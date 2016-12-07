Подробности Политика Кыргызстана 07.12.2016 18:30 Просмотров: 3166



Некоторые из них президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приоткрыл



на своей последней предновогодней пресс-конференции.



Нет, встречи с журналистами у Атамбаева наверняка ещё будут. Но традиционная президентская пресс-конференция, где подводятся итоги уходящего года, эта у Алмазбека Шаршеновича была последней - через год, в декабре 2017-го в Кыргызстане уже будет другой президент.



Обычно такие пресс-конференции глава государства проводит в конце декабря каждого года. На сей раз было сделано исключение. Явно по той причине, что Алмазбеку Атамбаеву понадобилось выступить перед журналистами именно сейчас - до 11 декабря, когда в стране пройдёт референдум по внесению поправок в конституцию.



Нашёлся и повод для встречи с журналистами. Ровно 5 лет назад - 1 декабря 2011 года - Алмазбек Атамбаев официально вступил в должность Президента Кыргызской Республики. Так что эта пресс-конференция была задумана ещё и как его своеобразный отчёт о проделанной за эти годы работе. Президент Атамбаев не стал делать доклад, предложив журналистам сразу начать задавать вопросы. Вопросов было много, пресс-конференция вместо запланированных двух часов растянулась на четыре часа. В ходе этого открылись некоторые тайны большой политики.



Можно себе представить, сколько ещё интересного расскажет Алмазбек Шаршенович, когда его перестанут сковывать президентские полномочия. Впрочем, они его и сейчас не очень-то сковывают - перед журналистами (что и следовало ожидать) прозвучало немало знаменитых атамбаевских откровений.









Большое увидится на расстоянии?



Начнём, собственно, с повода - 5-летней годовщины инаугурации президента Атамбаева. На вопрос, как он сам оценивает свою работу за эти годы, глава государства ответил так:



"Время быстротечно. Но мне грех жаловаться. С божьей помощью, с помощью граждан Кыргызстана удалось сделать очень многое. Главное - у нас совершенно другая страна, чем та, что была 5 лет назад. Лучше всего, если мы немного подождём. Через год я уйду, через два-три года будет лучше видно, что сделано, а что нет. Конечно, хотелось сделать больше, но первые несколько лет мне пришлось добиваться того, чтобы страна была в спокойном состоянии, была готовой к созидательной работе".



"С утра, - лирично произнёс Атамбаев, - я вспомнил те годы. Как у нас была революция 2010 года... Как вскоре началась "арабская весна", потом такая же "весна" на Украине. Только две страны - мы и Тунис - смогли из всего этого выйти с минимальными потерями. Более того - Кыргызстан смог, наоборот, минусы обернуть в плюсы. Это говорит о том, что мы очень сильный народ. Слабый народ всегда видит только опасности, проблемы. А сильный народ находит в них новые возможности. Слава богу за то, что это получилось".



Ну а что президент Кыргызстана считает главным своим достижением?



"Главное достижение, - ответил Алмазбек Атамбаев, - в том, что Кыргызстан стал реально независимой страной. Раньше не то что министры - премьер-министры Кыргызстана - часами ждали в приёмных министров России. Теперь мы можем биться за свои интересы и ведём активную политику в интересах Кыргызстана. В Ереване мне рассказывали, как Ельцин любил играть ложками на голове Акаева... Теперь прогибаться никто не будет. Это тоже одно из основных достижений".



Ну а теперь пора перейти, собственно, к тайнам.

Этим лицам президент Атамбаев дал жёсткую нелицеприятную характеристику!



"Кого боялись больше президента?

Мужа Аиды Саляновой!"



