Расследования

Подробности Расследования 15.11.2017 12:05 Просмотров: 29



Сегодня - как мы и обещали в прошлом номере газеты в публикации, посвящённой гражданской войне в кыргызском Туркестане, - подробно поговорим о басмачестве.



Вокруг этого явления нагромождено великое множество мифов - как прежних советских, так и нынешних антисоветских. Если в СССР басмачей считали бандитами на службе мирового империализма, то в наши дни их называют борцами за свободу, а басмачество в целом - национально-освободительным движением.



Но так ли это на самом деле?



Кем были в действительности басмачи?



Для чего некоторых из лидеров басмаческих групп конвоировали на судебные процессы в бронепоездах?



Почему ошане в 1922 году не принимали из рук приговорённых к расстрелу басмачей разломленный хлеб - как символ прощения за все обиды?



Сколько было народного в тех, кого в советское время называли басмаческими курбаши?





"Робины Гуды" от хлопка



Мало кто знает, что слово "басмачи" изначально было единственного числа. Если "басмак" с тюркского языка переводится как "налёт", то "налётчик" - это "басмаКчи". Со временем буква "к" выпала, а "басмачи" стало существительным множественного числа.



Так же мало и тех, кто знает, что басмачи появились в Средней Азии задолго до того, как регион присоединился к Российской империи. Это были не какие-то организованные силы, а разрозненные шайки разбойников и скотокрадов. После присоединения к империи мало что изменилось. В полицейском рапорте начала ХХ века говорилось:



"Необходимо отметить, что разбои и грабежи совершаются исключительно туземцами, иногда лишь, очень редко, их участниками являются кавказские выходцы (речь - об армянах, живущих в Центральной Азии очень давно - с VI века нашей эры), ещё реже - русские. При этом кавказцы и русские действуют самостоятельно, не входя в соглашение с туземными разбойниками. Последние же производят открытые разбойные нападения, действуя многочисленными шайками. Нападения совершаются почти исключительно на дома зажиточных туземцев".



И если до 1900 года число разбойничьих налётов, в той же Ферганской области к примеру, не превышало полусотни случаев в год, то в период с 1900-го по 1908 год число таких налётов выросло в пять раз. Выросло как раз в тот момент, когда на этих землях начало развиваться хлопководство - дело выгодное, но трудоёмкое.



В начале ХХ века крестьяне, чтобы выращивать хлопок, стали брать кредиты: заёмные средства зачастую составляли 80 процентов всех денег, необходимых для выращивания этой культуры. Ссуды давали не только фирмы, но и ростовщики под сумасшедшие, даже по нынешним временам, 4 процента в месяц. То есть взял сейчас 100 рублей - через год отдай 148. Под залог требовали недвижимость. За полученную ссуду дехканин-хлопкороб платил до 200 процентов, и деваться ему было некуда - собственных денег на посев и возделывание хлопка у него не было. Выращивать же зерновые в Ферганской долине было бессмысленно - более дешёвый хлеб везли из центральных губерний России.



По логике вещей разведение хлопка при тогдашнем на него спросе должно было обогатить дехкан. Вместо этого они стали разоряться. Вариантов было немного - в петлю либо в разбойники. Дехкане выбирали второе - в первые 8 лет ХХ века всплеск разбоев совпал с количеством исков по взысканным долгам. Ну а поскольку часто басмачи награбленное раздавали беднякам, те относились к ним с уважением и никогда не выдавали царским властям.



Потом свергли царя, а следом - и Временное правительство. Когда большевики взяли власть в Ташкенте, они не включили в состав первого Совнаркома Туркестанской Советской Республики ни одного представителя коренного населения. За что вполне справедливо получили нагоняй от ЦК РКП (б) из Петрограда. Питер потребовал включить в туркестанский Совнарком представителей коренных народов, однако это требование выполнили только через полгода.



