БИЗНЕС КЫРГЫЗСКИХ ЧИНОВНИКОВ И ИХ РОДНИ

Чиновники Кыргызстана (особенно высокопоставленные) - люди, как известно, очень небедные. Точнее - очень богатые.

Порой начинает казаться, что в Кыргызстане весь бизнес так или иначе завязан на чиновниках - как действующих, так и бывших. И на их родственниках - как близких, так и дальних.

Так ли это? Посмотрим, каким бизнесом семьи чиновников, в разное время оказывавшихся на высоких государственных постах, владеют официально. Начнём с премьер-министров.

На днях в Кыргызстане приступило к исполнению своих обязанностей новое правительство, которое вторично возглавил Сооронбай ЖЭЭНБЕКОВ, ставший двадцать вторым по счёту премьер-министром КР за 25 лет независимости страны. (Практически каждый год меняется глава правительства… И мы ещё удивляемся, что с экономикой в стране плохо?! С кого спрашивать - с временщиков?)

Согласно декларации о доходах, расходах и имуществе Сооронбая Жээнбекова за 2015 год (когда он ещё работал директором Государственной кадровой службы КР), новый-старый премьер является владельцем трёх домов (в т.ч. дачного), сарая площадью 120 квадратных метров, торгового павильона, земельных участков общей площадью 50 гектаров, автомобиля и трактора.

Некий близкий родственник С. Жээнбекова (видимо, жена) владеет квартирой, земельным участком сельхозназначения площадью 10 га, пастбищами общей площадью более 66 га и автомашиной марки "Лексус".

Никакого бизнеса, в том числе переданного в доверительное управление, у премьер-министра и его близких родственников, если верить декларации, не имеется.

Зато бизнес имеется у родного брата премьера С. Жээнбекова - бывшего спикера кыргызского парламента Асылбека Жээнбекова. Он лично является соучредителем зарегистрированной в Оше производственно-коммерческой фирмы "Бий-Мырза" (занимающейся, по данным Минюста КР, куплей-продажей недвижимости), некоего АО "Алтынкол", а ещё один брат - Жыргалбек Жээнбеков - является владельцем кара-кульджинского ОсОО "МузТоо-Азия", занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами.

А каким бизнесом владеют прежние главы правительства Кыргызстана? Судя по данным, собранным, в частности, интернет-изданием "Tazabek", они отнюдь не бедствуют. По крайней мере, 13 экс-премьеров и их родственники.

ТУРСУНБЕК ЧЫНГЫШЕВ

Премьер-министр КР

с февраля 1992 года по декабрь 1993 года.

Один из первых кыргызских "суверенных" премьеров, вошедший в историю своей знаменитой фразой: "В Кыргызстане не воруют только дураки и ленивые", является соучредителем двух организаций - баткенского ОсОО "БАРСХАН ИНТЕР" (род деятельности неизвестен) и информационно-культурного центра "Иссык-Куль".

Сын Т. Чынгышева - Данияр Чынгышев - является владельцем иссык-кульского ОсОО "Нур-Дан и С", занимающегося оптовой торговлей.

АПАС ДЖУМАГУЛОВ

Премьер-министр КР

с декабря 1993 года по март 1998 года.

Сам он официальным владельцем какого-либо бизнеса не является. Зато сын политического долгожителя А. Джумагулова, дольше всех в истории Кыргызстана продержавшегося на посту премьера, - Сергей Джумагулов - является весьма активным бизнесменом. Ему принадлежат ЗАО "IDF", занимающееся финансовым посредничеством, а также страховая компания "Альянс-Азия Вест". Кроме того, Джумагулов-младший является соучредителем ОсОО "Сити-Телеком", которое занимается производством электросигнального и прочего оборудования связи.

КУБАНЫЧБЕК ЖУМАЛИЕВ

Премьер-министр КР

с марта 1998 года по декабрь 1998 года. Ныне - депутат Жогорку Кенеша от политической партии "Бир Бол".

Он является, пожалуй, рекордсменом в бизнесе из всех бывших премьеров - его семье принадлежит в общей сложности 31 коммерческая организация.

Сам Кубанычбек Жумалиев является единственным учредителем или соучредителем:

ОсОО "Курманбек", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий;

ОсОО "Кыргыз-Глав-Цемент", производящего цемент;

ОсОО "Первый металлургический комбинат", занимающегося литьём стали; ОсОО "Три льва", занимающегося оптовой торговлей автомобилями и мотоциклами;

Технологического университета "Дастан";

Международного университета инновационных технологий (МУИТ);

ОсОО "САНЧЭН", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий;

ОсОО "Шеньхуа", занимающегося "деятельностью в области инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях";

ОсОО "Атриум-констракшн", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий;

ОсОО "Научно-исследовательский институт, опытно-конструкторское бюро Exiton Corporation", также занимающегося строительством;

ОсОО "ANT Со.", занимающегося добычей известняка;

ОсОО "Yontan Energy Co., Ltd", производящего топливные брикеты из угля и торфа;

ОсОО "Электроком", оказывающего "электрические услуги";

