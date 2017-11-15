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Расследования

"МОЙ РЕБЁНОК - НАРКОМАН"

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Расследования
15.11.2017 13:58
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- А почему не героин? - потрясала перед девятиклассниками пакетиком с тёмными шариками завуч одной из бишкекских школ. - Раз уж вы такие… Такие…


Какие "такие"? Подходящего определения у завуча не нашлось. В пакетике, забытом кем-то из этих учеников на последней парте, - насвай.


Почему он, а не героин? Ответ на этот вопрос завуч прекрасно знает. Потому что героин намного дороже. И потому, что героин вреден для здоровья, а от насвая якобы нет никакого вреда.


В "безвредности" насвая уверены не только 14-15-летние подростки, но и… их родители, которых по поводу ЧП экстренно собрали у классного руководителя.


Школа - частная, элитная. Контингент соответствующий. Приличные состоятельные семьи. Культурные, интеллигентные,  образованные отцы-матери.


"А  что  такого?"


Примерно треть образованных и интеллигентных родителей искренне не понимают, почему их аврально вызвали в школу. Насвай нашли? Ну и что?! Окурки и банки из-под энергетиков вокруг школы валяются? Тоже мне проблема!


- Я думала, что-то случилось, - разводит руками и укоризненно смотрит на учителя мать одного из учеников. - С работы отпросилась…


- Меня подружка на день рождения пригласила, - делится со взрослыми девятиклассница. - Меня и ещё одну девочку из нашего класса. За месяц предупредила, чтобы на этот день ничего не планировали: соберёмся после школы и поедем к ней домой.


Потом вдруг перезванивает и извиняется. "Знаете, - говорит, - девчонки, давайте мы лучше с вами потом как-нибудь где-нибудь встретимся, пиццу поедим, лимонада попьём. Ко мне домой не стОит. Мама шампанского накупила - вы ведь не пьёте?


- А  она,  эта  твоя подружка, - спрашиваю школьницу, - выпивает, что ли?


- Она нет. Но они вдвоём с мамой живут и праздники вместе отмечают. Мама берёт ей шампанское, себе - коньяк.


Школа, напомню, элитная. Родители тоже "элитные". Мама, выпивкой отмечающая с четырнадцатилетней дочерью семейные праздники, производит самое благоприятное впечатление. Работает на хорошей работе, получает неплохую зарплату, стильно одевается. И за дочкой следит… Главным образом за школьными оценками. Тройка - скандал. Двойка - лишение телефона и прогулок как минимум на неделю.


А в том, что в свободное от работы время она фактически спаивает родную дочь, - эта молодая женщина ничего плохого не видит. Лишь бы не двойка по физике, а шампанское - пусть пьёт ребёнок…


- Начинаешь разбираться, как подросток пристрастился к алкоголю, - рассказывает заведующая Центром медико-психологической помощи и реабилитации несовершеннолетних Республиканского центра наркологии Ирина Алымкулова, - и выясняется, что проблема не только в ребёнке, а в целой семье. Не бывает так, что ребёнок просто взял и выпил. Это всегда какая-то проблема в семье.


Почему наркологи всегда работают в паре с психологами? Потому что здесь идут психологические проблемы, нарушение внутрисемейных взаимоотношений.


Нас беспокоит, что сейчас идёт рост употребления алкоголя среди девочек. А ведь это будущие матери! Репродуктивная функция формируется как раз в подростковом возрасте.


"Вейп - невредно, насвай - полезно"…


- Сейчас они все курят, - уверен отец одного из девятиклассников. Единственный, к слову, отец, присутствовавший на собрании. Кроме него - только женщины-матери, да и то далеко не все.


- Вы говорите об этом таким тоном, - пытаюсь возразить родителю, - будто вас это совсем не беспокоит. Вам действительно всё равно, курит ваш сын или нет?


- А что я могу сделать? - спрашивает он в ответ. - Если курит, значит… пусть курит. Лишь бы не наркоманил.


Электронные сигареты, признаётся мужчина, он, пожалуй, разрешил бы сыну-подростку, если бы они не стоили относительно больших денег: "Пускай заработает сначала, а потом и тратит на что угодно".


- А  если,  -  не  отстаю  от него,  - ваш сын насвай жуёт?


- Пусть, - упрямо отвечает мужчина. - Он же безвредный совсем. Я сам иногда балуюсь.


