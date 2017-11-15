Расследования

Подробности Расследования 15.11.2017 13:33 Просмотров: 27

О том, как некоторые ушлые кыргызстанцы умудряются делать деньги,

не сходя с насиженного места.

Да простят меня некоторые из виртуальных друзей (чьих имён, разумеется, называть не буду), но на прошлой неделе они невольно стали участниками небольшого эксперимента.



Сначала я опубликовала в социальных сетях модный нынче призыв защитить ледники от таяния и прочего произвола. Пост собрал энное количество лайков - немного, но вполне достаточно, чтобы судить о количестве моих самых преданных подписчиков.



Через день на моей страничке появился пост прямо противоположного содержания: оставьте, дескать, в покое таяние ледников и обвиняемую в этом компанию. Кто митинговал в защиту ледников - тот, грубо говоря, дурак.



Не стану заострять внимание на ледниковой проблеме, если таковая имеется, и на моём личном отношении к ней. Речь сейчас не об этом. Речь, напомню, об эксперименте - который удался на славу.



Второй пост, как ни странно, понравился… тем же самым людям, которые только что восторгались первым.

Как это так?! "Да здравствуют ледники!" - "одобрям"… "Долой ледники!" - тоже "одобрям"?



Первый вывод напрашивается сам собой: народ в подавляющем большинстве НИЧЕГО НЕ ЧИТАЕТ. Вообще ничего. Не только книг и газет, но и интернетных публикаций.



Второй вывод: народ "клюёт" на имя. Все эти мои (немногочисленные, к счастью) подписчики и моих постов не читают. И вовсе не собираются вникать, о чём и для чего я что-то пишу. Почти все они и в глаза-то меня никогда не видели (и вряд ли когда-нибудь увидят). Наслышаны обо мне как о неглупом человеке…



Вот и считают своим долгом поставить плюсик любому посту, опубликованному от моего имени. Ерунды, дескать, она не напишет, читать нам некогда и неохота, а мимо пройти, не отметившись, - вроде как невежливо.



У меня таких слепоглухонемых последователей, повторю, немного. Но есть в кыргызских социальных сетях люди, имеющие по ПОЛМИЛЛИОНА (!) подписчиков и преданных почитателей. Которые почитать-то почитают, однако никак не соберутся вдумчиво почитать (вот такой каламбур получился) хотя бы один из последних постов своего кумира.



Зато добросовестно лайкают всё, над чем увидят знакомую до боли фамилию.



Зачем им это надо? Они таким образом "дружбу" поддерживают.



Зачем это надо блогерам?



Это уже вопрос интересный. Требующий отдельного изучения.



"За державу обидно"?



Накануне недавно состоявшихся выборов президента Кыргызстана местное интернет-пространство оживилось особенно. С одной стороны, ничего удивительного. Завсегдатаи социальных сетей, как и все мы, переживали о судьбе Отечества, "болели" за того или иного кандидата в президенты и старались по мере сил и возможностей рассказать своим подписчикам о "прекрасности" одного и "ужасности" другого.



С другой стороны, ситуация порой выглядела абсурдной, откровенно смехотворной. Больше всех неистовствовали почему-то именно те блогеры, кто чуть раньше пытался уверить сограждан в своей совершенной аполитичности. Меня, дескать, ваши выборы-шмыборы вовсе не интересуют, нате вам лучше котиков.



И именно те не жалели отборных словес, у кого в Интернете огромное количество подписчиков.



Перед выборами, кстати, в социальных сетях появилась ещё и толпа (иначе не скажешь) не в меру активных новичков. Которые неизвестно откуда вынырнули и непонятно куда так же скоро пропали, как только завершилось обсуждаемое ими государственное мероприятие.



Случайность? Вряд ли.



В конце нынешнего лета Sputnik опубликовал интервью с девушкой по имени Каныкей.



Себя Каныкей называла координатором, говорила, что официально работает пиарщицей и специализируется на социальных сетях. Не слишком распространяясь о специфике своей работы, прозрачно намекала, что в преддверии выборов такие специалисты, как она, нарасхват. И вообще они, дескать, товар штучный, их в нашей стране по пальцам можно пересчитать.



Каныкей (или как там её зовут на самом деле) специализируется на работе с фейковыми (фальшивыми) аккаунтами.



У писателя Виктора Пелевина есть произведение под названием "Любовь к трём Цукербринам". Герой виртуально влюбляется и строит виртуальные же отношения с неким интернет-пользователем, у которого на аватарке (картинке владельца аккаунта) стояла фотография Мэрилин Монро. Под конец выяснилось, что сексапильная блондинка на самом деле - пожилой мужчина-террорист.