Журналисты напомнили, как два года назад на такой же пресс-конференции Алмазбек Атамбаев расхваливал тогдашнего генпрокурора Аиду Салянову: "Дай бог, чтобы такой человек, как она, стала президентом". И не без ехидства спросили, изменил ли он это мнение? Глава государства, усмехнувшись, начал с притчи:



"Однажды к пророку Мухаммеду пришли соседи и спросили: "Пришла весна, посоветуй, что нам посеять - кукурузу или пшеницу?". Не помню, что он посоветовал, но осенью ничего не выросло. И соседи снова пришли: "Как же так, ты великий пророк и неправильно сказал?!". Он ответил: "Я человек, я могу ошибаться".



"А я даже не пророк, я просто слабый человек, - пояснил свою мысль Атамбаев. - Есть у меня такая привычка - верю людям, которые рядом со мной. Я безоглядно верил Саляновой. Когда я понял, что в ней ошибся? Когда мне пришли материалы о том, что её муж берёт взятки. Я пригласил Салянову и сказал: смотри, что твой муж вытворяет. Меня тогда поразило, что она стала его защищать. Говорю: "Аида, ты тогда сходи в отпуск, а потом мы с тобой ещё раз поговорим". Я почему-то думал, что она придёт и скажет: "Мой муж за своё ответит, а я честный человек". Но для некоторых людей муж, жена, семья, кошелёк, деньги - это главное…



А раскрылось всё случайно. Ко мне пришёл Осмон Артыкбаев, тогдашний министр энергетики, и говорит: "Не можем нормально поставить уголь на ТЭЦ. Кто-то мешает". Кто мешает? "Кто-то, - говорит, - кого боятся больше, чем президента". Кто же? Кого боятся больше? Может, кто-то из аппарата замешан? Оказалось, это муж Саляновой".



"Вы же знаете, помощник Саляновой, которого она сделала главным следователем, сидит в тюрьме, - продолжал Атамбаев, явно имея в виду экс-начальника следственного управления Генпрокуратуры Арпачиева. - Начальник отдела по борьбе с коррупцией сидит в тюрьме. Взяточник на взяточнике! В то же время шла игра в белого и пушистого человека, который борется с коррупцией. Она (Салянова), конечно, попала в струю: один из моих первых указов - от 2 февраля 2012 года - был о стратегии борьбы с коррупцией.



Я тогда ей прямо сказал: "Я с тобой не буду работать". А она, оказывается, когда выходила от меня, внизу оставила заявление: ухожу по собственному желанию. На самом деле это я ей сказал - уходи! Я бы её в Генпрокуратуре не оставил, пошёл бы в парламент с этими материалами. Я считаю, что государственный служащий должен работать честно. Тем более на такой должности. А если притворяешься белой и пушистой, то однажды Бог накажет, жестоко накажет. И люди будут плеваться на таких. Извиняюсь, если эмоции добавил", - улыбнувшись, попытался смягчить своё раздражённое выступление президент страны.



"Ребята из "Мегакома" пусть посидят,

подумают и сольют того, кто за ними стоит…"



Ещё одна тайна приоткрылась, когда журналисты спросили главу государства, как ему видится со стороны торопливое судебное рассмотрение уголовного дела бывших руководителей сотовой компании "Мегаком" Абекова и Мурзалиева и суровый приговор им, оставленный на днях в силе Бишкекским городским судом.



"А я это дело знаю не со стороны, - ответил Алмазбек Шаршенович. - Мне ещё в 2011 году доложили, что выведены большие денежные суммы из "Мегакома". И я сам попросил тогдашнего председателя Фонда госимущества Каната Аманкулова, чтобы он подписал заявление о выводе денег. Он у меня сидел в кабинете, помню, совсем молоденький, думал, как это сделать. Я сказал: деньги надо заморозить. Подпиши, и я поручу АКС ГКНБ, чтобы занялись этим вопросом. И мы заморозили. И после решения суда хотя бы два миллиона долларов мы в страну вернём. Это тоже деньги для нашей страны.



