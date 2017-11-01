Расследования

Подробности Расследования 01.11.2017 14:04 Просмотров: 137

Только ли в коварных происках властей Казахстана стоит искать причины нынешнего кыргызско-казахского кризиса? Может, ещё и в непрофессионализме кыргызских чиновников?



ВМЕСТО ЛЁГКОЙ ПОБЕДЫ - ПУБЛИЧНАЯ ПОРКА



Очередная попытка премьер-министра Сапара Исакова разрулить кризис на кыргызско-казахской границе потерпела провал.



Попытку эту новоявленный глава правительства Кыргызстана предпринял в Ереване, где проходило очередное заседание Евразийского межправительственного совета. До этого, напомним, Сапар Исаков пытался разрулить ситуацию, слетав в Астану. В результате его переговоров с премьером Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым казахская сторона милостиво согласилась пропускать через свою границу без лишней волокиты граждан с личным багажом, легковые автомобили и ПОРОЖНИЕ грузовики.



А вот о ГРУЗАХ, проходящих через казахскую границу, как дали понять Исакову в Астане, разговор будет особый.



Судьбу фур с грузами, толпящимися на границе, должна была решить так называя "дорожная карта". Которую в течение пяти дней должна была разработать совместная рабочая группа под председательством первых вице-премьеров двух стран.



Предприниматели Кыргызстана и их зарубежные партнёры, кусая от нетерпения локти, стали, считая дни, ждать, когда эта самая "дорожная карта" будет готова.



Что такое "дорожная карта"? Этим нелепым словосочетанием, вошедшим с недавних пор в обиход на русскоязычном пространстве, вообще-то изначально назывался план по… урегулированию израильско-палестинского конфликта. Имеет же это понятие американское происхождение и в одном из переносных смыслов означает "план, как двигаться дальше". В данном случае "дорожная карта" представляла собой список замечаний и то, какие каждая из сторон берёт на себя обязательства, чтобы эти недостатки устранить. Причём, как позже выяснилось, больше всего обязательств взяла на себя кыргызская сторона.



Короче говоря, уподобившись отчасти израильтянам и палестинцам, казахстанцы и кыргызстанцы разработали и согласовали эту самую "дорожную карту" из 48 пунктов. Но в финале вдруг последовал… облом.



"Сегодня казахстанская сторона нас проинформировала, что даже с учётом подписания "дорожной карты" границы не откроются и свободного передвижения не будет, - грустно сообщил журналистам 25 октября после заседания Евразийского межправсовета юный министр экономики КР Артём Новиков. - Поэтому подписание "дорожной карты" не состоялось".



В тот день, 25 октября, на кыргызскую делегацию в Ереване обрушился самый настоящий ледяной душ. Хотя кыргызский премьер Сапар Исаков до этого, казалось, использовал весь арсенал методов воздействия на Казахстан.



Он явно пытался и задобрить своего казахского коллегу Бакытжана Сагинтаева, публикуя фотоснимки их недавней встречи в Астане… Один из них был особенно трогательным: премьеры Исаков и Сагинтаев обмениваются рукопожатием всеми четырьмя руками, глядя друг другу в глаза с таким умилением, будто они - братья из какого-то индийского фильма, давным-давно разлучённые и внезапно встретившиеся. В принципе, эффектная иллюстрация к теме братской дружбы двух народов.

Трогательный фотоснимок встречи премьеров Казахстана и Кыргызстана в Астане, размещённый Сапаром Исаковым на своей странице в "Фейсбуке". Он явно хотел задобрить своего казахского старшего коллегу, а заодно дать понять кыргызстанцам: "Смотрите, какие мы друзья. Договоримся!" Но просчитался Сапар и обманулся. Оказалось - дружба дружбой, а табачок (то есть денежки) врозь.



Попытался Сапар Исаков и мягко (очень мягко!) пожаловаться на Казахстан другим премьер-министрам ЕАЭС - благо на ереванском заседании Евразийского межправсовета председательствовал Кыргызстан.