Это, разумеется, всего лишь художественный вымысел. Но как часто любой интернет-пользователь встречается в социальных сетях со странными "личностями" под явно фальшивыми именами и чужими фотографиями! Эти неопознанные "личности" упорно набиваются к вам в друзья, лезут на вашу страничку с назойливой рекламой и вообще ведут себя так, что самые крепкие нервы дают сбои.



А перед президентскими выборами (и это заметили абсолютно все посетители Интернета) число таких "псевдоличностей" выросло в геометрической прогрессии.



Если пользователь, выступающий под конкретной, реальной фамилией и под своей собственной фотографией, худо-бедно всё-таки следит за содержанием и формой подачи своих постов, фейки несутся без руля и без ветрил. Им бояться нечего: заблокируют - вместо одного фейка появятся два, а то и три.

Кто-то из сетевых фейков чуть ли не матерно ругал одного кандидата на президентский пост, кто-то на чём свет стоит поносил другого. К таким публикациям, как бабочки к огню, слетались легковерные, а потому легкодоступные кыргызстанцы. Ругательные посты набирали столько лайков, сколько и не снилось авторам глубокомысленных рассуждений о смыслах бытия. И даже традиционно публикуемые котики заметно проигрывали!



"Ведение фейковых аккаунтов, - рассказывала Каныкей, - работа сезонная. Перед выборами спрос на них растёт и зарплаты - тоже. Люди могут за одну кампанию заработать на квартиру или машину. В обычное же время в месяц можно получать около 500 долларов, имея только один профиль".



Тоже, согласитесь, неплохо!



И тут очень пригодился бы закон о блогерах, который всё никак не примут в Кыргызстане. Хоть разобрались бы, кто у нас, сколько и за что именно получает деньги.



По словам Каныкей, за грязную фейковую работу чаще всего берутся неудавшиеся журналисты или считающие себя профессионалами блогеры. Впрочем, какого-либо специального образования (как и мало-мальского опыта) для этого не требуется. Секреты "ремесла" можно освоить за несколько месяцев.





умники не в почёте



Известное утверждение, что Интернет - это большая помойка, отлично иллюстрирует интерес, проявляемый простодушными пользователями к тому или иному блогеру (и не важно, под реальным или вымышленным именем он работает).



Одна хорошо известная в Кырнете скандальная дама с замашками базарной торговки как-то дискутировала с себе подобными на тему, стыдно или не стыдно иметь в Сети небольшое количество подписчиков. У неё самой, кстати, это количество давно перевалило за несколько тысяч.



Сошлись тётки на том, что, если у профессионального журналиста, к примеру, в социальных сетях набирается не больше сотни-другой постоянных читателей, это позор. Этому журналисту тётки советовали как можно скорее уходить из профессии, раз уж не можешь быть властителем дум хотя бы тысячи подписчиков.



Вряд ли тётки об этом не знают, однако на всякий случай напомню: высокопрофессиональный журналист в Интернете никогда не будет иметь много подписчиков.



Во-первых, высокопрофессиональный журналист никогда не опустится до блатной, тюремной лексики и откровенных оскорблений.



А во-вторых, ему эти многотысячные подписчики и не нужны. Он работает для своих читателей вне Интернета. Он не лезет из кожи вон, чтобы выжимать деньги из своих интернет-публикаций…



А они, тётки, лезут. И для многих из них Интернет - единственный источник заработка.



"Легче всего раскрутить аккаунт в Facebook и "Одноклассниках", - делилась секретами Каныкей. - Сложнее даются Instagram и Twitter. Цены тоже зависят от социальной сети. За ведение фейк-аккаунта в Facebook платят 500 долларов, в Twitter - стоимость может достигать 2 тысяч долларов. Самые дешёвые фейки получают примерно 2 тысячи сомов в месяц".



Парадокс Интернета (да уже, увы, и не только Интернета): если вы обладатель трёх высших образований, грамотной речи и хороших манер, раскрутить аккаунт так, чтобы он приносил реальный доход, у вас не получится. Такие, как вы, публике неинтересны.



Совсем другое дело, если вы отъявленный матерщинник и пошляк. Если пишете о своих сексуальных похождениях или обсуждаете интимную жизнь кого-нибудь из известных в стране людей. Если смело и открыто называете козлами и дебилами политических деятелей (перечисляя их пофамильно)… Тогда да. Тогда у вас есть все шансы подзаработать. Особенно в периоды выборов и подобных им государственных кампаний.



