наркоман пытается избавиться от панического страха. После того как эффект от употребления спайса проходит, человек может ничего не помнить, но будет испытывать жуткое депрессивное состояние, подавленность, раздражительность.



И у мужчин, и у женщин курение спайса разрушает не только психику и интеллект, но и тело:



развиваются раковые клетки;

страдают лёгкие, сердце, печень, другие органы;

снижается эрекция у мужчин и либидо у женщин, принимающий спайс наркоман становится бесплодным;

частые симптомы: тошнота и рвота, колющие боли в сердце, часто болит голова.



"Душегуб добрался до Кыргызстана" - в публикации под таким заголовком в марте 2015 года наша газета подробно рассказывала об истории распространения по миру спайсов и их жуткой опасности. Повод - в те дни в республике впервые было зафиксировано появление ядовитых курительных смесей.



Объявления, предлагающие пока ещё экзотичный для кыргызстанцев наркотик, появились практически одновременно на центральных улицах Бишкека, включая главную столичную площадь Ала-Тоо. Надписи, намалёванные краской из баллончика-пульверизатора на стенах домов и рекламных щитах, были короткими - слово "спайс" и адрес скайпа, куда следует обращаться. Кое-где использовался нехитрый рекламный приём: "Первая проба бесплатно".



На кыргызских силовиков спайс тогда свалился, словно снег на голову, - страшная "эпидемия", до этого охватившая Европу, Россию, Беларусь, Казахстан, обходила Кыргызстан стороной. Не только милиционерам - даже экспертам-медикам не доводилось наблюдать наркоманов, употребляющих спайсы. Этот наркотик в Кыргызстане даже не был внесён в список запрещённых наркотических и психотропных веществ. Что означало - в торговле спайсом на территории республики ничего незаконного нет, никакая ответственность его распространителям в Кыргызстане не грозит.



Действуя на перспективу, милиция тогда выловила нескольких покупателей спайса. Схватила и парочку продавцов, привозивших этот ядовитый "товар" из Казахстана. Их, правда, пришлось отпустить.



Те торгаши, робко пробовавшие осваивать кыргызский рынок, выглядят сегодня дремучими кустарями по сравнению с теми, кто пришёл им на смену.



Рассказывает начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана полковник милиции Азамат Араев:



- Работать по этой преступной группе мы начали три месяца назад. В нашу службу стали поступать заявления о том, что в Бишкеке идёт торговля спайсами. Обращались, как правило, родственники наркоманов, понявшие, какая на их семьи свалилась беда. Я лично беседовал с родителями ребят, подсевших на спайсы. Тяжёлые случаи! Сын из дома всё тащит, чтобы добыть деньги на порцию этой курительной смеси, на родителей стал руку поднимать…



Время от времени потребителей спайсов в Бишкеке задерживала милиция. Каждый факт мы тщательно изучали. Анализ получился неутешительным. Никто из потребителей спайсов не видел сбытчиков этого наркотика! Никто не знает их имён! Вся торговля идёт через Интернет. Я, честно говоря, вначале был в шоке - как же добраться до конечного звена?!



Схема покупки спайса выглядела так. В защищённом мессенджере (приложении для обмена мгновенными сообщениями) VIPole покупатель набирал "ganjakg312" или "shaitan018". Это были адреса своеобразных интернет-магазинов, где покупателям предлагался ассортимент "товаров". Адреса эти распространяла народная молва. Кое-где в Бишкеке они были намалёваны на заборах и стенах гаражей.



Полутораграммовая упаковка спайса стоила 2 тысячи сомов, двухграммовая - 3 тысячи сомов. Способ уплаты был весьма хитрым. Покупатель шёл к платёжному терминалу и отправлял деньги невидимому продавцу на электронный кошелёк Qiwi. Чек он должен был сфотографировать и отправить продавцу по мессенджеру VIPole - в качестве подтверждения уплаты. И лишь тогда получал… нет, не товар, а инструкцию, где он товар найдёт. Продавец высылал покупателю адрес так называемой закладки - то есть тайника, где его ждёт спайс. Скажем, такой-то микрорайон, такой-то дом, такой-то подъезд, почтовый ящик номер…



Всего, как установили оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, по всему Бишкеку было оборудовано около 80 таких тайников-закладок. Число же покупателей, получавших через эти закладки наркотики, достигло примерно полторы тысячи человек.