Завершающим картину штрихом стала радиограмма ЦК РКП (б) от 10 июля 1919 года на имя ЦИК Туркестанской Республики и краевого комитета Коммунистической партии: "Необходимо широкое пропорциональное привлечение туркестанского туземного населения к государственной деятельности, без обязательной принадлежности к партии, удовлетворяясь тем, чтобы кандидатуры выдвигались мусульманскими рабочими организациями. Прекратить реквизицию мусульманского имущества без согласия краевых мусульманских организаций, избегать всяких трений, создающих антагонизм".



Впрочем, в образовавшемся, параллельно с советской властью, в Коканде правительстве Туркестанской автономии ("Туркистон мухторияти", которую ещё называют Кокандской автономией) ситуация с национальным вопросом была примерно такой же. То, что там не было русских, понять, в принципе, можно. Но там не было и тех, кого мы сейчас знаем как кыргызов и таджиков. Нынешние туркмены были далеко, поэтому их в расчёт не берём. Хотя нет - один представитель некоренных народов в кокандском правительстве всё же был - еврей Соломон Герцфельд, занимавший пост министра финансов Туркестанской автономии. Все остальные - татары, узбеки и казахи.



После некоторых пертурбаций военным министром Кокандской автономии стал бывший начальник милиции Коканда Ходжи Магомед Ибрагим Ходжиев - будущий Кичик-Эргаш (или Иргаш) - "Маленький" Эргаш, о котором мы упоминали в предыдущей публикации. К тому времени за Эргашем числилась серьёзная сила - полторы тысячи бойцов.



Позднее Кичик-Эргаш хоть и недолго, но побывал даже главой Кокандской автономии. Именно отряды Кичик-Эргаша и стали основой ферганского басмачества после разгона Кокандской автономии.



К январю 1918 года в отрядах Кичик-Эргаша было установлено что-то вроде воинских званий. Десятком командовал унбаши, сотней - юзбаши, военным районом - лашкарбаши, военным округом - эмир лашкарбаши. Командиров отрядов называли курбаши (звание, аналогичное капитану царской армии). Позже звание "курбаши" перешло на каждого командира басмаческого отряда - даже далеко за пределами Коканда.



В начале 1918 года свои отряды организовали бывший начальник милиции Старого Маргелана - известный читателю по предыдущей публикации Мадамин-бек, а также Шермухаммад-бек (он же Куршермат) и Ибрагим-бек. После гибели Кичик-Эргаша в феврале 1918 года его преемником стал ходжа Эргашбай Бердиев, он же Катта-Эргаш ("Большой" Эргаш). Избрали Катта-Эргаша вполне себе демократично - на сходке 40 басмаческих курбаши Ферганской долины.



Строго говоря, впервые слово "басмачи" в сводках и донесениях руководства Красной армии появилось только осенью 1919 года. До этого их формирования называли периодически то разбойничьими шайками, то контрреволюционными бандами. Но 18 сентября 1919 года председатель Реввоенсовета Туркестана Дмитрий Саликов и главком войск Туркестанской Республики Иван Белов сообщают в Москву: "Главное событие разыгрывается в Фергане. Там создалась Крестьянская армия (Константина Монстрова, упоминавшегося в предыдущей публикации), соединившаяся с разбойниками, по-местному - басмачами, возглавляемая белогвардейцами, которая перешла к активным действиям".

Иван Панфилович Белов. Главнокомандующий войсками Туркестанской Советской Республики (ТСР). Впервые слово "басмачи" появилось в официальных документах с подачи его

и председателя Реввоенсовета ТСР Дмитрия Саликова.

Переговоры представителей советской власти с главарями басмачей, Фергана,

1921 год. В центре - Куршермат, идеолог местного прообраза ИГИЛ.

Отряд ферганских басмачей, 1922 год.



кровавая жатва



С подачи некоторых историков в обществе возник ещё один миф о басмачестве - как о национально-освободительном движении. Но если поднять документы того времени, то видно, что национальностей как таковых на территории Средней Азии тогда попросту не было. Таджикский историк Камолудин Абдуллаев так и пишет: "Нации здесь стали формироваться только после начала индустриализации, то есть в 30-е годы, когда основные очаги басмачества уже были ликвидированы".



