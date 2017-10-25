Расследования

Подробности Расследования 25.10.2017 15:59 Просмотров: 20

Раз уж государственную психиатрию загубили…

Только начните, пожалуй, с себя.



В Иссык-Кульской области женщина вместе с мужем убила родного брата и сожгла его тело.



На Иссык-Куле же родные братья забили до смерти свою сестру.



В Маевке неизвестные ни с того ни с сего в одну ночь сожгли несколько машин и домов.



В Маевке же местного жителя обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля.



В Бишкеке некий азартный игрок проиграл беременную жену.



Водитель маршрутного бусика гонял по столичным улицам под героиновым кайфом.



В Кеминском районе психически больному человеку продали водительские права.



Экстрасенсы и шаманы всех мастей пугают министра культуры незахороненной мумией и грозят землетрясениями, наводнениями, извержениями не существующих в Кыргызстане вулканов, войнами и прочими катаклизмами…



С 10 октября по 10 ноября в Кыргызстане проходит месячник психического здоровья. Весьма плодотворно, надо заметить, проходит.



С ума сошли?



Полуобгоревшее тело 47-летнего жителя Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области нашли на берегу озера. Мужчину, работавшего таксистом, жестоко убили, а потом надели на него автомобильную шину и подожгли.



Днём раньше таксист обменивался эсэмэсками с дочерью. Просил зачем-то выслать 2 тысячи долларов. Сыну же написал, что срочно уезжает по делам в Казахстан и вернётся через месяц.



Милиция отрабатывала все возможные версии преступления. Но даже предположить не могла, что убийца - родная сестра мужчины. Которая накануне поругалась с братом из-за наследства.



Конфликт перерос, как сказано в милицейском протоколе, в "неприязненные отношения". На почве этой неприязни 34-летняя женщина с помощью своего супруга - гражданина Турции - зарезала брата и попыталась сжечь труп, подпалив надетую на него автомобильную шину.



Не поделив с братом наследство, сестра довольствовалась его машиной, которую намеревалась сдать в ломбард.



Сестру-злодейку и её мужа объявили в розыск. Задержать их удалось в Казахстане.



10 октября в больницу Иссык-Кульского района поступила молодая женщина с многочисленными травмами. Нашёл её на улице случайно проходивший мимо человек. Кто-то зверски избил её, буквально не оставив на женщине живого места. Не приходя в сознание, пациентка скончалась, о чём врачи и сообщили в дежурную часть ОВД.



Личность умершей установили. Это некая Салтанат, 27-летняя уроженка Ак-Сууйского района.



Быстро удалось установить и тех, кто так жестоко с ней расправился. По горячим следам иссык-кульские оперативники задержали родных братьев Салтанат - 31-летнего Азата и 32-летнего Болота.



В убийстве братья признались. А из-за чего так дико обошлись с младшей сестрой - объяснить так и не смогли. Пьяные, говорят, были. Не помнят ничего.



В селе Маевка ночью в разных дворах вдруг загорелись припаркованные машины. "Фиат" сгорел полностью, до основания. У "Тойоты" и "Субару" успели обгореть только шины: хозяева вовремя выскочили на улицу и потушили пламя. На этом злоумышленник не остановился. Той же ночью запылали торговый павильон и дверь частного дома.



Но и это ещё не всё. Кто-то (скорее всего, тот же самый пироман) поджёг сушившиеся во дворе одного из домов паласы.



По предварительным данным милиции, виновник поджогов - человек с психическими отклонениями, состоящий на соответствующем учёте.



Вечером 18 октября в Маевке активизировался ещё один психически нездоровый гражданин. Вряд ли адекватный человек будет из окна автомобиля стрелять в прохожего.



Прохожий, кстати, тоже отличился. Его доставили в больницу таким пьяным, что не мог он двух слов связать. И уж тем более - рассказать, кто и за что в него выстрелил.



Молодой завсегдатай игровых клубов поведал журналистам одного информационного агентства душераздирающую историю своего морального падения.

Пришёл он недавно, как обычно, поиграть (без этого не может, болезнь у него такая - лудомания). С ним пришла его беременная супруга. Наш "герой", по его словам, надеялся, что присутствие жены немного сдержит его азарт. Однако получилось как всегда.



Беременная женщина ждала мужа около пяти часов. За это время он успел проиграть 20 тысяч сомов и даже обувь. Вышел из игрового зала в шлёпанцах, которые одолжил у охранника.



Вышел - но домой не пошёл. Задумался, что бы ещё на кон поставить. И тут вспомнил про жену…



Приятель, с которым сел играть мужчина, к его удивлению, охотно принял такую ставку. И выиграл!



Впрочем, выигравший оказался человеком благородным и великодушным. Жену он "герою" вернул в целости-сохранности. А "героя", по его собственному признанию, и это не остановило. Играть он продолжит - лудоманы ведь хуже запойных алкоголиков.



