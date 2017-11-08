Расследования

Подробности Расследования 08.11.2017 12:40 Просмотров: 20

У высокопоставленных управленцев Кыргызстана появился соблазн - сваливать на казахско-кыргызский конфликт все проблемы, а также собственные ошибки и просчёты.



В обстановку в Кыргызстане, и без того нервозную, на днях привнёс панику вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. С его лёгкой руки информационные ленты взорвались заголовками типа: "ТЭЦ Бишкека может остаться без казахcтанского угля".



Накануне отопительного периода такие новости - словно удар под дых. Мало того что устроенная Казахстаном пограничная блокада ударила по кыргызскому сельскому хозяйству - теперь, получается, дошла очередь и до кыргызской ЭНЕРГЕТИКИ, что опаснее вдвойне-втройне!



Паника, впрочем, оказалась несколько преждевременной. Но когда мы начали разбираться с ситуацией, выяснилось - повод для тревоги всё-таки есть. Правда, с казахско-кыргызским конфликтом он совсем не связан.

Дуйшенбек Зилалиев.



На вице-премьерском посту курирует реальный сектор экономики, инфраструктурное и региональное развитие, то есть по сути является главным хозяйственником Кыргызстана.



По образованию же главный хозяйственник - юрист. Учился в Карагандинской высшей школе МВД СССР, в Бишкекской высшей школе милиции. В 1995 году окончил Анкарскую полицейскую академию МВД Турецкой Республики. Кандидат юридических наук. Работал следователем, преподавал в Академии МВД КР, сделал неплохую карьеру в Госкомимуществе. Полтора года занимал пост заместителя секретаря Совета обороны КР.



Специфическое образование не помешало Зилалиеву в 2013 году возглавить Госагентство по геологии и минеральным ресурсам, позже преобразованное в Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования. При том что к энергетике он имел отношение 27 лет назад, работая ещё до своей милицейской карьеры электромонтажником. На посту председателя госкомитета Зилалиев оказался одной из ключевых фигур в скандале с чешской фирмой "Лигласс", взявшейся строить в Кыргызстане ГЭС. Зилалиев возглавлял тендерную комиссию, присудившую этой фирме победу, затем от имени правительства подписал с ней соглашение. Бесславный финал этой авантюры известен.



Скандал с "Лигласс", однако, совсем не помешал дальнейшей карьере Зилалиева. Даже наоборот - премьер-министр Сапар Исаков взял его в своё правительство вице-премьером.



Наделавшее много шуму заявление вице-премьера Зилалиева прозвучало 31 октября - на заседании парламентского Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. Чиновник сообщил депутатам: 15 дней назад из Казахстана перестал поступать уголь на ТЭЦ Бишкека.

Вице-премьер, впрочем, тут же поспешил депутатов успокоить: два месяца бишкекская теплоэлектроцентраль продержится - там есть 257 тысяч тонн угля, чего должно хватить на этот срок. А через два месяца, оптимистично предположил Зилалиев, ситуация с Казахстаном изменится и уголь вновь начнёт поступать на склады ТЭЦ.



Через два месяца - это канун Нового года, разгар зимы! А вдруг ситуация не изменится? Тогда, сообщил Зилалиев, ТЭЦ Бишкека сможет пройти отопительный период и без угля из Казахстана. "Сложно будет, но сможем", - заверил он депутатов. Есть, дескать, ещё полмиллиона тонн местного угля с кыргызстанского Кавакского угольного бассейна (более известного как месторождение Кара-Кече), которые всего лишь нужно вывезти.



Отвечая на вопросы депутатов, вице-премьер Зилалиев сообщил им, что правительство нашло рычаги давления на Казахстан. Один из основных - вода. Зилалиев сказал, что не будет сейчас всего рассказывать, но многозначительно намекнул на предстоящую весну. Разгадать зилалиевский ребус, впрочем, было несложно, ибо разговоры о таком сценарии идут уже давно. Чиновник явно намекал на Кировское водохранилище, что в Таласской области, чья вода используется для орошения казахстанских полей. Вот перекроет Кыргызстан воду - соседи сразу сговорчивее станут. Таким образом казахско-кыргызская "торговая война" может перерасти в "водную войну" - эти задумки стратеги из правительства КР почти не скрывают.



