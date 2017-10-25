Расследования

|Новости
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Райкана Тологонова приговорили к 15 годам тюрьмы
Судья Первомайского районного суда Бишкека Марат Сыдыков вынес приговор экс-депутату парламента Райкану Тологонову.Подробнее...
милиционер, в пьяном виде совершивший ДТП, получил 10 лет
В Кыргызстане совершивший в пьяном виде ДТП с двумя погибшими милиционер признан виновным и получил 10 лет колонии-поселения.Подробнее...
министр культуры Кыргызстана ушел в отставку
Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана.Подробнее...
президент Алмазбек Атамбаев:
"Мы, кыргызстанцы, готовы отдать жизнь за независимость страны, как отдавали жизни наши предки".
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"Это национальная трагедия!"
В аппарате президента Кыргызстана ответили вице-спикеру Госдумы на его заявление о том, что "кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России".Подробнее...
7 и 8 ноября объявлены в Кыргызстане Днями истории и памяти предков
Президент Атамбаев 26 октября подписал Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков».Подробнее...
памяти воинов-баткенцев
кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 7 ноября
Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление «О переносе выходного дня».Подробнее...
секретарём Совбеза Кыргызстана назначен Алмазбек Курманалиев
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заявление МИД Кыргызстана
относительно денонсации соглашения с Казахстаном.Подробнее...
границы не откроются
Переговоры Кыргызстана с Казахстаном по границе провалились?Подробнее...
Даир Кенекеев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана
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в парламенте Кыргызстана новый спикер
25 октября новым спикером Жогорку Кенеша избран 40-летний Дастан Джумабеков.Подробнее...
спикер Жогорку Кенеша объявил об отставке
в Кыргызстане два месторождения золота выставлены на аукцион
Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.Подробнее...
в Кыргызстане 7 ноября - выходной
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правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном
Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном о помощи в рамках евразийской интеграции.Подробнее...
503 экспоната
пропало в Государственном историческом музее Кыргызстана.Подробнее...
Кыргызстан отказывается от гранта $100 миллионов
Парламентский комитет по бюджету и финансам 23 октября одобрил денонсацию соглашения об отказе от грантовой помощи Казахстана размером $100 миллионов в рамках ЕАЭС.Подробнее...
российский космонавт сфотографировал Иссык-Куль из космоса
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Расследования
ЧТО ЖЕ РАЗРУЛИЛ САПАР?
Разруливать ситуацию на казахско-кыргызской границе отправился в Астану премьер-министр КР Сапар Исаков. Это сообщение поначалу вызвало лишь грустную улыбку. Один раз до этого премьер Исаков ситуацию уже "разрулил", что обернулось… конфузом.
На саммите в Сочи премьер-министр КР Сапар Исаков, по утверждению его пресс-службы, в ходе этого разговора на бегу якобы получил у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обещание "решить вопрос". Эта сенсационная новость, однако, обернулась конфузом.