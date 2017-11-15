Расследования

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состоялась итоговая пресс-конференция А.Атамбаева
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президент Атамбаев встретился с президентом России В.Путиным
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уволен вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев
Об этом 17 ноября сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.Подробнее...
у фракции "Республика - Ата Журт" новый лидер
16 ноября в закрытом режиме избран новый лидер фракции "Республика - Ата Журт".Подробнее...
в Бишкеке вспомнили о подвиге бойцов Панфиловской дивизии
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кыргызско-казахское соглашение о $100 млн денонсировано
Президент Кыргызстана подписал документы о денонсации соглашения с Казахстаном о $100 млн техпомощи Кыргызстану при вступлении в ЕАЭС.Подробнее...
Жусупбек Шарипов
назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Украине.
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ЭТО КОШМАР, А НЕ ПАМЯТНИК!
лучше один раз увидеть
Гражданские активисты и чиновники посетили ледники в районе месторождения Кумтор.Подробнее...
суд Самакова:
Гособвинение запросило для подсудимых от 11 до 19 лет тюрьмы.Подробнее...
в Бишкеке разграблен музей М.Фрунзе
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в Кыргызстане выпущена новая купюра
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шесть лет в истории Кыргызстана
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сообщайте о проблемах на границе
О проблемах на кыргызско-казахской границе можно сообщить на горячую линию.Подробнее...
Бишкекский горсуд огласил приговор членам «Народного парламента»
Их вина признана полностью доказана.Подробнее...
Омурбек Бабанов покинул пост главы фракции "Республика - Ата Журт"
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патрульную милицию в Кыргызстане расформировали
Главное управление патрульной милиции (ГУПМ) МВД упраздняется, заявил 10 ноября на экстренном совещании правительства по вопросам безопасности на дорогах премьер-министр Сапар Исаков.Подробнее...
ИНАУГУРАЦИЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА:
КОГДА, ГДЕ, КАК?Подробнее...
АСТАНА НАЗВАЛА 5 УСЛОВИЙ
снятия блокады на кыргызско-казахской границе.Подробнее...
парламент Кыргызстана денонсировал соглашение с Казахстаном
Денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении помощи в $100 миллионов в рамках евразийской интеграции депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении. Решение принято 9 ноября на заседании парламента.Подробнее...
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Расследования
БАСМАЧЕСТВО: ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ХАЛИФАТА
Иван Панфилович Белов. Главнокомандующий войсками Туркестанской Советской Республики (ТСР). Впервые слово "басмачи" появилось в официальных документах с подачи его
Переговоры представителей советской власти с главарями басмачей, Фергана,
Отряд ферганских басмачей, 1922 год.
Муэтдин-бек (слева) и начальник его штаба Янгибай Бабашбаев перед расстрелом. Зверства, совершённые Муэтдином, едва не привели к линчеванию бандита после судебного процесса над ним. Во время суда мусульмане молились за праведный суд, укрепление советской власти и справедливое возмездие Муэтдину и его сообщникам.
Ибрагим-бек - один из басмаческих вожаков. Деньги напрямую от англичан не брал, считая своим сувереном бухарского эмира. Расстрелян во дворе Ташкентского отдела ГПУ в 1932 году.
Сергей Сергеевич Каменев. По единодушному признанию всех историков - настоящий победитель басмачей. Полковник Генерального штаба Российской империи. В Красной армии - с апреля 1918 года. С 8 июля 1919-го по апрель 1924 года - главнокомандующий Вооружёнными силами республики.
"Сборник указаний по борьбе с басмачеством" с методическими указаниями "Система борьбы с басмачеством (бандитизмом)" Сергея Каменева. Издание Реввоенсовета Туркестанского фронта, 1924 год. Настольная книга каждого командира и политработника в Туркестане. Бывший министр обороны США Роберт Макнамара искренне жалел, что теоретические изыскания Каменева по методам борьбы с партизанскими формированиями он получил только после войны во Вьетнаме.
53-я дивизия войск ОГПУ. 1930 год. Памир. Обратите внимание на первого слева командира. В его руках - британский пистолет-пулемёт "Томми" образца 1928 года. В Красную армию такое оружие не поступало. Видимо, трофей, захваченный у басмачей.
Русско-кыргызский добровольческий отряд по борьбе
Гульчинский отряд добровольческой милиции по борьбе с бандитизмом.
Фото 1923 года.
Джалал-абадские милиционеры.