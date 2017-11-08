Расследования

Подробности Расследования 08.11.2017 11:07 Просмотров: 44

В Кыргызстане обезврежена ещё одна преступная группа распространителей опасных психотропных веществ.



Эту посылку из Китая сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана ждали несколько дней. Ждали с нетерпением, опасаясь утечки информации и любой другой случайности, которые могут сорвать прибытие в Бишкек бандероли. Представляющей большую ценность… Но только - для преступников и милиционеров.



Международная почтовая компания, однако, работает чётко. И 1 ноября поступило сообщение - груз доставлен. Оперативники, выступавшие от имени получателя посылки (уже сидевшего к тому времени за решёткой), назначили почтовому курьеру встречу в центре города. И ничего не подозревавший курьер сделал свою рутинную работу - доставил бандероль, куда сказали.



И вот в руках сотрудников СБНОН МВД оказалась небольшая по размеру улика стоимостью примерно 3 миллиона сомов - 100 граммов концентрата психотропного наркотика. Да-да, не удивляйтесь - в тысячах посылок, поступающих в Кыргызстан из-за рубежа, приходят и наркотики. Но силовикам, чтобы об этом узнать, нужно проделать очень большую работу.



О том, как в Кыргызстане милиция обезвредила первую в истории преступную группировку, организовавшую в Бишкеке торговлю печально известными спайсами, мы подробно рассказывали в недавней публикации "Отравители-невидимки" ("Дело №…" за 18 октября 2017 года). Событие, напомним, было из ряда вон выходящим. На отечественном горизонте появились преступники, поймать которых было практически невозможно. Поскольку действовали они через Интернет, оставаясь невидимыми не только для силовиков, но и друг для друга. Конспирация - на уровне разведчиков-нелегалов!



Только сотрудники СБНОН МВД знали, что эта история будет иметь продолжение. На днях они задержали вторую группу торговцев спайсами. И тоже непростую - в руки милиции попал, можно сказать, отец-основатель этого криминального бизнеса в Кыргызстане. А с ним - сын весьма высокопоставленного юриста, в прошлом работавшего в судебной системе республики.

Только сотрудники СБНОН МВД знали, что у истории, рассказанной в этой публикации, скоро будет продолжение.

Курьер доставил оперативникам долгожданную посылку.

Концентрат опасного психотропного вещества

в обычной с виду почтовой бандероли.







Возраст у "отца-основателя" не вполне "отцовский" - 24 года. Фамилия его до окончания следствия разглашению не подлежит, а зовут его Александром. Он - гражданин Российской Федерации, бывший житель нефтяного городка Нягани далёкого Ханты-Мансийского автономного округа.



Примечательная деталь. Как в своё время рассказывала наша газета, прихода спайса в Кыргызстан местные силовики стали со страхом ждать два года назад. К тому времени смертельная "эпидемия" уже вовсю бушевала в России. Как объявил в 2014 году глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ Виктор Иванов, только за полмесяца от употребления нового психотропного наркотика по всей России умерли 25 человек, более 700 россиян с отравлениями попали в больницы. Жертвами спайса почти одновременно стали жители девяти регионов России, отдалённых друг от друга. В том числе - того самого Ханты-Мансийского автономного округа.



Так вот, Александр был организатором одной из преступных групп, торговавших в городке нефтяников Нягани спайсами. Полиция ту группу схватила. Но Александр по каким-то причинам был освобождён под подписку о невыезде. Чем он не преминул воспользоваться и подался в бега. И в январе 2014 года был объявлен в федеральный розыск.



Сейчас уже известно, что сбежал Александр сначала в Екатеринбург. А оттуда - в Бишкек. Почему именно сюда? Быть может, потому, что сам отсюда родом - родился в селе Беловодском Чуйской области. В Россию родители его увезли 8-летним ребёнком. Возможно, память о детских годах подвигла Александра схорониться на бывшей родине.



Отсидевшись и осмотревшись, Александр убедился, что Кыргызстан является не только относительно безопасным местом, где можно спрятаться от федерального розыска, но и настоящим полем непаханым для криминального бизнеса, к которому он привык. То есть для торговли спайсами. За плечами у беглого наркоторговца был богатый опыт, накопленный в России. И в Бишкеке он впервые начал внедрять ту же самую, апробированную в России, схему торговли, когда покупатель никогда не видит продавца. То есть торговлю через Интернет.

Рекламу своего канала в мессенджере Telegram наркодельцы "размещали", малюя на стенах бишкекских домов такие вот надписи.



Напомним, в чём эта хитроумная схема состоит. В защищённом мессенджере (приложении для обмена мгновенными сообщениями) продавец заводит зашифрованный канал - своего рода интернет-магазин.



Где и принимает заказы от розничных покупателей. Чтобы получить "товар", покупатель должен найти платёжный терминал и через него отправить деньги на электронный кошелёк невидимого продавца. Затем сфотографировать чек и отправить фото продавцу в "интернет-магазин" - в качестве подтверждения оплаты.



