Расследования

Подробности Расследования 25.10.2017 12:44 Просмотров: 55





ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРУШКА

ПО ИМЕНИ КЫРГЫЗСТАН





Кто из внешних игроков пытается влиять на политику нашей страны?

Лучше всего это высвечивается во время президентских выборов…





конфликт из Казахстана





Опасения о том, что президентские выборы в Кыргызстане могут вылиться в очередную смуту, оказались напрасными. Взорвать страну изнутри (если на это в самом деле кто-то рассчитывал) не удалось.



Случилось другое - чего вряд ли кто ожидал. Кыргызские выборы обернулись настоящей холодной войной с соседним Казахстаном. И этот удар для Кыргызстана оказался куда больнее, чем внутренние беспорядки, которые в сегодняшних условиях не так-то трудно пресечь и подавить.



Многокилометровые пробки на всех автодорожных контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахской границе. Сотни грузовых фур сутками ожидают своей очереди на досмотр. Казахстанские пограничники, полицейские, ветеринарные инспекторы (на этот "фронт" брошены, кажется, все службы) не спешат, проверяя каждую автомашину с иезуитской дотошностью. Либо, придираясь к мелочам, разворачивают наши машины обратно…



Такая же ситуация - на казахско-российской границе. Казахская сторона под различными предлогами создаёт сложности для прохождения в Россию фур с кыргызстанскими номерами…



Портятся скоропортящиеся продукты на десятки тысяч долларов. Разоряются наши предприниматели. Срываются контракты. Возникают проблемы не только с вывозом кыргызской продукции - зарубежные поставщики боятся отправлять товары и сырьё в Кыргызстан. Сидят без работы торговцы рынка "Дордой"…



Удар следует за ударом! Казахстан неожиданно вводит запрет на ввоз продукции пяти кыргызстанских молокозаводов…



Из Казахстана поступают сообщения от кыргызских граждан о том, что казахстанские миграционные чиновники, ссылаясь на некий новый приказ, соглашаются оформить временную регистрацию кыргызстанцам только лишь на 10 дней, хотя раньше этот срок составлял 3 месяца.



Как бы ни объясняли все эти меры казахстанские чиновники, выглядит это закручивание гаек как НАКАЗАНИЕ. Наказание Кыргызстана и кыргызстанцев.



За что?



По обе стороны кыргызско-казахской границы сомнений на сей счёт нет. За резкие высказывания президента Атамбаева в адрес руководства Казахстана. Отвечай, братский народ, за язык своего уходящего президента!



Где же кроются корни конфликта между двумя соседними братскими республиками, какого ещё не видела история кыргызско-казахских отношений? Гораздо глубже, чем кажется.

Многочасовые очереди, многокилометровые пробки на границе: власти Казахстана ударили по самому уязвимому месту кыргызстанцев (фото Sputnik).



ОДНИ ВЫЖИДАЛИ…



Какой из внешних игроков пытается влиять на политику страны? Лучше всего это проявляется во время выборов в этой стране. Выборы, особенно президентские, - это лакмусовая бумажка. Это - индикатор, который ярко высвечивает самых заинтересованных игроков.



Заглянуть глубоко за кулисы прошедших в Кыргызстане президентских выборов, понятное дело, очень сложно. Посмотрим на то, что лежало на поверхности.



Китай. Этот великий и загадочный сосед, как всегда, демонстрировал полное равнодушие к кыргызским внутриполитическим процессам. Полностью подтверждая свою стратегию - подставлять под меняющийся ветер паруса, подстраиваться под любую власть в Кыргызстане.



Турция. Несмотря на то что с нынешним руководством Кыргызстана отношения у властей этой страны прохладные (из-за проповедника Гюлена и гюленовцев), Анкара тоже заняла выжидательную позицию. Насколько известно, потому, что у турок попросту не было "своего" кандидата в президенты КР. И вообще, у Турции сейчас столько проблем на других фронтах, что Кыргызстан в её внешней политике чуть ли не на последнем месте.