"10 октября 2017 года на кыргызско-казахстанском и российско-казахстанском участках государственной границы Республикой Казахстан был усилен пограничный контроль в отношении лиц, транспортных средств, грузов и товаров, - сказал Исаков, выступая в качестве председательствующего. - На сегодня этот вопрос не решается. Мы хотели бы надеяться, что наши казахстанские друзья будут решать эти вопросы, потому что наша договорно-правовая база даёт нам все основания говорить о том, что транспортные средства, гружённые нашими товарами, не должны простаивать, а должны проезжать, как это прописано в наших договорах. Мы глубоко верим в то, что Казахстан решит все имеющиеся проблемы, - повторил кыргызский премьер. - Страны - члены ЕАЭС не должны тратить силы и время на продвижение узконациональных интересов и заведомо неэффективных для союза проектов".



Увы, не помогло… Трудно сказать, насколько вообще серьёзно высокопоставленные чиновники четырёх стран восприняли мягкие претензии 40-летнего кыргызского премьера.



"Здесь Сапар Джумакадырович сейчас сказал, что есть определённые сложности на границе. Хотел бы проинформировать коллег о том, что происходит на самом деле", - вежливо и устало произнёс премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. И зачитал заранее приготовленную справку… Из которой стало понятно, какую главную точку теперь выбрали казахские власти для давления на Кыргызстан. Пресловутый "серый" импорт и контрабанду!



Справка, зачитанная казахским премьером, представляла собой обзор ситуации с поставками товаров в страны ЕАЭС из Китая. Все страны ЕАЭС, отметил Сагинтаев, снижают импорт товаров из Китая - кроме Кыргызстана. При этом таможенная статистика Китая и Кыргызстана весьма подозрительно разнится.



Так, в 2015 году КНР, по данным этой страны, экспортировала в Кыргызстан товаров на 4 миллиарда 300 миллионов долларов. А вот по данным Кыргызстана, в том же году в республику было импортировано китайских товаров всего лишь на 1 миллиард долларов. Разница - 3 миллиарда 300 миллионов долларов. (В чьих карманах осела? - Примеч. ред.)



2016 год: по данным КНР, вывезено товаров на 5 миллиардов 600 миллионов долларов, а, по данным Кыргызстана, ввезено - всего лишь на 1 миллиард 500 миллионов долларов. Разница - 4 миллиарда 100 миллионов долларов.



За 8 месяцев 2017 года, по данным Китая, экспорт составил 2 миллиарда 600 миллионов долларов, а импорт, по данным Кыргызстана, - всего лишь 900 миллионов долларов. Всего же в этом году, по прогнозам, разница в китайской и кыргызской статистиках составит 3 миллиарда 900 миллионов долларов.



Расхождение данных статистики внешней торговли, признал казахский премьер, есть и в Казахстане. Но если в 2016 году по Казахстану доля этих расхождений к общему объёму составила 9 процентов, то по Кыргызстану - более 30 процентов. Слишком, дескать, большую разницу в статистике демонстрируют братья-кыргызы.



Наблюдается в Кыргызстане, по словам казахского премьера, и неадекватный рост ввоза отдельных товаров на душу населения. К примеру, в 2016 году в маленький Кыргызстан из Китая было ввезено 7 тысяч 710 тонн одежды. Тогда как в большой Казахстан из КНР ввезено всего лишь 327 тонн одежды, а в ещё более большую Россию - 4 тысячи 260 тонн. Таким образом, в Кыргызстан из Китая ввозится в 65 раз больше одежды, чем в Казахстан, и в 43 раза больше, чем в Россию.



Премьер-министр Казахстана продолжал выкатывать и выкатывать цифры: Кыргызстан в 2015 году ввёз из Китая более 23 тысяч тонн обуви, в 2016 году - уже более 70 тысяч тонн. То есть за год прирост импорта составил 15 пар обуви на каждого кыргызстанца, включая детей. При этом в 2017 году в транзите товаров из Кыргызстана через Казахстан доля обуви тоже выросла по сравнению с 2015 годом в 2 раза.



При таможенной очистке товаров в Кыргызстане их таможенная стоимость, отметил казахский премьер, значительно занижена по сравнению с Казахстаном. К примеру, таможенная стоимость женских сапог занижена более чем в 10 раз, женских блузок - в 7 раз.