И действительно: в документах мелькают то "локайцы", то "кипчаки", то "мундузы", то "персы", то "йомуды", то "текинцы". Ну а если вспомнить, что в рядах басмачей сражались и русские (в сводках ОГПУ фигурировал, в частности, некий командир Василий Донец), то "национальный" характер басмачества и вовсе меркнет. Причём эти русские были как принявшими ислам, так и вполне себе православными.



Вот и получается, что басмачество в целом состояло либо из племенных групп, либо из территориальных. На тот момент единственным объединяющим началом здесь был только ислам, который иные курбаши использовали как прикрытие для грабежа. Согласитесь, никто не любит, когда его называют бандитом, а вот "муджахиддин" (моджахед) либо "борец за народ" - это несколько иное "качество жизни".



Вот один "образчик" такого "борца за народ" - Муэтдин-бек. Он же Муэтдин Усманалиев, ставка которого располагалась в нынешнем Ноокате, райцентре в Ошской области. О нём стоит рассказать подробнее.



Муэтдин Усманалиев стал предводителем своего отряда, убив предыдущего главаря - Османа-курбаши. Как-то раз Муэтдин сдался Красной армии и был назначен командиром эскадрона Интернациональной бригады. После чего… продолжал грабить местное население, но уже под видом проведения реформ советской властью. Когда это дошло до командования, Муэтдин расстрелял своего помощника Кара-Ходжу и ещё 12 бойцов, верных советской власти, и ушёл в горы. Историки эпохи независимости в бесчинствах "перекрасившихся" басмачей против мирного населения обвинят Советы в целом, "забыв" при этом, что за подобные "художества" у красных вообще-то было принято расстреливать.



Но вернёмся к Муэтдину. В 1928 году "Вестник Верховного Суда СССР" опубликовал воспоминания бывшего председателя Революционного военного трибунала Туркестанского фронта Петра Камерона - как раз про Муэтдина. Показания свидетелей на суде по его делу, к слову, до сих пор не обнародованы полностью, но и от того, что известно, волосы встают дыбом. Убийства, грабежи, жестокие, даже по азиатским понятиям, казни - полный набор. Жители Восточной Ферганы панически боялись Муэтдина (было из-за чего!), поэтому Красная армия долго не могла получить от местных жителей содействия в расследованиях его преступлений.



Вот выдержка из обвинительного акта по уголовному делу Муэтдина:



"13 мая 1921 года Муэтдин произвёл нападение на продовольственный транспорт, шедший по куршабо-ошской дороге в город Ош. Транспорт сопровождался красноармейцами и продармейцами, каковых было до 40 человек. При транспорте находились граждане, в числе коих были женщины и дети; были как русские, так и мусульмане. Вёз транспорт пшеницу - 1 700 пудов, мануфактуру - 6 000 аршин и другие товары. Муэтдин со своей шайкой, напав на транспорт, почти всю охрану и бывших при нём граждан уничтожил, всё имущество разграбил. Нападением руководил сам и проявлял особую жестокость. Так, красноармейцы сжигались на костре и подвергались пытке; дети разрубались шашкой и разбивались о колёса арб, а некоторых разрывали на части, устраивая с ними игру "в скачку", то есть один джигит брал за одну ногу ребёнка, другой - за другую, и начинали на лошадях скакать в стороны, отчего ребёнок разрывался; женщины разрубались шашкой, у них отрезали груди, а у беременных распарывали живот, плод выбрасывали и разрубали.



Всех замученных и убитых в транспорте было до 70 человек, не считая туземных жителей, трупы которых были унесены мусульманами близлежащих кишлаков и точное число каковых установить не удалось".



В 1922 году Муэтдин оказался прижатым к горам красноармейцами и чекистами. Выхода у него не было совсем - единственный путь через Алайскую долину быстро бы выкосил его "воинство" голодом и холодом. И тогда Муэтдин решил сдаться во второй раз. Чтобы потом, когда выдастся момент, снова начать борьбу с советской властью. Но, видимо, Муэтдин настолько надоел даже своим рядовым басмачам, что те показали чекистам, где спрятано оружие, которое их командир собирался использовать в будущей войне с Советами.