В Бишкеке столкнулись маршрутный микроавтобус и внедорожник. Пострадали в общей сложности пять человек (пострадавших могло быть и больше).

"После автоаварии, - рассказывают в пресс-службе МВД КР, - водителя маршрутки повезли на медицинское освидетельствование. У него дрожали руки, он выглядел возбуждённым. В его крови нашли героин".



Водитель микроавтобуса, разумеется, задержан. Идёт следствие. В ходе которого милиция, кроме прочего, должна выяснить, каким образом за рулём маршрутки, перевозящей пассажиров (!), оказался гражданин в тяжёлом наркотическом опьянении.



Ещё одному водителю, правда, в Кеминском районе, выдали водительские права, не обратив внимания на то, что он страдает психическим расстройством и с 2005 года состоит на учёте у психиатра.



По этому факту тоже возбуждено уголовное дело. И водительское удостоверение, к счастью, у мужчины вовремя изъято.

Кто-то сжигает машины…

А кто-то поджёг родного брата.

Братья убили сестру.

Водитель маршрутки был под героином.



Что это? Неужели давно обещанный конец света надвигается? Тем более что местные медиумы, экстрасенсы и экзорцисты подняли шумиху вокруг мумии из Исторического музея:



- Наши доморощенные учёные, преследуя свои корыстные цели, говорят, что перед захоронением экспонат необходимо тщательно изучить, - стенают кыргызские ясновидцы. - Они не понимают, чем это грозит Кыргызстану. Анфиса (так почему-то обозвали мумию) нам дала срок до начала июля текущего года её перезахоронить, но мы этого не сделали.



Вместе с мумиями из скотомогильников выползают вирусы, которые уничтожают всё на своём пути. Вирусы проникают в сознание людей, делая их агрессивными и неимоверно алчными. Поэтому в Кыргызстане нет покоя, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!



Учёные, значит, у нас "доморощенные"? А шарлатаны-медиумы - не доморощенные? Как такое может быть, что в 21 веке в государстве, которое считает себя развитым, бал правят люди со средневековым мышлением? А правительство идёт у них на поводу - тоже, как видно, испугавшись мести неопознанной мумии…



Одним словом, месячник психического здоровья в разгаре.



Что за месячник?



Месячник психического здоровья стартовал в Кыргызстане 10 октября. Почему именно 10-го? Потому что в этот день отмечается учреждённый в 1992 году Всемирный день психического здоровья.



Хороший, наверное, праздник. Жаль только, маловато в Кыргызстане осталось людей, которые могут с полным правом его отмечать. Что-то совсем у нас неважно со здоровьем - особенно психическим.



Минздрав предупреждает: во время месячника, то есть до 10 ноября, по всей стране будут проходить круглые столы, информационно-образовательные семинары и тематические занятия по проблемам психического здоровья и их последствиям.



"День и месячник психического здоровья, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения, - предполагает создание у общества, с одной стороны, чувства толерантности к психическим больным, с другой стороны - активного желания помочь излечиться от своих недугов. Месячник направлен на мотивирование интереса социума к проблемам психического здоровья".



Что ж, давайте поинтересуемся.



Сегодня в Кыргызстане на учёте по психическим расстройствам состоит свыше 70,4 тысячи человек, из них - около 5,9 тысячи детей и подростков. Общая заболеваемость в этой сфере составляет порядка 152,2 случая на 100 тысяч населения.



Ежегодно в психиатрических стационарах лечится более 11 тысяч граждан. Остальные пациенты получают амбулаторную помощь.



Всего в стране работает пять крупных психиатрических больниц вместимостью менее 2 тысяч человек. И всего-навсего около 170 врачей-психиатров (включая наркологов). Мало? Ничтожно мало!



Да и сама психиатрическая служба, скажем уж честно, развалена едва ли не полностью. Об этом наша газета неоднократно писала - напишем и ещё не раз. Ибо тема поистине неисчерпаема.



18 октября, как раз когда в Маевке неизвестный стрелял из машины в пьяного в стельку прохожего, в Бишкеке, на кафедре психиатрии, психотерапии и наркологии КГМА, полным ходом шло мероприятие с участием ведущих специалистов.



Круглый стол был посвящён обсуждению проблем психических заболеваний - вопросов их лечения и путей предотвращения.



Специалисты высказали очень интересную (а главное - "свежую") мысль: задача каждого человека, который хочет сохранить психическое здоровье, - не допускать стресса.



"Ежедневно каждый из нас подвергается стрессовым ситуациям, - заметили специалисты от психиатрии. - Хронический стресс становится постоянным спутником и приводит к депрессии, алкоголизму, провоцирует развитие психотических расстройств".



Да кто же с этим спорит?! Да есть ли в Кыргызстане хоть один человек, который сознательно, планомерно и целенаправленно подвергал бы себя стрессу, рискуя впасть в депрессию, да так из неё и не выпасть?