Информация к размышлению. Насвай - жевательный табак, который оказывает наркотическое воздействие и вызывает привыкание.


Чаще применяется подростками, потому что приобрести насвай просто - он без ограничений продаётся на обычных рынках, а стоимость - не выше обычных сигарет. Изготовить насвай можно даже в домашних условиях.


Подростки ошибочно считают, что с помощью наса (так часто для краткости называют насвай) можно быстро бросить курить, а само вещество оказывает краткосрочный и лёгкий эффект, а значит, неопасно.


Действие наса действительно длится всего пять-десять минут. Возникает чувство расслабленности и умиротворения, появляются головокружение и помутнение в глазах - вплоть до предобморочного состояния…


Это  -  на  начальном  этапе. Потом  вероятны  тошнота  и  рвота,  судороги, онемение конечностей, расстройство  пищеварения. Из-за раздражения слизистых нередко появляются волдыри на губах. А в перспективе - снижение сопротивляемости организма к вирусам и инфекциям.


И это ещё не всё. Некоторые продавцы для большей "привязки" покупателя добавляют в вещество эфедрин.  Нередко в состав насвая входят тяжёлые металлы, которые могут вызвать серьёзное отравление.


- Если это поможет моему сыну бросить курить, - категорично заявляет чья-то мать, - то я только "за". Сама, если понадобится, буду ему насвай покупать.
Это ж надо - до чего договорились! Это уж, простите, форменный кошмар.

 

Насвай  не  считают  вредным  ни  подростки,
ни  их  родители.


нездоровое  "лекарство"


- Очень много к нам доставляют  детей  и  подростков, - рассказывает заведующая Центром медико-психологической реабилитации несовершеннолетних Ирина Алымкулова, - употребляющих миксовые коктейли. В последнее время они очень популярны. Есть Интернет, в котором всё прекрасно описывают - что с  чем  смешать  и  в  каких пропорциях.


Смешивают подростки так называемые слабоалкогольные энергетические напитки с сильным алкоголем. Что получается в итоге - страшно и представить.


- Ребёнок даже не чувствует, что пьянеет, - продолжает И. Алымкулова. - Когда его доставляют к нам, он даже не помнит некоторых моментов. То время, когда он употреблял миксовый напиток, выпадает у него из памяти. Подросток, бывает, не узнаёт ни маму, ни папу, не может понять, где находится, видит какие-то тени, у него возникают галлюцинации…


Есть категория подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые,  к  радости  "интеллигентных и образованных" родителей, водку не пьют и с энергетиками её не мешают. Они нюхают. Клей, ацетон, лак для ногтей, стиральный порошок, средство для очистки автомобильных карбюраторов "КАРБ".


- Если в начале 2000-х наши дети вовсю нюхали бензин, - говорит И. Алымкулова, - то это увлечение быстро прошло. Теперь на первом месте - летучие растворители. Препараты бытовой химии не внесены в реестр наркотических и психотропных веществ. Они продаются везде и всюду без ограничений. Нет закона, который запрещал бы их продажу подросткам до 18 лет. Плюс их дешевизна…


По словам же подросткового  нарколога  Елены  Бородиной, ежемесячно в наркологию поступает по двадцать (а то и больше) школьников с отравлениями летучими растворителями вроде "КАРБа":


- От этого огромный вред!  Эти растворители проходят через лёгкие, бронхи, страдает бронхолёгочная система, может развиться гнойный бронхит. Через несколько секунд вещество поступает в мозг. Естественно, нарушаются функции запоминания, внимания… Ребёнка уже ничего не волнует. Он хочет нюхать и нюхать. Сначала он делает это в компании, а потом возникает такая тяга, что он хочет делать это в одиночку.


Был ласковый, добрый сын, а потом раз - какой-то неадекват, агрессивный. Глаза красные. Ночью не спит, отсыпается днём. Иногда начинает помногу, жадно есть. Старается при первой же возможности убежать из дома. Становится непослушным.


Для чего подростки нюхают всю эту гадость? Кому-то просто нравится запах химии. Кого-то привлекают появляющиеся яркие галлюцинации. Многим, особенно зажатым, стеснительным подросткам, нравится ощущение раскрепощённости…


Вокруг школ нынче валяются не только окурки, не только банки из-под энергетиков и не только обронённые кем-то пакетики с насваем. Валяются и стеклянные аптечные пузырьки из-под лекарственных препаратов.