Муэтдина обо всём этом предупредили, и он решил бежать. И ладно бы просто бежать, но ему перед этим захотелось убить военкома штаба войск Ферганской области Николая Болотникова и начальника штаба ошской милиции обороны Кадырбека Камчибекова - внука Курманджан датки (командиром этих милиционеров был второй внук "алайской царицы" - Жамшитбек Карабеков). Муэтдина арестовали - вместе со штабом.



Упомянутый выше председатель трибунала Пётр Камерон приказал опросить население наиболее пострадавших районов Ферганы и добился проведения судебного процесса в самом центре муэтдиновских бесчинств. По задумке Камерона, суд над Муэтдином должен был стать открытым и гласным, "чтобы окончательно оттолкнуть колеблющиеся элементы от поддержки басмачества. В город Ош на процесс прибыло 1 500 человек бедноты из всех пострадавших от басмачей районов области".



Муэтдина и его штаб везли в Фергану на бронепоезде. Район железной дороги, станцию "Кара-Суу" и город Ош объявили: "На военном положении". Ходили упорные слухи, будто бы зять Муэтдина Нурмат-Минбаши собирается отбить тестя либо в пути, либо во время самого судебного процесса. После станции "Кара-Суу" для охраны трибунала и обвиняемых выделили кавалерийский полк и броневик для перевозки басмачей до Оша.



Суд над Муэтдином открылся 21 сентября 1922 года. Вместе с ним судили ещё 11 человек, включая начальника штаба Янгибая Бабашбаева, палача банды Камчи Темирбаева и муллу Току Алиева. В течение шести дней процесса свидетели прибывали даже из самых отдалённых районов. Один из свидетелей мулла Мухаммед Умаров рассказал о пытках и об убийствах, творимых Муэтдином, и добавил: "Я сам уцелел лишь потому, что Муэтдин не рискнул меня убить: меня, как духовника, уважало население". Судьи спросили муллу: "А как же шариат?" Тогда мулла закричал: "Он никакого шариата не признавал! Его шариат - грабежи и убийства!" В заключение Умаров заявил суду, что население всех районов попросило его сказать: "Если хотя бы один из этих преступников будет освобождён, мы все бросим свои родные места и уйдём в горы или в Мекку".



Далее Камерон пишет: "Совершенно неожиданно мулла Умаров обращается к народу, и тысячная толпа опускается на колени и начинает молиться. Я не знал, как мне реагировать на всё это. Член суда товарищ Рустемов объяснил мне, что они возносят Аллаху мольбу за праведный суд, укрепление советской власти и справедливое возмездие Муэтдину и его сообщникам".



Речь обвинителя, требовавшего расстрелять каждого бандита, народ встречал гулом одобрения. Было несколько попыток учинить над подсудимыми самосуд. Едва не пострадал от публики адвокат Гумеров, который кое-как людям объяснил, что советская власть хочет, чтобы даже для таких бандитов всё было по закону.



К расстрелу приговорили вместе с Муэтдином ещё семерых. Четверо рядовых басмачей, не успевшие запятнать себя кровью, получили разные тюремные сроки. Камерон ждал из Москвы утверждения приговора, но оно запаздывало. К этой проблеме внезапно прибавились ещё две: во-первых, зять Муэтдина всё-таки появился под Ошем, а во-вторых, люди прорвали цепь конвоя, чтобы линчевать приговорённых. Как быть? Слово - Камерону: "Выносим дополнительное постановление: военный трибунал в полном сознании революционной целесообразности и необходимости считает необходимым приговор привести в исполнение немедленно".



Всех приговорённых отвели к подножию Сулайман-Тоо и расстреляли.



По воспоминаниям Камерона, толпа бросилась к могиле для преступников и стала закидывать её заранее заготовленными отбросами и нечистотами. "И долго в моих ушах стоял оглушительный рёв толпы: "Сдохни! Сдохни!" - в ответ на последнюю просьбу осуждённых принять от них разломленные куски хлеба как символ прощения за все обиды… До позднего вечера раздавались в городе звуки восточных оркестров. Через два дня я был в поселке Куршаб и в городе Узгене. И здесь всё население стихийно и единодушно праздновало конец Муэтдина", - вспоминал потом Камерон.