"Сейчас мы ведём переговоры с одним популярным фейсбукчанином, - откровенничала Каныкей. - У него собрана очень качественная аудитория, поэтому профиль не вызовет никаких сомнений. Думаю, на ту сумму, которую я ему предложу, можно спокойно купить Honda Fit".

Интернет - большая помойка.



"Не врите себе"…



На тему блогерства рассуждает один известный не только в Кыргызстане, но и за его пределами блогер:



- "Я тут не ради денег! - часто слышим мы от блогеров. - Даже если мне не будут платить, я не перестану писать!"



Не ради денег? Ну, ребят, пускайте эту пыль кому угодно в глаза, но себе-то не врите. Новичков я ещё понимаю - люди здесь недавно, ещё не въехали, что к чему и как. А если говорить об опытных… Большинство из них какую-никакую, но денежку зарабатывают. Просто кто-то, так сказать, в промышленных масштабах, а кто-то нет.



Соглашусь с тем фактом, что писать - удовольствие, оплата - бонус. Но не будем лгать, очень важный бонус! Исключая тех, у кого есть основная работа с хорошим окладом. Уберите этот бонус и увидите, что большинство крикунов, изображающих из себя энтузиастов, соскочит с блогерского дела.



Сложно представить себе человека, который без всякого вознаграждения будет каждый час писать о плохих дорогах, воровстве политиков, милицейском беспределе и о том, "какой нехороший у нас президент". Это нас всех волнует, но не настолько. Не каждый час. И никогда я не поверю, что блогер, неделями и месяцами бьющий в одну болевую точку, делает это исключительно из любви к искусству.



Хотите спросить меня? Не хочу врать: если уберут оплату, я не знаю, как часто я буду писать - и о чём. Другое дело, что при этом я стараюсь всё-таки сохранять своё лицо и не выглядеть дешёвой проституткой.



Кто нас травит в Интернете?



Иногда - просто ущербные люди, страдающие комплексом неполноценности. Для кого-то нет другого удовольствия в жизни, как только кого-то унизить, оскорбить, "опустить" и макнуть в грязь.



Впечатление такое (и вряд ли оно обманчиво), что есть граждане и гражданки, которые лишь тем и занимаются, что сидят целыми днями у мониторов и отслеживают чьи-нибудь ошибки и промахи. Оступился кто-то виртуально, "не ту" фотографию в Сеть выложил или опрометчиво слово употребил - агрессоры тут как тут. Налетают стаей каркающих ворон, втягивая в грязную "дискуссию" новых и новых пользователей…



Не слишком, напомню, заморачивающихся, кто есть кто и что есть что. Две трети, если не больше, "жителей" социальных сетей реагируют не на саму информацию, а на то, сколько предшественников её уже осудило или одобрило. К большинству и присоединяются.



А вот специалист в области сетевого маркетинга Мария Адаева уверена: нередко травлей в Интернете занимаются проплаченные пользователи. Такие граждане особенно "интересуются" политическими и социальными темами.



- Они раскачивают больные вопросы, поддерживают определённое мнение, устраивают провокации, - со знанием дела говорит М. Адаева. - Единственный способ борьбы с ними - другая армия троллей. Разоблачить их невозможно.



Вы никогда не замечали существенную разницу в поведении воинствующих интернет-троллей? Одни, налетев и прооравшись, быстро теряют интерес к жертве и переключаются на что-то свеженькое. Других же, вцепившихся в тему или человека мёртвой хваткой, за уши оттащить невозможно несколько дней, а то и недель.



Думаете, они бесплатно это делают? Ну-ну. Думайте дальше. Слабо что-то верится в такой бескорыстный, безвозмездный душевный порыв.



"Я здесь рулю, у меня 46 тысяч подписчиков, но мы не можем эффективно влиять на сознание граждан. К примеру, у меня нет времени вести группу непрерывно, нет ни компьютера, ни планшета. А ещё я вынужден работать на стройке днём, а вечером защищать демократию, не высыпаюсь, мозг плохо работает.



Может, всё-таки начнёте меня как-то поддерживать финансово?" - обращается к неизвестному спонсору один из наиболее активных политизированных интернетчиков. Дня не проходит, чтобы он не обругал президента Атамбаева, не высказался в защиту Бабанова и Текебаева.