И знаете, если бы до конца года решение не было принято, то арест с этих денег в оффшоре был бы снят. И люди, задействованные в этом, включая фигурантов, они, конечно, затягивали судебный процесс под разными предлогами. Их задача была - вытащить деньги. А там - куда кривая вывезет".



Два миллиона долларов - это, напомним, обнаруженная в Национальном банке Лихтенштейна и арестованная часть суммы в 6 миллионов долларов, которую, по версии следствия и суда, бывший советник гендиректора ЗАО "Альфа Телеком" Алмазбек Абеков получил в виде отката от китайской компании. Но, как выясняется, в высших властных структурах подозревают, что за махинациями вокруг "Мегакома" стояли не одни только фигуранты этого уголовного дела, получившие большие тюремные сроки. Об этом прессе сообщил президент Атамбаев.



"За этим, думаю, не только руководители "Мегакома" стоят, - сказал он, - там есть и более высокие фигуры. Другое дело - сдадут они их или нет. Для себя ты эти деньги вывел или для кого-то другого - для страны что - лишние несколько миллионов долларов? Меня бесит, когда воруют деньги. Хочешь быть богатым - зарабатывай. За всё надо отвечать… Другое дело, что те, кто их, видимо, крышевал всё это время, не названы. Но, думаю, ребята получили хороший срок для того, чтобы посидеть, всё обдумать и слить того, кто за ними стоит. Два миллиона мы смогли арестовать, но там ведь есть и другие суммы, которые им всё-таки удалось вывести. Но я, конечно, не последняя инстанция, говорю на эмоциях, - опять сделал оговорку Алмазбек Атамбаев. - Просто я с самого начала был в курсе этого дела".



Заодно выяснилось, что у главы государства есть большие претензии и к бывшему премьер-министру Темиру Сариеву - в связи с той же компанией "Мегаком".



"Мегаком" надо было продавать ещё в прошлом году, - сказал президент Атамбаев. - О чём я неоднократно говорил тогдашнему премьер-министру Темиру Сариеву и тогдашнему председателю Фонда госимущества Кадыркулову. Чем дольше мы будем тянуть, тем больше будет падать цена. Как только Сариев стал премьер-министром, ему было сказано, что "Мегаком" надо продавать - чем раньше, тем лучше. И на эти деньги строить дорогу на Иссык-Куле. Но легче заниматься популизмом, чем работать… Не удивлюсь, если "Мегаком" так и не будет продан. Хотя на место Кадыркулова пришёл другой человек (Мэлис Мамбетжанов), я вижу, что этот такой же - спит на ходу. Если "Мегаком" не будет продан - это будет "заслуга" Фонда госимущества. И надо, видимо, туда премьер-министру уже подыскивать человека. Пока "Мегаком" ещё можно продать. И надо продать - стране нужны деньги".



Текебаева президент не боится



Что Алмазбек Атамбаев дал журналистам понять, отвечая на вопрос о том, как он относится к последней инициативе лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебева по подготовке процедуры импичмента - отрешения от должности его, президента Атамбаева? Атамбаевский ответ прозвучал небрежно-снисходительно.



"Есть хорошие стихи у одного поэта: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно, - сказал Атамбаев. - Конечно, грустно за этим наблюдать. С другой стороны - некоторым весело. Кто-то ведь должен нам заменить доктора Апаса (Кубанычбека Апаса - одиозного политика, снискавшего в Кыргызстане репутацию "политического клоуна"), других товарищей. Вы знаете - у нас в Кыргызстане много своеобразных людей. Меня очень обрадовало, что Мотуев (Нурлан Мотуев, осуждённый за пропаганду идей ИГИЛ) кастинг в тюрьме объявил (на место его новой жены). Может, лучше ему подражать некоторым политикам?".



"Это большой урок для молодых политиков, - перешёл на серьёзный тон Атамбаев. - Если ты собираешься зарабатывать деньги на политике, за это всё равно придётся отвечать. И что бы и как бы ты ни пытался сделать, правда всё равно вылезает".