Как видим, история не только Муэтдина, но и прочих вожаков басмаческих шаек напрочь разбивает постсоветский миф об их повсеместной поддержке народом и духовенством Туркестана.



Известно, например, что только в 1920 году, по неполным данным, басмачи сожгли 56 хлопкоочистительных заводов, около 153 тысяч пудов (2 миллиона 448 тысяч килограммов) хлопка-сырца, более 34 тысяч кип волокна, свыше 17 тысяч пудов семян. В Ферганской области басмачи истребили из каждой сотни 84 лошади, 93 головы крупного рогатого скота и 90 голов мелкого скота. Поддерживать тех, кто творит такое, не будет никто и никогда. Если он, конечно, пребывает в здравом уме. Тогдашние народы Средней Азии, может, и были в основном неграмотны, но сумасшедших среди них было ещё меньше, чем грамотных.

Муэтдин-бек (слева) и начальник его штаба Янгибай Бабашбаев перед расстрелом. Зверства, совершённые Муэтдином, едва не привели к линчеванию бандита после судебного процесса над ним. Во время суда мусульмане молились за праведный суд, укрепление советской власти и справедливое возмездие Муэтдину и его сообщникам.



англосаксонский джихад



Ещё в январе 1918 года президент США Вудро Вильсон обратился к Конгрессу со своими "14 пунктами" - проектом мирного договора, завершающего Первую мировую войну. В комментариях к проекту Вильсона его советник полковник Эдвард Хауз, в частности, писал: "Нет никакой информации, которая позволила бы составить мнение о правильной политике по отношению к мусульманской России, то есть, коротко говоря, к Средней Азии. Весьма возможно, что придётся предоставить какой-нибудь державе ограниченный мандат для управления на основе протектората".



Весьма любопытные слова. Оказывается, у Америки не было данных, правильно ли советская Россия ведёт себя по отношению к мусульманам. Но этой нехватки информации оказалось вполне достаточно, чтобы поставить вопрос о передаче российских мусульман под управление какой-нибудь другой державе, где с ними, конечно же, будут поступать правильно!



Позднее американцы даже составили карту, которую прямо так и назвали: "Предполагаемые границы России". В приложении к карте говорилось: "Всю Россию следует разделить на большие естественные области, каждая со своей экономической жизнью. При этом ни одна область не должна быть настолько самостоятельной, чтобы образовать сильное государство".



И по сей день Америка не оставляет этих намерений.



Совершенно очевидно, что второй задачей расчленения России было создание вокруг Республики Советов кольца из враждебных ей государств. Положа руку на сердце: вам этот сценарий ничего не напоминает? Впрочем, американцы тогда выступали "вторым номером" и на интересы англичан в Ферганской долине не покушались.



Таким образом, пресловутая Туркестанская автономия, разогнанная большевиками, объективно создавалась в интересах англичан. Как, впрочем, и все правительства в бывшей Российской империи - от Центральной Рады на Украине до Колчака и Дутова в Сибири и на Урале. К большевикам можно относиться по-разному, но именно они собрали заново развалившуюся державу.



Но это будет потом, а пока англичане начали снабжать басмаческих лидеров Мадамин-бека, Куршермата и Джунаид-хана деньгами, оружием и боеприпасами. Упоминавшийся в предыдущей публикации британский разведчик Фредерик Бейли, познакомившись с Мадамин-беком, потом сообщал начальству, что тот мог бы стать реальной опорой контрреволюции в районах Ферганской долины и Памира. Бейли полагал, что если оказать Мадамин-беку помощь оружием, боеприпасами и деньгами, то тот "мог бы оказаться большой занозой в боку большевиков в течение длительного времени".