Общественность ещё не успела переварить озвученную вице-премьером Зилалиевым тревожную информацию (а подумать здесь было над чем), как через два дня - 2 ноября - он же, Зилалиев, не моргнув глазом объявил там же, в Жогорку Кенеше: уголь из Казахстана вновь стал поступать на ТЭЦ Бишкека. В ноябре ожидаются поставки около 100 тысяч тонн угля…



Для нашей редакции эта новость, впрочем, откровением не стала. Ещё накануне, 1 ноября, постоянный эксперт нашей газеты Николай Лукьянович Кравцов, которого мы попросили прокомментировать ситуацию вокруг бишкеской ТЭЦ, нам сообщил: уже на другой день после панического заявления вице-премьера очередные 6 вагонов с углём прибыли из Казахстана. И перебои с поставками топлива вовсе не были связаны с блокадой на границе.



- Уже много лет подряд каждый август Казахстан предупреждает своих торговых партнёров за рубежом: подавайте заявки на использование казахстанского подвижного состава (то есть железнодорожного транспорта), чтобы потом не было претензий, - рассказал Кравцов. - Дело в том, что с конца сентября железнодорожные вагоны в Казахстане сильно загружены - начинаются осенне-зимние перевозки. И казахстанские железнодорожники должны скорректировать свои планы с учётом этих заявок.



- Как я узнал, - продолжал эксперт, - проблема с нехваткой вагонов возникла и на сей раз. В такой ситуации вице-премьеру совсем незачем было делать громкие заявления. Поставками угля на ТЭЦ Бишкека занимается кыргызстанская (!) частная компания-посредник "Рассвет Компани" - уже третий год подряд она выигрывает тендеры. Она же занималась этим и раньше, но под другой вывеской. С этой компанией ОАО "Электрические станции" имеет контракт. Если нарушается график поставок, то разбираться надо в первую очередь с этой компанией. Если в чём-то прокололась она - пусть сама всё и расхлёбывает. Если виноват поставщик - надо выставлять неустойку ему. То есть решать проблему нужно, как обычно решаются все хозяйственные споры. А не прикрываться проблемой кыргызско-казахской границы.



- Скажите, а бишкекская ТЭЦ в самом деле может обойтись без казахстанского угля? - поинтересовались мы у эксперта-энергетика Кравцова. Здесь и стала открываться весьма любопытная картина.



- Может, - подтвердил Николай Лукьянович. - Но для этого придётся остановить на ТЭЦ котлы, которые могут работать только на шабыркульском угле с Карагандинского угольного бассейна. Дело в том, что во все времена котлы проектировались под конкретное топливо, но не наоборот. Котлы бишкекской ТЭЦ изначально проектировались под каменный карагандинский уголь. И когда депутаты требуют перевести эти котлы на местный - бурый кара-кечинский - уголь, я в ответ предлагаю им заправлять их дизельные джипы бензином (или наоборот). Депутаты смотрят на меня, как на дурака, хотя мы предлагаем друг другу одно и то же.



Так вот, эти остановленные котлы (от 6 до 11 штук, по моим подсчётам) будут стоять, ржаветь, и через два-три года их придётся просто вырезать и выкинуть на свалку. Именно так поступили китайцы, проводившие модернизацию ТЭЦ: вырезали 8 котлов и 4 турбины - самые старые, установленные до 1965 года. И на их местах поставили два энергоблока по 150 мегаватт. Спроектированные как раз под кара-кечинский уголь. Но чтобы эти два блока нормально заработали, чтобы вырабатывали электроэнергию и тепло для бишкекчан, нужно дополнительно более 1 миллиона 400 тысяч тонн кара-кечинского угля в год. А для этого добычу угля на Кавакском угольном бассейне нужно увеличить в три раза!



Что собой представляет Кавакский бассейн? Это - огромная угольная гора. Которую с 11 сторон роют 11 частных компаний - уголь добывают. Был такой шахтёрский городок Кавак - сейчас он называется Мин-Кушем. Мы были там ещё студентами. Очень нам, помню, Кавак понравился: хорошие дома, в магазинах - московское обеспечение, а улицы по несколько раз на дню поливальная машина моет. Мы тогда не понимали, что это - дезактивация. Уголь-то и пепел от него - радиоактивные! Там прежде уран добывали. Уровень радиоактивности кара-кечинского угля, может быть, выше куланского из Казахстана, из-за которого несколько лет назад, как помните, здесь скандал вспыхнул.