Прозвучал, разумеется, вопрос про "белизгейт" - появление скандальных документов из Белиза, компрометирующих депутатов фракции "Ата Мекен" во главе с Текебаевым. Журналисты сравнили этот скандал с "матрёшкагейтом" (историей, когда Текебаеву по приказу Жаныша Бакиева подбросили матрёшку с героином) и спросили, будет ли наказан глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, если окажется, что президента вовлекли в аферу?



"Сегизбаев это прекрасно знает, - ответил Алмазбек Атамбаев. - Я ведь поэтому и поручил Генеральной прокуратуре всё это перепроверить, не поручил, чтобы дело возбудили. Если председатель ГКНБ принёс фальшивые документы, конечно, он за это ответит - своим креслом… Думаю, будет ему довольно плохо… Но вы уже знаете, что по лицензии Елисеева выплывают новые факты. Что она выдана с нарушениями всех законов, на основании фальшивых документов.



Поэтому всё впереди... И я не Бакиев. Я Жанышу Бакиеву никогда, как некоторые наши политики, тебетеев не надевал. Одно скажу - в любом случае люди должны знать правду. И любые былые заслуги не должны никого делать неприкасаемым. Если ты эти заслуги испохабил - будешь отвечать. Я тоже за всё, что делаю, отвечу".



"Но я абсолютно уверен в том, что в Кыргызстане мародёрство было. И не может быть такого, чтобы человек ничего не имел (о чём он сам писал в своих показаниях), а через 5-6 лет вдруг стал мультимиллионером, - добавил Алмазбек Атамбаев, не уточнив, кого именно имеет в виду (хотя догадаться было несложно). - Я зарабатывал много денег и знаю, как их зарабатывать. И знаю, что такие деньги с потолка не сваливаются. Давайте подождём… Всё равно всё тайное станет явным", - многозначительно заключил Алмазбек Шаршенович.



Тот факт, что Текебаева как политика для президента Атамбаева больше не существует, проявился даже в небольшом инциденте - отдельным журналистам пресс-служба главы государства отказала в аккредитации на пресс-конференцию. В их числе оказались и сотрудники телеканала "Сентябрь", принадлежащего, насколько известно, Текебаеву (хотя сам Текебаев это почему-то отрицает). Некоторые журналисты, возмущённые этим отказом, стали спрашивать президента, не противоречит ли это принципам демократии и свободы слова?



"Правильно отказали, - без обиняков рубанул Алмазбек Шаршенович. - Потому, что это журналисты, которым вообще не нужна информация. Это пиарщики. Мне этого не надо. Вот, например, "Сентябрь" не пустили. Это из той же серии, что Текебаева пустить на разработку стратегии устойчивого развития. Мы услышим от него предложения по разработке или опять одни истерики? Нет, вы истерики устраивайте в другом месте, а нам надо работать. Пожалуйста, проводите СВОИ пресс-конференции, поливайте Атамбаева... Это не имеет отношения к журналистике и информации".



Буря в стакане воды…



В течение пресс-конференции из уст Алмазбека Атамбаева не раз звучали как комплименты в адрес главного стратегического партнёра - России, так и критика в её адрес. Но одно его высказывание вызвало скандал буквально через считанные часы. Касалось оно российской военной базы.



Президенту Атамбаеву в очередной раз захотелось продемонстрировать независимость внешней политики Кыргызстана. И вот что из этого получилось.