Арабы. Вопреки слухам о тесной связи клана Жээнбековых с монархиями Персидского залива, каким-то образом помочь Сооронбаю Жээнбекову выиграть выборы арабы не пытались. По крайней мере, никаких заметно внешних проявлений этого не наблюдалось. Если, конечно, не считать скандалов вокруг агитации за кандидата от СДПК со стороны отдельных религиозных деятелей. Но утверждать, что за этими деятелями торчат уши, скажем, саудитов, очень сложно.



США. Вопреки ожиданиям, Вашингтон на сей раз откровенно в выборы не вмешивался, внешне демонстрируя нейтралитет. Если, конечно, не считать финансируемые Западом местные НПО. Они привычно развернули борьбу за "честные выборы", при этом в финале предвыборной кампании по сути оказывая поддержку кандидату Омурбеку Бабанову (собственного кандидата от местных "западников" Риту Карасартову к участию в выборах, напомним, ЦИК не допустил). Правда, в итоге ключевое из этих НПО - коалиция "За демократию и гражданское общество" - всё-таки признало победу Жээнбекова, хоть и отметив нарушения на выборах.



Американские "ушки" слегка выглянули сразу после объявления предварительных итогов голосования на выборах. И выглянули с весьма неожиданной стороны. Бывший посол США в России Майкл Макфол откликнулся на эту новость такой записью в "Твиттере": "Очень плохо. Кыргызстан давал так много надежд на демократию". Типично американская логика - если на выборах побеждает неугодный американцам кандидат, то это уже не демократия. На какого же тогда кандидата делал ставку мистер Макфол - специалист (как он сам себя называет) "по демократиям, антидиктаторским движениям и революциям"? Которому, кстати, три года назад был запрещён въезд в Россию - "за активное участие в разрушении двусторонних отношений как последовательному лоббисту кампании давления на Россию" (как это сформулировали в российском МИДе).



Можно было бы, конечно, считать это макфоловское огорчение выбором кыргызских избирателей только лишь личными эмоциями дипломата (в последнее время работающего аналитиком на нескольких американских телеканалах), если бы он не оставался весьма влиятельной персоной в Госдепартаменте США.



Узбекистан. При Исламе Каримове спецслужбы этой страны весьма активно пытались влиять на политику в Кыргызстане (причём откровенно работали на дестабилизацию обстановки в стране - о чём наша газета рассказывала не раз). При новом же президенте Шавкате Мирзиёеве обвинить Ташкент во вмешательстве во внутренние кыргызские дела стало невозможно при любом желании.



Россия. Бог знает, что происходило где-то за кулисами, но публично Москва обозначила свою позицию по отношению к президентским выборам в Кыргызстане только один раз.



В середине сентября случилось нечто из ряда вон выходящее. Президент Владимир Путин (как известно, очень разборчивый в контактах со СМИ) вдруг дал эксклюзивное телеинтервью мало кому известной журналистке из Кыргызстана. Посвящалось оно российско-кыргызским отношениям. Прозвучал вопрос об Алмазбеке Атамбаеве.



"Он яркий человек, стихи пишет, это уже о многом говорит, - так высказался Путин о своём кыргызском коллеге. - Он человек очень эмоциональный, а я, может быть, немножко другой по психотипу. Но вы знаете, что в нём подкупает? Он держит слово. С ним иногда трудно о чём-то договориться, но если договорились - он идёт до конца в исполнении тех договорённостей. Пусть это будет какой-то компромисс, но если договорённость есть, он её исполняет, что и я стараюсь делать.



Это, пожалуй, нечто общее, и я это в людях очень ценю… К нему относятся, как к очень серьёзному человеку, именно в силу того, что его слова с делом не расходятся. Конечно, и Кыргызстан от этого выигрывает, потому что к стране тоже относятся, как к серьёзному партнёру".



"Как вы думаете, что Алмазбек Атамбаев оставит после себя? Какое политическое наследие?" - спросила Путина журналистка.



"На мой взгляд - и это абсолютно очевидно, - Кыргызстан стал гораздо более устойчивым государством, чем был раньше, и в политическом смысле, и в экономическом. Мне кажется, это самое главное, нужно только на данной базе двигаться дальше", - ответил российский президент.