Но как, объясните, каждому человеку не допускать стресса, если вся наша жизнь - сплошной стресс?



А вообще да, было бы очень неплохо, если бы каждый гражданин самостоятельно занимался профилактикой развития у себя депрессии, шизофрении или паранойи. Ещё лучше - если бы каждый "псих" сам себя лечил. Тогда, глядишь, психиатрия Кыргызстану вовсе не понадобилась бы…



Кое-кто, впрочем, считает, что такие счастливые времена уже давно наступили. Иначе для чего с таким упорством эту службу закапывать? Она ведь всё-таки не мумия из музея.

Как-то неубедительно выглядят мероприятия, "сохраняющие" психическое здоровье граждан.



"Баба-яга против"



Некоторые кыргызские новостные агентства написали про упомянутый месячник под такими заголовками, что, как говорится, хоть стой, хоть падай: "За пять дней до выборов президента начинается месячник психического здоровья". Неужели усмотрели связь между этими двумя событиями?



Скорее всего, просто так ляпнули, не подумав. Но есть в нашей интересной стране одна особа, которая действительно, похоже, связала психическое здоровье и президентские выборы в тугой узел. Кто такая? Бурул Макенбаева. Глава НПО "Психическое здоровье и общество", между прочим.



С которой, по идее, и надо строго спрашивать за наше с вами загубленное психическое здоровье и психически расстроенное общество.

Бурул Макенбаева.



Чем должен заниматься руководитель организации с таким громким названием? Известно чем. Контролировать (или, как предпочитают выражаться кыргызские энпэошники, "мониторить"), насколько грамотно, действенно и своевременно оказывается в стране психиатрическая помощь; приходить на выручку к больным, попавшим в затруднительную ситуацию; добиваться оздоровления окружающей обстановки, чтобы как можно меньше народа впадало в депрессию - и чтобы как можно меньше последствий вытекало из этой депрессии.



Да мало ли чем можно (и нужно) заняться Бурул Макенбаевой, чтобы привести наше многострадальное общество в психически здоровое состояние! Работы - непочатый край.



Чем же она занимается на самом деле? Чем угодно, только не своими прямыми обязанностями.



Может, некогда? Целыми днями ведь в социальных сетях сидит… Ну и ладно, в конце концов, у нас нынче вся власть в Интернете штаны просиживает. Виртуальную активность госпожи Макенбаевой можно было бы, пожалуй, понять и простить, если бы направлена была эта деятельность в положенное Макенбаевой по статусу русло.



Вот точно так же писала бы она здоровенными буквами: "Я ПРОТИВ!"… Имея в виду психологические и психиатрические проблемы. Но о них в постах руководителя НПО "Психиатрическое здоровье и общество" речь не идёт.



То Бурул Макенбаева против вступления Кыргызстана в Таможенный союз. То категорически возражает против вырубки деревьев на бишкекской улице Душанбинской. То против Сооронбая Жээнбекова. То против Омурбека Бабанова, когда тот отказался от конфронтации с избранным президентом.



"КОНФРОНТАЦИЯ - что это? - вопрошает на своей страничке в "Фейсбуке" госпожа Макенбаева. - Это право. Это умение. Это Обязанность оппозиции". И соглашается с другим "правозащитником", Эдилем Байсаловым, что "ключевой ошибкой Бабанова был его отказ до последнего дня критиковать Атамбаева и идти на лобовую конфронтацию с Жээнбековым".



Это вы так, граждане, до чего можете договориться? До чего-нибудь такого, что уж точно ни один психиатр не поможет. До полного взаимного неуважения, до агрессии, до насилия, до беспорядков в самом широком смысле этого слова.



И к этому призывает - кто? Человек, в чьи обязанности входит сохранение в Кыргызстане стабильной психолого-психиатрической обстановки.



Призывает - когда? В месячник психического здоровья.



Комментарии излишни.



С чем ещё борется правозащитница Макенбаева?



"Государственное телевидение надо запретить законом. Как в Монголии".



Чем же ей телевидение-то не угодило? Внятного объяснения под этим "криком души" нет. Запретить - и всё.



"Наша главная беда - НКВД-КГБ-ГКНБ!" - пишет дальше Б. Макенбаева.



И снова без особых объяснений. Сидит за компьютером общественная деятельница, забывшая о своих прямых обязанностях, которую, похоже, как и многих других, подхватило бурное течение под названием "психически нездоровое общество" и несёт куда-то…



10 ноября месячник закончится. Что он изменил в нашем обществе и его психическом здоровье? Абсолютно ничего. Месячниками горю не поможешь. Нужна долгая и кропотливая работа по восстановлению психиатрической службы. И ещё больше времени и сил уйдёт, чтобы создать в Кыргызстане условия жизни, благоприятные для человеческой психики.



Если это вообще возможно…



Ольга НОВГОРОДЦЕВА