"Считаю, что мы абсолютно правильно сделали, выставив базу Ганси, нравится это кому-то или нет, - рассуждал Алмазбек Атамбаев. - Но главного я до сих пор не говорил. Пять лет прошло - можно сказать об этом… Главное, что Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы. Вот меня все упрекают - Атамбаев выставил американскую базу, а российскую оставил. По договору с российской стороной, который был подписан при Бакиеве, российская база должна была остаться здесь на 49 лет, и этот срок продлевался потом на 25 лет. Мы оставили только на 15 лет. 49 лет и 15 лет… Мы всегда будем стратегическим партнёром России, но Кыргызстан должен опираться и надеяться только на свои Вооружённые силы, а не на базы России, Америки или какой-либо другой страны. Мы должны строить свою армию. Страна, чтобы быть независимой, должна уметь платить сама за себя. Конечно, это мне стоило очень многих нервов в своё время, это очень не нравилось российским министрам. Но я нашёл понимание у Владимира Владимировича Путина. Я очень благодарен ему за это. Но в будущем Кыргызстан должен опираться только на себя".



Так прозвучало это высказывание дословно. Но информация, переданная по горячим следам корреспондентом одного из российских информагентств, была сразу же опубликована под кричащим заголовком: "Атамбаев: российская база "должна уйти" из Киргизии". И пошла гулять по просторам российских СМИ, вызвав изрядный переполох. Этот переполох быстро докатился и до Бишкека - точнее, до госрезиденции, где проходила пресс-конференция Алмазбека Атамбаева. Не успела она закончиться, как чиновники во главе с руководителем аппарата президента Фаридом Ниязовым стали наседать на корреспондента агентства с просьбой информацию подкорректировать. В конце концов к скандальному заголовку в Москве добавили слова "когда истечёт договор". Но круги от бури, поднявшейся, натурально, в стакане воды, расходятся до сих пор.



Гюленистов в Кыргызстане нет?!



Год назад на такой же пресс-конференции наш корреспондент задал президенту Атамбаеву вопрос о том, как вести себя Кыргызстану, оказавшемуся меж двух огней - между Россией и Турцией? Так уж получилось, что тема эта осталась актуальной и сейчас. Кыргызстан вновь оказался меж двух огней - теперь уже между турецкими властями и организацией Фетхуллаха Гюлена. Отношения Кыргызстана и Турции заметно охладели. Видит ли президент Атамбаев пути к их нормализации? Ответ был весьма пространным. Видимо, тема эта для Алмазбека Шаршеновича - весьма чувствительная.



"Я не знаю Фетхуллаха Гюлена, не знаю его организации, - сказал Атамбаев. - Но путать школы "Себат" с какой-то политической организацией, которая готовила переворот в Турции… Может, это у них в Турции так, но у нас это выглядит абсурдно. Потому что мы знаем, чем занимается "Себат". Хотя на всякий случай - я об этом впервые говорю - я поручил переработать устав этой организации.



Я договорился о том, что одним из главных учредителей в системе школ "Себат" будет Министерство образования КР. Как минимум, будет иметь блокирующий пакет. На всякий случай... Хотя я знаю, что это просто школы, причём очень качественные. Мы их, наверное, переименуем, назовём по-кыргызски - "Сапат" (что значит "качество"). Бережёного Бог бережёт. Все меня пугают, страну пугают... Школы эти мы закрывать всё равно не будем. Но на всякий случай усилим контроль. Хотя и до сих пор контроль со стороны Министерства образования был".



"Что касается отношений с Турцией, - продолжал Атамбаев, - то вы, наверное, помните - с её стороны были обиды из-за того, что я сказал: Турция была не права, когда сбила российский самолёт. Но теперь-то они это признали. И, возможно, их министр, который нас пугает этими школами, или другой вместо него признает, что и здесь мы правы. Я считаю, что отношения между странами не должны быть такими, что какой-то министр - даже самой уважаемой страны - будет нас учить, как в Кыргызстане поступать. Нам не надо старших братьев. Мы готовы работать на равноправных отношениях. Тем более мы, считаю, народ с историей, которая сравнима только с историей самых древних народов. Больше того - я могу вам рассказать, почему Турция нам списала 50 миллионов долларов долга, раз уж на то пошло. Это уже история, думаю, и Эрдоган на меня не обидится".