Хочется, очень хочется привести здесь название одного из лекарственных средств - а именно глазных капель. Чтобы чьи-нибудь преступно беспечные родители обратили внимание, не проявляет ли их сын или дочь подозрительное внимание к этим каплям… Хочется - но нельзя. По вполне понятной причине: хватает и Интернета, обучающего наших детей разным наркоманским премудростям.

 

- Смешно было, - вспоминает своё знакомство с этим лекарственным препаратом десятиклассник. - Мы долго с пацанами смеялись. Так весело мне не было никогда. Потом какие-то круги перед глазами. Потом такое чувство, что не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой.


- Да что вы делали-то с этими каплями? Пили, что ли? Нюхали?


- Зачем? В нос закапывали. В инструкции написано - в глаза, а мы капали в нос.


- Эти глазные капли подростки действительно закапывают в нос, - комментирует психиатр-нарколог Ирина Алымкулова. - Стенки носа содержат много кровеносных сосудов, и препарат вместе с кровью попадает в мозг, после чего наступает интоксикация.


Стать зависимым от этого вещества вполне реально. Подросткам нравятся цветные галлюцинации, и со временем они привыкают к такому ненормальному состоянию организма.


Но изменения в мозге необратимы. В скором будущем начнутся нарушения психической реакции, припадки, тахикардия, в случаях передозировки - кома и даже летальный исход. Это относится и ко всем остальным видам синтетических наркотиков.

 

Кому-то  из  школьников  даже  нравится  своё  вечно  неадекватное  состояние.

 


Наказывать  нельзя…


Специалисты - психологи, психиатры и наркологи, особенно подростковые, - в этом единодушны: ругать и наказывать детей, оказавшихся алкоголиками, наркоманами и токсикоманами, нельзя.


Да наказания в этом случае и не помогут. Сколько угодно примеров, когда родители своих чад и дома запирали, и к батарее приковывали, и только что на цепь не сажали - а всё без толку: из-под любого ареста подросток сбежит, найдёт возможность получить нужную ему дозу…


А с отцом и матерью отношения испортит окончательно.


Нельзя, убеждают нас психологи, устанавливать слежку за сыном или дочерью, обыскивать карманы, закатывать истерики и грозить самыми страшными карами.


Но что же можно - и нужно? Неужели правы те родители, которые не усматривают во вредоносных подростковых пристрастиях ничего плохого и даже поощряют употребление детьми лёгких наркотиков и слабоалкогольных напитков?


Специалисты говорят: ТАК нельзя тоже. Ни в коем случае! И тут же оговариваются: "Родителей лечить надо в первую очередь. А с ними, со взрослыми, гораздо сложнее. До них ведь не докричишься, не достучишься".


Первое правило профилактики - личный пример и обеспечение ребёнку общения только с достойными людьми.


- Сама я не курю и не пью, - обнадёживающе признаётся та самая мать девятиклассника, которая не считает проблемой употребление насвая и не может понять, зачем её из-за такой "мелочи" сорвали с работы. - Муж тоже не курит. А как я, по-вашему, должна ему достойное окружение обеспечить? Люди вокруг разные. Пусть общается со всеми, пусть всё попробует. Это жизнь, ничего не поделаешь!


Второе правило профилактики - по-настоящему близкие отношения с сыном или дочерью. Интерес к их делам, душевные беседы, готовность постоянно быть рядом.


- И что мне теперь, работу бросать? - недоумевает отец, который не против электронных сигарет и нейтрален к насваю. - Нет у меня времени на эти ваши задушевные разговоры. Кто тогда моего оболтуса накормит-оденет?


Третье правило профилактики - подлинная образованность самих родителей. Чтобы знали, с чем именно имеют дело, чтобы разбирались во всяких "гадостях" и "вредностях" и умели объясниться с детьми.


- А  кто будет родителей всему этому учить? - вопрошает классный руководитель (по-нынешнему - куратор). - И когда? Я раз в полгода всех их на собрание зазвать не могу, любой другой вопрос не могу с ними решить, а вы говорите…


В общем, замкнутый круг. Ещё несколько лет - и ждёт нас крайне нездоровое общество, состоящее из нынешних подростков. Каждый второй из которых - курит, каждый третий - выпивает, а другие "балуются" "безвредными", по мнению их родителей, наркотиками.


Ольга  КАЛИНИНА

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