Судьба Мадамин-бека известна нашим читателям из предыдущей публикации. Что же касается Куршермата, то на английские деньги он сначала воевал в гордом одиночестве, а летом 1920 года объединил часть басмаческих отрядов Ферганы, чтобы создать Лашкари ислом (Исламскую армию). Он также сформулировал главные цели и задачи этой армии: она должна была победить в священном джихаде, изгнать большевиков-неверных из региона, ликвидировать советскую власть, восстановить все исламские институты и создать в регионе… исламское государство. Лозунгами Куршермата были: "Барои ислом!", "Барои лашкари ислом!" и "Барои давлати ислом!". То есть: "За ислам!", "За исламскую армию!" и "За исламское государство!". В общем, всё, что творится сейчас на Ближнем Востоке, - по сути плагиат идей ферганского басмача Куршермата.



Ещё один крупный вожак басмачей - Ибрагим-бек - напрямую английскую помощь не брал принципиально, потому что считал себя подданным эмира Бухары Сейида Алим-хана. Эмир же в 1919 году принял от англичан два каравана (на 600 и 200 верблюдов) с винтовками, патронами и прочим военным имуществом. Год спустя англичане из Мешхеда передали Сейиду Алим-хану ещё 1 200 винтовок, 12 пулемётов, 4 скорострельные пушки, а также патроны и снаряды. Таким образом, нет гарантии, что косвенно английскую помощь не получал и Ибрагим-бек.



После взятия Бухары войсками Михаила Фрунзе Сейид Алим-хан бежал в Афганистан. На тот же, 1920 год приходится окончание ОФИЦИАЛЬНОЙ британской помощи басмачам. Потому, что неофициально британцы продолжали поддерживать басмаческие шайки Средней Азии вплоть до 1942 года. Ибрагим-бек тоже бежал в Афганистан, предпринял ещё несколько вторжений на советскую территорию, но в итоге был разбит, пойман и после суда расстрелян во дворе Ташкентского отдела ГПУ в 1932 году.



Современные историки антисоветской ориентации с некоторых пор считают, что никакой помощи басмачам англичане не оказывали. Есть, однако, сведения, что басмачи накануне боевых действий получали от англичан даже шифровки с записями радиопереговоров красных - вместе с кодами, помогавшими читать все их донесения. Английская агентура была не только среди мирного населения, но и в милиции, армии и даже в отделах и управлениях ОГПУ-НКВД. В ходе того, что с подачи Никиты Хрущёва назовут потом сталинскими репрессиями, английских агентов разоблачат очень много. Но это - уже совсем другая история…

Ибрагим-бек - один из басмаческих вожаков. Деньги напрямую от англичан не брал, считая своим сувереном бухарского эмира. Расстрелян во дворе Ташкентского отдела ГПУ в 1932 году.



стратегия разгрома



В мае 1923 года Туркестан посетил с инспекционной поездкой второй человек в Красной армии - главнокомандующий Вооружёнными силами республики Сергей Каменев (не путать с другим Каменевым - Львом, членом ЦК партии, позже репрессированным). Бывший полковник Генерального штаба Сергей Каменев - автор большинства планов крупных успешных операций, проведённых против Колчака, Деникина и Врангеля. Первые пять маршалов Советского Союза, получившие это звание в 1935 году, - Климент Ворошилов, Семён Будённый (воевал против басмачей полтора месяца), Михаил Тухачевский, Василий Блюхер и Александр Егоров - в гражданскую были его подчинёнными. Сам же Каменев стал тогда всего лишь командармом первого ранга. В 1936 году он умер от сердечного приступа.



После объезда Туркестанского фронта Каменев написал своего рода методическое пособие "Система борьбы с басмачеством (бандитизмом)", позднее вошедшее в "Сборник указаний по борьбе с басмачеством". По "методичкам" Каменева "летучие отряды", отправленные громить басмачей, теперь должны были стать "разделяющимися". То есть уметь делиться на небольшие подразделения со своими командирами. Эти отдельные части обязали иметь на вооружении лёгкие пулемёты, а их командиры были обязаны преследовать остатки басмаческих банд вплоть до их полного уничтожения.