Каким образом сотрудникам СБНОН удалось сделать почти невозможное и выйти на продавцов-невидимок - об этом оперативники пока предпочитают не распространяться. Скажем лишь, что работа была проделана огромная, достойная детективного сериала. Увенчалась эта работа задержанием четырёх фигурантов - лидеров транснациональной преступной группы и их помощников.



Организаторами сети распространения психотропных веществ в Бишкеке была супружеская пара, граждане Российской Федерации - 26-летний Илья (до окончания следствия фамилии фигурантов не разглашаются) и его 25-летняя жена Екатерина. Осваивать бишкекский рынок Илья прибыл из сибирского города Новокузнецка. Не последнюю роль в том, что он обратил свой взор именно на Кыргызстан, сыграло то обстоятельство, что его супруга Екатерина - из этих краёв, уроженка Панфиловского района Чуйской области.



Супруги-гастролёры страховались капитально, продемонстрировав такой высокий уровень конспирации, который, пожалуй, оценили бы в любой нелегальной разведке мира! Из особняка, который они арендовали в Бишкеке, Илья и Екатерина почти не высовывали носа. А за обстановкой вокруг особняка они наблюдали с помощью дрона с видеокамерой. Запустят его - и смотрят: кто мимо идёт, какие автомашины проезжают или стоят припаркованными. "Пробивали" по базе данных госномера этих машин, вычисляя, какому ведомству они принадлежат. Анализировали: появлялись ли эти автомобили в этом районе прежде…



Все эти уловки, однако, не помогли - 5 октября Илья и Екатерина были задержаны сотрудниками СБНОН МВД. При обыске у них нашли небольшое количество спайса и большое количество налички - 208 тысяч сомов и 393 тысячи российских рублей.

Что любопытно, потрясённый провалом Илья упорствовать не стал, а сразу же пошёл на сотрудничество со следствием. Сотрудникам СБНОН МВД он рассказал и показал всё. Помог добыть и весьма важные улики - указал место, где зарыл пакет со всей компьютерной техникой, которую использовал в преступной деятельности, - несколько сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов. Всё дорогое, новейших моделей. В последние дни, как оказалось, Илья уже чувствовал, что вокруг него затягивается петля. И заранее решил избавиться от улик - порубил технику топором и закопал в землю.



Вскоре сотрудники СБНОН задержали помощников Ильи (которые его самого никогда даже не видели, да и друг друга в лицо не знали). Один из них - 41-летний Алексей, гражданин Кыргызстана. Второй - 27-летний Дилшат, гражданин Узбекистана. У них при обыске нашли десятки пакетов с готовой смесью спайса, а у Алексея, кроме того, - концентрат психотропного вещества. Алексей выполнял ещё и роль "химика" - в его квартире располагалась лаборатория по изготовлению готового к продаже наркотика.

С помощью этого дрона супруги-конспираторы наблюдали за обстановкой вокруг своего особняка, не высовывая из него носа целыми днями.

Лидер группы и организатор торговли спайсами в Бишкеке Илья, гастролёр из Новокузнецка.

Его супруга и сообщница Екатерина.

"Химик" Алексей.

"Курьер" Дилшат.

Обнаруженная у супругов - лидеров группировки наличка, эквивалентная

700 тысячам сомов, - их "заработок" за последние две недели.

Готовые к продаже курительные смеси спайсы…

С весёленькой "фирменной" этикеткой, изготовление которых наладил Илья.