"Я был с визитом в Турецкой Республике, - начал раскрывать ещё одну тайну большой политики президент Атамбаев, - и мы начали говорить о том, кто кому что должен. Я сказал: вы, турки, всегда нам должны будете. Потому, что если бы не кыргызы, Турции не было бы. Когда турецкая армия взяла Стамбул, то византийцы сделали своей столицей город Невею (уточнение - город назывался "Никея"), сейчас он называется "Изник". И этот город никто не мог взять, осаждая его, погибли десятки тысяч турецких воинов. И однажды пришла группа кыргызов - может, 100 человек, может, 500 - и ворота города открыла. Без них столицу Византии не взяли бы. И уже тогда в Изнике был построен мемориал только погибшим воинам-кыргызам.



Я сказал туркам - вы нам должны. И они благодаря нашим предкам-воинам скостили нам долг и убрали визовый режим. Иногда знание истории и в Турции, и в Германии, и в России президенту помогает", - упомянул себя в третьем лице Алмазбек Шаршенович.



"Лично я просто очень люблю Турцию, - продолжал Атамбаев. - Я когда-то там и зарабатывал, не буду скрывать. Там у меня сейчас, конечно, ничего нет, какие бы сказки ни ходили… Я очень люблю и Россию. И не люблю тех, кто пытается эти страны сталкивать. И знаете, иногда не стоит во всём видеть что-то страшное. Вот вы говорите - организация Гюлена. Это бред! Я доверяю нашим силовикам, я знаю многих людей, которые учились в этих школах. Может, в Турции они рассадник какой-то тайной ложи, но у нас это просто школы. Но всё равно мы их берём на усиленный контроль".



Вот только наладятся ли из-за этого отношения Кыргызстана с Турцией, осталось непонятным.



Наша газета просила президента пролить свет ещё на одну тайну - летнего визита в Кыргызстан канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Тот визит, напомним, принёс и тревогу - в региональных среднеазиатских СМИ появилась информация, что фрау Меркель приехала договариваться о… размещении в Кыргызстане беженцев. Так стоит ли Кыргызстану ожидать наплыва беженцев из африканских стран и Ближнего Востока, а заодно и мигрантов из Афганистана и Пакистана?



"Многих в регионе тогда возмутило, что уважаемая госпожа Меркель прилетает только в Кыргызстан и обратно, - ответил президент Атамбаев. - Не буду скрывать - я разговаривал с госпожой Меркель и о мигрантах, но совсем других. Я рассказывал ей о ситуации на юге Кыргызстана, где у людей всего лишь по 4 сотки земли и они вынуждены уезжать куда угодно и становиться рабами. Я попросил у госпожи Меркель грантовую помощь, в крайнем случае - кредиты: мы должны дать воду на юг Кыргызстана, чтобы каждая семья получила по гектару орошаемой земли. После этого госпожа Меркель прислала своего министра сельского хозяйства, надеюсь, помогут... Вот об этом был разговор. Не о тех мигрантах, которые якобы к нам приедут. А чтобы миграцию из Кыргызстана снизить", - заключил президент Атамбаев.



Можно ли считать этот ответ обещанием, что наплыв беженцев Кыргызстану не грозит? По крайней мере, глава государства спокоен на сей счёт.



Вадим НОЧЁВКИН





Следующий президент КР - кто он?



Впервые из уст Алмазбека Атамбаева прозвучали конкретные фамилии.





На своей итоговой пресс-конференции президент Кыргызстана в который уж раз по счёту подтвердил, что намерен по окончании своего президентского срока уйти. И никакого преемника себе не готовит. Попутно он раскрыл ещё одну тайну большой политики. "Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев просили меня остаться на второй срок, - сказал Алмазбек Шаршенович. - Но я им объяснил, что не могу, так как у нас народ другой. Он выберет сам того, кого посчитает самым достойным. Мы партнёры, но у Кыргызстана свой путь".