Продавец, так и остающийся невидимым, в ответ отправляет покупателю адрес так называемой закладки - тайника, где тот сможет найти уже сам наркотик. Тайники эти оборудуются где угодно - в почтовых ящиках в подъездах домов, под пнями и кустами, в стойках ворот, в бутылках, прикопанных в земле, - у кого на что фантазии хватит. А если не хватит, инструкцию можно найти в том же Интернете или в книжках про шпионов.



Начинал Александр с малого и работал вначале в одиночку. Заказал и получил по почте небольшую партию концентрата психотропного вещества (где и как заказал - об этом расскажем чуть позже). И сам стал изготавливать курительные смеси. Делается это так: концентрат разводится спиртом, и этим раствором пропитывается любая трава - бишкекские наркоторговцы, например, используют сушёную крапиву. Готовую смесь расфасовывают по пакетикам, пакетики прячут в тайники по всему городу. И этим тоже Александр занимался сам. До тех пор, пока не заработал первоначальный капитал.



Когда у Александра появилась наличность, он стал среди своих клиентов - любителей спайсов - вербовать курьеров, которые должны были выполнять черновую работу - подыскивать места и делать закладки. Так он познакомился с Ильёй - персонажем нашей прошлой публикации "Отравители-невидимки".



Напомним: 26-летний гражданин Российской Федерации Илья сейчас сидит в следственном изоляторе Бишкека по обвинению в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а равно незаконном производстве или сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров в особо крупном размере (эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества). По такому же обвинению под стражей находится и его 25-летняя жена Екатерина - тоже гражданка РФ. Поистине, Кыргызстан для преступников всех мастей словно мёдом намазан - сюда Илья приехал из сибирского города Новокузнецка. Свою роль в этом сыграло то, что Екатерина - уроженка Панфиловского района Чуйской области.



Эту семейную пару сотрудники СБНОН МВД задержали в начале октября. Супруги-гастролёры тоже демонстрировали прямо-таки чудеса конспирации - из особняка, арендованного в Бишкеке, почти не высовывали носов, за обстановкой вокруг особняка наблюдали с помощью дрона с видеокамерой. Если замечали подозрительную автомашину, то "пробивали" её госномер по базе данных, вычисляя, какому ведомству она принадлежит. Такие вот преступники пошли - продвинутые…



К тому времени, когда Александр познакомился с Ильёй, последний ещё не был "крутым" наркоторговцем, а был обычным курильщиком спайсов - из числа постоянных клиентов Александра. Однажды Илья попросился к Александру на работу - курьером-закладчиком, разносящим наркотик по тайникам. В лицо друг друга они не видели, общались только в Интернете. Вначале Александр устраивал Илье проверки - отправлял его, например, закладывать в тайник муляж вместо наркотика. Убедившись, что Илье можно доверять, стал давать ему уже реальные задания. Которые становились всё серьёзнее и серьёзнее. Дошло до того, что Александр стал заказывать на имя Ильи посылки с концентратом психотропного вещества, из которого изготавливаются курительные смеси.



Из нашей публикации "Душегуб добрался до Кыргызстана" (март 2015 года):



"По мнению самых разных экспертов, основным поставщиком спайса в Россию и страны СНГ сегодня является Китай. В этой стране производят примерно 90 процентов спайса, его вырабатывают более четырёх десятков химических предприятий. Наркотики пересекают границу как в виде компонентов, так и в готовом виде. Нередко - в обычных почтовых посылках.



В самом Китае, что любопытно, на синтетические наркотики власти тоже смотрят сквозь пальцы, хотя и там обкурившихся спайсом из ночных клубов скорая помощь нередко увозит в бессознательном состоянии. При том что за распространение "традиционных" наркотиков - например, героина - в Китае приговаривают к смертной казни".



Сегодня, насколько известно, изготовление спайсов в Китае преследуется по закону, но психотропные наркотики оттуда по-прежнему идут потоком. Что и подтвердили последние разоблачения Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР преступных групп торговцев спайсами. Торговцы заказывают концентрат тоже в специальных "интернет-магазинах", закрытых от посторонних глаз. Существует такое понятие - DARKNET (чёрный Интернет). Купить там можно всё что угодно - чуть ли не атомную бомбу. Всё, что балансирует на грани закона или прямо противоречит ему… Бишкекские торговцы спайсами, например, покупали там счета электронных кошельков, на которые клиенты им отправляли деньги. И эти счета постоянно меняли, чтобы не оставлять зацепок.



Вернёмся, впрочем, к Александру. Завёл в ту пору беглый наркоторговец весьма полезное знакомство в Бишкеке. В кафе за кальянчиком познакомился с Султаном - тем самым сыном бывшего судьи. Полезным это знакомство оказалось тем, что Султан профинансировал "бизнес" Александра, дабы расширить его масштабы. А именно - дал 3 тысячи долларов на покупку ноутбука ASUS. Почему так много? Потому, что этот чудо-ноутбук со специальным оборудованием шифрует свой IP-адрес, отчего "пробить" его нельзя. Заходит, скажем, его хозяин в Интернет из Бишкека, а ноутбук показывает, что находится тот где-нибудь в России. Очень удобно для преступной деятельности. Поэтому просто так такие ноутбуки не продаются - компаньоны его заказали тоже через чёрный Интернет.