"Вышеуказанное свидетельствует о наличии перетока товаров для таможенной очистки из стран ЕАЭС в Кыргызстан в связи со СЛАБЫМ таможенным администрированием таможенной службой Кыргызстана", - резюмировал казахский премьер. Этот вопрос, по его словам, неоднократно поднимался казахской стороной ещё в 2016 году. В июне 2017 года Комитет государственных доходов РК и Государственная таможенная служба КР в целях пресечения недостоверного декларирования товаров при их ввозе из КНР подписали план совместных действий. "Однако должного эффекта не последовало по причине неисполнения кыргызской стороной запланированных мероприятий", - сказал Бакытжан Сагинтаев.



Из-за того что Кыргызстан перетягивает на себя от стран ЕАЭС поток китайских товаров (которые потом этим же странам и продаёт), сообщил казахский премьер правительственным делегациям (слушавшим его очень внимательно!), Россия, Казахстан и Беларусь за три года потеряли по таможенным пошлинам и НДС на импорт в общей сложности 2 миллиарда 687 миллионов долларов.



"Вся эта работа, которая проводится сегодня нами на границе, не направлена специально против кыргызской стороны. Никаких целей, кроме как снизить потери по налогам и уровень контрабанды, Казахстан абсолютно не преследует", - заключил премьер Сагинтаев.



Короче говоря, Кыргызстан вместо тактической победы и ослабления гаек на своей северной границе получил в Ереване что-то вроде публичной порки.



Министр экономики КР Артём Новиков в разговоре с журналистами попытался заочно поспорить с казахским премьером. "Проблема неучтённого импорта есть не только в Кыргызстане, но во всех странах ЕАЭС. Однозначно говорить о том, что проблема только в Кыргызстане, не совсем правильная постановка вопроса", - сказал Новиков и стал тоже сравнивать, какой объём экспорта показывает Китай, а какой - Казахстан. Но, увы, выглядело это весьма жалко - в стиле "сам дурак". Поскольку Казахстан свои товары через кыргызскую территорию не возит, а Кыргызстан через казахскую - возит. И никак огромный Казахстан вокруг не обойти и через него не перепрыгнуть.



Сомнений нет, что казахский премьер лукавил. Что главная цель, которую преследует Казахстан, всё-таки политическая: наказать Кыргызстан за высказывание уходящего президента Атамбаева. Но не создали ли сами власти Кыргызстана своими же руками те самые уязвимые места в "обороне", по которым сейчас метко бьёт казахcкая сторона?



О "серых схемах" кыргызского реэкспорта из Китая казахская сторона твердит уже давно. Можно было ожидать, что рано или поздно от слов она перейдёт к делу. Как можно было ожидать и того, что рано или поздно Кыргызстану аукнется легендарное богатство отечественных таможенных начальников, живущих в роскошных дворцах. Откуда оно взялось - это богатство? Этот давно назревший вопрос ещё ждёт своего ответа. И наша газета к этой теме ещё вернётся.

Казахский премьер Бакытжан Сагинтаев на заседании Евразийского межправсовета в Ереване, несмотря на жёсткий график, целых 10 минут посвятил изложению претензий Казахстана к Кыргызстану.

Российская делегация внимает…

Делегация Кыргызстана. В первом ряду слева направо: первый вице-премьер Толкунбек Абдыгулов, премьер-министр Сапар Исаков, министр экономики Артём Новиков. Гонору много… Да толку мало.



НАЗЛО НАДМЕННОМУ СОСЕДУ,



или



БАБА С ВОЗУ…



В тот же нехороший для Кыргызстана день - 25 октября - Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект о денонсации кыргызско-казахского межправительственного соглашения о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской интеграции. Принял единогласно - всеми 108 голосами депутатов, зарегистрированных на том заседании ЖК. Рассмотрение законопроекта шло за закрытыми для прессы дверями и… даже без обсуждения. Зачем обсуждать, решили депутаты, если всё уже обсудили парламентские комитеты?