ОсОО "Манас Коал", занимающегося "инвестированием в коммерчески рентабельные месторождения минеральных ресурсов";

ОсОО "Транзит Азия Телеком", предоставляющего телекоммуникационные услуги;

Фонда содействия ТюрКСОЙ;

ОсОО "АЖАИ", ведущего "деятельность в области образования";

Колледжа инновационных технологий и экономики;

ОсОО "Сары-Таш гравий", занимающегося добычей гравия и песка;

ОсОО "Южные золотые ворота" - ещё одной строительной фирмы;

учреждения "Центр трансфера технологий", занимающегося исследованиями в области естественных и технически наук;

образовательного комплекса "Физико-математическая школа-лицей академика К.М. Жумалиева", названного в честь самого Кубанычбека Жумалиева;

кыргызско-китайского торгового центра "Гоин LTD";

ОсОО "Юридическая фирма FEMIDA.COM". Что любопытно, ещё одним соучредителем этой фирмы является Елена Белковская - экс-заведующая юридическим отделом аппарата правительства КР, объявленная минувшим летом в розыск по обвинению в коррупции в рамках расследования уголовного дела по фактам заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по проекту "Кумтор", заключённых в период с 1992-го по 2009 год.

Супруга Кубанычбека Жумалиева - Роза Аманбаева - является учредителем общественного фонда "Кыргызская традиционная музыка", а также ОсОО "Generation Corporation" (оказывающего некие услуги отелям с ресторанами).

Кроме того, она является совладелицей бишкекской "Клиники профессора Г. Асымбековой" и бишкекского же ОсОО "Эхо Манаса" (род деятельности неизвестен).

Брат Кубанычбека Жумалиева - Самарбек Жумалиев - является совладельцем ОсОО "Ингвар" (род деятельности неизвестен) и джалал-абадского учреждения "Торговая база", занимающегося "розничной торговлей вне магазинов, палаток и рынков".

АМАНГЕЛЬДЫ МУРАЛИЕВ

Премьер-министр КР

с апреля 1999 года по декабрь 2000 года.

Он входит в состав акционеров ЗАО "Кыргызско-Швейцарская страховая компания ЕВРОПОЛИС".

Супруга Амангельды Муралиева - Ельмира Муралиева - является соучредителем ОсОО "Тауфарм" (род деятельности неизвестен).

Дочь А. Муралиева - Жылдыз Муралиева - является соучредителем ОсОО "Региональные платёжные системы" ("РПС"), которое, согласно данным Минюста, занимается "деятельностью агентств по сбору платежей и бюро по отчёту о кредитных операциях".

НИКОЛАЙ ТАНАЕВ

Премьер-министр КР

с мая 2002 года по март 2005 года.

Сам Николай Тимофеевич, как уже рассказывала наша газета, сейчас живёт в Санкт-Петербурге и работает советником генерального директора компании "Газпром нефть" (входящей в структуру "Газпрома"). Притом что в Кыргызстане он объявлен в розыск по "кумторовскому" уголовному делу.



В Кыргызстане бизнес остался у его сына - Алексея Танаева. Тот является одним из владельцев ОсОО "Полиоргмин" (род деятельности неизвестен).

ФЕЛИКС КУЛОВ

Премьер-министр КР

с сентября 2005 года по январь 2007 года.

Сам он фигурирует в составе учредителей ОсОО Technoline("Технолайн"), занимающегося строительством водных сооружений. Ещё одним учредителем является давний соратник Ф. Кулова - бывший вице-премьер Валерий Диль.

Вторая жена Ф. Кулова - Фатима Абдрасулова - является владелицей двух коммерческих структур - бишкекского медицинского центра восстановительного лечения и диагностики "Поликлиника-312" и торговой фирмы "ФТ Лайн".

Дочь Ф. Кулова - Джамиля Кулова - соучредитель ОсОО "GES", занимающегося строительством гражданских инженерных сооружений, а также ОсОО "Unex Group Limited", занимающегося оптовой торговлей широким ассортиментом товаров.

Брат Ф. Кулова - Диас Кулов - является совладельцем ОсОО "АРД" и единственным владельцем ОсОО "Морекс". Вид деятельности этих компаний неизвестен.

АЗИМБЕК ИСАБЕКОВ

Премьер-министр Кыргызстана с января

по март 2007 года.

Самый, пожалуй, неудачливый из кыргызских премьеров (в плане совсем недолгого пребывания на посту главы правительства) в списке официальных владельцев какого-либо бизнеса не числится. Но его сын - Кубанычбек Исабеков - является совладельцем ОсОО "Ак-Суу Нарзан Компаниясы", занимающегося производством и продажей минеральной воды и других безалкогольных напитков.

Жена экс-премьера А. Исабекова - Бактыгул Исабекова - является владелицей микрокредитной компании "Береке плюс" и соучредителем ОсОО "Реал-Нур", чей род деятельности в базе данных Минюста обозначен так - "прочее образование для взрослых".