Но на сей раз в его ответах на вопросы о предстоящих через год президентских выборах стала проскальзывать кое-какая конкретика.



"Выборы пройдут мирно, - заверил президент журналистов. - Другое дело - я сам не знаю, кого выберут. В этом, наверное, главное достижение Кыргызстана - у нас будут по-настоящему реальные, честные выборы. С реальными кандидатами. Скорее всего, думаю, будут два тура".



"Я рад, что многие уже сейчас заявляют, что хотят стать президентом, - продолжал рассуждать Атамбаев. - Потому, что до октября следующего года (думаю, надо в октябре выборы провести) будет время обсудить... Но мне, конечно, нравятся политики, работающие системно. И которые не будут воровать. Таких есть несколько человек. Кого-то выдвинет, конечно, СДПК. Есть и очень реальные кандидаты в других партиях.



Пройдёт кандидат от СДПК - хорошо. Пройдёт кандидат от другой партии, но работающий системно, тоже хорошо. Потому что тогда уже в 2020 году мы получим в парламенте две партии, две вменяемые конструктивные силы. Которые будут поочерёдно приходить к власти, но не под маргинальными лозунгами, а на основе борьбы экономических идей".



"Сейчас, - продолжал Атамбаев, - при слове оппозиция вы сразу вспоминаете тех, кто лезет на забор, призывает к митингам. На самом деле сегодня в парламенте создаётся вменяемая оппозиция. Там и Бабанов (Омурбек Бабанов, лидер партии "Республика - Ата Журт"), и Торобаев (Бакыт Торобаев, лидер фракции "Онугуу-Прогресс") очень системно работают. Думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты. Не буду предрекать пока, у нас всё быстро меняется, но не удивлюсь, если один из них станет и президентом. Это тоже плюс. Моя мечта - чтобы маргинальные политики типа доктора Апаса и остальные стали политиками прошлого. А в нормальной стране и власть, и оппозиция сидят в парламенте. Побеждают идеями и своей честной работой. И к этому мы через год-два придём. Мы почти уже достигли этой системы. Мы вышли из хаоса, из маргинальщины. Если я сейчас кого-то назову - просто подставлю его под удар, - сделал оговорку Атамбаев. - Но реально вижу, что есть ребята достойные".





ПОСЛЕ БОЯ КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ





Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции объяснил, почему, выступая на праздновании Дня независимости Кыргызстана 31 августа этого года, раскритиковал свою предшественницу на посту главы государства - Розу Исаковну Отунбаеву (после чего та, напомним, покинула сцену для почётных гостей).



"До конца моего срока осталось около года, и я должен называть белое белым, а чёрное чёрным, - сказал Атамбаев. - Почему я не сказал эти слова раньше? Потому, что я пересматривал документы, бумаги… Я за каждое слово, сказанное мной, готов ответить. Роза Исаковна живёт в резиденции, и я как президент создал для неё все условия согласно декрету временного правительства. Некоторые говорят, что, может быть, не стоило говорить всё это в День независимости… Но после боя кулаками не машут. Эти слова должны были быть сказаны именно в тот момент", - подчеркнул А. Атамбаев.





РОЗЫГРЫШ АТАМБАЕВУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ





В течение месяца, прошедшего после нашумевшего скандала с телефонным розыгрышем президента Украины Петра Порошенко, никто так и не услышал комментария на сей счёт президента Кыргызстана. Хотя Алмазбек Атамбаев был, так скажем, не совсем посторонней фигурой в этом розыгрыше.



Именно от его имени, напомним, 2 ноября украинскому президенту позвонил российский пранкер (телефонный хулиган) Алексей Столяров по кличке Лексус. Порошенко, как видно, даже не знающий голоса своего кыргызского коллеги, обрадовался и в течение 40 минут вёл с лже-Атамбаевым весьма доверительную беседу. Обсуждая даже самые деликатные вопросы - скажем, возможность переоформления порошенковского кондитерского завода в России на доверенных людей Атамбаева. Точнее лже-Атамбаева - ибо эту услугу президенту Украины предложил от имени кыргызского президента нахал Лексус.