Эта стремительная денонсация стала ещё одним шагом правительства Сапара Исакова по разруливанию конфликта с Казахстаном. Шагом, заметим, весьма странным…



На первый взгляд, шаг этот - логичный. Речь в пока ещё действующем соглашении идёт о выделении Казахстаном Кыргызстану гранта 100 миллионов долларов - в целях содействия интеграции КР в ЕАЭС. Подписано оно было в конце декабря 2016 года. За минувшие десять месяцев Казахстан денег так и не дал. И теперь - на фоне обострения казахско-кыргызских отношений - Кыргызстан гордо решил от этих 100 миллионов долларов отказаться. Дескать, баба с возу - кобыле легче. Развяжем себе руки! Меньше будем зависеть от надменного соседа! Не будет этот сосед своей помощью нас попрекать!



Неожиданного кыргызского демарша сосед, впрочем, не испугался. Вот, к примеру, как прокомментировал это известие депутат мажилиса (парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев: "Не надо драматизировать ситуацию. Если Кыргызстан по тем или иным соображениям считает, что в этих средствах на данном этапе нет необходимости, - это право Кыргызстана. 100 миллионов долларов в современном мире немаленькие деньги, и я уверен, что эти деньги пригодятся нашей стране, прежде всего в социальной сфере".



Короче, ответ последовал тот же: баба с возу - кобыле легче!



Произнёс депутат ещё одну любопытную фразу: "Казахстан выполнил свои обязательства перед соседним государством". Над этими словами можно было бы посмеяться, но в том же ключе высказался и МИД Казахстана. "Казахстанская сторона, - говорилось в заявлении казахского внешнеполитического ведомства, - всегда была настроена на оперативное предоставление необходимого технического содействия кыргызскому правительству в выполнении им своих обязательств в рамках присоединения к ЕАЭС. Подписанные документы были вовремя ратифицированы, и первый транш казахстанской поддержки должен был поступить уже в ноябре текущего года".



Ну конечно же - как кыргызская сторона от гранта отказалась, так сразу и денежки появились! Но МИД РК в своём комментарии добавил ещё кое-что: "Эти средства могли быть выделены и раньше, однако процесс предоставления кыргызской стороной необходимых документов и соответствующих смет затянулся".



Попробуем разобраться.



Эти злополучные 100 миллионов долларов Кыргызстан стал просить у Казахстана ещё при Бакиеве - в 2007 году. В 2012 году был наконец-то создан кыргызско-казахский инвестиционный фонд, в рамках которого Казахстан обещал выделить эту сумму, но в 2014 году фонд прекратил своё существование. Лишь в конце декабря 2016 года в Санкт-Петербурге были подписаны межправительственное соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и три протокола - в том числе о порядке предоставления этой технической помощи.



Первый транш этой помощи должен был составить 41 миллион 38 тысяч долларов США. Предназначался он для 11 государственных органов Кыргызстана. Большую часть этой суммы должны были разделить: Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности - почти 15 миллионов долларов; Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации - более 6 миллионов долларов; Департамент профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора Минздрава КР - более 5 миллионов долларов; Центр стандартизации и метрологии при Минэкономики - 4 миллиона 622 тысячи долларов; Государственная таможенная служба - более 3 миллионов долларов.



Как именно собиралась тратить деньги кыргызская сторона? Вопрос очень интересный!



- Только в приложении к самому последнему протоколу всплывает эта цифра - 41 миллион долларов, - говорит постоянный эксперт нашей газеты Николай Лукьянович Кравцов, которого редакция попросила изучить документы к законопроекту о денонсации, опубликованные Жогорку Кенешем. - Вместо сметы - перечень мероприятий. Всего лишь по две-три строчки. Например, "модернизация, дооснащение, реконструкция испытательных лабораторий и других объектов, а также обучение специалистов в сфере технического регулирования - 5 миллионов 662 тысячи долларов". А смета должна выглядеть так: где будет проходить обучение? если на казахской территории, то сколько человек поедет? во сколько обойдётся их проживание, питание? и т. д. Этой расшифровки нет. Чувствуется какая-то недоговорённость. Она настораживает - так куда же собирались тратить деньги?