"То есть вам видится, что курс, начатый Атамбаевым, будет продолжен?" - таким был последний вопрос. Он вплотную подводил интервьюируемого к теме предстоящих президентских выборов в Кыргызстане. Путин ответил коротко: "Уверен: если эффективно использовать тот базис, который им создан, позитивное развитие Кыргызстана гарантировано".



Только человек с большой фантазией смог бы отыскать в этом виртуозном, иначе не скажешь, путинском ответе поддержку атамбаевского выдвиженца Жээнбекова. Тот, кто сможет эффективно использовать атамбаевский багаж, - тот и принесёт пользу Кыргызстану. А кто именно это будет - решать кыргызстанцам. Так была сформулирована позиция Москвы.



Совсем иное произошло с Казахстаном.



ДРУГИЕ - ДЕЙСТВОВАЛИ



19 сентября - спустя три дня после осторожного путинского интервью - на официальном сайте президента Республики Казахстан появилось сообщение о встрече в городе Алматы Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым - главным конкурентом кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова.



Судя по этому официальному сообщению, встреча была чистой формальностью. Ибо говорили собеседники "ни о чём" - так, обменивались любезностями.



"Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны - это очень важный момент в жизни каждого государства, - говорил президент Назарбаев. - За всё время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы так же будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет своё доверие кыргызский народ. Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и взаимодействия в рамках ЕАЭС".



"В мою бытность премьер-министром Кыргызстана вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь, - почтительно напомнил Бабанов. - Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана".



Впрочем, недоумённый вопрос "Так зачем встречались-то?! Приятных слов друг другу наговорить?" мог задать лишь человек, абсолютно не разбирающийся в политике вообще и в кыргызской - в частности. Так уж повелось, что перед каждыми выборами в Кыргызстане - хоть президентскими, хоть парламентскими - местные политики из кожи вон лезли лишь бы попасть на приём если не к какому-либо весомому зарубежному лидеру (это в идеале), то хотя бы к влиятельному чиновнику рангом пониже - опять же, зарубежному. Напомним, недавно осуждённый за коррупцию депутат Омурбек Текебаев свою встречу в Москве с бизнесменом Маевским объяснял вовсе не переговорами о взятке в миллион долларов, а обещанием предпринимателя свести его, Текебаева, с кем-нибудь "крутым" из Кремля. Дескать, перед парламентскими выборами 2010 года лидеры кыргызских партий отметились встречами с кем-то из крупных российских политиков - вот штабисты ему, Текебаеву, тоже посоветовали их примеру последовать.



Здесь, правда, другие вопросы возникают.



Единственный человек, которому должен понравиться кандидат в депутаты или президенты Кыргызстана, - это, по идее, избиратель. Родной кыргызстанский избиратель. Именно из его рук по большому счёту кандидат получает депутатский мандат, штандарт президента и - кредит доверия.



Откуда же это стремление кыргызских политиков - пройти смотрины у зарубежных лидеров и получить от них печать "одобрено"? Не кроется ли за этим подсознательная тяга находиться под контролем у некоего "старшего брата"? При том что каждый из кыргызских политиков мнит себя, разумеется, патриотом Кыргызстана.



Может, такими встречами кыргызские политики пытаются показать свою значимость, поднять свой авторитет в глазах избирателей? Что, заметим, тоже не вполне логично - авторитет должен зарабатываться работой на благо общества, а не тем фактом, что политики других стран удостаивают тебя аудиенции.



До сих пор неизвестно, в чью же голову пришла эта идея - устроить встречу Бабанова с Назарбаевым. Но идея была не самой удачной. Если не сказать - глупой.



И абсолютно провальной!