И вот наконец 1 декабря на пресс-конференции удалось услышать мнение самого Алмазбека Атамбаева по поводу розыгрыша украинского коллеги от его имени.



"Хорошего здесь ничего нет, думаю, - хмуро ответил Атамбаев. - Бывает, там, разыгрывают на первое апреля, по-дружески… А это всё-таки был не дружеский розыгрыш. Это был политический розыгрыш. Я не сторонник таких вещей. Просто некрасиво. Может, я не прав, может, мне чувство юмора отказывает, но… Разыгрывают на 1 апреля друзей - и то не так жестоко. Под любым предлогом уронить руководителя какой-либо страны, тем более страны, у которой сейчас и без того проблем хватает... Я не сторонник таких вещей".





КРЕДИТЫ? БРАТЬ, ПОКА ДАЮТ!





Президент Кыргызстана не видит ничего страшного в росте внешнего долга страны.



"Да, внешний долг Кыргызстана - 3,7 миллиарда долларов, - подтвердил Алмазбек Атамбаев, отвечая на пресс-конференции на вопрос, не слишком ли увязла страна в долгах и кредитах. - Есть один выход - ничего не строить, ничего не делать. Слушайте, на 6-миллионный Кыргызстан - 3,7 миллиарда долларов долга. А на 16-миллионный Казахстан - 160 миллиардов долларов долга! И Казахстан берёт дальше - на разработку месторождений. Я считаю, что мы должны ещё брать кредиты. Но брать на то, на что мы берём сейчас. Как можно развивать экономику без дорог и электроэнергии?".



"Смотрите, - продолжал Атамбаев, - сейчас некоторые президенты СНГ весь мир объезжают в поисках кредита, а получить кредит не могут. А у нас другая страна. Атамбаев может получить кредит, пользуясь своими отношениями. Не забывайте, что любая самая твёрдая валюта мира автоматически девальвируется каждый год. Доллар каждый год теряет 5-7 процентов своей стоимости. Это почти дармовые деньги. Вот уйдёт Атамбаев - и дадут ли следующему президенту кредит на тех же условиях? Поэтому я хочу успеть сделать как можно больше".



Не смущает президента Атамбаева и то, что самым крупным кредитором Кыргызстана становится Китай.



"Мы с Китаем вышли на уровень стратегического партнёрства, - подтвердил он. - Некоторым силам, конечно, это не нравится. Иногда слышу - мы слишком много занимаем у Китая денег. Но если бы были альтернативы реальные! На таких льготных условиях, как Китай, нам вряд ли кто даст кредиты. На 30 лет под 1-2 процента годовых! Через 30 лет это будут совершенно другие деньги. Я очень благодарен Китаю за эту поддержку. Очень часто мы получаем и грантовую поддержку. В последний раз выделен миллиард юаней на реконструкцию и ремонт дорог в Бишкеке. Это примерно 150 миллионов долларов. Где бы мы взяли столько денег в бюджете?".



"И в военном строительстве, и в других вопросах мы чувствуем поддержку нашего великого соседа - Китая, - продолжал Алмазбек Атамбаев. - Если мы хотим хорошего будущего, мы должны работать с Китаем. Многие пугают друг друга - Китай, Китай… Китай не собирается кого-то захватывать, кого-то заселять. Китаю хватает своих территорий. Слабые народы всегда боятся чего-то нового, видят угрозы и опасности. А мы должны видеть возможности и перспективы. В начале следующего года у нас намечается встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем. Будем обсуждать будущее наших отношений. Они, думаю, будут ещё лучше, чем сейчас", - пообещал президент Кыргызстана.