Ещё 3 тысячи долларов Султан дал Александру для раскрутки бизнеса - на приобретение психотропного концентрата в Китае. Выступив в роли инвестора, он потребовал за это 50 процентов доли в криминальном бизнесе. Александр не возражал.



Начиная большое дело, компаньоны заказали в Китае сразу 700 граммов концентрата - партию просто огромную. Но случилось непредвиденное. Илья, на чьё имя Александр в очередной раз заказал посылку, его попросту кинул. То есть, получив химическое вещество, его Александру не вернул, а начал своё дело - завёл зашифрованный канал, стал изготавливать и продавать смеси, а потом обзавёлся и помощниками (которые, напомним, тоже арестованы).



Ситуация, в которой оказались наркокомпаньоны Александр и Султан, была весьма щекотливой. Во-первых, они не знали, как Илью найти, - только лишь виртуальное общение, которое обеспечивало преступникам безопасность, теперь обернулось против них самих. Во-вторых, в милицию не заявишь - по понятным причинам. К бандитам, чтобы те выбили у "кидалы" долг, тоже не обратишься - те мигом этот бизнес под себя подомнут. Вот уж поистине - вор у вора дубинку украл…



Пришлось компаньонам утереться и начинать всё с нуля. Найти деньги опять помог "инвестор" Султан. Так в Бишкеке появились сразу две преступные группировки, торговавшие спайсами параллельно. И обе они были обезврежены с интервалом две недели.



21 октября сотрудники СБНОН МВД задержали Александра в его съёмной квартире. При обыске у него изъяли 40 граммов готовой курительной смеси и 4 грамма гашиша - наркоделец сам баловался наркотой. Кроме того, у него изъяли ноутбук, два сотовых телефона, четыре банковские карты Visa и две карты MasterСard - главные инструменты преступной деятельности. В тот же день был задержан и 27-летний "инвестор" Султан. При освидетельствовании в наркодиспансере у него в крови нашли наркотическое вещество - он тоже употреблял анашу. Наркодельцам было всё равно, чем травить других людей - и чем самим травиться.



В ходе следствия стало известно, что компаньоны, пытаясь, как выражаются деловые люди, "подняться", сделали в Китае очередной заказ психотропного концентрата и ждут по почте посылку. Отправив компаньонов за решётку, стали ждать посылку и сотрудники СБНОН. Благо, они получили доступ к трекеру - программе, позволяющей отслеживать движение посылки. Эта часть операции тоже прошла успешно - милиционеры перехватили в общей сложности 2 тысячи доз спайса. Который в Бишкеке уже никого не отравит.



Всплыло ещё одно любопытное обстоятельство. При обыске у Александра нашли паспорт гражданина Российской Федерации, в который было вклеено его фото, указаны его имя и отчество, только фамилия значилась другая - Панов. По этому паспорту он получал из Китая реагенты психотропных веществ. На эту фамилию шла и последняя посылка.



Выяснилось, что этот паспорт лже-Панов купил через всё тот же чёрный Интернет. Изготовлена фальшивка была мастерски - находящемуся в федеральном розыске наркодельцу удавалось благополучно пересекать государственные границы и оставаться неуловимым.



Итак, за решёткой находятся шесть наркодельцов. Первая пойманная группа: супруги - граждане России Илья и Екатерина, а также их помощники курьеры - 41-летний Алексей, гражданин Кыргызстана, и 27-летний Дилшат, гражданин Узбекистана. Вторая группа - Александр с его спонсором Султаном. Можно ли считать, что чёрный рынок спайсов в Кыргызстане ликвидирован?



- Нет никаких гарантий, - считает начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД полковник милиции Азамат Араев, - что в республике не действуют и другие преступные группы, распространяющие этот вид наркотиков. И что в Кыргызстан не приедут другие гастролёры. Мы по-прежнему держим руку на пульсе, борьба с распространением психотропных веществ - одно из приоритетных направлений нашей службы. Ведь этот вид наркотиков - крайне опасный. Его пагубное воздействие на человеческий организм до конца не исследовано. Были случаи, когда люди впадали в кому даже после употребления первой дозы. Остановить катастрофу мы можем только вместе с общественностью. Поэтому хочу попросить ваших читателей: любой, ставшей вам известной информацией, касающейся торговли спайсами, делитесь с милицией. Обратиться можно в дежурную часть СБНОН по телефону 66-02-44 или в дежурную часть МВД - 66-23-31. Анонимность гарантируется. Помните - на кону жизнь и здоровье ваших детей.



Вадим НОЧЁВКИН