Ещё перед президентскими выборами 2011 года принятый в Кыргызстане новый Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" ввёл запрет на использование в предвыборной агитации фото и видео кандидатов с иностранными лидерами, политиками и чиновниками. Авторы законопроекта ещё находились под впечатлением от парламентских выборов 2010 года. Тогда партия "Ар-Намыс" в ходе своей агиткампании разместила на рекламных щитах в Бишкеке фотографию, где было запечатлено рукопожатие тогдашнего президента России Дмитрия Медведева с… Феликсом Куловым. Который на тот момент был всего лишь вышедшим в тираж политиком, почти уже забытым даже на своей родине. Подобная реклама (плюс поддержка Москвы, о которой знали все) своё дело сделала - потерявшая к тому времени авторитет куловская партия заняла третье место по количеству набранных голосов и прошла в парламент.



Авторы законопроекта исходили из того, что такая вот косвенная агитация со стороны лидеров других стран есть не что иное, как их вмешательство во внутриполитическую жизнь Кыргызстана. Что любопытно, такое мнение высказывали, в частности, депутаты парламентской фракции "Республика". Да-да, партии Омурбека Бабанова, наступившего теперь на те же грабли!



Бабановским штабистам хватило ума не использовать в своей агитации факт встречи их кандидата с президентом Назарбаевым - Бабанову это грозило крупными неприятностями вплоть до снятия с выборов. Здесь же формально придраться было не к чему - встречу распиарила назарбаевская пресс-служба, а за неё, понятное дело, кандидат Бабанов вроде как не ответчик.



Оказалось, ещё какой ответчик! Плохо завуалированная подача события (казахи же растиражировали, а не кыргызский кандидат в президенты) вызвала бурю негативных эмоций в Кыргызстане!



И скандал разразился!



Ладно бы, коротенькое сообщение и фото о встрече… Но государственный казахстанский телеканал "Хабар 24" ещё и опубликовал видеозапись беседы Назарбаева с Бабановым! В ней-то и крылась настоящая "бомба".



Оказалось, что, кроме общих, процитированных его пресс-службой фраз, Нурсултан Назарбаев, покровительственно обращаясь к Омурбеку Бабанову на "ты", сказал ему ещё кое-что. А именно следующее: "Тебя я знаю давно. Ты получил большой опыт в бизнесе, руководил правительством - это тоже я помню. Если такого молодца, как ты, кыргызский народ поддерживает, то и Казахстан обязательно тебя поддержит. Пусть другие (кандидаты?) не раздражаются, но это не наше дело, это внутреннее дело Кыргызстана, я не собираюсь вмешиваться туда. Мы будем работать с тем, кого выберет народ Кыргызстана. Кыргызский народ сам решит, кого избрать. Тем не менее у меня есть пожелание, чтобы поддержали молодых азаматов", - заключил президент Казахстана Назарбаев.

"Тебя я знаю давно. Если такого молодца, как ты, кыргызский народ поддерживает, то и Казахстан обязательно тебя поддержит…" С этой странной встречи Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты КР Омурбеком Бабановым начался международный скандал.



Как прикажете понимать это пожелание главы соседнего государства, чьё каждое слово имеет огромный вес?



Официальный Бишкек понял это однозначно. В ноте протеста, которую МИД Кыргызстана направил в МИД Казахстана, говорилось: "Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Кыргызской Республики. Таким образом, кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики".



МИД Казахстана в ответной ноте выразил недоумение по поводу реакции кыргызских коллег, сообщил, что встречи Назарбаева "с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе", и напомнил, что 14 августа президент Казахстана провёл встречу с другим кандидатом в президенты - Сооронбаем Жээнбековым. Пример, правда, был неудачным - к тому времени Жээнбеков ещё не был зарегистрирован кандидатом в президенты, а занимал пост премьер-министра.



Может быть, этой дипломатической пикировкой международный скандал и ограничился бы, если бы не прозвучавшая затем пламенная речь президента Атамбаева. 7 октября на церемонии вручения госнаград за вклад в развитие страны Алмазбек Атамбаев в своём выступлении, коснувшись темы выборов, припомнил и встречу Назарбаева с Бабановым.



"Я понимаю, почему нам казахская власть хочет навязать именно таких руководителей, - сказал кыргызский президент. - Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят свои праздники в Алма-Ате. Я неоднократно слышал от самых высокопоставленных людей Казахстана (не буду называть фамилии), что Бакиев правильно расстреливал людей. Потому что мы подаём казахскому народу плохой пример. Назарбаев на встрече с Бабановым говорит: "Хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане". Но у нас самый старший кандидат в президенты на 20 лет моложе Назарбаева. А я - на 16 лет. Так кому нужен молодой президент: нам или Казахстану?"