Сергей Сергеевич Каменев. По единодушному признанию всех историков - настоящий победитель басмачей. Полковник Генерального штаба Российской империи. В Красной армии - с апреля 1918 года. С 8 июля 1919-го по апрель 1924 года - главнокомандующий Вооружёнными силами республики.

"Сборник указаний по борьбе с басмачеством" с методическими указаниями "Система борьбы с басмачеством (бандитизмом)" Сергея Каменева. Издание Реввоенсовета Туркестанского фронта, 1924 год. Настольная книга каждого командира и политработника в Туркестане. Бывший министр обороны США Роберт Макнамара искренне жалел, что теоретические изыскания Каменева по методам борьбы с партизанскими формированиями он получил только после войны во Вьетнаме.

53-я дивизия войск ОГПУ. 1930 год. Памир. Обратите внимание на первого слева командира. В его руках - британский пистолет-пулемёт "Томми" образца 1928 года. В Красную армию такое оружие не поступало. Видимо, трофей, захваченный у басмачей.



По мнению Каменева, лишение басмачей и вообще бандитов собственных тайных баз хранения оружия и провианта является важнейшей задачей. Равно как и надёжное нарушение снабжения басмачей из-за границы. Он говорил: "Пусть лучше из-за рубежа прорвётся рейдирующая банда, чем обоз с оружием".



"Методичка" Каменева значительно обогатила не только советскую, но и мировую военную мысль. Рассказывают, что бывший министр обороны США Роберт Макнамара прочёл "методичку" Каменева уже после Вьетнамской войны и сильно огорчился от того, что эта книга не попала к нему раньше. Дескать, кто знает, в чью пользу закончилась бы тогда война во Вьетнаме.



В "методичках" Каменева, в частности, говорилось:



"Басмачи хитры - надо их перехитрить; басмачи находчивы и дерзки, подвижны и неутомимы - надо нам быть ещё более находчивыми, дерзкими и подвижными: устраивать засады, внезапно появляться там, где нас не ожидают; басмачи хорошо знакомы с местными условиями - надо нам также хорошо их изучить; басмачи базируются на симпатии населения - надо нам завоевать эти симпатии. Это последнее особенно важно и, как показал опыт, не только облегчает борьбу, но и значительно способствует её успешности".



Сейчас основные положения "Сборника указаний по борьбе с басмачеством" являются неотъемлемой частью теоретической подготовки антитеррористических подразделений во всём мире. Потому, что тактика террористических групп за прошедшие 90 с лишним лет нисколько не изменилась. Другое дело, что не все террористы её используют.



Может ли снова возродиться басмачество?



Уже упоминавшийся таджикский историк Камолудин Абдуллаев пишет: "Сегодня басмачество может проявиться как явление, как негативная массовая мобилизация под флагами восстановления "истинного ислама". Как признак приближающегося или свершившегося коллапса государства и его структур. А также - как стремление вразумить эгоистичного правителя, нарушившего исламские нормы".



Однако в Кыргызстане имеются люди из числа так называемых либералов (почему-то) и националистов, которые восхищаются басмачами, называют их великими полководцами и даже… собираются повторять их "подвиги". А впрочем, ничего удивительного здесь нет - разогнанная большевиками Туркестанская автономия тоже была либеральной. Будущий вожак басмачей Кичик-Эргаш ведь служил у этих либералов военным министром.



Только вот незадача: практика показала, что на каждого Кичик-Эргаша или Мадамин-бека всегда найдётся свой Михаил Фрунзе либо Сергей Каменев. Если все эти курбаши и лашкарбаши были великими полководцами, как же так вышло, что победила советская власть?



Поскольку любое действие рождает противодействие, следом за теми, кто вдруг захочет побасмачить, неизбежно приходят те, кто хочет и может восстановить равновесие. То есть борцы с басмачами.



Это - закон истории.



Дмитрий ОРЛОВ

Русско-кыргызский добровольческий отряд по борьбе

с басмачами. Командир - Алексей Клименко.

Гульчинский отряд добровольческой милиции по борьбе с бандитизмом.

Фото 1923 года.

Джалал-абадские милиционеры.