Концентрат для изготовления спайса Илья приобретал в Казахстане - таким же способом, как и продавал курительные смеси в Бишкеке. Заказывал через зашифрованные "интернет-магазины", получал адреса тайников в Алматы, ехал туда с женой Екатериной, забирал и доставлял в Бишкек.



Расфасовав наркотик в упаковки по 10 граммов, Илья прятал их за городом, где шансы наткнуться на них кому-то постороннему равнялись нулю. Особенно он любил использовать для этого Ала-Арчинское ущелье. Сделав закладки, Илья сообщал их адреса помощникам. Алексей в своей лаборатории разводил концентрат спиртом и этим раствором пропитывал высушенную крапиву - получалась готовая курительная смесь. Эту смесь помощники расфасовывали в пакетики и клеили на них "фирменные" наклейки.



Искать и оборудовать тайники для покупателей и закладывать в них товар - это тоже была обязанность помощников. Их адреса Алексей и Дилшат скидывали Илье, а тот уже направлял по ним покупателей.



Таких помощников Илья вербовал, как правило, среди покупателей спайса, тщательно отбирая подходящие кандидатуры. При этом привязывал их к себе, можно сказать, насмерть.



С Алексеем и Дилшатом всё происходило примерно так. Илья - через Интернет, разумеется, - вначале предложил им высокооплачиваемую курьерскую работу. Для чего потребовал от будущих сотрудников максимальную информацию - их домашние адреса, состав семей и даже фото членов семьи. Первые поручения - отнести и спрятать в тайники нечто в обычных безобидных с виду конвертах. А в качестве подтверждения выполненной работы - сделать селфи себя на фоне закладки. За каждую закладку Илья платил по 500 сомов. Если эта работа казалась "курьеру" подозрительной, Илья предлагал: "Не нравится - разойдёмся". Курьер задумывался: за такую ерундовую работу - такие деньги… Эх, где наша не пропадала!



После того как в руках Ильи накапливалось достаточно подобного компромата, он открывал "курьеру" карты: "А знаешь, что ты разносил? Наркотики". Грозился: если что, не отвертишься - вот твои же фотоснимки. И "курьер", уже подсевший на лёгкий заработок, предпочитал плыть и дальше по течению.



Всего у лидеров и членов этой преступной группы изъято (в том числе из тайников) более 178 граммов курительной смеси спайс и 90 граммов концентрата психотропного вещества. Много это или мало? По подсчётам сотрудников СБНОН МВД КР, из этого концентрата преступники могли бы изготовить почти 3 килограмма смеси на общую сумму 2 миллиона 700 тысяч сомов.



Похоже, спайс со временем может вытеснить с чёрного наркорынка Кыргызcтана даже героин - уж слишком этот опасный психотропный наркотик оказывается рентабельным. Пока же опасность, можно сказать, миновала - первая серьёзная группировка обезврежена, а других пока не наблюдается.



Ситуация за последние два года в Кыргызстане изменилась - причём не в лучшую для торговцев спайсами сторону. В декабре 2015 года постановлением правительства КР "чёрный" наркотический список пополнился 86 психотропными веществами, в число которых попали и курительные смеси. Теперь спайс в Кыргызстане под запретом, за его распространение будут давать тюремные сроки.



И сроки немалые. Всем четверым фигурантам этого уголовного дела предъявлены обвинения по пункту 4 части 3 статьи 247 Уголовного кодекса КР: "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров в особо крупном размере".



Предусмотренное наказание за это - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.



Вадим НОЧЁВКИН

Сделав по Бишкеку закладки для покупателей, курьеры вот так сообщали шефу их адреса.

Теперь они показали эти закладки и милиции.

А это лидер группировки Илья раскрывает свои тайники в Ала-Арчинском ущелье. Наткнуться на них случайно не мог никто.

Отныне в Бишкеке невозможно пользоваться незарегистрированными мобильными кошельками. Этого ограничения удалось добиться сотрудникам СБНОН МВД КР в рамках борьбы с виртуальными наркодельцами.