Много ещё чего нелицеприятного наговорил про Казахстан Алмазбек Шаршенович - про то, например, что богатства этой страны разворовываются, что обогащаются казахские олигархи, к которым ездят на поклон кыргызские политики… "Я не дипломат, - сказал Атамбаев в заключение. - Мне есть много что сказать. Наверное, я и так лишнего наговорил. Но мне осталось месяц-полтора - и я по-другому буду говорить", - пообещал он, явно намекая на ещё более острые откровения.





А 10 октября - через три дня после речи Атамбаева (наделавшей много шума в Кыргызстане и не меньше - в Казахстане) - на казахско-кыргызской границе начался сущий кошмар… Усиление пограничного режима (а если называть вещи своими именами - блокада) ударило не только по кыргызстанцам, но и по казахстанцам. 13 октября на пограничном КПП "Ак-Тилек" в районе города Токмока скончалась 70-летняя гражданка Казахстана Альбина Шагимова. Ехала она с мужем в Кыргызстан на похороны, в очереди на границе они простояли около пяти часов - и у женщины в итоге случился гипертонический криз.



Усиление режима казахская сторона вначале объясняла плановой пограничной операцией, якобы проводимой по всему периметру государственной границы Казахстана и имеющей целью "пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, а также проверку соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства". Один из казахских чиновников даже связал это усиление с президентскими выборами в Кыргызстане. Потом у казахской стороны появились конкретные претензии к кыргызстанцам. Но никто из казахских официальных лиц не признавал, что истинная причина - речь Атамбаева.



На фоне пограничного кошмара чуть ли не издевательски прозвучали слова премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева: "Казахстан - братское для Кыргызстана государство. И это не просто слова. Например, все транспортные торговые выходы Кыргызской Республики и авиа-, железнодорожные, автомобильные маршруты идут через Казахстан, но мы никогда не принимали ограничительных мер". Между тем именно по этому, самому уязвимому и больному месту Кыргызстана ударили казахские власти.



Можно спорить о том, был ли прав президент Атамбаев, позволивший себе в эмоциональном порыве резкие высказывания в адрес руководства соседнего Казахстана… Но разве морально отыгрываться за слова лидера страны на её гражданах? Они-то, рядовые кыргызстанцы, за что наказаны? И как должны себя повести, чтобы наказание с них казахские власти сняли? Поднять восстание? Или проголосовать на выборах так, как "надо" казахской стороне?



И чем же был так разозлён Алмазбек Атамбаев, сорвавшийся на такие откровения? Лучше всего, конечно, это знает он сам. Но попробуем угадать.



ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ…



Едва разразился скандал вокруг встречи президента РК Назарбаева с кандидатом в президенты КР Бабановым, как информационное пространство Кыргызстана наполнила весьма любопытная информация - о связях с Казахстаном некоторых кыргызских политиков. Сами политики, разумеется, объявили эту информацию предвыборным чёрным пиаром против них. Но выборы прошли, а информация эта столь серьёзна, что не даёт о себе забыть.



В местных СМИ, к примеру, появилось сообщение о том, что в сентябре на Иссык-Куле состоялась встреча всё того же Омурбека Бабанова с известными олигархами - казахстанцем Алиджаном Ибрагимовым по прозвищу Граф и россиянином Мусой Бажаевым - другом и деловым партнёром Омурбека Бабанова, купившим два года назад золотоносное месторождение Джеруй. Обсуждался, как предполагалось, вопрос поддержки Бабанова на президентских выборах, а также - не исключено - организация его встречи с Назарбаевым.