Ладно, радиоактивность - тема отдельная. Казахстанский уголь проходит первичную переработку прямо на месте добычи: крупный - отдельно, средний - отдельно, мелкоту - так называемый энергетический уголь - везут на нашу ТЭЦ. А на Кара-Кече этого не делается - просто роют и вывозят. Мало того, что при нынешней примитивной технологии добыть те дополнительные полтора миллиона тонн угля разработчики Кара-Кече просто не смогут, весь этот уголь ещё нужно как-то вывезти. Если вывозить будут на грузовиках, как сейчас, то окончательно убьют дорогу.



- Ещё в мае 2016 года в нашей публикации "Кто и как управляет Кыргызстаном?" вы выражали опасение, что бишкекская ТЭЦ так и не заработает после модернизации, если не будет построена железная дорога от Кара-Кече. И как строительство "железки" продвигается?



- Никак! Ещё с 2013 года я чиновникам объяснял, что вопрос доставки угля на ТЭЦ никак не решить, если не построить 183 километра железной дороги - от Кара-Кече до города Былыкчи. За это время не появилось ни сантиметра дороги. И к решению этой проблемы не приблизились ни на шаг. Как говорил герой известного фильма, "есть желание купить дом, но возможность - только купить козу".



Из информационных лент:



Август 2016 года. Сооронбай Жээнбеков, тогдашний премьер-министр Кыргызстана, ознакомившись с ходом модернизации ТЭЦ Бишкека, дал указание энергетикам: "В 2017 году столичная ТЭЦ должна быть полностью адаптирована к местному углю. Отечественные производители к этому времени должны быть готовы поставить соответствующее количество угля на ТЭЦ".



2 ноября 2017 года. Вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что две попытки продать лицензии на разработку угольного месторождения Кара-Кече потерпели неудачу - не поступило ни одной заявки. Главная проблема, по словам Зилалиева, - высокая стоимость строительства железной дороги от месторождения до города Балыкчи. "Сегодня правительство рассматривает возможность изменения условий конкурса. Например, предложить инвестору сначала построить ТЭЦ на карьере, а уже потом заниматься железной дорогой", - сказал вице-премьер.



- 30 августа этого года, накануне Дня независимости Кыргызстана, президент Атамбаев торжественно открыл новые энергоблоки бишкекской ТЭЦ. Перерезал ленточку - вперёд! Значит, китайские блоки всё-таки должны заработать?



- Давайте сравним некоторые цифры. Вот - прошлый осенне-зимний период 2016-2017 года. Китайцы ведут модернизацию ТЭЦ Бишкека, они уже убрали часть котлов и турбин. А с теми, что остались, ТЭЦ несла такую нагрузку: от 300 мегаватт в ноябре 2016-го до 360 мегаватт в декабре и январе 2017-го.



А вот - осенне-зимний период 2017-2018 года. При его прохождении правительством запланирована такая нагрузка бишкекской ТЭЦ: от 250 мегаватт в ноябре 2017-го до 320 мегаватт в декабре, а также январе и феврале 2018-го.



Как видим, нагрузка уменьшилась - мощность ТЭЦ даже в самые холодные месяцы будет задействована ещё меньше, чем в прошлом году. Но китайцы-то за это время ввели два энергоблока на 300 мегаватт - где они?! Ведь вместе с ними ТЭЦ теперь может нести нагрузку примерно 660 мегаватт. Выходит, работа этих хвалёных китайских блоков вообще не запланирована! Выходит, они будут простаивать - как мы и предсказывали.



- Почему?



- По той же, считаю, причине, о которой мы говорили, - невозможно для этих энергоблоков добыть нужное количество кара-кечинского угля и доставить его на ТЭЦ. Несмотря на то что реализация проекта модернизации ТЭЦ Бишкека началась ещё в 2013 году, правительство Кыргызстана ничего не сделало для того, чтобы решить вопрос обеспечения топливом этого стратегического объекта.