Самое же любопытное - только на днях, 13 октября, кыргызская сторона направила Министерству финансов Казахстана банковские реквизиты, на которые следовало перечислить тот 41 миллион долларов. Напомним: до этого, 7 октября, президент Атамбаев произносит свою скандальную речь, обрушившись с упрёками на руководство Казахстана. 9 октября с ответной речью выступает казахский премьер Сагинтаев, напомнивший в числе прочего о том, что его страна предоставляет братскому Кыргызстану помощь в 100 миллионов долларов. 10 октября Казахстан начинает закрывать границы. И уже после этого, в разгар кризиса, Минэкономики Кыргызстана спохватывается, вспоминает, что стране нужны казахские деньги, и отправляет в Казахстан реквизиты, без которых перечисление денег невозможно.



Довольно странное проявление национальной гордости, не находите?



Ещё более странным выглядит то, что буквально через считаные дни правительство Сапара Исакова вдруг затевает денонсацию соглашения. То есть вчера деньги были очень-очень нужны, а сегодня вдруг совсем не нужны. Где логика?



Судя по стилю справки-обоснования, направленной в парламент Министром экономики Артёмом Новиковым, законопроект о денонсации готовился второпях. И, как считает эксперт Кравцов, - по-дилетантски.



- Те, кто готовил денонсацию соглашения, похоже, забыли, о чём в соглашении написано или вообще его не читали, - говорит Николай Лукьянович. - Дело в том, что в соглашении вообще не предусмотрено его одностороннее расторжение. А процедура устранения разногласий прописана в статье 4 соглашения: все разногласия и споры регулируются путём консультаций и переговоров. Если их не удаётся урегулировать сторонам, то спор должен разрешить Высший межгосударственный совет Кыргызстана и Казахстана. Выражала ли хоть раз кыргызская сторона своё неудовольствие в той форме, которую предусматривает эта статья? Похоже, что нет, - об этом никто даже не заикается. Есть ли основания обвинять казахскую сторону в том, что она нарушила сроки предоставления помощи? Нет - в протоколах указано, что срок - 2017-2018 годы. 2017-й ещё не закончился, а 2018-й ещё не начался. Наконец, соглашение, как гласит его последняя статья, утрачивает силу, когда выполнены обязательства в полном объёме. Другого основания для прекращения действия соглашения нет.



- Ситуация один к одному напоминает денонсацию соглашения с чешской компанией "Лигласс", - продолжает эксперт Кравцов. - И Кыргызстан оказывается в очень уязвимом положении. Казахская сторона ко всему прочему может выставить нас как ненадёжного партнёра, который не умеет соблюдать процедуры по межгосударственным соглашениям и не соблюдает их нормы. Эта "антиреклама" приведёт к тому, что и другие партнёры начнут относиться к Кыргызстану настороженно. И начнут обставлять сделки такими условиями, которые окажутся просто невыполнимыми. Так что, боюсь, наши младореформаторы рискуют поставить себя в глупое положение. И с разрывом в две недели наступить на те же грабли, что и с "Лиглассом".



Чем же собирается заменить эти 100 миллионов долларов правительство Сапара Исакова? На этот вопрос ответил вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, выступая в парламентском комитете по бюджету и финансам, где он поддерживал законопроект о денонсации.



"Мы решили сказать "нет" этим деньгам, - с пафосом заявил он. - Мы больше не нуждаемся в них. Мы будем искать источники финансирования из бюджета или вне его.



Мы, не ожидая этой помощи, были вынуждены из бюджета изыскать 172 миллиона сомов на строительство четырёх новых зональных лабораторий и капитальный ремонт 12 районных лабораторий. Мы верим, что своими силами решим эти вопросы. Сегодня завершается строительство 19 лабораторий, мы на всё из бюджета изыскали средства".



172 миллиона сомов - это всего лишь 3 миллиона долларов, 33-я часть от того казахского гранта. Действительно ли так невелики затраты на строительство лабораторий, которые должны выдавать сертификаты о том, что продукция, вывозимая из Кыргызстана, соответствует стандартам ЕАЭС? Тогда зачем же просили у Казахстана так много? Или за громким словом "лаборатория" кроется лишь вывеска?