Скорее всего, считают специалисты по маркетингу, чьи-то деньги он уже и так отрабатывает. Только маловато, видимо, платят.



Красавица, чего ж вам боле?



- До того как уйти в блогеры, я работала администратором в магазинах, - рассказывает одна тоже весьма активная и весьма нескромная девушка. - Не могу сказать, что эта работа меня не устраивала, но постоянные разногласия с руководством и ежедневные походы на работу надоедали.



Я не ставила себе цели стать популярным блогером: всё произошло само собой. Заметили тут, репостнули там, и спустя время количество подписчиков перевалило за 100 тысяч. Людям просто нравилось моё творчество.



Блогерство - не единственный источник дохода, помимо этого, я ещё фотографирую, и, как мне кажется, одно вытекает из другого. Сложно провести чёткие границы того, когда я была просто фотографом, а когда прибавилось блогерство. Я рада, что у меня получается делать две вещи одинаково качественно.



Моя работа - это постоянный мониторинг почты и две-три встречи с клиентами, телефонные звонки, бесконечные согласования сотрудничества, текста и фотографий к постам. Этим я занимаюсь почти каждый день, кроме выходных.



Когда работы становится слишком много, новые встречи приходится назначать на неделю вперёд, чтобы появилось хоть немного свободного времени для себя. Часто за всем этим не успеваешь глазом моргнуть, как уже час ночи, пора спать, а ты ещё половины не подготовила к завтрашнему дню. Поэтому в работе блогера важно ничего не откладывать на потом и делать всё последовательно.

Рекламные агентства находят меня самостоятельно, но я не брезгую писать компаниям и брендам сама, если мне нравится их продукт. Я не вижу в этом ничего плохого. Зато бывает так, что в этом умудряются увидеть что-то плохое мои подписчики. "Ой, фу, опять реклама", - проскальзывает в комментариях. Но у меня такое бывает очень редко, а всё потому, что я научилась выбирать.



Есть и такие блогеры, которые рекламируют всё без разбора: еду, косметику, одежду из Китая… Возможно, я какой-то неправильный блогер, но мне сложно переступить через свои принципы. Важно, что то, о чём я сейчас напишу, мне действительно нравится, что это качественный продукт и его действительно стоит попробовать.



Говорят, что на Западе платят больше. Там блогеры с качественным контентом на вес золота: в пресс-туры в другие страны отправят, ещё и денег сверху за это заплатят. У нас же чаще всего или просто заплатят, или просто отправят, заодно на тебе и "поедут".



Вот так всё просто, уважаемый читатель. Если вы не читатель, а читательница, если вы молоды и хороши собой, тем более если вы в прошлом или настоящем - модель… Смело можете заводить свой блог в Интернете. Главное - побольше фотографий, демонстрирующих красивые изгибы вашего тела. От подписчиков отбоя не будет.



А значит, не будет отбоя и от рекламодателей, желающих (не бесплатно, разумеется) вклиниваться в ваши красоты с описанием качества своего товара.

У одной местной "знаменитости" аж 678 тысяч (!) подписчиков! Кто она? Манекенщица. По совместительству блогер (так сейчас модно всех подряд называть). Иногда она даже что-то невнятное и малограмотное пишет, но в основном выкладывает свои фотографии. Неплохо на этом зарабатывая…



Честное слово, не завидую. Просто недоумеваю.

Девушкам-"моделькам" заработать в Интернете -

проще простого.



А бывает и так…



Летом сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали 21-летнего молодого человека, оказавшегося членом международной террористической организации.



"Задержанный А. Р. по указанию главарей МТО занимался активной пропагандой джихада в социальных сетях с целью вербовки в ряды бандформирований", - сообщали чекисты.



Кыргызстанцев, грубо говоря, вербовали в соцсетях и отправляли в зону боевых действий в Сирии.



Тоже, считаете, совершенно бесплатно? Не смешите.



Удалось тогда кыргызстанским чекистам задержать ещё одного нашего соотечественника, уже не рядового члена, а активного эмиссара-пропагандиста международной террористической организации. Он лично завербовал и отправил в Сирию двух граждан Кыргызстана, один из которых погиб в ходе боевых действий.



Так что Интернет - это не только большая помойка, что само собой разумеется. Это ещё и весьма опасная территория - для одних пользователей. Смертельно опасная.



Для других же - это настоящий Клондайк. Возможность, не напрягаясь и даже не выходя из дома, зарабатывать если и не миллионы, то уж на хлеб с маслом и колбасой - точно.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА