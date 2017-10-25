Расследования

Подробности Расследования 25.10.2017 13:25 Просмотров: 38

Разруливать ситуацию на казахско-кыргызской границе отправился в Астану премьер-министр КР Сапар Исаков. Это сообщение поначалу вызвало лишь грустную улыбку. Один раз до этого премьер Исаков ситуацию уже "разрулил", что обернулось… конфузом.



Случилось это в российcком городе Сочи, где проходили сразу два саммита - лидеров СНГ и Высшего Евразийcкого экономического совета. Кыргызстан на обоих мероприятиях представлял премьер-министр Исаков - президент Атамбаев в Сочи не поехал, сославшись на сложную обстановку в Кыргызстане в преддверии президентских выборов.



11 октября на персональной странице Сапара Исакова в "Фейсбуке" появился весьма примечательный фотоснимок: он, Исаков, что-то втолковывает в кулуарах саммита президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который молодого кыргызского чиновника очень внимательно слушает. Как объяснила общественности глава пресс-службы правительства КР Гульнура Торалиева, премьер КР проинформировал главу Казахстана о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе и обратился с просьбой разрешить ситуацию. "Президент Казахстана поручил правительству снять образовавшиеся вопросы", - сообщила пресс-секретарь Торалиева.



Информационные ленты взорвались радостными заголовками: "Н. Назарбаев обещает исправить ситуацию на кыргызско-казахской границе…", "Назарбаев пообещал разобраться с очередями на кыргызско-казахской границе!" Обнадёживающие вести из Астаны рождали, однако, новые вопросы. Получается, никаких особых причин для закручивания гаек на границе двух стран нет - надо было всего лишь "хорошо" поговорить с казахским лидером Назарбаевым? Если позиция Назарбаева резко изменилась после того, как его проинформировал кыргызский премьер Исаков, то, получается, президент Казахстана не был в курсе, что вытворяют на границе его силовики? Мыслимое ли это дело?!

На саммите в Сочи премьер-министр КР Сапар Исаков, по утверждению его пресс-службы, в ходе этого разговора на бегу якобы получил у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обещание "решить вопрос". Эта сенсационная новость, однако, обернулась конфузом.



Увы, любовь Сапара Исакова к самопиару сыграла с ним дурную шутку. Уже на другой день казахстанцы сбили волну восторгов в адрес "талантливого переговорщика Исакова". Выступив с официальным заявлением, пресс-служба премьер-министра РК, во-первых, опровергла факт каких-либо переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. "Имел место краткий подход г-на Сапара Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещённой на его персональной странице в Facebook", - сообщила пресс-служба.



"Во-вторых, информация о том, что президент Казахстана "дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе", не соответствует действительности. На самом деле правительству поручено провести межправительственные консультации по данному вопросу… Пресс-служба премьер-министра РК официально выражает недоумение распространением искажённой информации", - говорилось в заявлении.



И вот Сапар Исаков отправился с рабочим визитом в Астану - на те самые межправительственные консультации. 18 октября он встретился со своим казахским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым. "Мы в узком и расширенном форматах обсудили вопросы пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учётом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО", - на сей раз скромно написал Исаков у себя в "Фейсбуке". До чего же договорились? До того, что с полуночи 19 октября через кыргызско-казахстанскую государственную границу "в приоритетном порядке" (то есть в первую очередь) будут пропускаться "физические лица с личным багажом, регулярные пассажирские рейсовые автотранспортные средства, легковой автотранспорт и ПОРОЖНИЕ грузовые автотранспортные средства".



А как же фуры с грузами? Ведь именно их задержка на границе больнее всего бьёт по экономике Кыргызстана.



А вот о грузах будет разговор особый…



Казахстан нашёл не просто самую уязвимую для Кыргызстана точку. Это та точка, по которой Казахстан может бить и будет при этом… формально прав.



Теперь уже, не отделываясь общими фразами о "плановой пограничной операции", казахская сторона выдвигает конкретные претензии Кыргызстану.



Во-первых, речь идёт о реэкспорте Кыргызстаном китайских товаров через территорию Казахстана. Что, заявляет казахская сторона, приносит убытки всему Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), которые оцениваются примерно в 100 миллионов долларов. И, как сообщил по итогам переговоров со своим кыргызским коллегой премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, "наши таможенные органы выявляют факты недостоверного декларирования кыргызскими импортёрами товаров из Китая при транзите через территорию Казахстана. Из-за этого мы несём прямые убытки". При этом, как поведал казахский премьер, "кыргызская сторона согласилась с поставленными вопросами. Премьер-министр Сапар Исаков гарантировал конструктивный подход к решению проблем, связанных с выполнением Кыргызстаном своих обязательств, а также с соблюдением экономических интересов пространства ЕАЭС".



Во-вторых, казахская сторона обвиняет кыргызскую в том, что Кыргызстан до сих пор не исполнил свои обязательства по приведению санитарной, ветеринарной и фитосанитарной систем в соответствие с требованиями ЕАЭС: "Это несёт риски для казахстанского рынка и интеграционного объединения в целом". Речь идёт о строительстве в Кыргызстане лабораторий, которые должны выдавать сертификаты, гарантирующие качество импортируемой сельскохозяйственной продукции. Они так и не запущены. "На это, - даёт понять казахстанская сторона, - мы до сих пор закрывали глаза, но больше закрывать не будем". И первый звонок уже прозвучал - с 10-го по 17 октября казахский фитосанитарный контроль на границе завернул в общей сложности 202 тонны фруктов из Кыргызстана, заражённых насекомыми-вредителями.



Так что правительству Сапара Исакова теперь придётся разруливать ситуацию у себя дома - и разбираться с грузами, которые выходят из Кыргызстана.



Артур ИСАЕВ