- Создание испытательных лабораторий и органов сертификации - задача очень трудоёмкая, долговременная и дорогостоящая, - считает эксперт Кравцов. - Вывеску можно повестить любую, но если, скажем, вместо десяти видов продукции лаборатория выдаёт сертификаты лишь на два, то вряд ли эту лабораторию можно считать дееспособной. Что пока осязаемо - так это плачевная ситуация на границе.



А ситуация такая. На днях 17 тонн яблок вернули в Кыргызстан уже из России, куда каким-то чудом прорвались через казахские кордоны их перевозчики. Причина - на грузе отсутствовала необходимая маркировка о его происхождении.



Ещё 479 тонн сельскохозяйственной продукции вернул в Кыргызстан Казахстан. Яблоки, груши, виноград и свёкла были ввезены без фитосанитарного сертификата, который должны выдавать вышеупомянутые лаборатории. Часть продукции заражена сельскохозяйственными вредителями.



Рынки Бишкека уже наполнились удивительно дешёвыми яблоками и овощами - это продукция, которую поставщикам так и не удалось провезти через границу. На юге республики ещё продолжается сбор урожая - например, гранатов. Уже понятно, что вывезти их в Россию или Казахстан невозможно. А перерабатывающих предприятий и хранилищ в Кыргызстане нет - не случайно казахские фуры чаще всего забирают урожай прямо с полей.



Прогнозируемые последствия кыргызско-казахского кризиса - удручающие.



Фермеры уже пребывают в растерянности. Им после сбора урожая уже нужно готовиться к следующему сезону - подготавливать землю под конкретную культуру, закупать семена. А к чему готовиться? К неизвестности… Уже понятно, что ситуация на границе быстро не наладится. Значит, грядёт спад производства.



Свято место пусто не бывает - образовавшийся вакуум будут заполнять узбекские поставщики: у них и урожай раньше созревает, и территория больше. Нишу они захватят за один сезон. И вернуть её кыргызстанцам будет сложно.



Снижение доходов сельского населения и перевозчиков их товаров - очень благоприятная почва для народного недовольства. Которое кто-нибудь умело да подогреет…



Вадим НОЧЁВКИН



КСТАТИ



А были ещё $200 млн от России



Но как они потрачены - непонятно до сих пор.



"Кыргызстан больше не будет просить денег у России для адаптации республики к ЕАЭС. Тех денег, которые уже получены, достаточно". Такое заявление в интервью российским СМИ премьер-министр Сапар Исаков сделал во время своего недавнего визита в Москву.



Речь шла о российском гранте, про который сейчас, на фоне кыргызско-казахского кризиса и отказа Кыргызстана от 100-миллионой помощи Казахстана, все как-то забыли. Между тем грант был больше в два раза, чем так и не полученный казахский, - 200 миллионов долларов. И предназначался он, в принципе, на то же самое - на укрепление внешних таможенных границ ЕАЭС, то есть на оборудование Кыргызстаном пунктов пропуска на границах с государствами, не входящими в ЕАЭС. А также на создание в Кыргызстане пресловутых лабораторий - в частности, ветеринарных и фитосанитарных.



Самый интересный вопрос - на что же эти немалые деньги потрачены?



Из 200-миллионного российского гранта 129 миллионов долларов Кыргызстану выделила Федеральная таможенная служба РФ. Эта сумма упоминалась в скандальном фильме, посвящённом Сапару Исакову, который появился в Интернете в конце августа этого года, когда решался вопрос о назначении Исакова премьер-министром КР. Анонимные авторы фильма утверждали, что 129 миллионов долларов якобы при участии Исакова (работавшего тогда в аппарате президента КР) были переданы частной компании российско-азербайджанского олигарха Агаларова "Крокус интернэшнл". И что эти деньги якобы пропали.