Официального подтверждения эта информация не получила. Но незадолго до выборов в Интернете появилась аудиозапись короткого телефонного разговора некоего высокопоставленного казахского чиновника с - как утверждалось - депутатом парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Фархатом Иминовым. Обсуждались предстоящие президентские выборы. "Вышли на финишную прямую?" - спрашивал чиновник. "Да, тут осталось 3-4 дня", - отвечал Иминов. "У вас всё получится", - подбадривал депутата казахский чиновник. "Да, а как у вас?" - интересовался в ответ Иминов. "Всё нормально, Фархат, всё нормально, всё по плану, - отвечал казахский чиновник. - Омурбеку привет большой. Всё будет хорошо, обнимаю!"

Появившаяся в Интернете запись телефонного разговора приближённого Бабанова с неким казахстанским чиновником заставляет задуматься.



О каком плане идёт речь? Стало известно, что ранним утром 10 октября депутат Иминов на автомашине марки "Lexus LX 570" в сопровождении водителя и телохранителя через КПП "Ак-Жол" въехал в Казахстан и вернулся в Кыргызстан в тот же день. По сообщениям в соцсетях, Иминов встречался с некими высокопоставленными казахскими чиновниками. Что примечательно, в тот же день на казахско-кыргызской границе началась блокада. Появились предположения, что именно о перекрытии границы - как о рычаге давления на Кыргызстан - договаривались кыргызский депутат и казахские чиновники.



Эту версию депутат Иминов, понятное дело, с негодованием опроверг. Версия, что и говорить, шокирующая. Но кое-что подобное в недавней истории Кыргызстана уже случалось.



В марте 2016 года в Кыргызстане готовился госпереворот. Это потом признал доказанным суд, вынесший приговор известной группе заговорщиков во главе с Бектуром Асановым и Кубанычбеком Кадыровым. По любопытному совпадению в те же дни обострилась ситуация на юге республики - из-за пограничного конфликта. Узбекские пограничники вошли на спорный участок Чаласарт в Джалал-Абадской области и выставили блокпосты на автодороге Кербен - Ала-Бука. А накануне этого ЧП Бишкек посетил узбекский бизнесмен Фархад Парпиев, работавший, насколько известно, на спецслужбы Узбекистана. Он провёл переговоры с кыргызскими оппозиционерами - и через три дня узбекские силовики сделали прямо-таки царский подарок кыргызской оппозиции: та подняла вокруг пограничного конфликта большой шум, обвинив кыргызскую власть в бездействии… Что очень похоже на провокацию, подталкивающую к межгосударственному конфликту.



История повторяется?



Вернёмся, впрочем, в предвыборный период 2017 года. В Интернете появилась аудиозапись трёх телефонных разговоров - между кыргызским кандидатом в президенты Темиром Сариевым и казахским олигархом Булатом Утемуратовым - как видно, хорошими приятелями. Инициатором разговора был Сариев, первым позвонивший Утемуратову 22 сентября.



Узнав, что олигарх находится в Алматы, Сариев выразил готовность приехать к нему на выходные. Утемуратов нехотя согласился, попытавшись, впрочем, уговорить Сариева приехать после выходных в Астану. "У меня же агитация идёт, ты же забыл брата, я же тебе говорил. Ты там вообще не помогаешь, забыл…" - упрекает собеседника Сариев. "Ну, давай не по телефону", - благодушно посмеиваясь, осекает его Утемуратов.



Ещё один зафиксированный телефонный разговор: Темиру Сариеву, уже на другой день, 23 сентября, примчавшемуся в Алматы и остановившемуся в отеле "Риксос", звонит помощник Утемуратова по имени Урал и сообщает, что шеф готов с ним встретиться наутро в гостинице "Ритц-Карлтон". Утром 24 сентября Сариев звонит Утемуратову и сообщает, что уже едет к нему на встречу. "Ага, ага, я тоже тогда выезжаю", - несколько ошеломлённо говорит олигарх: такое ощущение, что о назначенной встрече он уже забыл.



О чём был между ними разговор - покрыто тайной. А вот очередной телефонный звонок - через три дня после встречи, 27 сентября. Первым звонит опять Сариев. Начинается пустопорожняя болтовня о погоде… Прервав её на полуслове, Сариев нетерпеливо переходит к делу: "Удалось тебе поговорить ТАМ?" Утемуратов предлагает: "Потом давай переговорим, я сейчас вот отъехал…"



"Тогда ты напишешь, да?" - напирает Сариев.