Теперь посчитаем. Стоимость проекта по модернизации ТЭЦ, которую проводила китайская компания ТВЕА, составила 540 миллионов долларов - с учётом обслуживания кредита. Кредит предоставил китайский "Эксимбанк" на 20 лет под 2 процента годовых. То есть на протяжении 20 лет Кыргызстан должен ежегодно возвращать банку по 27 миллионов долларов. Результат: новые современные энергоблоки будут простаивать, а Кыргызстан будет платить за эту красивую "игрушку" по 27 миллионов долларов в год - и это без учёта зарплаты персонала и других обязательных расходов на её содержание. До тех пор, пока не будет решён вопрос с топливом. А его решения не видно даже на горизонте.



- Правительство между тем полно оптимизма: впервые Кыргызстан, говорят, вступает в отопительный сезон без дефицита электроэнергии. Токтогульское водохранилище в кои-то веки заполнено под завязку, перед президентскими выборами кыргызстанцам даже отапливаться электричеством разрешили…



- А вы не обратили внимание на такую новость: с середины октября Кыргызстан вдруг прекратил экспорт электроэнергии в Узбекистан, успев из 1 миллиарда 250 миллионов киловатт-часов, о которых договорились, поставить 1 миллиард 140 миллионов. При том что недавно подписали с Узбекистаном договор о поставке ещё 550 миллионов кВт-ч в зимний период. Думаю, это сделано из-за экономии - электроэнергию, которую могла выработать бишкекская ТЭЦ, видимо, решили брать у Токтогулки. Значит, дефицит всё же будет. А если ещё с казахстанским углём начнутся перебои…



Из публикации газеты "Дело №…" за 3 сентября 2014 года "С нами уже нельзя говорить с позиции силы". Фрагмент речи президента Атамбаева по случаю празднования 23-й годовщины независимости Кыргызстана:



"Жизнь показала, что нельзя нам полагаться только на гидроэнергетику. К сожалению, маловодные годы могут стать нормой, поэтому по моему заданию Минэнерго уже работает над проектом строительства теплоэлектростанции на угольном месторождении Кара-Кече. Кроме того, надо переделать ТЭЦ-2 города Бишкека под газ, и если "Газпром" поддержит, то ввести ТЭЦ-2 в строй уже к следующей зиме".



- Прошло больше двух лет. Что известно про проект строительства ТЭЦ на Кара-Кече?



- Известно, что в прошлом году всё та же китайская компания ТВЕА за 3 миллиона долларов разработала технико-экономическое обоснование строительства тепловой станции на Кара-Кече. И… на этом всё заглохло. Что было дальше, не знаю.



- Судя по объяснениям вице-премьера Зилалиева, на том строительстве ещё, что называется, и конь не валялся… А как дела с бишкекской ТЭЦ-2, которая, как надеялся президент, должна была заработать ещё позапозапрошлой зимой?



- Буквально на днях речь об этом зашла в Жогорку Кенеше. Выяснилось, что ТЭЦ-2 по сей день стоит законсервированная, поскольку часть её территории каким-то образом перешла в частные руки и на ней построено две сотни жилых домов. Эти дома надо сносить, людей переселять и выплачивать им компенсацию, но денег на это нет. Как сказал вице-премьер Зилалиев, говорить о запуске ТЭЦ-2 можно только после разрешения судебных споров. Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Азамат Оморов заверил депутатов: "Этим вопросом занимаемся". Это "занимаемся" тянется уже несколько лет. И чем закончится, неизвестно, - заключает эксперт Кравцов.



Словом, каким из масштабных проектов ни поинтересуйся - вспоминаются слова из известной песенки "Остров невезения": "Крокодил не ловится, не растёт кокос, плачут, богу молятся, не жалея слёз…"



Дело, однако, похоже, вовсе не в невезении, а в элементарном неумении управлять. И складывается впечатление, что для отечественных управленцев кыргызско-казахский кризис разразился очень вовремя: отвлекает он внимание общественности от этого неумения.



Артур ИСАЕВ

Новые энергоблоки бишкекской ТЭЦ. Пока это - всего лишь красивая, но, увы, бесполезная "игрушка", за которую кыргызстанцы, однако, каждый год будут платить по 27 миллионов долларов.