Сам Сапар Исаков это обвинение, разумеется, с негодованием отверг, сообщив в интервью одной из местных газет, что российская сторона сама выбирает компанию, которая предоставляет услуги Кыргызстану. "Я даже не могу понять, откуда взята сумма 129 миллионов долларов и кто такой Агаларов, - сказал Исаков. - Мне любопытно, откуда всё это взялось. Дело в том, что аппарат президента не вовлечён в этот процесс. Им занимается правительство".



Неужели Сапар Исаков, возглавлявший в аппарате президента отдел внешней политики, в самом деле ни сном ни духом не ведал о столь крупном проекте?!



Компания "Крокус интернэшнл" должна была заниматься переоборудованием кыргызских таможенных пунктов. Одно из последних её упоминаний в СМИ в связи с этой деятельностью относится к концу июля этого года. Глава Государственной таможенной службы КР Азамат Сулейманов тогда заявлял, что компания исполняет свои обязанности поэтапно. Но отстаёт от планов на полтора года - из-за некой "бюрократии". После чего на этом "фронте" наступила тишина.



Что же касается создания лабораторий, то этот проект сменявшие друг друга премьер-министры передавали друг другу, словно эстафетную палочку, всякий раз отодвигая сроки их открытия.



В конце апреля 2015 года тогдашний премьер Темир Сариев бодро рапортовал журналистам, что "дорожная карта" по вхождению Кыргызстана в ЕАЭС выполнена практически на 100 процентов. "Аккредитацию прошли 92 лаборатории по Кыргызстану, - говорил Сариев. - Они находятся на севере и юге страны. Из них - 33 пищевые лаборатории. В ближайшее время мы ожидаем приезда экспертов, которые проверят готовность фитосанитарных лабораторий. Россия выделила 200 миллионов долларов, которые помогут закончить всё на должном уровне. До 9 мая 2015 года мы всё должны успеть".



Ровно через год - в конце апреля 2016 года - уже новый премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, посетив государственные ведомства Кыргызстана, ответственные за адаптацию республики к требованиям Евразийского экономического союза, поставил, как сообщалось, перед ними задачу - к 1 августа 2016 года завершить работу по проведению полной сертификации лабораторий. А как же почти 100-процентная готовность, о которой говорил его предшественник Сариев?!



И вот на дворе начало октября 2017 года. И новый премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в Москве называет российским журналистам новые сроки. "В принципе, этих денег достаточно, - отвечает он на вопрос, достаточно ли перечисленных Россией Кыргызстану денег для адаптации к ЕАЭС. - Мы их освоим в течение предстоящих восьми-девяти месяцев".



То есть теперь речь уже идёт о середине 2018 года. И всё это время кыргызские фермеры, получается, будут находиться в подвешенном состоянии. Поскольку лаборатории в кыргызской глубинке (о необходимости создания которых говорилось ещё больше года назад) так и не созданы. А желающих везти скоропортящиеся продукты в Бишкек или областные центры для получения сертификата найдётся немного.



Российские СМИ, отслеживающие, как Кыргызстан тратит 200-миллионый российский грант на адаптацию к ЕАЭС, отмечают: "Правительство (Кыргызстана) редко и скупо сообщает о промежуточных результатах работы. В СМИ процесс описывается общими фразами: "работа находится на стадии завершения", "продолжаются процедуры адаптации" и т. д. Такие размытые формулировки на фоне отсутствия полной информации из официальных источников не внушают оптимизма".



Так что же происходит в Кыргызстане с созданием пресловутых лабораторий? Сколько их? И за чей же счёт они строятся? За счёт российского гранта? Или за счёт госбюджета - как недавно заявил вице-премьер КР Зилалиев? Ясности нет…



В сентябре прошлого года в ходе телемоста Бишкек - Новосибирск российский эксперт Геворг Мирзаян вообще объявил, что деньги, выделенные Россией на модернизацию лабораторий в Кыргызстане, пошли на… развитие ипотеки. "Это вызывает определённые вопросы не только в Москве", - сказал он. Трудно сказать, насколько эта информация близка к истине, но пока правительство Кыргызстана чётко и ясно не отчитается о том, как тратит деньги на адаптацию страны к ЕАЭС (в том числе перед общественностью своей страны), вопросов будет много. Как и проблем.



Соб. инф.