"Я больше жду от вас же, - отвечает, хохотнув, Утемуратов. - От вас же ждём информации. То есть - веришь или нет?"



"Не, ну тот первый вариант, о котором ты говорил…" - пытается иносказательно о чём-то напомнить собеседнику Сариев.



"Ну, давай, - обрывает его осторожный Утемуратов, - я приеду, а не по этому, да? - похоже, олигарх имеет в виду свой телефон, который может прослушиваться и по которому серьёзные дела лучше не обсуждать. - Ты хочешь сказать это самое, да? Ага, ладно, ладно", - резко сворачивает разговор Утемуратов.

Кандидат в президенты КР Темир Сариев настойчиво добивался встречи с казахским олигархом

Булатом Утемуратовым.



Кто такой Утемуратов? Один из самых богатейших людей в Казахстане - в этом году журнал "Форбс" оценил его состояние в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. В прошлом занимал крупные должности в администрации президента Казахстана - помощника Нурсултана Назарбаева по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам, секретаря Совета безопасности, управляющего делами президента РК.



Вскоре после кыргызской апрельской революции - в мае 2010 года - Назарбаев назначил Утемуратова своим специальным представителем по вопросам сотрудничества с Кыргызстаном. Пребывая на этой должности, Утемуратов оказался в эпицентре скандала.



В апреле 2012 года он на частном самолёте "Гольфстрим" прилетел в Бишкек - как позже выяснилось, для встречи с тогдашним премьер-министром Омурбеком Бабановым. И в тот же день улетел. В этом визите не было бы ничего необычного, если бы его не окружили какой-то странной и непонятной завесой тайны. В распоряжении нашей редакции тогда оказались любопытные документы, которые свидетельствовали: Утемуратов и трое его спутников прибыли в Кыргызстан и убыли из него практически бесконтрольно - их не видели ни пограничники, ни таможенники, ни прочие контролёры. Прямо у трапа самолёта их встречали автомашины почему-то с "левыми" номерами. И вообще выяснилось, что при тогдашнем руководстве аэропорта "Манас" проскользнуть через этот участок госграницы Кыргызстана мог кто угодно.



Минувшим летом в казахстанских СМИ замелькали публикации под кричащими заголовками: "Под нож чистки попадает и Утемуратов", "На Утемуратова начинается массированная атака". Сообщалось, что некогда один из самых приближённых к Назарбаеву людей, которого даже называли серым кардиналом, оказался в опале, что в отношении него возбуждены уголовные дела.



При этом есть версия, что именно Утемуратов смог организовать встречу Назарбаева с Бабановым, пытаясь таким образом сыграть на кыргызских выборах и реабилитироваться в глазах бывшего шефа. Появились даже предположения о том, что в ходе вышеупомянутой встречи с кандидатом в президенты КР Темиром Сариевым, ждущим от Утемуратова поддержки, последний пытался убедить первого поддержать Бабанова.



А может, наоборот - в результате этих переговоров приятели решили… подставить Бабанова, скомпрометировать его этой встречей? От этих политических игроков ожидать можно любых комбинаций.



ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ?



Были времена, когда официальный Бишкек во имя сохранения братских кыргызско-казахских отношений вёл себя по отношению к Астане очень деликатно. Даже если партнёры переходили границы дозволенного…



Небольшой экскурс в историю. 6 ноября 2014 года должен был начаться государственный визит президента Атамбаева в Казахстан. Он внезапно был отложен на один день. Причины общественности тогда не объяснили. Но причины явно были вескими.



Что же произошло накануне визита? Было одно весьма неординарное событие: 1 ноября 2014 года сотрудники ГКНБ после долгой разработки задержали Алтынбека Муралиева - заведующего отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР. То, что Муралиев на протяжении 10 лет работал на иностранную разведку, потом признал доказанным суд, приговоривший его к 22 годам заключения за государственную измену.