ИГОРЬ ЧУДИНОВ

Премьер-министр КР

с декабря 2007 года по октябрь 2009 года. Ныне - депутат Жогорку Кенеша

от партии "Бир Бол".

В списках официальных владельцев каких-либо компаний не фигурирует. Лишь его сын - Родион Чудинов - является совладельцем ОсОО "Женил-бетон" (род деятельности неизвестен, хотя по названию фирмы примерно догадаться можно).

ДАНИЯР УСЕНОВ

Премьер-министр КР

с октября 2009 года по апрель 2010 года.

Сам Данияр Усенов, как известно, находящийся в розыске и заочно приговорённый в Кыргызстане к пожизненному заключению, по официальным данным Минюста, на родине никаким бизнесом не владеет.

Зато его сын - Мурат Усенов - входит в состав учредителей ОсОО "Good Project", занимающегося ресторанным бизнесом и "предоставлением мобильных услуг по обеспечению пищей". Он также является владельцем ОсОО "Майрам Групп", занимающегося консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Брат Данияра Усенова - Елдияр Усенов - руководит Финансово-промышленной корпорацией "Эридан" (акционерами которой являются 5 юридических лиц и 140 физических), а также является соучредителем совместного кыргызско-российско-кипрского ОсОО "Эридан-Агро".

Как уже сообщала наша газета, в Москве у клана Усеновых есть как минимум два отеля "Эридан".

ОМУРБЕК БАБАНОВ

Премьер-министр КР

с декабря 2011 года по 1 сентября 2012 года. Ныне - депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Республика - Ата-Журт".

Сам Омурбек Бабанов - известный как один из богатейших людей в Кыргызстане - официально числится лишь одним из соучредителей ОсОО "Атлах", занимающегося "предоставлением услуг в области растениеводства".

Куда более активными предпринимательницами, судя по данным Минюста, являются три его родные сестры.

Одна из сестёр - Сейлбубу Бабанова - владеет ОсОО "Улан-Экспресс" и входит в состав соучредителей ОсОО "Эр-Дауд" (вид деятельности этих компаний неизвестен). Она также руководит и является совладелицей закрытого акционерного общества "Reichtum" ("Рэхтум"), занимающегося оптовой торговлей фармацевтическими товарами.

Вторая сестра - Кынабубу Бабанова - владеет фирмой "Насип" (вид деятельности неизвестен).

Третья сестра - Ая Бабанова - является совладелицей ЗАО "Траст KG", род деятельности которого - управление фондами.

ЖАНТОРО САТЫБАЛДИЕВ

Премьер-министр КР

с сентября 2012 года по март 2014 года.

В списке, так сказать, официальных бизнесменов как сам Ж. Сатыбалдиев, так и его клан представлены относительно скромно.

У бывшего премьера, судя по данным Минюста, бизнеса нет. Зато у его брата - Расулберди Сатыбалдиева - в Оше сразу две строительные компании: АООТ "Южное строительное управление" и АО "Южное СУ", занимающееся разработкой строительных проектов.

ДЖООМАРТ ОТОРБАЕВ

Премьер-министр КР

с апреля 2014 года по апрель 2015 года.

Официально в бизнесе также не участвует.

Сын Дж. Оторбаева - Курманбай Оторбаев - и дочь - Сайна Оторбаева - являются соучредителями микрокредитной компании "Кемин". (Что примечательно, сам Джоомарт Оторбаев в свою бытность премьером таким компаниям очень благоволил, заявляя, что "микрокредитный сектор идеально подходит Кыргызстану, где в основном ведут малый и средний бизнес".)

ТЕМИР САРИЕВ

Премьер-министр КР

с мая 2015 года по апрель 2016 года.

Хотя Темир Сариев всегда неизменно фигурировал в рейтингах типа "100 самых богатых людей Кыргызстана", крупным бизнесменом является, по официальным данным, вовсе не он, а его брат - Токтогул Сариев. Именно он, а не Темир Сариев фигурирует в учредительных документах целого ряда компаний.

Так, Токтогул Сариев является совладельцем или владельцем:

ОсОО "Кыргызско-Китайский комбинат", занимающегося производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины;

молочного завода "ТОТОН-СУТ" (среди его учредителей - ещё одна родственница экс-премьера - Ванира Сариева);

строительной фирмы "ЭМАРК строй";

ОсОО "Шопоковский комбинат строительных материалов";

финансово-промышленной фирмы "Тотон".

Сестра Темира Сариева - Мира Сариева - является единственной владелицей ОсОО "Атыр" (род деятельности неизвестен), а также соучредителем некой общественной организации под названием "МАКК-12".

Весь вышеперечисленный бизнес - это, напомним, компании, официально зарегистрированные только в КЫРГЫЗСТАНЕ. Есть ли у бывших премьер-министров бизнес где-нибудь за рубежом - скажем, в каких-нибудь оффшорах? Об этом пока знают только они сами… Ну, может, и спецслужбы уже.

Интересно, стали бы родственники высокопоставленных чиновников столь успешными бизнесменами, если бы последние в своё время не получили доступ к власти и к управлению страной?