Но в пользу КАКОГО ИМЕННО государства шпионил Муралиев - это власти Кыргызстана деликатно скрыли от общественности. Скрывали это, дабы не осложнять межгосударственные отношения, и мы, журналисты. И так искусно скрывали, что после нашей прошлогодней сентябрьской публикации "Двойная жизнь шпионская агента Муралиева", где сообщались некоторые подробности сенсационного уголовного дела, никто из читателей даже не догадался, о каком государстве идёт речь. Заинтригованные читатели подозревали в шпионаже совсем другие государства, не имевшие к той истории никакого отношения.



А шпионил Алтынбек Муралиев в пользу Казахстана. Если точнее, работал он на "Сырбар" - Службу внешней разведки Республики Казахстан. Завербовали его, напомним, в Стамбуле, где молодой перспективный представитель золотой молодёжи - сын тогдашнего премьер-министра Кыргызстана - Муралиев находился на дипломатической работе. И всё дальнейшее продвижение Муралиева-младшего по карьерной лестнице происходило под контролем астанинских кураторов.



Алтынбек Муралиев не только на протяжении нескольких лет передавал кураторам секретную информацию, но и пытался сколачивать для них в Кыргызстане агентурную сеть. Самый, пожалуй, большой вред он нанёс своей стране, передавая казахстанской разведке документы, где речь шла о стратегии и тактике поведения Кыргызстана на международной арене. В частности - по водноэнергетическим вопросам. В итоге казахстанские партнёры были хорошо осведомлены, с чем кыргызстанцы явятся на переговоры. И встречали их с многозначительными улыбками… Попытки Кыргызстана заключить контракты на выгодных для себя условиях раз за разом терпели крах.



Главный скандал в открывшейся шпионской истории заключался в том, что ещё в начале 1990-х годов большинство спецслужб молодых государств СНГ договорились не вести разведывательную деятельность друг против друга. И уж совсем не укладывались эти шпионские игры в братские кыргызско-казахские отношения. Между тем "дело Муралиева" лишний раз показало, что казахстанская разведка давно работает против Кыргызстана - и работает агрессивно, нахраписто, бесцеремонно.



Предъявил ли тогда, в ноябре 2014-го, Алмазбек Атамбаев эту убийственную информацию Нурсултану Назарбаеву? История об этом умалчивает. Но тот госвизит стал для кыргызской стороны, можно сказать, триумфальным. Назарбаев наградил Атамбаева орденом "Достык" 1-й степени - высшей казахстанской наградой для зарубежных лидеров. Казахстан согласился поставлять Кыргызстану электроэнергию на приемлемых условиях и пообещал щедро помочь при вступлении в ЕАЭС. "Кыргызстан всегда может надеяться и верить, что Казахстан будет рядом в любые моменты жизни братского, близкого нам народа", - сказал тогда Назарбаев.



Не было ли это компенсацией за прокол казахских разведчиков?

Фото из редакционного архива: 1 ноября 2014 года, задержание чекистами заведующего отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР, несколько лет шпионившего на казахскую разведку.

Этот скандал даже тени не бросил на кыргызско-казахские отношения - что подтвердил госвизит президента Атамбаева в Казахстан, состоявшийся через несколько дней. Кыргызская сторона вела себя более чем деликатно.



В 2001 году, как в своё время рассказывала наша газета, Госкомитет национальной безопасности КР добился закрытия въезда на кыргызскую территорию Аскару Рыспаеву - помощнику главы КНБ Казахстана. Уж слишком активную деятельность вёл здесь казахский чекист. Он постоянно встречался с лидерами кыргызской оппозиции, а также с лидерами ряда политических партий Кыргызстана, через которых пытался оказывать влияние на политическую обстановку в стране - в интересах Казахстана, разумеется.



А сколько ещё было подобных фактов? О которых не знает общественность, но знает - в силу своей должности - Алмазбек Атамбаев. Не стали ли вышеописанные мутные игры с кыргызскими выборами той последней каплей, которая и взорвала эмоционального президента Кыргызстана?!



Не слишком ли много появилось "старших братьев", пытающихся играть Кыргызстаном, словно игрушкой?



Вадим НОЧЁВКИН

